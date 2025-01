Membentuk Pemimpin Teknologi Masa Depan: Peranan Avinab Singh sebagai Mentor dan Pengulas

Dunia teknologi sangat bergantung pada kritikan yang membina untuk berkembang dan membuat perubahan yang berharga. Inovasi memerlukan maklum balas daripada perspektif berbeza yang boleh membantu dalam mencipta penyelesaian yang unik. Hackathon dan persidangan akademik ialah tempat di mana pemimpin teknologi boleh menguji produk mereka, mempamerkan utiliti dan keinginan mereka untuk menambah baik penyelesaian.





Profesional berteknologi berpengalaman seperti Avinab (Avi) Singh menyumbang kepada ruang dengan membimbing pereka dan teknologi generasi seterusnya. Penyertaan beliau sebagai penyemak jurnal akademik dan hakim hackathon menyumbang kepada evolusi teknologi yang berterusan. Memandangkan penggunaan AI semakin meningkat dalam bidang reka bentuk dan teknologi, pencipta memerlukan profesional berpengalaman yang boleh memberikan cerapan tentang keperluan pengguna dan keupayaan teknologi termaju.

Cabaran Kerjaya Awal

Avi memulakan perjalanannya dalam industri teknologi di Chennai, India. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Telekomunikasi tetapi Avi mahukan pendidikan yang canggih. Dia memutuskan untuk berpindah ke Amerika Syarikat, di mana dia melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana dalam Kejuruteraan Perindustrian, memberi tumpuan kepada faktor manusia di North Carolina State University di Raleigh, North Carolina.





Selepas sekolah siswazah, Avi berpindah ke Silicon Valley dengan harapan untuk mengembangkan kerjaya profesionalnya. Bagaimanapun, dia berasa kecewa kerana tidak mempunyai mentor untuk membimbingnya sepanjang perjalanan. Tanpa gentar, Avi meneruskan kerjayanya hingga mencapai kejayaan yang cemerlang.





Selepas perjalanan yang panjang ini, Avi menyedari dia mahu memberikan bimbingan yang tidak pernah dia miliki kepada profesional muda yang sedang bergelut. Dia tidak mahu sesiapa berasa ketinggalan dalam dunia teknologi yang sedia kompetitif.

Mentor Pereka Yang Akan Datang

Peranan Avi sebagai mentor dalam syarikatnya dan melalui ADPList.org membantu orang lain bercita-cita untuk membuat sumbangan penting dalam industri. Beliau telah mengumpul lebih 800 minit bimbingan di 3 negara, menunjukkan keinginannya untuk membantu profesional berkembang.





Kerja beliau dalam membantu inisiatif pengambilan pekerja global melalui program latihan di EY GigNow dan Robotik Berhabuk telah melonjakkan kerjaya pereka baru dan membantu mereka mengharungi cabaran profesional yang berterusan & mengembangkan kerjaya mereka.





Memberi bimbingan kepada profesional muda memberi mereka alat dan pandangan yang mereka perlukan untuk berjaya dalam industri teknologi. Mempunyai kelebihan daya saing berbanding orang lain dalam industri adalah penting untuk kerjaya yang berjaya.





Hasil daripada program latihan ini, ramai pereka junior telah berjaya memperoleh peranan sepenuh masa dalam syarikat ini, menyumbang kepada pertumbuhan dan inovasi pasukan dengan penambahan perspektif baharu mereka.

Berkhidmat sebagai Hakim di Hackathon

Peranan Avi sebagai hakim di acara hackathon yang terkenal seperti HackMIT, SwiftHack dan GenLab2 telah memainkan peranan penting dalam membawa idea baru kepada industri teknologi. Pengalamannya membolehkannya memberikan nasihat yang bernas untuk orang baru dan mengukuhkan pengetahuannya yang lama dalam bidang itu.





Di hackathon, Avi bertanggungjawab untuk menilai projek baharu dan membimbing pasukan ke arah mencipta penyelesaian teknologi yang praktikal dan berkesan. Pengalaman menilai beliau membantu beliau mengenal pasti bakat yang menjanjikan dan menggalakkan kerjasama dalam kalangan peserta.

Penyemak untuk Jurnal dan Persidangan Ternama

Avi juga merupakan penyemak aktif untuk persidangan peringkat atasan seperti ACM dan IEEE dalam bidang Interaksi Manusia-Komputer dan AI/ML. Industri yang semakin berkembang ini memerlukan wawasan profesional berpengalaman untuk membumikan dirinya dalam teknologi.





Penglibatan berterusan beliau dalam menyemak kertas saintifik untuk persidangan utama telah mendapat pengiktirafan beliau sebagai penyemak yang dipercayai oleh UIST dan AutomotiveUI. Beliau terus menyemak kertas kerja di persidangan terkenal lain seperti CHI, HAI, ICSI, NordiCHI, dan UbiComp/ISWC, antara lain. Semakan rakan sebaya adalah penting untuk mengekalkan kualiti penyelidikan yang diperlukan untuk membangunkan penyelesaian yang berkesan dan menggalakkan kemajuan teknologi.





Sumbangan Avi membantu memastikan penyelidikan yang baru muncul sejajar dengan piawaian industri yang tinggi dengan memastikan ulasan kertas membentuk cabaran semasa dalam reka bentuk dan teknologi.

Bagaimana Avi Singh Membentuk Pemimpin Teknologi Masa Depan

Melalui bimbingan pereka baru, menyemak kertas akademik, dan menilai di hackathon, Avi secara aktif menyumbang kepada pembangunan pemimpin masa depan dan penyelesaian mereka dalam industri teknologi.





Avi kini bekerja sebagai Pereka Produk Kakitangan di Moveworks , di mana beliau bekerja pada alatan AI Generatif untuk membantu perusahaan kecil hingga besar meningkatkan organisasi pengalaman pekerja mereka. Ciptaan terbaharunya ialah alat Generatif AI yang dipanggil Brief Me yang membantu pengguna membuat rumusan dan soal jawab dengan dokumen yang padat. Brief Me membantu meningkatkan produktiviti pekerja dengan membantu mereka membaca dokumen besar, membuat laporan dan menulis e-mel menggunakan kandungan daripada dokumen ini. Avi mencipta perisian yang digunakan setiap hari oleh pekerja syarikat Fortune 100. Avi terus menyediakan penyelesaian berharga kepada bidang Reka Bentuk produk AI/ML melalui inisiatif kerja dan bimbingannya.





Perkongsian pengetahuan dan pengalaman adalah penting untuk mengatasi cabaran yang dihadapi oleh pendatang baru dalam bidang tersebut. Bakat yang akan datang lebih berkemungkinan berjaya dalam industri dengan bantuan mentor seperti Avi.





Usaha Avi untuk mewujudkan persekitaran kolaboratif dan menyokong untuk profesional baru muncul dalam kedua-dua tetapan korporat dan pendidikan. Dedikasinya terhadap bimbingan bertujuan untuk meringankan kesukaran yang dihadapinya pada awal kerjayanya dengan memberikan bimbingan yang mereka perlukan untuk berkembang maju.