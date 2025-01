Ապագա տեխնոլոգիական առաջնորդների ձևավորում. Ավինաբ Սինգհի դերը որպես դաստիարակ և գրախոս

Տեխնոլոգիական աշխարհը մեծապես հենվում է կառուցողական քննադատության վրա՝ զարգանալու և արժեքավոր փոփոխություններ կատարելու համար: Նորարարությունը պահանջում է հետադարձ կապ տարբեր տեսանկյուններից, որոնք կարող են օգնել ստեղծելու յուրահատուկ լուծումներ: Հեքըթոնները և ակադեմիական կոնֆերանսները այն վայրերն են, որտեղ տեխնոլոգիական առաջնորդները կարող են իրենց արտադրանքը փորձարկել՝ ցուցադրելով դրանց օգտակարությունը և լուծումները բարելավելու ցանկությունը:





Փորձառու տեխնոլոգիական մասնագետները, ինչպիսին Ավինաբ (Ավի) Սինգհն է, նպաստում են տարածությանը՝ առաջնորդելով դիզայներների և տեխնոլոգների հաջորդ սերնդին: Նրա մասնակցությունը որպես ակադեմիական ամսագրի գրախոս և հաքաթոնի դատավոր նպաստում է տեխնոլոգիայի շարունակական զարգացմանը: Քանի որ AI-ի օգտագործումը մեծանում է դիզայնի և տեխնոլոգիական ոլորտներում, ստեղծողները պահանջում են փորձառու մասնագետներ, ովքեր կարող են պատկերացում կազմել ինչպես օգտագործողների կարիքների, այնպես էլ առաջադեմ տեխնոլոգիական հնարավորությունների մասին:

Վաղ կարիերայի մարտահրավերներ

Ավին սկսեց իր ճանապարհորդությունը տեխնոլոգիական արդյունաբերության մեջ Հնդկաստանի Չեննայ քաղաքում: Նա ավարտել է հեռահաղորդակցության ճարտարագիտության բակալավրի աստիճանը, սակայն Ավին ցանկանում էր առաջադեմ կրթություն: Նա որոշեց տեղափոխվել Միացյալ Նահանգներ, որտեղ նա մագիստրոսի կոչում ստացավ Արդյունաբերական ճարտարագիտության ոլորտում՝ կենտրոնանալով մարդկային գործոնների վրա Հյուսիսային Կարոլինայի պետական համալսարանում՝ Ռալեյում, Հյուսիսային Կարոլինա:





Ավարտական դպրոցից հետո Ավին տեղափոխվեց Սիլիկոնյան հովիտ՝ իր մասնագիտական կարիերան զարգացնելու հույսով: Այնուամենայնիվ, նա հուսահատված մնաց այն փաստից, որ նա չուներ որևէ դաստիարակ, որը կուղեկցեր իրեն այդ ճանապարհին: Չվախենալով՝ Ավին շարունակեց իր կարիերան՝ հասնելով մեծ հաջողությունների:





Այս երկար ճամփորդությունից հետո էր, որ Ավին հասկացավ, որ ցանկանում է մենթորություն տրամադրել երիտասարդ մասնագետներին, ովքեր պայքարում էին: Նա չի ցանկանում, որ որևէ մեկը իրեն հետ մնա առանց այն էլ մրցունակ տեխնոլոգիաների աշխարհում:

Առաջիկա դիզայներների մենթորություն

Ավիի դերը որպես դաստիարակ իր ընկերություններում և միջոցով ADPList.org օգնում է ուրիշներին ձգտել զգալի ներդրում ունենալ արդյունաբերության մեջ: Նա հավաքել է ավելի քան 800 րոպե մենթորության 3 երկրներում՝ ցուցադրելով իր ցանկությունը՝ օգնելու մասնագետներին աճել:





Նրա աշխատանքը՝ աջակցելով աշխատանքի ընդունման համաշխարհային նախաձեռնություններին պրակտիկայի ծրագրերի միջոցով EY GigNow և Փոշոտ ռոբոտիկա նա սկսել է սկսնակ դիզայներների կարիերան և օգնել նրանց նավարկելու շարունակական մասնագիտական մարտահրավերները և զարգացնել իրենց կարիերան:





Երիտասարդ մասնագետներին մենթորություն տրամադրելը նրանց տալիս է գործիքներ և պատկերացումներ, որոնք անհրաժեշտ են տեխնոլոգիական ոլորտում հաջողության հասնելու համար: Ոլորտի մյուսների նկատմամբ մրցակցային առավելություն ունենալը կենսական նշանակություն ունի հաջող կարիերայի համար:





Այս պրակտիկայի ծրագրերի արդյունքում շատ կրտսեր դիզայներներ հաջողությամբ ապահովեցին լիաժամկետ դերեր այս ընկերություններում՝ նպաստելով թիմերի աճին և նորարարությանը իրենց թարմ հեռանկարների ավելացմամբ:

Հեքըթոններում որպես դատավոր ծառայելը

Ավիի՝ որպես դատավորի դերը նշանավոր հաքաթոնային իրադարձություններում, ինչպիսիք են HackMIT-ը, SwiftHack-ը և GenLab2-ը, վճռորոշ դեր է խաղացել նոր գաղափարներ տեխնոլոգիական արդյունաբերություն բերելու գործում: Նրա փորձը թույլ է տալիս նրան խորաթափանց խորհուրդներ տալ սկսնակներին և ամրապնդել իր երկարամյա գիտելիքները ոլորտում:





Հեքըթոնների ժամանակ Avi-ն պատասխանատու է նոր նախագծերի գնահատման և թիմերին ուղղորդելու՝ գործնական և ազդեցիկ տեխնոլոգիական լուծումներ ստեղծելու համար: Նրա դատելու փորձն օգնում է նրան բացահայտել խոստումնալից տաղանդները և խրախուսում է համագործակցությունը մասնակիցների միջև:

Հեղինակավոր ամսագրերի և գիտաժողովների գրախոս

Avi-ն նաև ակտիվ գրախոս է բարձրակարգ կոնֆերանսների համար, ինչպիսիք են ACM-ը և IEEE-ն մարդ-համակարգիչ փոխազդեցության և AI/ML ոլորտում: Այս աճող արդյունաբերությունը կարիք ունի փորձառու մասնագետների խորաթափանցության՝ տեխնոլոգիայի վրա հիմնվելու համար:





Նրա շարունակական ներգրավվածությունը խոշոր կոնֆերանսների համար գիտական հոդվածների վերանայման մեջ նրան ճանաչվել է որպես վստահելի գրախոս UIST-ի և AutomotiveUI-ի կողմից: Նա շարունակում է հոդվածներ վերանայել այլ նշանավոր կոնֆերանսներում, ինչպիսիք են CHI, HAI, ICSI, NordiCHI և UbiComp/ISWC, ի թիվս այլոց: Գործընկերների վերանայումը էական նշանակություն ունի ազդեցիկ լուծումներ մշակելու և տեխնոլոգիական առաջընթացը խթանելու համար անհրաժեշտ հետազոտության որակը պահպանելու համար:





Avi-ի ներդրումներն օգնում են համոզվել, որ զարգացող հետազոտությունները համապատասխանում են արդյունաբերության բարձր ստանդարտներին՝ ապահովելով, որ թղթային ակնարկները ձևավորում են դիզայնի և տեխնոլոգիայի ներկայիս մարտահրավերները:

Ինչպես է Ավի Սինգհը ձևավորում ապագա տեխնոլոգիական առաջնորդներին

Սկսնակ դիզայներների մենթորության, ակադեմիական փաստաթղթերի վերանայման և հեքըթոններում դատելու միջոցով Avi-ն ակտիվորեն նպաստում է ապագա առաջնորդների զարգացմանը և տեխնոլոգիական ոլորտում նրանց լուծումներին:





Ավին այժմ աշխատում է որպես Staff Product Designer at Moveworks , որտեղ նա աշխատում է Generative AI գործիքների վրա՝ օգնելու փոքր և խոշոր ձեռնարկություններին ընդլայնել իրենց աշխատակիցների փորձառության կազմակերպությունները: Նրա վերջին ստեղծագործությունը Generative AI գործիք է, որը կոչվում է Brief Me, որն օգնում է օգտատերերին ամփոփել և հարց ու պատասխան տալ խիտ փաստաթղթերով: Brief Me-ն օգնում է բարձրացնել աշխատակիցների արտադրողականությունը՝ օգնելով նրանց կարդալ մեծ փաստաթղթեր, ստեղծել հաշվետվություններ և գրել նամակներ՝ օգտագործելով այս փաստաթղթերի բովանդակությունը: Avi-ն ստեղծում է ծրագրակազմ, որն ամեն օր օգտագործվում է Fortune 100 ընկերությունների աշխատակիցների կողմից: Ավին շարունակում է արժեքավոր լուծումներ տալ AI/ML արտադրանքների նախագծման ոլորտում իր աշխատանքի և մենթորական նախաձեռնությունների միջոցով:





Գիտելիքի և փորձի փոխանակումը կենսական նշանակություն ունի ոլորտում նորեկների առջև ծառացած մարտահրավերները հաղթահարելու համար: Ապագա տաղանդներն ավելի հավանական է, որ արդյունաբերության մեջ հաջողության հասնեն Ավիի նման դաստիարակների օգնությամբ:





Avi-ի ջանքերը՝ ստեղծելու համագործակցային, աջակցող միջավայր զարգացող մասնագետների համար ինչպես կորպորատիվ, այնպես էլ կրթական միջավայրում: Նրա նվիրվածությունը մենթորությանը նպատակ ունի մեղմել այն դժվարությունները, որոնք նա բախվել է իր կարիերայի սկզբում` տրամադրելով ուրիշներին այն առաջնորդությունը, որն անհրաժեշտ է բարգավաճման համար: