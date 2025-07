Poslední šance na výhru z 15 000 USDT ve druhém kole soutěže Spacecoin Writing

Houston, we have a deadline!

Volání všech spisovatelů, vesmírných geeků, obhájců blockchainu a technologů po celém světě.the submissions window for Round 2 of the Spacecoin Písemná soutěž closes on July 7, 2025.

Pokud sedíte na nedokončeném návrhu nebo se jen připravujete dát pero na papír, teď je časzámek v(jak říkají děti), dokončete svůj kus a předložte svůj vstup pro šanci vyhrát z15,000 USDT prize pool.

Enter the Spacecoin Writing Contest Now.

V případě, že jste si ho nechali ujít:SpacecoinHackerNoon zahájil na začátku roku soutěž Spacecoin Writing Contest, aby poskytl spisovatelům příležitost spojit se s posláním Spacecoin - využití blockchainu k decentralizování internetu, překlenutí digitálních rozdílů a poskytnutí cenově dostupného, bezhraničního připojení miliardám.

Round 1uzavřena dne 7. května 2025, po vygenerování více než 110 000 zobrazení stránek a více než 100 hodin důkladného čtení ve všech publikovaných příbězích. @thebojda , , Jarošice, @nftbro , a Maxi1kč Domů » Kombinované3000 USDTZa vítězné vstupenky.

Follow the steps below, and you could be next up on the podium!

Jak vstoupit do soutěže Spacecoin Writing

Step 1: Write

Předložit článek, který odpovídá na jednu otázku pod kterýmkoli z následujících soutěžních tagů.

Note: Each tag comes with a list of writing prompts . Below are just are few examples:

#decentralized-internet

Může decentralizovaný internet skutečně odstranit internetovou cenzuru?

Jak mohou decentralizované systémy bojovat proti síťovému efektu?

• Spacetech

Jak může být vesmírná technologie použita k vybudování decentralizovaného internetu?

Jaká je nejslibnější aplikace vesmírných technologií na Zemi?

#blockchain-použitý případ

Jaký je nejlepší příklad účelově řízeného blockchainu, který znáte?

Jak může blockchain pomoci podporovat finanční začlenění mezi nebankovníky?

Kromě toho mohou účastníci předkládat příběhy pod kterýmkoli z soutěžních tagů.

#spacecoin

Diskutujte o misi Spacecoin decentralizovat internet.

#creditcoin

Jak Creditcoin vytváří důvěru v on-chain úvěrové ekosystémy?

#gluwa

Jak Gluwa usnadňuje globální finanční začlenění?

Podívejte se na kompletní seznam poptávek pro každou soutěžní značku zde.

Step 2: Submit

Pošlete svůj článek k recenzi na HackerNoon, ujistěte se, že zahrnuje zvolený soutěžní tag. Pak přidejte sedm dalších relevantních tagů ke zlepšení distribuce a viditelnosti.

Step 3: Share (Optional)

Jakmile je zveřejněn, sdílejte svůj článek na platformách sociálních médií pomocí hashtagu soutěže, abyste zvýšili viditelnost a zapojili se do komunity.

Postupujte podle těchto jednoduchých kroků a budete v závodě, abyste vyhráli z cenového fondu 15 000 USDT, který je udělen následovně:

Spacecoin Writing Contest: Rozdělení cen

Up to 15 writers will be awarded across 5 categories throughout this contest.

General Prizes (3000 USDT awarded after each round) Sponsor prizes (6000 USDT awarded after the final round) #decentralized-internet - 1000 USDT for best story #spacecoin - 2000 USDT for best story #spacetech - 1000 USDT for best story | 500 USDT for runner up #creditcoin - 2000 USDT for best story #blockchain-use-case - 500 USDT for best story #gluwa - 2000 USDT for best story

The Spacecoin Writing Contest: Guidelines

Musíte být 18+, abyste vstoupili

Do soutěže se můžete zapojit přidáním příslušné značky do vašeho příběhu. (#spacetech, #decentralized-internet, #realworld-blockchain-usecase, #spacecoin, #creditcoin, #gluwa)

Musíte vytvořit účet HackerNoon.

Žádný AI generovaný obsah

FAQs

Můžu psát pod jménem pera?

Můžete použít své skutečné jméno na svém profilu HN, falešné jméno nebo dokonce vytvořit osobu, kterou podepíšete.

Jaké jsou termíny soutěže?

Soutěž se skládá ze tří kol a potrvá devět měsíců.

První kolo: uzavřeno

Round 2: Ongoing! Termín – 7. července 2025

3. kolo: 8. července 2025 – 7. října 2025

Mohu do soutěže přihlásit více než jeden účastník?

Každé předložení příběhu bude považováno za samostatný záznam do soutěže.

Jak jsou vybráni vítězové?

Na konci každého kola přezkoumáme předložené položky a zaškrtneme příběhy, které dostávají nejvíce očí (skuteční lidé, ne boty!).

Následně budou vypsané příběhy hlasovány zaměstnanci HackerNoon a Spacecoin.

Nejlepší #decentralized-internet, #spacetech a #realworld-blockchain-usecase příběhy budou vybrány a oznámeny.

Po skončení závěrečného kola soutěže oznámíme vítěze sponzorských cen spolu se 3 dalšími kategoriemi.

Mohu vyhrát více než jednu cenu?

Yes.

Ready to Win Big?

Hodně štěstí!