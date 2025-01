Kształtowanie przyszłych liderów technologicznych: rola Avinaba Singha jako mentora i recenzenta

Świat technologii opiera się w dużej mierze na konstruktywnej krytyce, aby ewoluować i wprowadzać wartościowe zmiany. Innowacja wymaga informacji zwrotnej z różnych perspektyw, która może pomóc w tworzeniu unikalnych rozwiązań. Hackathony i konferencje akademickie to miejsca, w których liderzy technologiczni mogą testować swoje produkty, prezentując ich użyteczność i chęć ulepszania rozwiązań.





Doświadczeni profesjonaliści techniczni, tacy jak Avinab (Avi) Singh, przyczyniają się do rozwoju technologii, kierując kolejnym pokoleniem projektantów i technologów. Jego udział jako recenzenta czasopism naukowych i sędziego hackathonu przyczynia się do ciągłej ewolucji technologii. Wraz ze wzrostem wykorzystania AI w dziedzinie projektowania i technologii twórcy potrzebują doświadczonych profesjonalistów, którzy mogą zapewnić wgląd zarówno w potrzeby użytkowników, jak i zaawansowane możliwości technologiczne.

Wyzwania na początku kariery

Avi rozpoczął swoją przygodę w branży technologicznej w Chennai w Indiach. Ukończył studia licencjackie z inżynierii telekomunikacyjnej, ale Avi chciał zdobyć najnowocześniejsze wykształcenie. Postanowił przeprowadzić się do Stanów Zjednoczonych, gdzie zdobył tytuł magistra inżynierii przemysłowej, skupiając się na czynnikach ludzkich na North Carolina State University w Raleigh w Karolinie Północnej.





Po ukończeniu studiów podyplomowych Avi przeprowadził się do Doliny Krzemowej z nadzieją na rozwój swojej kariery zawodowej. Jednak zniechęcił go fakt, że nie miał żadnych mentorów, którzy mogliby go poprowadzić. Niezrażony Avi wytrwał w swojej karierze, osiągając wielki sukces.





Po tej długiej podróży Avi zdał sobie sprawę, że chce zapewnić młodym profesjonalistom, którzy się zmagali, mentoring, którego nigdy nie miał. Nie chce, aby ktokolwiek czuł się pominięty w już konkurencyjnym świecie technologii.

Mentoring początkujących projektantów

Rola Aviego jako mentora w jego firmach i poprzez Lista adresowa pomaga innym aspirować do wniesienia znaczącego wkładu w branżę. Zgromadził ponad 800 minut mentoringu w 3 krajach, demonstrując swoje pragnienie pomagania profesjonalistom w rozwoju.





Jego praca polegająca na wspieraniu globalnych inicjatyw rekrutacyjnych poprzez programy stażowe w EY GigNow I Robotyka Dusty dała impuls do kariery początkującym projektantom i pomogła im stawić czoła bieżącym wyzwaniom zawodowym i rozwijać swoją karierę.





Zapewnianie mentoringu młodym profesjonalistom daje im narzędzia i spostrzeżenia, których potrzebują, aby odnieść sukces w branży technologicznej. Posiadanie przewagi konkurencyjnej nad innymi w branży jest kluczowe dla udanej kariery.





W wyniku tych programów stażowych wielu młodych projektantów z powodzeniem zapewniło sobie stałe posady w tych firmach, przyczyniając się do rozwoju i innowacyjności zespołów poprzez wnoszenie świeżych perspektyw.

Pełnienie funkcji sędziego na hackathonach

Rola Aviego jako sędziego na znanych wydarzeniach hackathon, takich jak HackMIT, SwiftHack i GenLab2, odegrała kluczową rolę w wprowadzaniu nowych pomysłów do branży technologicznej. Jego doświadczenie pozwala mu udzielać wnikliwych porad nowicjuszom i umacnia jego długoletnią wiedzę w tej dziedzinie.





Podczas hackathonów Avi odpowiada za ocenę nowych projektów i kierowanie zespołami w kierunku tworzenia praktycznych i wpływowych rozwiązań technologicznych. Jego doświadczenie w ocenianiu pomaga mu identyfikować obiecujące talenty i zachęca uczestników do współpracy.

Recenzent dla renomowanych czasopism i konferencji

Avi jest również aktywnym recenzentem na konferencjach najwyższej rangi, takich jak ACM i IEEE w dziedzinie interakcji człowiek-komputer i AI/ML. Ta rozwijająca się branża potrzebuje wglądu doświadczonych profesjonalistów, aby ugruntować się w technologii.





Jego stałe zaangażowanie w recenzowanie prac naukowych na duże konferencje przyniosło mu uznanie jako zaufanego recenzenta przez UIST i AutomotiveUI. Nadal recenzuje prace na innych znaczących konferencjach, takich jak CHI, HAI, ICSI, NordiCHI i UbiComp/ISWC, między innymi. Recenzja ekspercka jest niezbędna do utrzymania jakości badań potrzebnych do opracowywania skutecznych rozwiązań i promowania postępu technologicznego.





Wkład Aviego pomaga zapewnić, że powstające badania naukowe odpowiadają wysokim standardom branżowym, poprzez zagwarantowanie, że recenzje artykułów kształtują bieżące wyzwania w zakresie projektowania i technologii.

Jak Avi Singh kształtuje przyszłych liderów technologicznych

Poprzez mentoring początkujących projektantów, recenzowanie prac naukowych i ocenianie hackathonów, Avi aktywnie przyczynia się do rozwoju przyszłych liderów i ich rozwiązań w branży technologicznej.





Avi pracuje obecnie jako projektant produktu w Przenoszenie , gdzie pracuje nad narzędziami Generative AI, które pomagają małym i dużym przedsiębiorstwom skalować organizacje doświadczeń pracowników. Jego najnowszym dziełem jest narzędzie Generative AI o nazwie Brief Me, które pomaga użytkownikom w podsumowywaniu i zadawaniu pytań i odpowiedzi w przypadku gęstych dokumentów. Brief Me pomaga zwiększyć produktywność pracowników, pomagając im czytać duże dokumenty, tworzyć raporty i pisać wiadomości e-mail przy użyciu treści z tych dokumentów. Avi tworzy oprogramowanie używane codziennie przez pracowników firm z listy Fortune 100. Avi nadal dostarcza wartościowe rozwiązania w dziedzinie projektowania produktów AI/ML poprzez swoją pracę i inicjatywy mentorskie.





Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem jest kluczowe dla przezwyciężania wyzwań, z którymi mierzą się nowicjusze w tej dziedzinie. Wschodzące talenty mają większe szanse na odniesienie sukcesu w branży z pomocą mentorów takich jak Avi.





Wysiłki Aviego, aby stworzyć środowisko współpracy i wsparcia dla początkujących profesjonalistów zarówno w środowisku korporacyjnym, jak i edukacyjnym. Jego oddanie mentoringowi ma na celu złagodzenie trudności, z którymi zmagał się na początku swojej kariery, poprzez zapewnienie innym wskazówek, których potrzebują, aby się rozwijać.