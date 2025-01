Forjando a los futuros líderes tecnológicos: el papel de Avinab Singh como mentor y revisor

El mundo tecnológico depende en gran medida de la crítica constructiva para evolucionar y realizar cambios valiosos. La innovación requiere retroalimentación desde diferentes perspectivas que puedan ayudar a crear soluciones únicas. Los hackatones y las conferencias académicas son lugares donde los líderes tecnológicos pueden poner a prueba sus productos, mostrando su utilidad y su deseo de mejorar las soluciones.





Los profesionales de la tecnología con experiencia, como Avinab (Avi) Singh, contribuyen al espacio guiando a la próxima generación de diseñadores y tecnólogos. Su participación como revisor de revistas académicas y juez de hackatones contribuye a la evolución continua de la tecnología. A medida que aumenta el uso de la IA en los campos del diseño y la tecnología, los creadores necesitan profesionales con experiencia que puedan brindar información sobre las necesidades de los usuarios y las capacidades tecnológicas avanzadas.

Desafíos al comienzo de la carrera profesional

Avi comenzó su trayectoria en la industria tecnológica en Chennai, India. Se graduó con una licenciatura en Ingeniería de Telecomunicaciones, pero quería una educación de vanguardia. Decidió mudarse a los Estados Unidos, donde realizó una maestría en Ingeniería Industrial, con especialización en factores humanos, en la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Raleigh, Carolina del Norte.





Después de graduarse, Avi se mudó a Silicon Valley con la esperanza de avanzar en su carrera profesional. Sin embargo, se desanimó por el hecho de que no tenía mentores que lo guiaran en el camino. Sin desanimarse, Avi persistió en su carrera y obtuvo un gran éxito.





Fue después de este largo viaje que Avi se dio cuenta de que quería brindar la tutoría que él nunca tuvo a los jóvenes profesionales que estaban pasando por dificultades. No quiere que nadie se sienta excluido en el ya competitivo mundo de la tecnología.

Mentoría para diseñadores emergentes

El papel de Avi como mentor dentro de sus empresas y a través de Lista ADP.org Ayuda a otros a aspirar a hacer contribuciones significativas en la industria. Ha acumulado más de 800 minutos de tutoría en 3 países, lo que demuestra su deseo de ayudar a los profesionales a crecer.





Su trabajo en apoyo a iniciativas de contratación global a través de programas de pasantías en GigNow de EY y Robótica polvorienta Ha impulsado las carreras de diseñadores novatos y los ha ayudado a afrontar desafíos profesionales constantes y hacer crecer sus carreras.





Ofrecer tutoría a jóvenes profesionales les brinda las herramientas y los conocimientos que necesitan para tener éxito en la industria tecnológica. Tener una ventaja competitiva frente a otros en la industria es vital para una carrera exitosa.





Como resultado de estos programas de pasantías, muchos diseñadores jóvenes han conseguido con éxito puestos de tiempo completo en estas empresas, contribuyendo al crecimiento y la innovación de los equipos con la incorporación de sus nuevas perspectivas.

Actuar como juez en hackathons

El papel de Avi como juez en importantes eventos de hackathon como HackMIT, SwiftHack y GenLab2 ha sido crucial para llevar ideas novedosas a la industria tecnológica. Su experiencia le permite brindar consejos valiosos a los novatos y consolida su conocimiento de larga data en el campo.





En los hackatones, Avi es responsable de evaluar nuevos proyectos y guiar a los equipos hacia la creación de soluciones tecnológicas prácticas e impactantes. Su experiencia como jurado lo ayuda a identificar talentos prometedores y fomenta la colaboración entre los participantes.

Revisor de revistas y congresos de prestigio

Avi también es un revisor activo en conferencias de primer nivel como ACM e IEEE en el campo de la interacción hombre-computadora y la IA/ML. Esta industria en crecimiento necesita la perspectiva de profesionales experimentados para afianzarse en la tecnología.





Su participación constante en la revisión de artículos científicos para importantes conferencias le ha valido el reconocimiento como revisor de confianza de la UIST y AutomotiveUI. Sigue revisando artículos en otras conferencias importantes como CHI, HAI, ICSI, NordiCHI y UbiComp/ISWC, entre otras. La revisión por pares es esencial para mantener la calidad de la investigación necesaria para desarrollar soluciones impactantes y promover avances tecnológicos.





Las contribuciones de Avi ayudan a garantizar que la investigación emergente se alinee con los altos estándares de la industria al garantizar que las revisiones de artículos den forma a los desafíos actuales en diseño y tecnología.

Cómo Avi Singh está formando a los futuros líderes tecnológicos

A través de la tutoría de diseñadores novatos, la revisión de artículos académicos y el arbitraje en hackatones, Avi contribuye activamente al desarrollo de futuros líderes y sus soluciones en la industria tecnológica.





Avi trabaja actualmente como diseñador de productos en Obras en movimiento , donde trabaja en herramientas de IA generativa para ayudar a las pequeñas y grandes empresas a escalar sus organizaciones de experiencia de los empleados. Su última creación es una herramienta de IA generativa llamada Brief Me que ayuda a los usuarios a resumir y hacer preguntas y respuestas con documentos densos. Brief Me ayuda a aumentar la productividad de los empleados al ayudarlos a leer documentos grandes, crear informes y escribir correos electrónicos utilizando el contenido de estos documentos. Avi crea software que utilizan a diario los empleados de las empresas Fortune 100. Avi continúa brindando soluciones valiosas al campo del diseño de productos de IA/ML a través de su trabajo e iniciativas de tutoría.





Compartir conocimientos y experiencias es fundamental para superar los desafíos que enfrentan los recién llegados en el sector. Los talentos emergentes tienen más probabilidades de triunfar en la industria con la ayuda de mentores como Avi.





Avi se esfuerza por crear un entorno colaborativo y de apoyo para los profesionales emergentes, tanto en el ámbito empresarial como en el educativo. Su dedicación a la tutoría tiene como objetivo aliviar las dificultades que enfrentó al principio de su carrera al brindarles a otros la orientación que necesitan para prosperar.