Növbəti məqaləNeftçi.az-a istinadən xəbər verir ki, ABŞ-ın ABŞ-ın İspaniyada baş verən terror aktı ilə bağlı xəsarət alıb ( ) (“AlphaTON” və ya “Şirkət”), 1 milyard aylıq aktiv istifadəçi olan “Telegram” super app-u genişləndirən dünyanın ən önəmli publik texnologiya şirkəti, bu gün “Telegram” şirkətinin 15 milyon hissəsinin (ya da orada önəmli borclu borclu borclu borclu borclu borclu borclu borclu borclu borclu borclu borclu borclu borclu borclu borclu borclu borclu borclu borclu borclu borclu borclu borclu borclu borclu borclu borclu borclu borclu borclu borclu borclu borclu borclu borclu borclu borclu borclu borclu borclu borclu borclu borc İstehsalçı: ATON İstehsalçı: ATON Təqdimatın kapanması 14 yanvar 2026-cu il tarixində və yaxud 2026-cu il tarixində baş verəcəkdir. H.C. Wainwright & Co. bu təklif üçün ekskluziv yerləşdirmə agentidir. VVD - Hollandiyada futbolçu bu adla tanımır, orada VVD daha çox mərkəz-sağı təmsilən edən siyasi partiyanın adının qısaltması kimi bilinir - artıq sorğu-suala ehtiyacı olmayan ulduzdu. Əvvəllər bildirilən qiymətlər 3 dekabr 2025-ci il tarixində Securities and Exchange Commission (“SEC”) tərəfindən arxiv olunan və 11 dekabr 2025-ci il tarixində işlədiyi “shelf” rejim açıqlamasına (Fil No 333-291921) görə təqdim olunur. Bu prospekt yalnız prospektin bir parçası olan prospekt təchizatı ilə həyata keçirilir. prospekt təchizatı və sunduğu qiymətlər ilə bağlı eşidən prospekt SEC-də arxivləşdiriləcək və SEC-nin internet saytında www.sec.gov.az-da təqdim ediləcək. Prospekt təhlilinin elektron kopyaları və satılan qiymətlər ilə bağlı eşidən prospektun elektron kopyaları da, mümkün olduğu halda, H.C. Wainwright & Co., LLC ilə 430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022, (212) 856-5711 ilə telefonla və ya placements@hcwco.com ilə e-poçt yoluyla əldə edilə bilər. Bu xəbərdarlıq, burada bildirilən qiymətlərin heç birini satmaq və ya satmaq üçün bir təklif istəməməyəcək, və ya bu qiymətlərin hər hansı bir eyaletdə və ya yörəkdə satılmayacaqdır ki, bu, bu eyaletdə və ya yörəkdəki qiymətlərin qazandıqları qiymətlər və ya qiymətlərin qazandıqları qiymətlərin qazandıqdan öncə haram ola bilər. “AlphaTON Capital” şirkəti (Nasdaq: ATON) “AlphaTON Capital Corp” (NASDAQ: ATON) “Telegram” super app-u genişləndirən dünyanın lider şirkətidir, 1 milyard aylıq aktiv istifadəçi olan və strateji bir digital varlıq rezervini idarə edən bir bazardır. Şirkət doğrudan token satın alma, validator işlərini və strateji ekosistem investisiyalarını birləşdirən geniş bir M&A və treasury strategiyasını həyata keçirir. Operasiyası ilə, AlphaTON public market investitorlara TON ekosisteminə və Telegramın milyard istifadəçi platformasına institutsal düymədə narazılıq verir və bir Nasdaq-a bürünən şirkətin valideynlik standartlarını və açıqlamasını davam etdirir. CEO Brittany Kaiser, Executive Chairman və Chief Investment Officer Enzo Villani və Business Development Officer Yury Mitin liderlik edir, Şirkətin aktivləri ağ validasiyası və staking operasiyaları, Telegram-based aplikasiyaların geliştirilməsi və TON-based decentralized finance protokollarına, oyun platformalarına və iş aplikasiyalarına strateji investisiya təşkil edir. “AlphaTON Capital” şirkəti “Nasdaq” bazarında “ATON” simvolu ilə işləyir. “AlphaTON” şirkəti “AlphaTON” şirkəti “AlphaTON” şirkəti “AlphaTON” şirkəti “AlphaTON” şirkəti “AlphaTON” şirkəti “AlphaTON” şirkəti “AlphaTON” şirkəti “AlphaTON” şirkəti “AlphaTON” şirkəti “AlphaTON” şirkəti “AlphaTON” şirkəti “AlphaTON” şirkəti “AlphaTON” şirkəti “AlphaTON” şirkəti “AlphaTON” şirkəti “AlphaTON” şirkəti “AlphaTON” şirkəti “AlphaTON” şirkəti “AlphaTON” şirkəti “AlphaTON” şirkəti “ . https://alphatoncapital.com/ https://alphatoncapital.com/ Əvvəlki xəbərDünyaya baxış 1995-ci ilin Private Securities Litigation Reform Act-ın (Private Securities Litigation Reform Act) fəlsəfəsi ilə bağlı xəbərdarlıqlar içərisində bu xəbərdarlıq, bu xəbərdarlıqların tamamlanması, bu xəbərdarlıqla bağlı standartlar və bu xəbərdarlıqdan elde edilən qazancın istifadə edilməsi ilə bağlı xəbərdarlıqlar vardır. Bu açıqlamalar gələcəyini, ya da AlphaTON-un gələcəyini, bilinməyən və bilinməyən risklər, şübhələr və digər faktlar ilə bağlıdırlar ki, real nəticələr bu açıqlamalarla ifadə olunan və ya ifadə edilən şeylərdən çox fərqlənə bilər. Bu fərqlərə səbəb ola bilər və ya bu fərqlərə kömək edə biləcək faktlar arasında kimyəvi inqilab texnologiyalarının yaradılması və qəbul edilməsi, kriptocurrency bazarının volatilitesi, normativ inkişaflar, infrastrukturun qurulmasında teknik problemlər və genel ekonomiyalı vəziyyətlər var. Investitorlarla əlaqələr: “AlphaTon Capital” şirkəti AlphaTON@icrinc.com Əsas səhifə @icrinc.com Əsas səhifə 682-8200 Media xəbərləri : Richard Laermer haqqında Əsas səhifə PR AlphaTON@rlmpr.com Əsas səhifə@rlmpr.com (212) 741-5106 X 216 nəfəri \n \n Bu xəbər HackerNoon'un Business Blogging Programı (Business Blogging Program) altında Btcwire tərəfindən bir xəbərdarlıq olaraq yayımlandı. Bu xəbər HackerNoon'un Business Blogging Programı (Business Blogging Program) altında Btcwire tərəfindən bir xəbərdarlıq olaraq yayımlandı. Programı Programı