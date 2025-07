Paskutinė galimybė laimėti iš 15 000 USDT antrojo „Spacecoin“ rašymo konkurso etapo

Houston, we have a deadline!

Skambinkite visiems rašytojams, kosmoso geekams, blockchain gynėjams ir technologams visame pasaulyje.the submissions window for Round 2 of the „Spacecoin“ rašymo konkursas closes on July 7, 2025.

Jei sėdite ant nebaigtų projektų arba tiesiog ruošiatės įdėti pieštuką į popierių, dabar atėjo laikasUžraktas į(kaip sako vaikai), užbaigti savo kūrinį ir pateikti savo įrašą už galimybę laimėti iš15,000 USDT prize pool.

Prisijunkite prie „Spacecoin“ rašymo konkurso dabar.

Enter the Spacecoin Writing Contest Now.

Tuo atveju, jei praleidote:Spacecoinasir HackerNoon pradėjo "Spacecoin" rašymo konkursą metų pradžioje, kad rašytojai galėtų prisijungti prie "Spacecoin" misijos - pasinaudoti "blockchain", kad decentralizuotų internetą, tiltų skaitmeninius skirtumus ir teiktų prieinamą, neribotą ryšį milijardams.

1 ratasuždaryta 2025 m. gegužės 7 d., sukūrus daugiau nei 110 000 puslapių peržiūrų ir daugiau nei 100 valandų įžvalgų skaitymo visose paskelbtose istorijose. Tėvynė , Šilutės, NFBRO ir Mažeikių 1 —took home a combined 3000 USDTuž jų laimėjimus.

Follow the steps below, and you could be next up on the podium!

Kaip patekti į „Spacecoin“ rašymo konkursą

Step 1: Write

Pateikite straipsnį, kuriame atsakoma į vieną klausimą pagal bet kurį iš toliau nurodytų konkurso žymenų.

Pastaba: Kiekvienas žymuo pateikiamas su rašymo raginimų sąrašu. Žemiau yra tik keletas pavyzdžių:

#decentralized-internet

Ar decentralizuotas internetas tikrai gali panaikinti interneto cenzūrą?

Atsakykite su šia šventykla įeiti.

Kaip decentralizuotos sistemos gali kovoti su tinklo poveikiu?

Atsakykite su šia šventykla įeiti.

„Spacetech“

Kaip kosmoso technologijos gali būti naudojamos decentralizuotam interneto kūrimui?

Atsakykite su šia šventykla įeiti.

Kas yra labiausiai perspektyvus Žemės kosmoso technologijų taikymas?

Atsakykite su šia šventykla įeiti.

#blockchain naudojimo atvejis

Koks yra geriausias tikslinio Blockchain pavyzdys, kurį žinote?

Atsakykite su šia šventykla įeiti.

Kaip blockchain gali padėti skatinti finansinę įtrauktį tarp ne bankininkų?

Atsakykite su šia šventykla įeiti.

Be to, dalyviai taip pat gali pateikti istorijas pagal bet kurį konkurso žymę.

#spacecoin

Aptarkite „Spacecoin“ misiją decentralizuoti internetą.

Atsakyti su šiuo rašymo šabloną įvesti.

#creditcoin

Kaip „Creditcoin“ sukuria pasitikėjimą „On-Chain“ skolinimo ekosistemomis?

Atsakyti su šiuo rašymo šabloną įvesti.

#gluwa

Kaip „Gluwa“ skatina pasaulinę finansinę įtrauktį?

Atsakyti su šiuo rašymo šabloną įvesti.

Žiūrėti visą sąrašą rašymo kvietimus kiekvieno konkurso žymės čia.

Step 2: Submit

Pateikite savo straipsnį apžvalgai HackerNoon, įsitikinkite, kad įtraukėte pasirinktą konkurso žymę.

Step 3: Share (Optional)

Pasidalinkite savo straipsniu socialinės žiniasklaidos platformose, naudodami konkurso hashtag, kad padidintumėte matomumą ir įsitrauktumėte į bendruomenę.

Sekite šiuos paprastus veiksmus ir jūs būsite bėgime laimėti iš 15 000 USDT prizo baseino, apdovanoto taip:

„Spacecoin“ rašymo konkursas: Prize Breakdown

Šio konkurso metu bus apdovanoti iki 15 autorių 5 kategorijose. General Prizes (3000 USDT awarded after each round) Sponsor prizes (6000 USDT awarded after the final round) # decentralizuotas-internetas - 1000 USDTUž geriausią istoriją #spacecoin - 2000 USDT for best story „Spacetech“- 1000 USDT for best story500 JAV dolerių už „Runner Up“ #creditcoin - 2000 USDTUž geriausią istoriją #blockchain naudojimo atvejis- 500 USDT for best story #gluwa - 2000 USDT for best story

The Spacecoin Writing Contest: Guidelines

Turite būti 18+, kad galėtumėte prisijungti

Galite dalyvauti konkurse, įtraukdami atitinkamą žymę į savo istoriją. (#spacetech, #decentralized-internet, #realworld-blockchain-usecase, #spacecoin, #creditcoin, #gluwa)

Turite sukurti „HackerNoon“ paskyrą.

Nėra AI generuojamo turinio

FAQs

Ar galiu parašyti vardą su rašikliu?

Taip! galite naudoti savo tikrąjį vardą savo HN profilyje, suklastotą vardą ar net sukurti persona parašyti.

Kokie yra konkurso tvarkaraščiai?

Konkursą sudaro 3 etapai ir jis truks 9 mėnesius.

Pirmasis etapas: uždarytas

2 ratas! galutinis terminas – liepos 7, 2025

3 ratas: liepos 8, 2025 - spalio 7, 2025

Ar galiu dalyvauti daugiau nei viename konkurse?

Kiekvienas įrašas laikomas atskiru įrašu į rašymo konkursą.

Kaip atrenkami nugalėtojai?

Kiekvieno raundo pabaigoje mes peržiūrėsime pateiktus įrašus ir trumpą sąrašą istorijų, kurios gauna daugiausiai akių kamuoliukų (tikri žmonės, o ne robotai!).

Toliau, trumpai išvardytus pasakojimus balsuos HackerNoon ir Spacecoin darbuotojai.

Bus atrinktos ir paskelbtos geriausios #decentralized-internet, #spacetech ir #realworld-blockchain-usecase istorijos.

Pasibaigus galutiniam konkurso etapui, mes paskelbsime rėmėjų apdovanojimų nugalėtojus kartu su 3 kitomis kategorijomis.

Ar galiu laimėti daugiau nei vieną prizą?

Yes.

Pasiruošę laimėti didelį? Pradėkite projektą dalyvauti „Spacecoin“ rašymo konkurse dabar!

Sėkmės jums!