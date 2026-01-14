AlphaTON Capital Corp. anuncia una oferta directa de 15 millones de dólares

Nueva York, NY, 13 de enero de 2026 /--AlphaTON Capital Corp ( ) (“AlphaTON” o la “Compañía”), la compañía líder mundial de tecnología pública que escala la aplicación super Telegram, con un mercado dirigible de 1 billón de usuarios activos mensuales, anunció hoy que ha celebrado un acuerdo definitivo para la compra de un total de 15 millones de sus acciones ordinarias (o garantías prefinanciadas en su lugar), a un precio de compra de $ 1,00 por acción ordinaria (o garantía prefinanciada en su lugar) en una oferta directa registrada. Etiquetas: ATON Etiquetas: ATON Se espera que el cierre de la oferta se produzca el 14 de enero de 2026 o más, siempre que se cumplan las condiciones habituales de cierre. H.C. Wainwright & Co. actúa como el agente de colocación exclusivo para la oferta. Se espera que los ingresos brutos agregados a la Compañía de la oferta sean de 15 millones de dólares, antes de deducir las tarifas de agentes de colocación y otros gastos de oferta a pagar por la Compañía.La Compañía tiene actualmente la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para escalar las implementaciones de GPU para Cocoon AI, capital de trabajo y fines corporativos generales. Los valores descritos anteriormente se ofrecen de conformidad con una declaración de registro “shelf” (File No. 333-291921) depositada en la Comisión de Valores y Bolsa (“SEC”) el 3 de diciembre de 2025 y declarada efectiva el 11 de diciembre de 2025. La oferta se realiza únicamente mediante un prospecto, incluido un suplemento de prospecto, que forma parte de la declaración de registro efectiva.El suplemento de prospecto y el prospecto acompañante relativo a los valores que se ofrecen se presentarán en la SEC y estarán disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Las copias electrónicas del suplemento del prospecto y el prospecto acompañante relativo a los valores ofrecidos también pueden obtenerse, cuando estén disponibles, contactando con H.C. Wainwright & Co., LLC en 430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022, por teléfono en (212) 856-5711 o por correo electrónico en placements@hcwco.com. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta para vender o la solicitud de una oferta para comprar cualquiera de los valores mobiliarios aquí descritos, ni habrá ninguna venta de dichos valores mobiliarios en cualquier estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores mobiliarios de cualquier estado o jurisdicción. Sobre AlphaTON Capital Corp. (Nasdaq: ATON) AlphaTON Capital Corp. (NASDAQ: ATON) es la compañía pública líder mundial en tecnología que escala la super aplicación de Telegram, con un mercado dirigible de 1 billón de usuarios activos mensuales, al tiempo que gestiona una reserva estratégica de activos digitales. La Compañía implementa una estrategia integral de M&A y tesorería que combina la adquisición directa de tokens, las operaciones de validación y las inversiones estratégicas en ecosistemas para generar retornos sostenibles para los accionistas. A través de sus operaciones, AlphaTON proporciona a los inversores del mercado público una exposición a nivel institucional al ecosistema de TON y a la plataforma multimillonaria de usuarios de Telegram, al tiempo que mantiene los estándares de gobernanza y la transparencia de los informes de una compañía listada en el Nasdaq. Liderado por la directora ejecutiva Brittany Kaiser, el presidente ejecutivo y director de inversión Enzo Villani, y el director de desarrollo de negocios Yury Mitin, las actividades de la compañía abarcan la validación de redes y las operaciones de apuestas, el desarrollo de aplicaciones basadas en Telegram y las inversiones estratégicas en protocolos de financiación descentralizada basados en TON, plataformas de juegos y aplicaciones empresariales. AlphaTON Capital Corp. está incorporada en las Islas Vírgenes Británicas y opera en Nasdaq bajo el símbolo ticker “ATON”. AlphaTON, a través de su negocio legado, también está avanzando terapias de primera en clase dirigidas a vías conocidas de resistencia a los puntos de control para lograr respuestas de tratamiento duraderas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. AlphaTON participa activamente en el proceso de desarrollo de fármacos y proporciona asesoramiento estratégico para orientar el desarrollo de nuevos activos de inmunoterapia y combinaciones de activos. . https://alphatoncapital.com/ https://alphatoncapital.com/ La mirada hacia adelante declaraciones Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de litigios de valores privados de 1995, incluyendo declaraciones sobre la finalización de la oferta, la satisfacción de las condiciones de cierre habituales relacionadas con la oferta y el uso previsto de los ingresos netos de la oferta. Estas declaraciones se relacionan con eventos futuros o el desempeño financiero futuro de AlphaTON y involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos por estas declaraciones prospectivas. Los factores que podrían causar o contribuir a tales diferencias incluyen, pero no se limitan a, el desarrollo y adopción de tecnologías de inteligencia artificial, la volatilidad del mercado de criptomonedas, los desarrollos regulatorios, los desafíos técnicos en el despliegue de infraestructuras y las condiciones económicas generales. Relaciones con inversores: AlphaTON Capital Corp. AlphaTON@icrinc.com Acerca de AlphaTON@icrinc.com (203) 682-8200 Inquisiciones de los medios: por Richard Laermer El PR AlphaTON@rlmpr.com Alfabetización@rlmpr.com (212) 741-5106 X 216