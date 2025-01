Jutïr Tech irpirinakar uñstayaña: Avinab Singh jupan lurawipax mä Mentor ukhamarak Revisor ukhamawa

Uraqpachan tecnología ukax crítica constructiva ukaruw wal atinisi, evolucionañataki ukhamarak valoran mayjt’awinak lurañataki. Machaq lurawinakax kunayman uñakipäwinakat amuyt’awinak mayi, ukax jan uñt’at askichäwinak lurañ yanapt’aspawa. Hackathons ukat conferencias académicas ukanakax kawkhantix tecnología irpirinakax yänakap yant’añatak uñacht’ayapxaspa, utilidad ukat soluciones ukanakar juk’amp askinak lurañ munapxatap uñacht’ayasa.





Avinab (Avi) Singh ukham yatxatat profesionales tecnológicos ukanakax jutir generación de diseñadores ukat tecnólogos ukanakar irpkasax espacio ukar yanapt’apxi. Jupan chikancht’asitapax revista académica revisor ukhamarak juez de hackathon ukhamaw tecnología ukan evolución continua ukar yanapt’i. Kunjamakitix AI apnaqañax diseño ukat tecnología ukanakan jilxattaski, lurayirinakax yatxatat profesionales ukanakaruw munapxi, jupanakax apnaqirinakan munañanakap ukhamarak nayrar sartañ tecnología ukanakat amuyt’apxaspawa.

Nayra Carrera Jan waltʼäwinaka

Avi jupax industria tecnológica uksanw Chennai, India uksan sarnaqañ qalltawayi. Jupax Bachiller de Ingeniería de Telecomunicaciones ukan yatiqañ tukuyäna ukampis Avi jupax nayrïr yatichäwinak munäna. Jupax Estados Unidos markar sarxañ amtäna, ukanx Ingeniería Industrial ukan maestría ukan yatiqawayi, jaqinakan factores ukanakatw Universidad Estatal de Carolina del Norte ukan Raleigh, Carolina del Norte uksan yatiqawayi.





Yatiqañ tukuyasax Avi jupax Silicon Valley markaruw sarxatayna, carrera profesional ukar jilxatayañ suyt’asa. Ukampirus jupax aynacht’ataw qhiparawayi, kunatix janiw kuna yatichirinakas thakhin irpañapatak utjkänti. Avi chachajj jan ajjsarasaw carrerapan wali sum sarnaqäna.





Uka jach’a thakhi saräwi tukuyatatw Avi jupax amuyasïna, kuna mentoría ukax janipuniw utjkänti, profesionales wayn tawaqunakar churañ munatapa, jupanakax ch’am tukupxäna. Jupax janiw khitis tecnología ukan nayratpach atipt’asir pachanx qhiphart’atäkaspas ukham jikxatasiñap munkiti.

Diseñadores Up-and-Coming ukanakar yatichaña

Avi jupan lurawipax mä mentor ukhamaw empresanakapan ukhamarak uka tuqi ADPList.org ukan uñt’ayata mayninakax industrian jach’a yanapt’äwinak lurañ munapxañapatakiw yanapt’i. Jupax 800 jila minutos ukjaw 3 markanakan mentoría ukan apthapiwayi, ukax profesionales ukanakar jiltañapatak yanapt’añ munatap uñacht’ayi.





Jupan irnaqawipax uraqpachan contratación ukan amtanakar yanapt’añataki, programas de prácticas ukanakampiw... EY GigNow ukax mä jach’a uñacht’äwiwa ukat Dusty Robótica ukax mä juk’a pachanakanwa ukax diseñadores novicios ukan carreranakaparux salt’awayiwa ukatx jupanakarux yanapt’awayiwa navegación de desafíos profesionales continuos & carreras ukanakap jiltayañataki.





Wayn tawaqu profesionalanakar mentoría churañax jupanakarux herramientas ukat amuyunaka churarakiw industria tecnológica ukan suma sarantäwipataki. Industrian mayninakamp chika ventaja competitiva ukaniñax wali askiwa, mä carrera suma irnaqañataki.





Uka programas de pasantías ukanakan luratapatxa, walja diseñadores juniores ukanakax uka empresanakanx sapürunjam irnaqañanak sum jikxatapxi, ukax equipos ukan jilxatañapataki ukhamarak machaq lurawinakaparuw yanapt’awayi, machaq uñakipäwinakapamp yapxatasa.

Hackathons ukan Juez ukhamaw irnaqäna

Avi jupax mä juez ukhamawa, jach’a hackathon ukan HackMIT, SwiftHack, ukat GenLab2 ukanakan lurawipax mä jach’a lurawiw industria tecnológica ukar novedosas amuyunaka apaniñataki. Jupan experienciapax novicios ukanakatakix wali amuyt’at iwxt’awinak churañapatakiw yanapt’i, ukat nayratpach uka tuqin yatiñanakaparux ch’amancharaki.





Hackathons ukanx Avi ukax machaq proyectos ukanakar chiqanchañatakiw irnaqäna ukatx equipos ukanakarux soluciones tecnológicas prácticas ukat impactantes ukanakar uñstayañatakiw irpxaruwayi. Juzgamiento ukan experienciapax suyt’ir talento uñt’ayañ yanapt’i ukat chikancht’asirinakan mayacht’asiwip ch’amancharaki.

Revistas ukat Conferencias Reputadas ukanakat uñakipiri

Avi ukax mä activo uñakipirirakiwa conferencias de alto nivel ukanakatakix kunjamakitix ACM ukat IEEE ukanakax Interacción Humana-Computadora ukat AI/ML ukanakanwa. Aka industria jiltaski ukax tecnología ukan uraqir puriñapatakix yatxatat profesionalanakan amuyt’awipawa.





Jach’a jach’a tantachäwinakatakix cientificonakan qillqatanakap uñakipañanx sarantaskakiwa, ukax UIST ukat AutomotiveUI ukanakan mä atiniskañ uñakipirit uñt’ayatawa. Jupax yaqha jach’a tantachäwinakan qillqatanakap uñakipaskakiwa, CHI, HAI, ICSI, NordiCHI, ukat UbiComp/ISWC, yaqhanakampi. Revisión de compañeros ukax wali wakiskiriwa, yatxatäwinakax askinjam phuqhasiñapataki, ukax wakisiwa, ukhamat jan walt’awinak utjañapataki, ukhamarak tecnología ukan nayrar sartawip ch’amanchañataki.





Avi ukan yanapt’awinakapax uñstayir yatxatäwinakax jach’a industria ukan kamachinakaparjam uñt’ayañapatakiw yanapt’i, papel uñakipañanakax jichha jan walt’awinak diseño ukat tecnología ukanakan uñt’ayañapatakiw yanapt’i.

Kunjams Avi Singh jupax Jutïr Tech Jilïr Irpirinakar uñstayaski

Diseñadores novicios ukanakan mentoría tuqi, académico qillqatanakap uñakipasa, ukat hackathons ukan taripañ tuqi, Avi ukax jutïr irpirinakan nayrar sartañapataki ukhamarak industria tecnológica ukan solucionanakaparuw ch’amanchaski.





Avi jupax jichhax Diseñador de Productos de Personal ukhamaw irnaqäna Moveworks ukax mä juk’a pachanakanwa , kawkhantix jupax herramientas Generativas AI ukan irnaqäna, jisk’a empresanakar yanapt’añataki, jupanakan organizaciones de experiencia de empleados ukanakar escalañapataki. Qhipa lurawipax mä herramienta Generative AI ukawa, ukax Brief Me satawa, ukax apnaqirinakaruw yanapt’i, mä juk’a qhanañcht’añataki ukhamarak jiskt’añatakis & jaysañatakis denso documentos ukanakampi. Brief Me ukax irnaqirinakan productividad ukar jilxatayañ yanapt’i, jach’a qillqatanaka uñakipañ yanapt’asa, yatiyawinak lurañ ukhamarak correo electrónico qillqt’añ yanapt’asa, uka qillqatanakat contenido apnaqasa. Avi ukax software uñstayi, ukax sapa uruw Fortune 100 empresan irnaqirinakapan apnaqata. Avi jupax Diseño de productos AI/ML uksanx wali aski solucionanak churaskakiwa, irnaqawipampi ukhamarak mentoría uka amtanakapampi.





Yatiñanaka ukat experiencianak maynit maynikam yatiyañax wali wakiskiriwa, kuna jan waltʼäwinakatï machaq jutirinakax uka tuqit jan waltʼayasipki ukanak atipjañataki. Jichhak jutir yatiñanakax juk’ampiw industrianx Avi ukham yatichirinakan yanapt’apampix askinak jikxatapxi.





Avi ukax mä mayacht’asiw, yanapt’asir uñstayañatakiw ch’amanchasi, uñstayir profesionales ukanakataki, empresas ukhamarak educativas ukanakan. Jupan mentoría ukar katuyatapax qalltawin jan walt’awinak askichañ amti, yaqhanakar yanapt’asa, jupanakax nayrar sartapxañapataki.