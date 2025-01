Ташаккули пешвоёни ояндаи техникӣ: Нақши Авинаб Сингҳ ҳамчун мураббӣ ва баррасӣ

Ҷаҳони технологӣ барои таҳаввул ва тағироти арзишманд ба танқиди созанда такя мекунад. Навоварӣ фикру мулоҳизаҳоро аз нуқтаи назари гуногун талаб мекунад, ки метавонад дар эҷоди ҳалли беназир кӯмак кунад. Ҳакатонҳо ва конфронсҳои академӣ ҷойҳое мебошанд, ки пешвоёни технологӣ метавонанд маҳсулоти худро ба озмоиш гузоранд, фоиданокӣ ва хоҳиши беҳтар кардани ҳалли онҳоро нишон диҳанд.





Мутахассисони ботаҷрибаи технологӣ ба монанди Авинаб (Ави) Сингҳ тавассути роҳнамоии насли ояндаи тарроҳон ва технологҳо ба фазо саҳм мегузоранд. Иштироки ӯ ба ҳайси баррасикунандаи маҷаллаи академӣ ва довари ҳакатон ба таҳаввулоти пайвастаи технология мусоидат мекунад. Вақте ки истифодаи AI дар соҳаҳои тарроҳӣ ва технология афзоиш меёбад, эҷодкорон мутахассисони ботаҷрибаро талаб мекунанд, ки метавонанд дар бораи ниёзҳои корбарон ва қобилиятҳои пешрафтаи технологӣ фаҳмиш диҳанд.

Мушкилоти барвақти касб

Ави сафари худро дар саноати технологӣ дар Ченнаи Ҳиндустон оғоз кард. Вай дараҷаи бакалаврро дар муҳандисии телекоммуникатсия хатм кардааст, аммо Ави мехост, ки таҳсилоти пешрафта дошта бошад. Вай тасмим гирифт, ки ба Иёлоти Муттаҳида кӯчида, дар он ҷо дараҷаи магистрро дар соҳаи муҳандисии саноатӣ идома дода, ба омилҳои инсонӣ дар Донишгоҳи давлатии Каролинаи Шимолӣ дар Роли, Каролинаи Шимолӣ тамаркуз кард.





Пас аз хатми мактаби миёна, Ави бо умеди афзоиши касби касбии худ ба водии Силикон кӯчид. Аммо аз он сабаб дилсард шуда буд, ки вай ягон мураббиеро надошт, ки ба ӯ роҳнамоӣ кунад. Ави нотарсона дар касби худ устуворона ба комёбиҳои бузург ноил шуд.





Маҳз пас аз ин сафари тӯлонӣ Ави фаҳмид, ки ӯ мехоҳад мураббии худро ба мутахассисони ҷавоне, ки ҳеҷ гоҳ надошт, таъмин кунад. Ӯ намехоҳад, ки касе худро дар ҷаҳони бе ин ҳам рақобатпазири технология ақибмонда ҳис кунад.

Маслиҳат кардани тарроҳони оянда ва оянда

Нақши Ави ҳамчун мураббӣ дар дохили ширкатҳои худ ва тавассути он ADPList.org ба дигарон барои гузоштани саҳми назаррас дар саноат кӯмак мекунад. Вай зиёда аз 800 дақиқаи мураббиҳоро дар 3 кишвар ҷамъ карда, хоҳиши худро барои кӯмак ба рушди мутахассисон нишон дод.





Кори ӯ дар мусоидат ба ташаббусҳои ҷаҳонии кироя тавассути барномаҳои таҷрибаомӯзӣ дар EY GigNow ва Robotics Dusty ба карераи тарроҳони навкор оғоз кард ва ба онҳо дар ҳалли мушкилоти ҷории касбӣ ва рушди касбашон кӯмак кард.





Пешниҳоди роҳнамоӣ ба мутахассисони ҷавон ба онҳо воситаҳо ва фаҳмишҳое медиҳад, ки барои муваффақ шудан дар соҳаи технологӣ заруранд. Доштани бартарии рақобатӣ дар муқобили дигарон дар соҳа барои касб бомуваффақият муҳим аст.





Дар натиҷаи ин барномаҳои таҷрибаомӯзӣ, бисёре аз тарроҳони наврас дар ин ширкатҳо бомуваффақият нақшҳои пурравақтро ишғол намуда, ба афзоиш ва навовариҳои дастаҳо бо илова кардани дурнамои тозаи худ саҳм гузоштанд.

Дар Hackathons ҳамчун судя хизмат мекунад

Нақши Ави ҳамчун судя дар рӯйдодҳои барҷастаи хакатон ба монанди HackMIT, SwiftHack ва GenLab2 дар овардани ғояҳои нав ба саноати технологӣ нақши муҳим бозид. Таҷрибаи ӯ ба ӯ имкон медиҳад, ки ба навкорон маслиҳатҳои фаҳмо диҳад ва дониши деринаи худро дар ин соҳа мустаҳкам кунад.





Дар ҳакатонҳо, Avi барои арзёбии лоиҳаҳои нав ва роҳнамоии гурӯҳҳо барои эҷоди қарорҳои амалӣ ва таъсирбахши технологӣ масъул аст. Таҷрибаи доварӣ ба ӯ дар муайян кардани истеъдодҳои ояндадор кӯмак мекунад ва ҳамкориро байни иштирокчиён ташвиқ мекунад.

Шарҳ барои маҷаллаҳо ва конфронсҳои бонуфуз

Avi инчунин як барраси фаъоли конфронсҳои сатҳи олӣ ба монанди ACM ва IEEE дар соҳаи ҳамкории инсон бо компютер ва AI/ML мебошад. Ин соҳаи афзоянда ба фаҳмиши мутахассисони ботаҷриба ниёз дорад, то худро дар технология асоснок кунад.





Иштироки доимии ӯ дар баррасии мақолаҳои илмӣ барои конфронсҳои калон ӯро ҳамчун як барраси боэътимоди UIST ва AutomotiveUI эътироф кардааст. Вай баррасии мақолаҳоро дар дигар конфронсҳои намоён, аз қабили CHI, HAI, ICSI, NordiCHI ва UbiComp/ISWC ва ғайра идома медиҳад. Баррасии ҳамсолон барои нигоҳ доштани сифати тадқиқот, ки барои таҳияи қарорҳои таъсирбахш ва пешбурди пешрафти технологӣ заруранд, муҳим аст.





Саҳмҳои Avi кӯмак мекунанд, ки тадқиқоти нав ба стандартҳои баланди саноат мувофиқат кунад ва тавассути таъмини баррасиҳои коғазӣ мушкилоти ҷории тарроҳӣ ва технологияро муайян кунад.

Чӣ тавр Ави Сингҳ пешвоёни технологияи ояндаро ташаккул медиҳад

Тавассути роҳнамоии тарроҳони навкор, баррасии ҳуҷҷатҳои илмӣ ва доварӣ дар ҳакатонҳо, Avi дар рушди пешвоёни оянда ва ҳалли онҳо дар соҳаи технологӣ фаъолона саҳм мегузорад.





Ави дар айни замон ба ҳайси тарроҳи маҳсулоти кормандон кор мекунад Корҳои ҳаракат , ки дар он ҷо ӯ дар асбобҳои тавлидии AI кор мекунад, то ба корхонаҳои хурд то калон дар миқёси созмонҳои таҷрибаи коргарони худ кӯмак расонад. Эҷоди охирини ӯ як абзори тавлиди AI бо номи Brief Me мебошад, ки ба корбарон дар ҷамъбаст ва саволу ҷавоб бо ҳуҷҷатҳои зич кӯмак мекунад. Brief Me ба баланд бардоштани маҳсулнокии кормандон тавассути кӯмак ба хондани ҳуҷҷатҳои калон, эҷод кардани ҳисобот ва навиштани почтаи электронӣ бо истифода аз мундариҷаи ин ҳуҷҷатҳо кӯмак мекунад. Avi нармафзореро эҷод мекунад, ки ҳамарӯза аз ҷониби кормандони ширкатҳои Fortune 100 истифода мешаванд. Avi тавассути ташаббусҳои кор ва мураббии худ ҳалли арзишмандро дар соҳаи тарроҳии маҳсулоти AI/ML идома медиҳад.





Мубодилаи дониш ва таҷриба барои бартараф кардани мушкилоте, ки навкорон дар ин соҳа дучор меоянд, муҳим аст. Истеъдодҳои ояндадор эҳтимоли бештар дар ин соҳа бо кӯмаки мураббиён ба монанди Ави муваффақ мешаванд.





Кӯшишҳои Avi барои фароҳам овардани муҳити муштарак ва дастгирӣ барои мутахассисони навкор дар муҳити корпоративӣ ва таълимӣ. Ҳадафи фидокории ӯ ба мураббӣ сабук кардани мушкилоте, ки ӯ дар оғози касбаш рӯбарӯ шуда буд, тавассути расонидани роҳнамоии дигарон, ки онҳо бояд рушд кунанд.