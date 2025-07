VPN-y obiecują prywatność, ale często oferują odwrotnie

Internet neutrality isn’t guaranteed by swapping one watchdog for another.

W ostatnim czasie wszyscy jesteśmy coraz bardziej narażeni na reklamy, które zachęcają – lub zmuszają nas – do subskrypcji VPN. Używają prawie przymusowego tonu: „Oglądają cię”, „Twoja IP nie jest bezpieczna”, „Przeglądaj z prawdziwą prywatnością”. Często mówi się, że marketing nie tworzy potrzeb, odkrywa je. A może to prawda. Gdy rozwiązujemy wiele naszych podstawowych problemów – jedzenie, odzież, schronienie, zdrowie, edukacja – nasze „ja” rozwija się w kierunku nowych problemów: nadal chcemy żyć dobrze, ale teraz również bez obserwacji. Powstają nowe lęki, ale także nowe pragnienia.promises of solutions.

VPN (Virtual Private Networks) są sprzedawane jako ostateczne narzędzia do „uchylania się przed cenzurą”, „ochrony prywatności” lub „wolnego przeglądania Internetu”. Jednakże to postrzeganie jest dość uproszczone – a w wielu przypadkach całkowicie niebezpieczne. W kontekstach, w których neutralność sieci nie istnieje, lub gdzie państwo kontroluje samą infrastrukturę dostępu do Internetu, VPN nie gwarantują wolności od cenzury lub zachowania prywatności.Ale nawet bez interwencji państwa, już przekazujemy nasze dane do tak zwanych „zaufanych” stron trzecich – takich samych firm, które sprzedają nam złudzenie całkowitej prywatności.Delegujemy nasze bezpieczeństwo, nie wiedząc, komu naprawdę ufamy.

W tym artykule postaramy się zbadać, dlaczego VPN nie są magicznym rozwiązaniem, dlaczego nie wystarczy po prostu „zmień rąk” nad tym, kto kontroluje sieć, i jak ta iluzja prywatności może się odwrócić.Spójrzmy na ich ograniczenia techniczne i prawne, rzeczywiste przypadki, w których zawiodły, i dlaczego być może nadszedł czas, aby myśleć poza VPN, gdy mówimy – naprawdę – o wolności cyfrowej, takiej, która może stać się prawdziwą wolnością w świecie coraz bardziej osadzonym w metaversie.

Nie chodzi o to, kto kontroluje dostęp, ale o to, że nikt nie powinien go kontrolować.

Niegdyś istniała nie-metaversja...

Metaversja nie polega na nałożeniu słuchawek 3D i psychofizycznym połączeniu z wirtualnym światem -we’re already living in a primitive metaverseKiedy rozmowy odbywają się za pośrednictwem aplikacji do wysyłania wiadomości, kiedy nasze życie jest selektywnie wyświetlane w mediach społecznościowych i kiedy coraz częściej nabywamy produkty i usługi za pośrednictwem ekranów, jesteśmy już w środku.transactionalBitwa o wygranie głosów lub sprzedaż więcej jest tak samo zaproszeniem do algorytmu jak i do metryki społecznej. „Wszystko jest sprzedawane” – powiedział mi kiedyś przyjaciel, po otrzymaniu wiadomości tekstowej (tak, starej szkole SMS) oferując mu samochód – zaledwie tydzień po przeglądaniu cen na stronie konkurenta.

Google, Apple, Amazon, Cisco... Przykłady są wszędzie. i wszystkie te duże korporacje są już zaangażowane w biznes VPN.Ale nie tylko firmy zyskują pozycję - wiele rządów na całym świecie aktywnie kształtuje projekt dostępu do Internetu, zwłaszcza jeśli chodzi o neutralność sieci.W niektórych przypadkach bezpośrednio je demontażują, podważając zasadę równego traktowania ruchu danych w celu nałożenia priorytetów, kontroli lub ograniczeń.





Neutralność sieci, czasami nazywana neutralnością sieci, jest zasadą, że dostawcy usług internetowych (ISP) muszą traktować wszystkie komunikacje internetowe w równym stopniu, oferując użytkownikom i dostawcom treści internetowych spójne stawki transferu niezależnie od zawartości, strony internetowej, platformy, aplikacji, typu sprzętu, adresu źródłowego, adresu docelowego lub metody komunikacji (tj. bez dyskryminacji cenowej). Źródło: Wikipedia

Najbardziej niepokojące jest to, żemost of society doesn’t even know this existsKiedy pojawia się w dyskursie publicznym, zwykle ukrywa się za niejasnymi nagłówkami lub jest ukształtowana jako debata na temat tego, czy Internet powinien być uważany za istotną usługę publiczną.What interests are at stake? Who benefits? Who gets left out?Nie ma prawdziwej rozmowy publicznej - tylko agenda napędzana przez tych, którzy mają najwięcej władzy - i najwięcej infrastruktury - do podjęcia decyzji.

Prywatność cyfrowa nie jest już wyłączną domeną oprogramowania ukierunkowanego na cyberbezpieczeństwo: gdziekolwiek jest zainteresowanie, tam jest transakcja - i gdziekolwiek jest transakcja, są aktorzy, którzy chcą wyodrębnić wartość.To, co kiedyś było etyczno-filozoficzną (nawet marginalną) granicą broniącą się przez wczesnych cypherpunków, stało się terytorium podbitymi przez głównych graczy.

Wielki wkład Phil Zimmermanna – stworzenie PGP (Pretty Good Privacy) w 1991 roku, na wschodzie masowej adopcji Internetu – terazseems to dissolve into a new possible dystopia: jeden, w którym nawet dyskurs wokół prywatności jest współoptymalizowany przez samych podmiotów wykonujących nadzór.

Nie chodzi tu o demonizację państw lub dużych korporacji; chodzi o to, by nie tracić uwagi – a ten nacisk powinien być na decentralizację.Cypherpunks didn’t invent the VPNAle oni włożyli wcultural and cryptographic foundationsWspółczesne społeczeństwo jest częścią szerszego ekosystemu suwerenności cyfrowej.Tor, decentralized networks, end‑to‑end encryption, and anonymity— podczas gdy VPN początkowo pojawiły się w świecie korporacyjnym.

How VPNs work — and what they actually do

VPN tworzy zaszyfrowany tunel między urządzeniem użytkownika a zdalnym serwerem, dzięki czemu ruch między tymi dwoma węzłami jest chroniony.Używa tunelowania i kryptograficznych protokołów bezpieczeństwa, takich jak OpenVPN, WireGuard lub IPSec, uniemożliwiając pośrednikom - takim jak lokalny dostawca usług internetowych (ISP) lub agencje nadzoru - czytanie lub modyfikowanie danych w tranzycie.Chociaż ta funkcja jest niezbędna, ochrona pochodzenia połączenia (tj. użytkownika) jest równie ważna – a nawet ważniejsza.W rzeczywistości, jak wspomniano wcześniej, wiele usług VPN jest sprzedawanych bardziej dla tej drugiej funkcji niż pierwsza. VPN zastępuje rzeczywisty adres IP użytkownika adresem serwera zdalnego, pomagając ukryć ich lokalizację, ominąć ograniczenia geograficzne lub ominąć lokalne mechanizmy cenzury.

Pochodzenie

Podsumowując, główne funkcje techniczne VPN to:

Szyfrowanie ruchu w celu ochrony prywatności.

Ukrywanie prawdziwego adresu IP i lokalizacji użytkownika.

Omijanie bloków opartych na regionie poprzez symulację połączenia z innej lokalizacji.

Umożliwianie bezpiecznego dostępu zdalnego, co jest powszechne w środowiskach korporacyjnych, gdy pracownicy lub użytkownicy łączą się z siecią wewnętrzną.

Te funkcje pomagają wyjaśnić, dlaczego VPN są związane z wolnością cyfrową i anonimowością.net neutralitylub nieograniczony dostęp.

VPNs do not prevent censorship

wauthoritarian regimeslubcountries where net neutrality is not guaranteedPaństwo często kontroluje główne punkty dostępu do Internetu i ma poparcie prawne, aby wymagać od dostawców usług internetowych (ISP) pomocy w monitorowaniu, cenzurowaniu lub selektywnym blokowaniu treści.

Podczas gdy w większości krajów VPN nie są klasyfikowane jako dostawcy usług internetowych - ponieważ nie zapewniają bezpośredniego dostępu do Internetu, ale zamiast tego szyfrują i przekierowują ruch użytkowników - w innych jurysdykcjach z ciężką kontrolą państwa nad telekomunikacją usługi VPN są traktowanefunctionallyW takich przypadkach: w takich przypadkach:

Państwo może wykryć i zablokować korzystanie z nieautoryzowanych VPN.

Dostawcy VPN mogą być zmuszeni do przekazania danych użytkowników.

Korzystanie z VPN bez zezwolenia państwa może być nielegalne i karalne.

Brakuje neutralności sieci, co oznacza, że każdy rodzaj ruchu może być dyskryminowany.

Krótko mówiąc, VPN są tylko narzędziem technicznym – nie mogą egzekwować wolności lub neutralności tam, gdzie ramy prawne i infrastruktura aktywnie temu uniemożliwiają.

From discourse to reality: VPNs in the real world

Jak wspomniano wcześniej, VPN nie narodziły się z ruchów altruistycznych lub jako filozoficzna odpowiedź w obronie wolności cyfrowej.They were created and developed by corporationsDopiero później – wraz z wzrostem masowego nadzoru po 2001 roku – VPN stały się popularne jako „rozwiązania” dla prywatności indywidualnej.

Ale co z tymi platformami lub firmami, które oferują bezpłatne usługi VPN, często łączone z czymś innym (takim jak przeglądarka internetowa, pakiet zabezpieczeń itp.)?Być może jesteś produktem» »

Nie ma Matki Teresy z VPN – a jeśli tak, to jest tego rodzaju.

Spójrzmy na niektóre z powodów, które pomagają wyjaśnić „bezpłatny” model za tymi usługami:

Zbieranie danych (czas połączenia, adresy IP, wzorce użytkowania), które mogą być później sprzedawane osobom trzecim lub wykorzystywane do tworzenia wysoce monetizowalnych profili cyfrowych.

Testowanie rynku, wykorzystując bazę użytkowników do eksperymentowania z nowymi usługami, mierzenia zachowań w świecie rzeczywistym i walidacji modeli użyteczności.

Lojalność marki i reputacja: oferowanie darmowej sieci VPN może być wykorzystywane jako narzędzie marketingowe, do pozycjonowania lub jako część strategii CSR – szczególnie w połączeniu z płatnym produktem.

Modele Freemium: wersje z ograniczoną prędkością, ograniczona liczba serwerów lub ograniczone uprawnienia do przetwarzania danych – wszystkie mają na celu przekształcenie darmowych użytkowników w płatnych subskrybentów. (I być może najbardziej niepokojące pytanie: co dokładnie oznacza „ograniczony VPN”?

Paradoksem w tym wszystkim jest to, że ludzie instalują VPN, aby zrobić dokładnie przeciwieństwo tego, co często kończy się: delegujemy naszą prywatność, myśląc, że ją chronimy.

Teraz, poza tym, co dostawcy usług VPN mogą zaoferować, narzędzia te działają w ramach określonych ram prawnych i jurysdykcyjnych. Ostatecznie ograniczenia są również polityczne i prawne. I tutaj wchodzą w grę działania – lub bezczynności – państw: wielu zdało sobie sprawę, że wolny dostęp do narzędzi anonimowości stanowi zagrożenie dla ich zdolności do kontroli.

Przyjrzyjmy się teraz, jak to zjawisko przejawia się w różnych kontekstach.

Chiny: cenzura i blokada VPN

Chiny zakazały korzystania z nieautoryzowanych VPN od 2017 roku i stosują zaawansowane techniki, takie jak inspekcja głębokich pakietów (DPI), blokowanie portów i pełna czarna lista IP serwerów VPN.

In October 2022, China carried out mass blocking of TLS VPN servers — shutting down ports, then full IP ranges when users tried to circumvent the block (TechCrunch, 2022).

Users attempting to access unauthorized VPNs face fines and income confiscation, such as a case in 2023 where a developer was sanctioned (ChinaDigitalTimes, 2023).

Major tech platforms have removed VPN apps from their stores within China, including Apple (BBC, 2017) and Amazon (Infosecurity Magazine, 2017). Tim Cook justified Apple’s move by stating that the company “would prefer not to remove the apps, but complies with local laws where it operates.”



Inspekcja głębokich pakietów (DPI) to rodzaj przetwarzania danych, który szczegółowo sprawdza dane (pakiety) wysyłane za pośrednictwem sieci komputerowej i może podjąć działania takie jak ostrzeganie, blokowanie, ponowne kierowanie lub rejestrowanie go odpowiednio. (źródło z Wikipedii)

Ta technologiczna taktykais part of a broader political strategyWedług ostatnich doniesień, represje wobec VPN zbiegają się z intensyfikacją aparatu propagandowego Komunistycznej Partii Chin, mającego na celu wzmocnienie oficjalnej narracji i zminimalizowanie dostępu do alternatywnych punktów widzenia lub sprzeciwu („Talk N’ West”w 2024 roku) w

Jednak nawet jeśli wszystko to może wydawać się ograniczone do surowych lub odległych reżimów, prawdą jest, że później zobaczymy bardziej subtelne maski ukrywające podobne zamiary.

Russia and Iran: strict regulation and state control

Russia requires VPN providers to register their users and cooperate with state security. As a result, several providers have been fined or even shut down for non-compliance. To reinforce this effort, Russia passed laws that penalize the promotion of unauthorized VPNs (Investing, 2023).

Apple removed 25 VPN apps from its App Store in Russia at the request of Roskomnadzor , the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media (Reuters, 2024).

Iran, since 2024, mandates state licenses for VPNs, which includes systematic handover of user data to intelligence services. A resolution from Iran’s Supreme Council of Cyberspace imposes strict restrictions on Internet access, further reinforcing state control over tools that enable censorship circumvention (Rferl, 2024).

VPNs that have handed over user data — willingly or under pressure

W hiperpołączonym, ale prawnie rozdrobnionym świecie VPN nie działają jako odosobnione wyspy.

In a case between Finland and Germany (2019), Finnish police forced a VPN provider to hand over user logs for a German investigation — despite the provider’s “no logs” policy (TorrentFreak, 2020).

Some free VPN services have been caught selling user data to third parties, undermining the very privacy they promised. In one incident alone, over 1.2 TB of data from seven different VPNs was leaked (NordVPN Blog, 2020).

Jurisdictions under the Five Eyes alliance — a surveillance cooperation network between the U.S., U.K., Canada, Australia, and New Zealand — require service providers to cooperate with state surveillance efforts (NordVPN Blog, 2018).

“No logs” is a policy declared by certain VPN providers stating that they do not store user activity records — such as visited websites, IP addresses, or connection duration. In theory, this means that even if a government were to request such information, there would be nothing to hand over.

— Adapted from the Electronic Frontier Foundation (EFF) and standard VPN privacy policies

The problem also lies in the fact that even where VPN use is prohibited or heavily restricted, many citizens still rely on alternative services to bypass censorship. However, when those VPNs come from unknown or untrustworthy sources, the risk doesn’t disappear — it simply changes hands. Surveillance, loss of privacy, or even identity theft may no longer come from the state, but from opaque operators with no name, no face, and no clear jurisdiction. The traffic is still being watched — just by someone else. And as we’ve suggested, this phenomenon isn’t limited to authoritarian regimes. It also occurs in contexts with strong democratic traditions.

“No logs”jest polityką oświadczoną przez niektórych dostawców VPN stwierdzającą, że nie przechowują rejestrów aktywności użytkowników – takich jak odwiedzane strony internetowe, adresy IP lub czas trwania połączenia.there would be nothing to hand over.





Neutralność sieci w Stanach Zjednoczonych: wolność?

Surprisingly — or perhaps not —W kraju tak wpływowym pod względem technologicznym, jak Stany Zjednoczone, neutralność sieci jest daleka od stałej, niezaprzeczalnej zasady.FCC(Komisja Federalna ds. Komunikacji) i kluczowe orzeczenia sądowe.

Jednym z najciekawszych przypadków było2014Gdy dostawca InternetuComcastZłapano gołdęNetflixSprawa wywołała silne reakcje publiczne i polityczne, ujawniając, w jaki sposób dostawcy usług internetowych mogą zakłócać dostęp do niektórych usług – szkodząc zarówno konkurencji, jak i wolności online.

W odpowiedzi, w2015, pod administracją Obamy, FCC sklasyfikowała dostęp do Internetu jakotelecommunications service under Title II, narzucając zasady, które zabraniały blokowania, wygaszania i płatnego priorytetowania ruchu.

Jednakże, w2017W czasie prezydencji Trumpa i pod przewodniczącym FCC Ajitem Pai, przepisy te zostały uchylone za pośrednictwem nakazu administracyjnego, twierdząc, że są nadmiernymi regulacjami, które tłumią innowacje i prywatne inwestycje.

Z tą2021Zmiany w administracji, prezydent Biden i FCC ponownie podniósł nacisk na neutralność sieci.2024Wprowadzili oni do“Safeguarding Order”przywrócenie wielu oryginalnych zabezpieczeń i przyznanie mechanizmów odwoławczych konsumentom i małym przedsiębiorstwom.

Jednak po raz kolejny, wraz z kolejną zmianą przywództwa politycznego – po powrocie Donalda Trumpa do urzędu – fale się odwróciły.2025, oSixth Circuit Court of Appeals(objęte stanami takimi jak Ohio, Kentucky, Michigan i Tennessee) rządziłyOhio Telecom Association przeciwko FCCFCC nie posiadało uprawnień ustawowych do nakładania nakazu.Safeguarding OrderSąd wydał orzeczenie, zanim mogłoby ono wejść w życie w tym kraju.





Charakter decyzji (2 stycznia 2025):

It was a judicial ruling by the Sixth Circuit Court of Appeals, not a new FCC order.

It struck down the 2024 restored rule , reverting the legal framework in that jurisdiction back to the previous standard (transparency regulation without Title II).

The decision can be appealed to the U.S. Supreme Court, which will decide whether to review the case.

Pełne orzeczenie: https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca6/24-3497/24-3497-2025-01-02.html

But what’s the current situation, then?Możemy to podsumować w ten sposób: Na poziomie federalnym nie ma obecnie pełnej reguły neutralności sieci w mocy po decyzji sądu. Tylko kilka ustaw na poziomie stanowym (takich jak te w Kalifornii, Nowym Jorku i Waszyngtonie) zachowuje własną ochronę.

Ten rozdrobniony krajobraz pozostawia konsumentów w sytuacji, w której równe traktowanie ruchu internetowego zależy wyłącznie od prawa państwa - i od przyszłych decyzji Sądu Najwyższego lub działania ustawodawczego Kongresu.

Przyczyny tej kontrowersyjnej decyzji Jest to zwykłe: promowanie deregulacji w celu zachęcania do inwestycji i konkurencji w dziedzinie telekomunikacji.Argument twierdzi, że wcześniejsze regulacje były nadmierne i powstrzymywały wzrost gospodarczy.W praktyce jednak deregulacja często kończy się korzystaniem z dużych korporacji kosztem praw cyfrowych.

Przyczyny tej kontrowersyjnej decyzji

Na przykład wiele raportów i skarg wykazało, że niektórzy dostawcy usług telekomunikacyjnych przyznawali przywileje swoim własnym usługom lub sojusznikom handlowym, kosztem platform takich jak Facebook lub Google – podważając zasadę uczciwej i neutralnej konkurencji.usage capsi tworzeniefast lanesdla preferowanej zawartości (Wersja, 2017 roku) w

Case studies and legislation in Europe, Latin America, and Africa

Europe: Balancing Privacy and Security with Emerging Challenges to Net Neutrality

W Unii Europejskiej, podczas gdy korzystanie z VPN nie jest zabronione, obawy rosną z powodu nadchodzących inicjatyw, takich jak:chronićiChat Controlmoże znacząco wpłynąć na prywatność użytkownika, potencjalnie wymagając instalacjibackdoorsŚrodki te są napędzane uzasadnioną i pilną potrzebą zbadania i zwalczania materiałów o wykorzystywaniu seksualnym dzieci w Internecie (CSAM) i stanowią ważny krok w kierunku ochrony nieletnich i zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego.

Jednak w centrum uwagi debaty muszą być również szersze konsekwencje dla integralności szyfrowania i neutralności sieci. osłabienie tych filarów mogłoby zagrozić prywatności wszystkich użytkowników i otworzyć drzwi do większych nadużyć i luk.

At the same time, Europe has been a firm defender of net neutrality.Rozporządzenie w sprawie otwartego internetu (Komisja Europejska 2015/2120Zapewnia, że dostawcy usług internetowych traktują cały ruch danych na równi – bez dyskryminacji, ograniczeń lub ingerencji – niezależnie od nadawcy, odbiorcy, treści, aplikacji lub usługi.

Jednak rosnąca presja na zwiększenie nadzoru i dostępu do danych – jak widać w przypadku ProtectEU i kontroli czatu – może powodować napięcia w związku z tymi zasadami.uPodważa ideę otwartego Internetu, że neutralność sieci ma chronić.The real debate should center on whether security imperatives can be balanced with the fundamental right to privacy and an open internet — one that includes the uninterrupted use of VPNs (or their future alternatives) as a core component of that openness.

Latin America: Freedom within Regulatory Frameworks and Net Neutrality as a Pillar

W większości krajów Ameryki Łacińskiej korzystanie z VPN pozostaje legalne, a jego współistnienie z neutralnością sieci i ramami ochrony danych jest kluczowe.The region generally leans toward protecting online freedoms, with net neutrality playing an important role in that focus.Przyjrzyjmy się kilku istotnym przykładom:

Brazylia: Marco Civil da Internet (Brazylijskie Ramy Praw Obywatelskich w Internecie) to przełomowe prawodawstwo, które wyraźnie chroni neutralność sieci. Zapewnia, że dostawcy usług internetowych nie mogą dyskryminować w zakresie przetwarzania pakietów danych, gwarantując równe warunki dla usług i aplikacji online – w tym dostępnych za pośrednictwem sieci VPN. Prawdą jest, że dostawcy usług internetowych są zobowiązani do przechowywania dzienników ruchu przez okres do 12 miesięcy w celach sądowych (co odzwierciedla równowagę między wolnością a nadzorem), ale zobowiązanie do neutralności sieci pozostaje zdecydowane.

Argentyna i Urugwaj: Oba kraje otrzymały decyzję w sprawie adekwatności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (GDPR). Ułatwia to transgraniczne operacje VPN bez nakładania dodatkowych obowiązków, co jest pozytywnym krokiem na rzecz swobodnego przepływu danych i usług. Jeśli chodzi o neutralność sieci, podczas gdy ich prawa nie są tak wyraźne jak w Brazylii, oba ramy regulacyjne ogólnie wspierają niedyskryminację w ruchu. W Argentynie ustawa o usługach łączności audiowizualnej (ustawa 26.522) została w niektórych interpretacjach postrzegana jako pośrednie wspieranie neutralności.

Chile: Reforma Ustawy o Ochronie Danych z 2024 roku ustanowiła Agencję Ochrony Danych i wzmocniła prawa cyfrowe użytkowników. Chociaż nie ogranicza bezpośrednio ani nie ogranicza korzystania z VPN, ten postęp w ochronie danych osobowych jest ważny dla szerszego ekosystemu cyfrowego. Chile było pierwszym krajem w Ameryce Łacińskiej, który uchwalił ustawę o neutralności sieci – ustawę 20.453 (2010) – która zabrania dostawcom Internetu blokowania, ingerowania, dyskryminowania lub w inny sposób ograniczać prawo użytkownika do korzystania, wysyłania, otrzymywania lub oferowania jakiejkolwiek legalnej treści, aplikacji lub usługi w Internecie.

Africa: Direct Restrictions and Content Control with Challenges to Net Neutrality

Ustawa o usługach łączności audiowizualnej

W niektórych krajach afrykańskich bezpośrednie ograniczenia VPN są określane jako wysiłki mające na celu kontrolę „nielegalnych treści”, definicja często pozostaje niejasna. To zwykle pokrywa się ze słabszymi lub nieistniejącymi ramami neutralności sieci. Podczas gdy kraje takie jak Egipt, Maroko, Południowa Afryka i Nigeria mają bardziej elastyczne lub ustrukturyzowane podejście do korzystania z VPN – z konkretnymi ograniczeniami – inne utrzymują znacznie surowsze zasady.

Tanzania (2020 Regulation, effective since 2023): Kraj zakazuje korzystania z VPN bez uprzedniej zgody regulatora. Nieprzestrzeganie przepisów może skutkować grzywnami, a nawet karami więzienia, jeśli usługa nie jest zarejestrowana. Jest to jeden z najbardziej restrykcyjnych regulacji VPN na świecie. Brak silnej ustawy o neutralności sieci w Tanzanii pozwala dostawcom Internetu na większą swobodę w zarządzaniu ruchem, co może obejmować blokowanie usług – zwłaszcza tych uznanych przez rząd za problematyczne.

Konwencja Malabo (w mocy od czerwca 2023 r.): Ramy dotyczące cyberbezpieczeństwa i ochrony danych w całej Unii Afrykańskiej mogą stanowić podstawę dla bardziej rygorystycznych regulacji na szczeblu krajowym. Podczas gdy ma ona na celu wzmocnienie cyberbezpieczeństwa, może również otworzyć drogę dla zwiększonych ograniczeń narzędzi takich jak VPN – zwłaszcza jeśli nie towarzyszą im solidne zabezpieczenia neutralności sieci.

Warto dodać, że Egipt, Maroko, Południowa Afryka i Nigeria wyróżniają się jako kluczowi gracze na kontynencie ze względu na ich bardziej rozwinięte rynki cyfrowe i lepiej zdefiniowane ramy regulacyjne – dlatego są one wymienione specjalnie.Egyptstosuje surowe kary za korzystanie z VPN mających na celu ominięcie blokad, wspierane technikami głębokiej inspekcji pakietów;Moroccoreguluje import technologii kryptograficznych i sprawuje pewien stopień kontroli nad treściami krytycznymi;South Africaogólnie zezwala na powszechne korzystanie z VPN, ale ogranicza je, jeśli chodzi o obejście ochrony praw autorskich; orazNigeriaPomimo tych różnic, wszystkie cztery kraje oferują stosunkowo bardziej otwarte środowisko i większe oczekiwania na postęp w zakresie neutralności sieci i praw cyfrowych w porównaniu z innymi krajami afrykańskimi.

Pytanie: Gdzie leży prawdziwa władza?

Kiedy łączymy się z Internetem, robimy to za pośrednictwem zestawu protokołów, które przechodzą od fizycznego do logicznego, od tego, co przekazuje dane do tego, co nadaje sens tej transmisji.

interfejs sieciowy (warstwa fizyczna)

Internetowa strona internetowa (IP layer)

transportu (TCP lub UDP)

Aplikacja (co używamy: sieci społecznościowe, strumieniowanie, usługi itp.)

The real dispute happens mostly between the transport and application layers.Chociaż warstwa transportowa powinna być neutralna – to znaczy pozwalać na przepływ wszystkich danych bez dyskryminacji –the application layerstało się centrum władzy, w którym kilka firm koncentruje projektowanie, monetyzację i kontrolę cyfrowego doświadczenia.

Konflikt między warstwą aplikacji a warstwą transportu nie jest tylko techniczny: jest to walka o kontrolę nad warstwą, która „dodaje wartości”, niekoniecznie wartości, która naprawdę ma znaczenie dla użytkowników.Warstwa, która fakturuje najwięcej (lub sprawuje największą kontrolę polityczną) nie zawsze jest tą, która wnosi największy wkład.Tymczasem użytkownik pozostaje uwięziony między konkurencyjnymi warstwami, z których żadna nie gwarantuje prawdziwej suwerenności, prywatności lub prawdziwej wolności.

Warstwa, która fakturuje najwięcej (lub sprawuje największą kontrolę polityczną) nie zawsze jest tą, która wnosi największy wkład.

Ultimately, we must ask ourselves: who intermediates and who is marginalized, who captures the data (and thus attention and decisions), and who sets the boundaries of the digital experience.

Rozwiązanie: zdecentralizowana infrastruktura sieciowa.

Prawdziwym długoterminowym rozwiązaniem zapewniającym neutralność, prywatność i odporność na cenzurę jest zdecentralizowana infrastruktura internetowa, zarządzana i utrzymywana zbiorowo.

Wśród najbardziej obiecujących podejść są:

Mesh i sieci społecznościowe: każdy węzeł jest aktywnym uczestnikiem, który zarówno zapewnia, jak i otrzymuje dostęp. Projekty takie jak Althea lub LibreMesh pokazują, jak społeczności mogą się samodzielnie zorganizować, aby zbudować lokalne sieci łączności bez polegania na dużych operatorach.

Protokoły oparte na blockchain dla zachęt do łączności: platformy takie jak Helium lub SpaceCoin używają tokenów do koordynacji i nagradzania węzłów, które zapewniają zasięg i przepustowość. Ponadto sukces Bitcoina i innych kryptowalut wykazał skuteczność rozproszonych mechanizmów zachęt w kwestionowaniu i przekształcaniu ustalonych struktur mocy, potwierdzając, że modele oparte na blockchain mogą być prawdziwym motorem zmian w ekosystemie telekomunikacyjnym.

Spółdzielnie i organizacje obywatelskie: modele współpracy, takie jak Guifi.net w Katalonii lub inicjatywy stowarzyszeń sąsiednich, które zarządzają infrastrukturą włókien optycznych lub łączności radiowej, unikając zależności od scentralizowanych firm lub rządów.

Hybrydowe systemy P2P-blockchain: platformy, które łączą bezpośrednią wymianę danych peer-to-peer z rejestracją rozproszonego rejestru, umożliwiając zarówno transmisję pakietów, jak i identyfikowalność tego, kto dostarcza, które zasoby.

These solutions eliminate single points of failure and control, raise the cost of censorship, and democratize access to the Internet.Rozprowadzając zarówno warstwy transportu, jak i aplikacji wśród wielu uczestników (użytkowników, walidatorów itp.), promują onede facto neutralityJest w stanie wytrzymać zarówno presję polityczną, jak i gospodarczą.

Conclusion (necessary)

Kiedy mówimy o neutralności, prywatności i odporności na cenzurę, nie wystarczy zaprojektować zdecentralizowanych protokołów – potrzebujemy technologicznie świadomego i politycznie aktywnego obywatela.

Kiedy pojawia się świat blockchain, często wspominam klasy na temat Bitcoina (i jego silnych powiązań z neutralnością sieci), gdzie mówi się, że jeśli dostęp do Internetu byłby ograniczony przez kraj lub dostawcę, użycie „magicznej” VPN byłoby wystarczające, aby ominąć blokady.Rzeczywistość, jak widzieliśmy, jest zupełnie inna: wszystko zależy od kraju, konkretnej aplikacji, polityki dostawcy i poziomu zaufania, które stawiamy każdej usłudze.

Ta pozorna łatwość – ta cyfrowa wygoda – tworzy iluzję wolności, wzmacniając jednocześnie podporządkowanie: przekazujemy naszą suwerenność nieprzewidywalnym podmiotom w zamian za wszystko, co „tylko działa” bez wysiłku.

Tylko przezEdukacja cyfrowa z świadomością obywatelską— gdzie nie tylko uczymy się, jak korzystać z sprzętu lub oprogramowania, ale także rozumiemy, kto kontroluje infrastrukturę, jakie wartości leżą u podstaw każdego projektu i jak możemy zorganizować się, aby go przekształcić — możemy stać się krytycznymi obywatelami zdolnymi do żądania prawdziwych gwarancji neutralności i prywatności.

Edukacja cyfrowa z świadomością obywatelską

What good is a neutral system if the path to reach it is controlled?

Czym jest neutralny system, jeśli droga do niego jest kontrolowana?

I oto jest ten paradoks:the only way to preserve online freedom is to renounce passive comfort and embrace technological civics.