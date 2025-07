Última oportunidad de ganar de 15.000 USDT en la segunda ronda del concurso de escritura de Spacecoin

Houston, we have a deadline!

Llamando a todos los escritores, geeks espaciales, defensores de blockchain y tecnólogos de todo el mundo.the submissions window for Round 2 of the Spacecoin Writing Contest closes on July 7, 2025.

Si usted está sentado en un proyecto inacabado o simplemente se está preparando para poner la pluma en el papel, ahora es el momento deLock en(como dicen los niños), termine su pieza, y envíe su entrada para una oportunidad de ganar de la15,000 USDT prize pool.

Entra en el concurso de escritura de Spacecoin ahora.

Enter the Spacecoin Writing Contest Now.

En caso de que lo hayas perdido:SpacecoinHackerNoon lanzó el concurso de escritura de Spacecoin a principios del año para dar a los escritores la oportunidad de conectarse con la misión de Spacecoin: aprovechar la blockchain para descentralizar Internet, romper las divisiones digitales y proporcionar una conectividad asequible y sin fronteras a miles de millones de personas.

Ronda 1cerrado el 7 de mayo de 2025, después de generar más de 110 mil páginas y más de 100 horas de lectura insignificante en todas las historias publicadas. Teodora , de @Josemaría, @nftbro , y Maxi1 Llevamos a casa una combinación3000 USDTpor sus entradas ganadoras.

Follow the steps below, and you could be next up on the podium!

Cómo participar en el concurso de escritura de Spacecoin

Step 1: Write

Envíe un artículo que responda a una pregunta bajo cualquiera de las siguientes etiquetas de concurso.

Nota: Cada etiqueta viene con una lista de advertencias de escritura. A continuación están sólo algunos ejemplos:

Título: Cada día viene con Una lista de escritos rápidos A continuación te mostramos unos pocos ejemplos:

#decentralized-internet

¿Puede una Internet descentralizada realmente eliminar la censura de Internet?

Responder con este template para entrar.

Responder conEste templopara entrar.

¿Cómo pueden los sistemas descentralizados combatir el efecto de la red?

Responder con este template para entrar.

Responder con este template para entrar.

#espacetech

¿Cómo se puede utilizar la tecnología espacial para construir una Internet descentralizada?

Responder con este template para entrar.

Responder conthis templatepara entrar.

¿Cuál es la aplicación más prometedora de la tecnología espacial?

Responder con este template para entrar.

Responder conEste templopara entrar.

#blockchain-caso de uso

¿Cuál es el mejor ejemplo de una Blockchain orientada a propósito que usted conoce?

Responder con este template para entrar.

Responder conthis templatepara entrar.

¿Cómo puede el blockchain ayudar a promover la inclusión financiera entre los no bancarios?

Responder con este template para entrar.

Responder conthis templatepara entrar.

Además, los participantes también pueden enviar historias bajo cualquiera de las etiquetas del concurso.

#spacecoin

Discutamos la misión de Spacecoin para descentralizar Internet.

Responder con este modelo de escritura para entrar.

Responder con este modelo de escritura para entrar.

#creditcoin

¿Cómo crea Creditcoin confianza en los ecosistemas de préstamos en cadena?

Responder con este modelo de escritura para entrar.

Responder con este modelo de escritura para entrar.

#gluwa

¿Cómo facilita Gluwa la inclusión financiera mundial?

Responder con este modelo de escritura para entrar.

Responder con este modelo de escritura para entrar.

Ver la lista completa de invitaciones de escritura para cada etiqueta de concurso aquí.

Ver la lista completa de invitaciones de escritura para cada etiqueta de concurso aquí.

Step 2: Submit

Envíe su artículo para la revisión en HackerNoon, asegurándose de incluir su etiqueta de concurso elegida.

Step 3: Share (Optional)

Una vez publicado, comparta tu artículo a través de las plataformas de redes sociales usando el hashtag del concurso para aumentar la visibilidad y involucrarse con la comunidad.

Sigue estos sencillos pasos y estarás en la carrera para ganar de un pool de premios de 15.000 USDT, otorgado de la siguiente manera:

Concurso de escritura de Spacecoin: Breakdown del premio

Hasta 15 autores serán premiados en 5 categorías a lo largo de este concurso. General Prizes (3000 USDT awarded after each round) Sponsor prizes (6000 USDT awarded after the final round) #Internet descentralizado - 1000 USDT for best story #espacecoin -2000 USDTPara la mejor historia #espacetech- 1000 USDT for best story500 USDT para Runner Up Crédito -2000 USDTPara la mejor historia #blockchain-use-case - 500 USDTPara la mejor historia #gluwa - 2000 USDT for best story

Up to 15 writers will be awarded across 5 categories throughout this contest.

General Prizes (3000 USDT awarded after each round) Sponsor prizes (6000 USDT awarded after the final round) #decentralized-internet - 1000 USDT for best story #spacecoin - 2000 USDT for best story #spacetech - 1000 USDT for best story | 500 USDT for runner up #creditcoin - 2000 USDT for best story #blockchain-use-case - 500 USDT for best story #gluwa - 2000 USDT for best story

#Internet descentralizado - 1000 USDTPara la mejor historia

#espacecoin -2000 USDTPara la mejor historia

#espacetech- 1000 USDT for best story500 USDT para Runner Up

Crédito -2000 USDTPara la mejor historia

#blockchain-caso de uso- 500 USDTPara la mejor historia

#Gloria -2000 USDTPara la mejor historia

The Spacecoin Writing Contest: Guidelines

Debe ser 18+ para entrar

Puedes participar en el concurso añadiendo la etiqueta adecuada a tu historia. (#spacetech, #decentralized-internet, #realworld-blockchain-usecase, #spacecoin, #creditcoin, #gluwa)

Debe crear una cuenta HackerNoon.

No hay contenido generado por AI

FAQs

¿Puedo escribir bajo un nombre de pluma?

Puede usar su nombre real en su perfil de HN, un nombre falso, o incluso crear una persona para escribir bajo.

¿Cuáles son los horarios del concurso?

El concurso consta de tres rondas y tendrá una duración de nueve meses.

Ronda 1: Cerrado

Ronda 2: En curso! fecha límite — Jul 7, 2025

Ronda 3: 8 de julio de 2025 - 7 de octubre de 2025

¿Puedo presentar más de una entrada al concurso?

Cada presentación de la historia será considerada como una entrada separada en el concurso de escritura.

¿Cómo se seleccionan los ganadores?

Al final de cada ronda, revisaremos las entradas enviadas y listaremos las historias que reciben más globos oculares (hombres reales, no bots!).

A continuación, las historias seleccionadas serán votadas por el personal de HackerNoon y Spacecoin.

Se seleccionarán y anunciarán las primeras historias de uso de #decentralized-internet, #spacetech y #realworld-blockchain.

Después de la ronda final del concurso, anunciaremos a los ganadores de los premios patrocinadores junto con otras 3 categorías.

¿Puedo ganar más de un premio?

Yes.

¿Listo para ganar grande? ¡Comience un proyecto para participar en el Concurso de Escritura de Spacecoin ahora!

Ready to Win Big?

Iniciar un proyecto ¡Entra en el Concurso de Escritura de Spacecoin ahora!

¡Buenos días!