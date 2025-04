Jak Journey łączy martwe strefy przychodów w sprzedaży B2B

Zdjęcie dzięki uprzejmości Johna Buie i Jasona Hagermana





W 2023 r. firmy przemysłowe odnotowały znaczny spadek liczby potencjalnych klientów i wolniejszy wzrost przychodów. Tradycyjne metody marketingowe, które wcześniej działały, nie przynosiły już oczekiwanych rezultatów. W odpowiedzi John Buie i jego zespół z Agencja marketingu B2B Journey Better Business Group Inc. opracowała dostosowane strategie specjalnie dla sektora przemysłowego B2B. Buie, współautor „Imposters on the Zoom”, skupił się na zrozumieniu tych pojawiających się wyzwań, aby zapewnić skuteczne rozwiązania.





Głęboka analiza Journey ujawniła, że problem wykraczał poza przestarzałe taktyki marketingowe. Szybkie tempo transformacji cyfrowej w branży sprawiło, że wiele ugruntowanych firm zmagało się z konkurencją dla nowszych, bardziej zwinnych graczy. Jak zauważa Buie, „Tradycyjne strategie nie działają już na dzisiejszym rynku. Firmy tracą potencjalnych klientów i zostają w tyle, ponieważ konkurenci szybciej przyjmują cyfrowe postępy”.





Buie i jego zespół zrozumieli, że zamknięcie luk w przychodach wymaga czegoś więcej niż tylko wygenerowania dodatkowych leadów. Rozpoznali potrzebę długoterminowych strategii, które bezpośrednio odpowiadają na konkretne wyzwania stojące przed sektorem przemysłowym. Wykorzystując metody oparte na danych, Journey pomaga firmom dostosować się do zmian na rynku i pozycjonować się na zrównoważony wzrost.

Ekspansja na nowe rynki

Opierając się na swoim sukcesie, Marketing cyfrowy B2B Firma Journey Better Business Group Inc. rozszerza się obecnie na rynki międzynarodowe, w tym Wielką Brytanię, Niemcy i Australię. Każdy z tych regionów przedstawia własne, unikalne wyzwania regulacyjne i praktyki biznesowe, które wymagają starannego rozważenia. Pomimo tych zawiłości Buie pozostaje przekonany, że ich strategie skutecznie dostosują się do potrzeb każdego lokalnego rynku.





Oczekuje się, że globalny handel elektroniczny B2B będzie rósł o około 18% rocznie od 2024 do 2030 r., napędzany postępem w dziedzinie sztucznej inteligencji, automatyzacji i analizy danych. Jednak te same technologie niosą ze sobą nowe wyzwania, ponieważ firmy muszą radzić sobie ze złożonością związaną z ich przyjęciem. Journey wspiera swoich klientów w tych przejściach, pomagając im poruszać się po złożonościach wchodzenia i osiągania sukcesów w nowych regionach.





Oferując dostosowane rozwiązania, Journey nie tylko pomaga firmom wejść na rynek, ale także pomaga im radzić sobie z pojawiającymi się wyzwaniami technologicznymi i operacyjnymi. Pozwala to firmom wykorzystać możliwości wzrostu na konkurencyjnym rynku globalnym.

Rozwiązywanie bieżących wyzwań marketingu B2B

Journey Better Business Group Inc. nadal koncentruje się na rozwiązywaniu bieżących wyzwań sektora przemysłowego B2B. Zamiast po prostu reagować na zmiany, zespół opracowuje strategie, które przewidują zmiany rynkowe. Ich celem jest pomoc klientom w zamykaniu luk w przychodach dzięki rozwiązaniom opartym na danych, dostosowanym do długoterminowego wzrostu biznesu.





Wraz z rozwojem technologii i ewolucją wymagań rynkowych, Journey udoskonala swoje metody, aby pomóc firmom radzić sobie ze wzrastającą złożonością i działać skuteczniej w obliczu transformacji cyfrowej. Ich bieżąca praca odzwierciedla głębokie zaangażowanie w pomaganie firmom w zachowaniu konkurencyjności i rozwoju w dynamicznym środowisku biznesowym.