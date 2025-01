მომავლის ტექნიკური ლიდერების ჩამოყალიბება: ავინაბ სინგჰის როლი, როგორც მენტორი და მიმომხილველი

ტექნოლოგიური სამყარო დიდწილად ეყრდნობა კონსტრუქციულ კრიტიკას განვითარებასა და ღირებული ცვლილებების შესატანად. ინოვაცია მოითხოვს უკუკავშირს სხვადასხვა პერსპექტივიდან, რაც დაგეხმარებათ უნიკალური გადაწყვეტილებების შექმნაში. ჰაკათონები და აკადემიური კონფერენციები არის ადგილები, სადაც ტექნიკურ ლიდერებს შეუძლიათ თავიანთი პროდუქციის გამოცდა, აჩვენონ თავიანთი სარგებლიანობა და გადაწყვეტილებების გაუმჯობესების სურვილი.





გამოცდილი ტექნიკური პროფესიონალები, როგორიცაა Avinab (Avi) Singh, ხელს უწყობენ სივრცეში დიზაინერებისა და ტექნოლოგების შემდეგი თაობის ხელმძღვანელობით. მისი მონაწილეობა, როგორც აკადემიური ჟურნალის მიმომხილველი და ჰაკათონის მოსამართლე, ხელს უწყობს ტექნიკის უწყვეტ ევოლუციას. როდესაც ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება იზრდება დიზაინისა და ტექნოლოგიების სფეროებში, შემქმნელებს ესაჭიროებათ გამოცდილი პროფესიონალები, რომლებსაც შეუძლიათ უზრუნველყონ როგორც მომხმარებლის საჭიროებები, ასევე მოწინავე ტექნოლოგიური შესაძლებლობები.

ადრეული კარიერის გამოწვევები

ავიმ დაიწყო თავისი მოგზაურობა ტექნიკურ ინდუსტრიაში ჩენაიში, ინდოეთი. მან დაამთავრა ბაკალავრის ხარისხი ტელეკომუნიკაციის ინჟინერიაში, მაგრამ ავი სურდა უახლესი განათლება. მან გადაწყვიტა გადასულიყო შეერთებულ შტატებში, სადაც მიიღო მაგისტრის ხარისხი სამრეწველო ინჟინერიაში, ფოკუსირებული იყო ადამიანურ ფაქტორებზე ჩრდილოეთ კაროლინას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, რალეში, ჩრდილოეთ კაროლინა.





სკოლის დამთავრების შემდეგ ავი გადავიდა სილიკონ ველში პროფესიული კარიერის გაზრდის იმედით. თუმცა, ის იმედგაცრუებული დარჩა იმით, რომ მას არ ჰყავდა მენტორები, რომლებიც მას გზაზე უხელმძღვანელებდნენ. შეშინებული ავი აგრძელებდა თავის კარიერას დიდ წარმატებამდე.





ამ გრძელი მოგზაურობის შემდეგ ავი მიხვდა, რომ მას სურდა მიეწოდებინა მენტორობა, რომელიც არასდროს ჰქონია ახალგაზრდა პროფესიონალებისთვის, რომლებიც იბრძოდნენ. მას არ სურს ვინმემ თავი მიღმა იგრძნოს უკვე კონკურენტუნარიან ტექნოლოგიების სამყაროში.

მოწინავე დიზაინერების მენტორირება

ავი, როგორც მენტორის როლი მის კომპანიებში და მეშვეობით ADPList.org ეხმარება სხვებს მიისწრაფოდნენ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანონ ინდუსტრიაში. მან დააგროვა 800-ზე მეტი მენტორინგი 3 ქვეყანაში, რაც აჩვენებს მის სურვილს დაეხმაროს პროფესიონალებს განვითარებაში.





მისი მუშაობა გლობალური დაქირავების ინიციატივების დასახმარებლად სტაჟირების პროგრამების მეშვეობით EY GigNow და მტვრიანი რობოტიკა მან დაიწყო დამწყები დიზაინერების კარიერა და დაეხმარა მათ მიმდინარე პროფესიული გამოწვევების ნავიგაციაში და კარიერის ზრდაში.





ახალგაზრდა პროფესიონალებისთვის მენტორობის უზრუნველყოფა მათ აძლევს ინსტრუმენტებსა და ცოდნას, რაც მათ სჭირდებათ ტექნოლოგიურ ინდუსტრიაში წარმატების მისაღწევად. ინდუსტრიაში სხვათა მიმართ კონკურენტული უპირატესობის ქონა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია წარმატებული კარიერისთვის.





ამ სტაჟირების პროგრამების შედეგად, ბევრმა უმცროსმა დიზაინერმა წარმატებით დაიმსახურა სრულ განაკვეთზე როლები ამ კომპანიებში, რაც წვლილი შეიტანა გუნდების ზრდასა და ინოვაციებში მათი ახალი პერსპექტივების დამატებით.

მსახურობდა ჰაკათონებში მოსამართლედ

Avi-ის როლმა, როგორც მოსამართლემ ისეთ მნიშვნელოვან ჰაკათონის ღონისძიებებზე, როგორიცაა HackMIT, SwiftHack და GenLab2, გადამწყვეტი როლი ითამაშა ახალი იდეების ტექნიკურ ინდუსტრიაში შემოტანაში. მისი გამოცდილება საშუალებას აძლევს ახალბედებს მისცეს გამჭრიახი რჩევები და ამყარებს მის მრავალწლიან ცოდნას ამ სფეროში.





ჰაკათონებზე Avi პასუხისმგებელია ახალი პროექტების შეფასებაზე და გუნდების წარმართვაზე პრაქტიკული და გავლენიანი ტექნიკური გადაწყვეტილებების შესაქმნელად. მისი განსჯის გამოცდილება ეხმარება მას პერსპექტიული ნიჭის გამოვლენაში და მონაწილეებს შორის თანამშრომლობის წახალისებას.

რეცენზენტი ცნობილი ჟურნალებისა და კონფერენციებისთვის

Avi ასევე არის აქტიური მიმომხილველი უმაღლესი დონის კონფერენციებისთვის, როგორიცაა ACM და IEEE ადამიანისა და კომპიუტერის ურთიერთქმედების და AI/ML სფეროში. ამ მზარდ ინდუსტრიას ესაჭიროება გამოცდილი პროფესიონალების ცოდნა, რათა დაამყაროს თავი ტექნიკურად.





მისმა მუდმივმა მონაწილეობამ ძირითადი კონფერენციების სამეცნიერო ნაშრომების განხილვაში მოიპოვა ის აღიარება, როგორც სანდო რეცენზენტი UIST-ისა და AutomotiveUI-ის მიერ. ის აგრძელებს ნაშრომების განხილვას სხვა მნიშვნელოვან კონფერენციებზე, როგორიცაა CHI, HAI, ICSI, NordiCHI და UbiComp/ISWC, სხვათა შორის. თანატოლთა მიმოხილვა აუცილებელია კვლევის ხარისხის შესანარჩუნებლად, რომელიც საჭიროა ეფექტური გადაწყვეტილებების შემუშავებისა და ტექნოლოგიური წინსვლისთვის.





Avi-ის წვლილი გვეხმარება იმის უზრუნველსაყოფად, რომ განვითარებადი კვლევები შეესაბამება ინდუსტრიის მაღალ სტანდარტებს, რაც უზრუნველყოფს ქაღალდის მიმოხილვას დიზაინისა და ტექნოლოგიების მიმდინარე გამოწვევებს.

როგორ აყალიბებს ავი სინგჰ მომავალ ტექნიკურ ლიდერებს

დამწყები დიზაინერების მენტორობით, აკადემიური ნაშრომების განხილვისა და ჰაკათონებზე მსჯელობის მეშვეობით Avi აქტიურად უწყობს ხელს მომავალი ლიდერების განვითარებას და მათ გადაწყვეტილებებს ტექნიკურ ინდუსტრიაში.





ავი ამჟამად მუშაობს პერსონალის პროდუქტების დიზაინერად Moveworks , სადაც ის მუშაობს Generative AI-ის ინსტრუმენტებზე, რათა დაეხმაროს მცირე და მსხვილ საწარმოებს, გააფართოვონ თავიანთი თანამშრომლების გამოცდილების მქონე ორგანიზაციები. მისი უახლესი ქმნილებაა გენერაციული AI ინსტრუმენტი სახელწოდებით Brief Me, რომელიც მომხმარებლებს ეხმარება შეჯამებაში და კითხვა-პასუხში მკვრივი დოკუმენტებით. Brief Me ეხმარება თანამშრომლების პროდუქტიულობის გაზრდაში, ეხმარება მათ წაიკითხონ დიდი დოკუმენტები, შექმნან მოხსენებები და დაწერონ ელ.წერილები ამ დოკუმენტების შინაარსის გამოყენებით. Avi ქმნის პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელსაც ყოველდღიურად იყენებენ Fortune 100 კომპანიის თანამშრომლები. Avi აგრძელებს ღირებული გადაწყვეტილებების მიწოდებას AI/ML პროდუქტების დიზაინის სფეროში თავისი მუშაობისა და მენტორობის ინიციატივებით.





ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია იმ გამოწვევების დასაძლევად, რომლებიც ახალბედებს აწყდებიან ამ სფეროში. მომავალი ნიჭი უფრო მეტად მიაღწევს წარმატებას ინდუსტრიაში ისეთი მენტორების დახმარებით, როგორიცაა Avi.





Avi-ის ძალისხმევა შექმნას თანამშრომლობითი, დამხმარე გარემო განვითარებადი პროფესიონალებისთვის როგორც კორპორატიულ, ასევე საგანმანათლებლო გარემოში. მენტორობისადმი მისი ერთგულება მიზნად ისახავს შეამსუბუქოს ის სირთულეები, რომლებსაც ის შეხვდა კარიერის დასაწყისში, სხვებისთვის საჭირო ხელმძღვანელობით.