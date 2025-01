การสร้างผู้นำด้านเทคโนโลยีในอนาคต: บทบาทของ Avinab Singh ในฐานะที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบ

โลกของเทคโนโลยีนั้นพึ่งพาการวิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์เป็นอย่างมากในการพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่า นวัตกรรมต้องอาศัยคำติชมจากมุมมองที่แตกต่างกันซึ่งสามารถช่วยในการสร้างโซลูชันที่เป็นเอกลักษณ์ได้ แฮ็กกาธอนและการประชุมวิชาการเป็นสถานที่ที่ผู้นำด้านเทคโนโลยีสามารถนำผลิตภัณฑ์ของตนมาทดสอบและแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ใช้สอยและความต้องการในการปรับปรุงโซลูชัน





ผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีที่มีประสบการณ์ เช่น Avinab (Avi) Singh มีส่วนสนับสนุนในด้านนี้ด้วยการให้คำแนะนำแก่เหล่านักออกแบบและนักเทคโนโลยีรุ่นต่อไป การมีส่วนร่วมของเขาในฐานะผู้ตรวจสอบวารสารวิชาการและกรรมการตัดสินแฮ็กกาธอนมีส่วนสนับสนุนให้เกิดวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยี เนื่องจากการใช้ AI เพิ่มมากขึ้นในด้านการออกแบบและเทคโนโลยี ผู้สร้างจึงต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้และความสามารถทางเทคโนโลยีขั้นสูงได้

ความท้าทายในช่วงเริ่มต้นอาชีพ

Avi เริ่มต้นเส้นทางอาชีพในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในเมืองเจนไน ประเทศอินเดีย เขาสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม แต่ Avi ต้องการการศึกษาที่ล้ำสมัย เขาจึงตัดสินใจย้ายไปสหรัฐอเมริกาและศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยเน้นด้านปัจจัยของมนุษย์ที่มหาวิทยาลัย North Carolina State ในเมืองราลี รัฐนอร์ทแคโรไลนา





หลังจากสำเร็จการศึกษา Avi ย้ายไปที่ Silicon Valley ด้วยความหวังที่จะก้าวหน้าในอาชีพการงานของเขา อย่างไรก็ตาม เขาท้อแท้เพราะไม่มีที่ปรึกษาคอยชี้นำตลอดเส้นทาง Avi ไม่ย่อท้อและยังคงมุ่งมั่นในอาชีพการงานจนประสบความสำเร็จ





หลังจากการเดินทางอันยาวนานนี้ Avi ก็ได้ตระหนักว่าเขาต้องการเป็นที่ปรึกษาให้กับมืออาชีพรุ่นใหม่ที่กำลังดิ้นรน เขาไม่อยากให้ใครรู้สึกว่าถูกทิ้งไว้ข้างหลังในโลกแห่งเทคโนโลยีที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน

การให้คำปรึกษาแก่เหล่านักออกแบบรุ่นใหม่

บทบาทของ Avi ในฐานะที่ปรึกษาภายในบริษัทของเขาและผ่าน ADPList.org ช่วยให้ผู้อื่นมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานที่สำคัญในอุตสาหกรรม เขามีเวลาให้คำปรึกษามากกว่า 800 นาทีใน 3 ประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาที่จะช่วยให้มืออาชีพเติบโต





งานของเขาในการช่วยเหลือการริเริ่มการจ้างงานทั่วโลกผ่านโครงการฝึกงานที่ อีวาย กิกนาว และ ดัสตี้ โรโบติกส์ ได้ช่วยเริ่มต้นอาชีพของนักออกแบบมือใหม่ และช่วยให้พวกเขารับมือกับความท้าทายในอาชีพอย่างต่อเนื่อง และเติบโตในอาชีพการงานของพวกเขา





การให้คำปรึกษาแก่ผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่ช่วยให้พวกเขาได้รับเครื่องมือและข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นต่อความสำเร็จในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี การมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันเหนือผู้อื่นในอุตสาหกรรมถือเป็นสิ่งสำคัญต่ออาชีพที่ประสบความสำเร็จ





จากโครงการฝึกงานเหล่านี้ นักออกแบบรุ่นเยาว์จำนวนมากประสบความสำเร็จในการได้รับตำแหน่งเต็มเวลาในบริษัทเหล่านี้ ส่งผลให้ทีมงานเติบโตและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยมุมมองใหม่ๆ ของพวกเขา

ทำหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินในงาน Hackathon

บทบาทของ Avi ในฐานะกรรมการตัดสินในงาน Hackathon ที่มีชื่อเสียง เช่น HackMIT, SwiftHack และ GenLab2 มีส่วนสำคัญในการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ ให้กับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ประสบการณ์ของเขาทำให้เขาสามารถให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์แก่ผู้เริ่มต้น และเสริมสร้างความรู้ที่สั่งสมมายาวนานของเขาในสาขานี้





ในงานแฮ็กกาธอน Avi มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินโครงการใหม่ๆ และให้คำแนะนำทีมงานในการสร้างโซลูชันทางเทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริงและสร้างผลกระทบ ประสบการณ์การตัดสินของเขาช่วยให้เขาสามารถระบุผู้มีความสามารถที่มีแนวโน้มดีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วม

ผู้ตรวจสอบวารสารและการประชุมที่มีชื่อเสียง

นอกจากนี้ Avi ยังเป็นผู้วิจารณ์งานประชุมระดับสูง เช่น ACM และ IEEE ในด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์และ AI/ML อุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตนี้ต้องการข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เพื่อวางรากฐานด้านเทคโนโลยี





การมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในการตรวจสอบเอกสารทางวิทยาศาสตร์สำหรับการประชุมสำคัญๆ ทำให้เขาได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ตรวจสอบที่เชื่อถือได้โดย UIST และ AutomotiveUI เขายังคงตรวจสอบเอกสารในงานประชุมสำคัญๆ อื่นๆ เช่น CHI, HAI, ICSI, NordiCHI และ UbiComp/ISWC เป็นต้น การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาคุณภาพของงานวิจัยที่จำเป็นในการพัฒนาวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิผลและส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี





การสนับสนุนของ Avi ช่วยให้แน่ใจว่างานวิจัยที่เกิดขึ้นใหม่สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมขั้นสูง โดยทำให้แน่ใจว่าการตรวจสอบเอกสารจะช่วยกำหนดความท้าทายในปัจจุบันในด้านการออกแบบและเทคโนโลยี

Avi Singh กำลังหล่อหลอมผู้นำทางเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่างไร

ภายใต้การให้คำปรึกษาของนักออกแบบมือใหม่ การตรวจสอบเอกสารวิชาการ และการตัดสินในงานแฮ็กกาธอน Avi มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนาผู้นำในอนาคตและโซลูชันของพวกเขาในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี





ปัจจุบัน Avi ทำงานเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์พนักงานที่ มูฟเวิร์คส์ ซึ่งเขาทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือ Generative AI เพื่อช่วยให้องค์กรขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่สามารถขยายขอบเขตประสบการณ์ของพนักงานได้ ผลงานล่าสุดของเขาคือเครื่องมือ Generative AI ที่เรียกว่า Brief Me ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สรุปและถาม-ตอบเอกสารจำนวนมากได้ Brief Me ช่วยเพิ่มผลงานของพนักงานโดยช่วยให้พวกเขาอ่านเอกสารขนาดใหญ่ สร้างรายงาน และเขียนอีเมลโดยใช้เนื้อหาจากเอกสารเหล่านี้ Avi สร้างซอฟต์แวร์ที่พนักงานของบริษัทในกลุ่ม Fortune 100 ใช้เป็นประจำทุกวัน Avi ยังคงมอบโซลูชันอันมีค่าให้กับสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ AI/ML ต่อไปผ่านการทำงานและการริเริ่มเป็นที่ปรึกษาของเขา





การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ถือเป็นสิ่งสำคัญในการเอาชนะความท้าทายที่ผู้มาใหม่ต้องเผชิญในสาขานี้ บุคลากรที่มีความสามารถมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาเช่น Avi





ความพยายามของ Avi ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันและสนับสนุนสำหรับมืออาชีพรุ่นใหม่ทั้งในองค์กรและในสถาบันการศึกษา ความทุ่มเทของเขาในการเป็นที่ปรึกษามีเป้าหมายเพื่อบรรเทาความยากลำบากที่เขาเผชิญในช่วงต้นอาชีพของเขาโดยให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นที่พวกเขาต้องการเพื่อประสบความสำเร็จ