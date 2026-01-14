Az AlphaTON Capital Corp bejelentette a 15 millió dolláros regisztrált közvetlen ajánlatot

New York, NY, január 13, 2026 /--AlphaTON Capital Corp ( ) („AlphaTON” vagy a „Vállalat”), a világ vezető nyilvános technológiai vállalata, amely a Telegram szuper alkalmazást méretezi, 1 milliárd havi aktív felhasználóval rendelkező címezhető piaccal, ma bejelentette, hogy végleges megállapodást kötött a 15 millió közös részvényének (vagy előfinanszírozott felajánlásoknak) összességének megvásárlásáról, egy regisztrált közvetlen felajánlásban 1,00 dolláros felvásárlási áron (vagy előfinanszírozott felajánlás helyett). Gyártó: ATON Gyártó: ATON Az ajánlat lezárása várhatóan 2026. január 14-én vagy annak körül következik be, feltéve, hogy a szokásos zárási feltételek teljesülnek. A H.C. Wainwright & Co. az ajánlat kizárólagos befektetési ügynöke. A vállalatnak az ajánlatból származó összesített bruttó bevétele várhatóan 15 millió dollár lesz, mielőtt levonná a befektetési ügynöki díjakat és a vállalat által fizetendő egyéb ajánlattételi költségeket. A fent ismertetett értékpapírokat egy, az Értékpapír- és Tőzsdeügyi Bizottságnál (SEC) 2025. december 3-án benyújtott, és 2025. december 11-én hatályosnak nyilvánított, „táblás” regisztrációs nyilatkozat (File No. 333-291921) alapján kínálják fel. Az ajánlat kizárólag tájékoztató útján történik, beleértve a tájékoztató kiegészítését is, amely a hatékony nyilvántartási nyilatkozat részét képezi.A tájékoztató kiegészítése és a kínált értékpapírokhoz kapcsolódó kísérő tájékoztató a SEC-nél kerül benyújtásra, és elérhető lesz a SEC weboldalán a www.sec.gov címen. Az ajánlott értékpapírokhoz kapcsolódó tájékoztató kiegészítésének és kísérő tájékoztatójának elektronikus példányai is megszerezhetők, ha rendelkezésre állnak, a H.C. Wainwright & Co., LLC-vel a következő címen: 430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022, telefonszámon: (212) 856-5711 vagy e-mailben: placements@hcwco.com. Ez a sajtóközlemény nem jelent eladási ajánlatot vagy az itt leírt értékpapírok megvásárlására irányuló ajánlatkérést, és ezen értékpapírok eladására nem kerülhet sor olyan államban vagy joghatóságban, ahol az ilyen ajánlat, ajánlatkérés vagy értékesítés jogellenes lenne a nyilvántartásba vételt megelőzően vagy az ilyen állam vagy joghatóság értékpapír-jogszabályai szerint. Az AlphaTON Capital Corp. (Nasdaq: ATON) Az AlphaTON Capital Corp (NASDAQ: ATON) a világ vezető technológiai közvállalata a Telegram szuper alkalmazás méretezésében, havi 1 milliárd aktív felhasználóval rendelkező címezhető piaccal, miközben stratégiai tartalékot kezel a digitális eszközökből. A vállalat átfogó M&A és kincstári stratégiát hajt végre, amely ötvözi a közvetlen token-vásárlást, a validátor-műveleteket és a stratégiai ökoszisztéma-befektetéseket, hogy fenntartható hozamokat generáljon a részvényesek számára. Tevékenysége révén az AlphaTON intézményi szintű expozíciót biztosít a közpiacok befektetőinek a TON ökoszisztémához és a Telegram milliárdos felhasználói platformjához, miközben fenntartja a Nasdaq-on jegyzett vállalat irányítási szabványait és jelentési átláthatóságát. Brittany Kaiser vezérigazgató, Enzo Villani vezérigazgató és befektetési igazgató, valamint Yury Mitin üzleti fejlesztési igazgató vezetésével a vállalat tevékenységei kiterjednek a hálózati érvényesítésre és a tőzsdei műveletekre, a Telegram-alapú alkalmazások fejlesztésére, valamint a TON-alapú decentralizált pénzügyi protokollokba, játékplatformokba és üzleti alkalmazásokba történő stratégiai beruházásokra. Az AlphaTON Capital Corp. a Brit Virgin-szigeteken van bejegyezve, és a Nasdaq-on a „ATON” címke alatt kereskedik. Az AlphaTON a hagyományos üzletágán keresztül az első osztályú terápiákat is előmozdítja, amelyek az ismert ellenőrzőpont-ellenállási utakat célozzák a tartós kezelésre adott válaszok elérése és a betegek életminőségének javítása érdekében.Az AlphaTON aktívan részt vesz a gyógyszerfejlesztési folyamatban, és stratégiai tanácsadást nyújt az új immunterápiás eszközök és eszközkombinációk fejlesztésének irányításához. . https://alphatoncapital.com/ https://alphatoncapital.com/ Előre néző nyilatkozatok Ez a sajtóközlemény az 1995. évi Magánértékpapír-vitarendezési reformról szóló törvény értelmében előretekintő nyilatkozatokat tartalmaz, beleértve az ajánlat lezárására, az ajánlathoz kapcsolódó szokásos zárási feltételek teljesítésére és az ajánlatból származó nettó bevétel tervezett felhasználására vonatkozó nyilatkozatokat. Ezek a nyilatkozatok a jövőbeli eseményekre vagy az AlphaTON jövőbeli pénzügyi teljesítményére vonatkoznak, és ismert és ismeretlen kockázatokat, bizonytalanságokat és egyéb tényezőket foglalnak magukban, amelyek miatt a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő nyilatkozatok által kifejezett vagy feltételezett eredményektől. Az ilyen különbségeket okozó vagy hozzájáruló tényezők közé tartozik, de nem korlátozódik a mesterséges intelligencia-technológiák fejlesztése és elfogadása, a kriptovaluta-piac volatilitása, a szabályozási fejlemények, az infrastruktúra telepítésének technikai kihívásai és az általános gazdasági feltételek. Befektetői kapcsolatok : Az AlphaTON Capital Corp. Befektetői kapcsolatok : Az AlphaTON Capital Corp. AlphaTON@icrinc.com Székesfehérvár@icrinc.com (203) 682 – 8200 A média vizsgálata: Vagy Richard Laermer Részletesebben PR AlphaTON@rlmpr.com Székesfehérvár@rlmpr.com (212) 741-5106 X 216