Ostatnia szansa na wygraną z 15 000 USDT w drugiej rundzie konkursu Spacecoin Writing

Houston, we have a deadline!

Zadzwoń do wszystkich pisarzy, geeków kosmicznych, zwolenników blockchain i technologów na całym świecie.the submissions window for Round 2 of the Konkurs pisania Spacecoin closes on July 7, 2025.

Jeśli siedzisz na niedokończonym projekcie lub po prostu przygotowujesz się, aby umieścić pióro na papierze, teraz jest czas, abyZamknij w(jak mówią dzieci), zakończ swój kawałek i przedstaw swój wpis, aby mieć szansę wygrać z15,000 USDT prize pool.

Wejdź do konkursu Spacecoin Writing Now.

Enter the Spacecoin Writing Contest Now.

W przypadku, gdy go przegapiłeś:Spacecoini HackerNoon uruchomił Konkurs Pisania Spacecoin na początku tego roku, aby dać pisarzom szansę na połączenie się z misją Spacecoin - wykorzystanie blockchain do zdecentralizowania internetu, pomostów cyfrowych rozbieżności i dostarczania przystępnej cenowo, bezgranicznej łączności miliardom.

Runda 1zamknięta 7 maja 2025 r., po wygenerowaniu ponad 110 000 wyświetleń stron i ponad 100 godzin wnikliwego czytania wszystkich opublikowanych opowieści. @TheBojda , @czerwoni, @nftbro , oraz Małgorzata1 Wróciłem do domu w połączeniu3000 USDTZa swoje zwycięskie wpisy.

Follow the steps below, and you could be next up on the podium!

Jak wziąć udział w konkursie Spacecoin Writing

Step 1: Write

Podaj artykuł, który odpowiada na jedno pytanie w dowolnym z poniższych tagów konkursu.

Uwaga: Każdy tag zawiera listę wskazówek do pisania. Poniżej są tylko kilka przykładów:

Uwaga: każdy dzień towarzyszy a list of writing prompts Poniżej tylko kilka przykładów:

#decentralized-internet

Czy zdecentralizowany Internet może naprawdę wyeliminować cenzurę internetu?

Odpowiedz z tym template do wejścia.

Odpowiedź zthis templateaby wejść

Jak zdecentralizowane systemy mogą zwalczać efekt sieciowy?

Odpowiedz z tym template do wejścia.

Odpowiedz z tym template do wejścia.

# spacetech

W jaki sposób technologia kosmiczna może zostać wykorzystana do budowania zdecentralizowanego internetu?

Odpowiedź zthis template to enter.

Odpowiedź zTa świątyniaaby wejść

Jaka jest najbardziej obiecująca ziemska aplikacja technologii kosmicznej?

Odpowiedź zthis templateaby wejść

Odpowiedź zthis templateaby wejść

#blockchain-przypadek użycia

Jaki jest najlepszy przykład celowego Blockchaina, który znasz?

Odpowiedz z tym template do wejścia.

Odpowiedź zTa świątyniaaby wejść

Jak blockchain może pomóc w promowaniu włączenia finansowego wśród osób niebędących bankami?

Odpowiedz z tym template do wejścia.

Odpowiedź zTa świątyniaaby wejść

Dodatkowo, uczestnicy mogą również przesłać historie pod dowolnym z tagów konkursu.

#spacecoin

Porozmawiaj o misji Spacecoin w celu zdecentralizowania Internetu.

Odpowiedz za pomocą tego szablonu pisania, aby wejść.

Odpowiedz za pomocą tego szablonu pisania, aby wejść.

#creditcoin

Jak Creditcoin buduje zaufanie do ekosystemów pożyczkowych w łańcuchu?

Answer with this writing template to enter.

Odpowiedź z Ta świątynia pisemna aby wejść

#gluwa

How does Gluwa facilitate global financial inclusion?

Odpowiedz za pomocą tego szablonu pisania, aby wejść.

Odpowiedź z this writing template aby wejść

Zobacz pełną listę zaproszeń do pisania dla każdego tagu konkursu tutaj.

Zobacz The Pełna lista zaproszeń do każdego konkursu tutaj.

Step 2: Submit

Prześlij swój artykuł do recenzji na HackerNoon, upewniając się, że zawiera wybrany tag konkursu, a następnie dodaj siedem dodatkowych odpowiednich tagów, aby poprawić dystrybucję i widoczność.

Step 3: Share (Optional)

Po opublikowaniu artykułu udostępnij swój artykuł na platformach mediów społecznościowych za pomocą hashtagu konkursu, aby zwiększyć widoczność i zaangażować się w społeczność.

Postępuj zgodnie z tymi prostymi krokami, a będziesz w biegu, aby wygrać z puli nagród w wysokości 15 000 USDT, przyznanych w następujący sposób:

Spacecoin Writing Contest: Rozbiórka nagród

Do 15 autorów zostanie nagrodzonych w 5 kategoriach w ramach tego konkursu. General Prizes (3000 USDT awarded after each round) Sponsor prizes (6000 USDT awarded after the final round) #decentralized-internet - 1000 USDT for best story #spacecoin - 2000 USDT for best story # spacetech- 1000 USDT for best story500 zł za runner up #creditcoin - 2000 USDT for best story #blockchain-przypadek użycia- 500 USDT for best story #gluwa - 2000 USDT for best story

Up to 15 writers will be awarded across 5 categories throughout this contest.

General Prizes (3000 USDT awarded after each round) Sponsor prizes (6000 USDT awarded after the final round) #decentralized-internet - 1000 USDT for best story #spacecoin - 2000 USDT for best story #spacetech - 1000 USDT for best story | 500 USDT for runner up #creditcoin - 2000 USDT for best story #blockchain-use-case - 500 USDT for best story #gluwa - 2000 USDT for best story

Internet zdecentralizowany - 1000 USDTZa najlepszą historię

# spacecoin -2000 USDTZa najlepszą historię

# spacetech- 1000 USDT for best story500 zł za runner up

#creditcoins –2000 USDTZa najlepszą historię

#blockchain-przypadek użycia- 500 USDTZa najlepszą historię

#Gluwa -2000 USDTZa najlepszą historię

The Spacecoin Writing Contest: Guidelines

Musisz być 18+ aby wejść

Możesz dołączyć do konkursu, dodając odpowiedni tag do swojej historii. (#spacetech, #decentralized-internet, #realworld-blockchain-usecase, #spacecoin, #creditcoin, #gluwa)

Musisz utworzyć konto HackerNoon.

Bez zawartości generowanej przez AI

FAQs

Czy mogę pisać pod nazwiskiem pióra?

Możesz użyć swojego prawdziwego imienia na swoim profilu HN, fałszywego imienia lub nawet utworzyć osobę, pod którą możesz pisać.

Jakie są terminy konkursu?

Konkurs składa się z trzech rund i potrwa dziewięć miesięcy.

Runda 1: Zamknięte

Runda 2: W toku! Termin — 7 lipca 2025

Runda 3: 8 lipca 2025 – 7 października 2025

Czy mogę zgłosić więcej niż jeden wpis do konkursu?

Każde zgłoszenie będzie traktowane jako odrębny wpis do konkursu.

Jak wybierani są zwycięzcy?

Pod koniec każdej rundy przeanalizujemy przesłane wpisy i skrócimy listę opowiadań, które otrzymują najwięcej kulek oczu (prawdziwi ludzie, a nie boty!).

Następnie wybrane historie zostaną wybrane przez pracowników HackerNoon i Spacecoin.

Najlepsze historie #decentralized-internet, #spacetech i #realworld-blockchain-usecase zostaną wybrane i ogłoszone.

Po zakończeniu ostatniej rundy konkursu ogłosimy zwycięzców nagród sponsorskich wraz z 3 innymi kategoriami.

Czy mogę wygrać więcej niż jedną nagrodę?

Yes.

Gotowy do wygrania Wielkiego? Rozpocznij projekt, aby wejść do konkursu Spacecoin Writing Now!

Ready to Win Big?

Rozpocznij projekt Zarejestruj się w konkursie Spacecoin Writing Now!

Powodzenia na szczęście!