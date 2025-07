Última oportunidade de gañar de 15.000 USDT na segunda rolda do concurso de escritura de Spacecoin

Houston, we have a deadline!

Chamando a todos os escritores, geeks espaciais, defensores da blockchain e tecnólogos de todo o mundo.the submissions window for Round 2 of the Concurso de escritura de Spacecoin closes on July 7, 2025.

Se estás sentado nun proxecto inacabado ou se estás a preparar para poñer a pluma no papel, agora é o momento deLock en(como din os nenos), remata a túa peza, e envíe a túa entrada para unha oportunidade de gañar do15,000 USDT prize pool.

Únete ao concurso de escritura de Spacecoin agora.

Enter the Spacecoin Writing Contest Now.

No caso de que o perdades:EspazoEditare HackerNoon lanzou o concurso de escritura de Spacecoin a principios do ano para dar aos escritores a oportunidade de conectarse coa misión de Spacecoin: aproveitar a blockchain para descentralizar a internet, romper as divisións dixitais e ofrecer conexións accesibles e sen fronteiras a miles de millóns de persoas.

Ronda 1pechado o 7 de maio de 2025, despois de xerar máis de 110.000 visualizacións de páxinas e máis de 100 horas de lectura perspicaz en todas as historias publicadas. Teoíña , Xurxo, Xogador Nftbro , e maxistral1 Trae a casa unha combinación3000 USDTdas súas entradas gañadoras.

Follow the steps below, and you could be next up on the podium!

Como participar no concurso de escritura de Spacecoin

Step 1: Write

Envía un artigo que responda a unha pregunta baixo calquera das seguintes etiquetas de concurso.

Nota: Cada etiqueta vén cunha lista de solicitudes de escritura. A continuación están só algúns exemplos:

Nota: Cada etiqueta vén cunha lista de solicitudes de escritura. A continuación están só algúns exemplos:

#decentralized-internet

Pode unha Internet descentralizada realmente eliminar a censura de Internet?

Responde con este templo para entrar.

Como poden os sistemas descentralizados combater o efecto da rede?

Responde con este templo para entrar.

#espacetech

Como se pode utilizar a tecnoloxía espacial para construír unha Internet descentralizada?

Responde con este templo para entrar.

Cal é a aplicación máis prometedora da Terra da tecnoloxía espacial?

Resposta con Este templo para entrar

#blockchain-use-caso de uso

Cal é o mellor exemplo dunha Blockchain orientada a propósito que coñeces?

Resposta con this template para entrar

Como pode blockchain axudar a promover a inclusión financeira entre os non bancarios?

Responde con este templo para entrar.

Ademais, os participantes tamén poden enviar historias baixo calquera das etiquetas do concurso.

#spacecoin

Discutamos a misión de Spacecoin para descentralizar a internet.

Resposta con this writing template para entrar

#creditcoin

Como crea Creditcoin confianza nos ecosistemas de préstamo en cadea?

Responde con este modelo de escritura para entrar.

#gluwa

Como facilita Gluwa a inclusión financeira mundial?

Resposta con this writing template para entrar

Vexa a lista completa de solicitudes de escritura para cada etiqueta do concurso aquí.

Step 2: Submit

Envía o teu artigo para revisión en HackerNoon, asegurándose de incluír a túa etiqueta de concurso escollida.

Step 3: Share (Optional)

Unha vez publicado, comparta o teu artigo a través de plataformas de redes sociais usando a hashtag do concurso para aumentar a visibilidade e interactuar coa comunidade.

Siga estes pasos sinxelos e estarás na carreira para gañar dun pool de premios de 15.000 USDT, concedido do seguinte xeito:

Concurso de escritura de Spacecoin: Breakdown do premio

Up to 15 writers will be awarded across 5 categories throughout this contest.

General Prizes (3000 USDT awarded after each round) Sponsor prizes (6000 USDT awarded after the final round) #decentralized-internet - 1000 USDT for best story #spacecoin - 2000 USDT for best story #spacetech - 1000 USDT for best story | 500 USDT for runner up #creditcoin - 2000 USDT for best story #blockchain-use-case - 500 USDT for best story #gluwa - 2000 USDT for best story

#Internet descentralizada - 1000 USDTA mellor historia

#espacecoin -2000 USDTA mellor historia

#espacetech- 1000 USDT for best story500 millóns de dólares para Runner Up

#creditcoins -2000 USDTA mellor historia

#blockchain-use-caso de uso- 500 USDTA mellor historia

Guión -2000 USDTA mellor historia

The Spacecoin Writing Contest: Guidelines

Debe ser 18+ para entrar

Podes participar no concurso engadindo a etiqueta axeitada á túa historia. (#spacetech, #decentralized-internet, #realworld-blockchain-usecase, #spacecoin, #creditcoin, #gluwa)

Debe crear unha conta HackerNoon.

Non hai contido xerado por AI

FAQs

Podo escribir baixo un nome?

Pode usar o seu nome real no seu perfil HN, un nome falso, ou mesmo crear unha persona para escribir baixo.

Cales son os horarios do concurso?

O concurso consta de tres roldas e terá unha duración de nove meses.

Ronda 1: pechada

Ronda 2: En curso! Data límite — 7 de xullo de 2025

Ronda 3: 8 de xullo de 2025 - 7 de outubro de 2025

Podo presentar máis dunha entrada ao concurso?

Cada historia presentada será considerada unha entrada separada no concurso de escritura.

Como se seleccionan os gañadores?

Ao final de cada rolda, revisaremos as entradas enviadas e listaremos as historias que reciben máis globos oculares (humanos reais, non bots!).

A continuación, as historias seleccionadas serán votadas polo persoal de HackerNoon e Spacecoin.

As mellores historias #decentralized-internet, #spacetech e #realworld-blockchain-usecase serán seleccionadas e anunciadas.

Despois da finalización do concurso, anunciaremos os gañadores dos premios patrocinadores xunto con outras 3 categorías.

Podo gañar máis dun premio?

Yes.

Listo para gañar grande? Comezar un proxecto para entrar no concurso de escritura de Spacecoin agora!

Comezar un proxecto para entrar no concurso de escritura de Spacecoin agora!

Good luck!