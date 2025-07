Spacecoin Writing Contest کے دور 2 میں 15،000 USDT سے جیتنے کا آخری موقع

Houston, we have a deadline!

تمام مصنفین، فضائی geeks، blockchain کے حامیوں، اور دنیا بھر میں ٹیکنالوجی کو کال کریں.the submissions window for Round 2 of the Spacecoin Writing Contest closes on July 7, 2025.

اگر آپ ایک مکمل طور پر ڈراپ پر بیٹھ رہے ہیں یا صرف کاغذ پر قلم ڈالنے کے لئے تیار ہیں تو، اب وقت ہےلوک میں(جیسا کہ بچے کہتے ہیں) آپ کا ٹکڑا ختم کریں، اور جیتنے کے لئے ایک موقع کے لئے آپ کا داخلہ بھیجیں.15,000 USDT prize pool.

اب Spacecoin لکھنے کا مقابلہ میں داخل ہو.

Enter the Spacecoin Writing Contest Now.

اگر آپ اسے بھول گئے ہیں:Spacecoin کےاور HackerNoon نے سال کے آغاز میں Spacecoin لکھنے کا مقابلہ شروع کیا، مصنفین کو Spacecoin کے مشن سے منسلک کرنے کا ایک موقع فراہم کرنے کے لئے - انٹرنیٹ کو منسلک کرنے کے لئے بلاکچین کا استعمال کرتے ہوئے، ڈیجیٹل فرقوں کو منسلک کریں، اور ملینوں کے لئے سستے، سرحدوں کے بغیر کنکشن فراہم کریں.

دورہ 17 مئی، 2025 کو بند کر دیا گیا، 110K سے زائد صفحے کی دیکھ بھال اور 100 گھنٹے سے زائد تمام شائع کردہ کہانیوں میں تفصیلی پڑھنے کے بعد. ٹائپنگ ، زمرہ:Jroseland, nftbro کے بارے میں اور میگزین1 گھر لے کر ایک مجموعہ3000 USDTاپنے جیتنے والوں کے لئے

Follow the steps below, and you could be next up on the podium!

Spacecoin لکھنے کا مقابلہ کیسے کریں

Step 1: Write

مندرجہ ذیل مقابلہ ٹیگ میں سے کسی ایک کے تحت ایک سوال کا جواب دینے والے ایک مضمون بھیجیں.

نوٹ: ہر ٹیگ کو لکھنے کی سفارش کی ایک فہرست کے ساتھ آتا ہے. نیچے صرف چند مثالیں ہیں:

#decentralized-internet

کیا ایک decentralized انٹرنیٹ واقعی انٹرنیٹ سینسرنگ کو ختم کر سکتا ہے؟

Answer with this template to enter.

جواب کے ساتھیہ معبدمیں داخل ہوں

decentralized نظام نیٹ ورک کے اثرات کو کیسے روک سکتے ہیں؟

جواب دینے کے لئے اس Template کا استعمال کریں.

فضائیہ

کسٹمر انٹرنیٹ کی تعمیر کے لئے فضائی ٹیکنالوجی کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے؟

جواب دینے کے لئے اس Template کا استعمال کریں.

فضائی ٹیکنالوجی کے سب سے زیادہ وعدہ زمین کی درخواست کیا ہے؟

جواب دینے کے لئے اس Template کا استعمال کریں.

#blockchain استعمال کا معاملہ

کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک مقصد ڈرائیونگ Blockchain کا بہترین مثال کیا ہے؟

جواب دینے کے لئے اس Template کا استعمال کریں.

کس طرح بلاکچین بینکوں کے درمیان مالی شمولیت کو فروغ دینے میں مدد کرسکتا ہے؟

جواب دینے کے لئے اس Template کا استعمال کریں.

اس کے علاوہ، شرکاء بھی کسی بھی مقابلہ ٹیگ کے تحت کہانیوں کو بھیج سکتے ہیں.

#spacecoin

انٹرنیٹ کو تنصیب کرنے کے لئے Spacecoin کی مشن پر بحث کریں.

جواب لکھنے کے لئے اس نمونہ کے ساتھ داخل کریں.

جواب کے ساتھ یہ لکھنے کے لئے Temple میں داخل ہوں

#creditcoin

کس طرح کریڈٹکوئن On-Chain کریڈٹنگ ایشیائی سسٹموں میں اعتماد پیدا کرتا ہے؟

جواب لکھنے کے لئے اس نمونہ کے ساتھ داخل کریں.

#gluwa

Gluwa عالمی مالیاتی شمولیت کو کیسے آسان بناتا ہے؟

جواب لکھنے کے لئے اس نمونہ کے ساتھ داخل کریں.

یہاں ہر ٹیسٹ ٹیگ کے لئے لکھنے کی کل فہرست دیکھیں.

Step 2: Submit

HackerNoon پر جائزہ لینے کے لئے آپ کے مضامین کو بھیجیں، منتخب کردہ مقابلہ ٹیگ کو شامل کرنے کے لئے یقینی بنائیں. پھر تقسیم اور دکھائی کو بہتر بنانے کے لئے سات اضافی متعلقہ ٹیگ شامل کریں.

Step 3: Share (Optional)

ایک بار شائع ہونے کے بعد، آپ کے مضامین کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مقابلہ ہچٹگ کا استعمال کرتے ہوئے اشتراک کریں اور کمیونٹی کے ساتھ منسلک کریں.

یہ ہے! ان سادہ مراحل پر عمل کریں اور آپ کو ایک 15،000 USDT پینل سے جیتنے کے لئے چلا جائے گا، جو مندرجہ ذیل طور پر دیا گیا ہے:

Spacecoin لکھنے کا مقابلہ: Prize Breakdown

اس مقابلے کے دوران 5 قسموں میں 15 مصنفین کو انعام دیا جائے گا. General Prizes (3000 USDT awarded after each round) Sponsor prizes (6000 USDT awarded after the final round) #decentralized-internet - 1000 USDTبہترین کہانی کے لئے #spacecoin - 2000 USDTبہترین کہانی کے لئے فضائیہ- 1000 USDT for best story500 USDT کے لئے Runner Up #creditcoin - 2000 USDTبہترین کہانی کے لئے #blockchain-use-case - 500 USDTبہترین کہانی کے لئے # گلوواہ -2000 USDTبہترین کہانی کے لئے

Up to 15 writers will be awarded across 5 categories throughout this contest.

General Prizes (3000 USDT awarded after each round) Sponsor prizes (6000 USDT awarded after the final round) #decentralized-internet - 1000 USDT for best story #spacecoin - 2000 USDT for best story #spacetech - 1000 USDT for best story | 500 USDT for runner up #creditcoin - 2000 USDT for best story #blockchain-use-case - 500 USDT for best story #gluwa - 2000 USDT for best story

# انٹرنیٹ - 1000 USDTبہترین کہانی کے لئے

#spacecoin کے -2000 USDTبہترین کہانی کے لئے

فضائیہ- 1000 USDT for best story500 USDT کے لئے Runner Up

# کریڈٹکائن -2000 USDTبہترین کہانی کے لئے

#blockchain استعمال کا معاملہ- 500 USDTبہترین کہانی کے لئے

# گلوواہ -2000 USDTبہترین کہانی کے لئے

The Spacecoin Writing Contest: Guidelines

داخل ہونے کے لئے 18+ ہونا ضروری ہے

آپ اپنی کہانی کے لئے مناسب ٹیگ شامل کرکے مقابلہ میں داخل ہوسکتے ہیں. (#spacetech، #decentralized-internet، #realworld-blockchain-usecase، #spacecoin، #creditcoin، #gluwa)

ایک HackerNoon اکاؤنٹ بنانا ضروری ہے.

کوئی AI پیدا کردہ مواد

FAQs کے

کیا میں پین کے نام کے تحت لکھ سکتا ہوں؟

آپ اپنے حقیقی نام اپنے HN پروفائل پر استعمال کرسکتے ہیں، ایک جعلی نام، یا یہاں تک کہ لکھنے کے لئے ایک شخص بنا سکتے ہیں.

مقابلہ کا وقت کیا ہے؟

یہ مقابلہ 3 دوروں میں ہوتا ہے اور 9 ماہ تک چلتا ہے.

مرحلہ 1: بند

دورہ 2: جاری ہے! ڈرامہ — جولائی 7, 2025

دور 3: جولائی 8، 2025 - اکتوبر 7، 2025

کیا میں ایک سے زیادہ ٹورنامنٹ میں حصہ لے سکتا ہوں؟

یقینی طور پر! ہر کہانی کی پیشکش لکھنے کے مقابلے میں ایک منفرد داخلہ کے طور پر سمجھا جائے گا.

فاتحین کو کیسے منتخب کیا جائے؟

ہر دور کے اختتام پر، ہم بھیجے گئے اشعار کا جائزہ لیں گے اور سب سے زیادہ آنکھوں کو حاصل کرنے والے کہانیوں کی مختصر فہرست کریں گے (ایک حقیقی انسان، بوٹ نہیں!).

اس کے بعد، shortlisted کہانیاں HackerNoon اور Spacecoin کے عملے کی طرف سے ووٹ دیا جائے گا.

سب سے اوپر #desentralized-internet، #spacetech، اور #realworld-blockchain-usecase کہانیوں کو منتخب کیا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا.

مقابلہ کے آخری دور ختم ہونے کے بعد، ہم 3 دیگر اقسام کے ساتھ ساتھ سپانسرز کے فاتحین کا اعلان کریں گے.

کیا میں ایک سے زیادہ انعام حاصل کر سکتا ہوں؟

Yes.

جیتنے کے لئے تیار؟ اب Spacecoin لکھنے کا مقابلہ میں داخل ہونے کے لئے ایک ڈیزائن شروع کریں!

Ready to Win Big?

ایک منصوبہ شروع کریں Spacecoin Writing Contest میں حصہ لینے کے لئے اب!

مبارک ہو!