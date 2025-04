Cómo Journey está superando las zonas muertas de ingresos en las ventas B2B

Fotografía cortesía de John Buie y Jason Hagerman





En 2023, las empresas industriales experimentaron caídas significativas en las oportunidades de venta y un crecimiento más lento de los ingresos. Los métodos de marketing tradicionales que habían funcionado anteriormente ya no estaban dando los resultados deseados. En respuesta, John Buie y su equipo de Agencia de marketing B2B Journey Better Business Group Inc. desarrolló estrategias personalizadas específicamente para el sector B2B industrial. Buie, coautor de “Imposters on the Zoom”, se centró en comprender estos desafíos emergentes para brindar soluciones efectivas.





El análisis profundo de Journey reveló que el problema se extendía más allá de las tácticas de marketing obsoletas. El rápido ritmo de la transformación digital en la industria dejó a muchas empresas establecidas luchando por competir con actores más nuevos y ágiles. Como señala Buie, "Las estrategias tradicionales ya no funcionan en el mercado actual. Las empresas están perdiendo oportunidades y quedándose atrás a medida que los competidores adoptan los avances digitales más rápidamente".





Buie y su equipo comprendieron que cerrar las brechas de ingresos requería algo más que simplemente generar oportunidades de negocio adicionales. Reconocieron la necesidad de estrategias a largo plazo que aborden directamente los desafíos específicos que enfrenta el sector industrial. Al aprovechar los métodos basados en datos, Journey ayuda a las empresas a adaptarse a los cambios del mercado y a posicionarse para un crecimiento sostenible.

Expansión a nuevos mercados

Basándose en su éxito, Marketing digital B2B La empresa Journey Better Business Group Inc. se está expandiendo a mercados internacionales, incluidos el Reino Unido, Alemania y Australia. Cada una de estas regiones presenta sus propios desafíos regulatorios y prácticas comerciales únicos, que requieren una consideración cuidadosa. A pesar de estas complejidades, Buie sigue confiando en que sus estrategias se adaptarán de manera efectiva para satisfacer las necesidades de cada mercado local.





Se espera que el comercio electrónico B2B global crezca alrededor de un 18 % anual entre 2024 y 2030, impulsado por los avances en inteligencia artificial, automatización y análisis de datos. Sin embargo, estas mismas tecnologías traen consigo nuevos desafíos, ya que las empresas deben gestionar las complejidades asociadas a su adopción. Journey apoya a sus clientes en estas transiciones, ayudándolos a sortear las complejidades de ingresar y tener éxito en nuevas regiones.





Al ofrecer soluciones personalizadas, Journey no solo ayuda a las empresas a ingresar al mercado, sino que también las ayuda a gestionar los desafíos tecnológicos y operativos que surgen. Esto permite a las empresas aprovechar las oportunidades de crecimiento en un mercado global competitivo.

Cómo afrontar los desafíos actuales del marketing B2B

Journey Better Business Group Inc. sigue centrado en abordar los desafíos actuales del sector B2B industrial. En lugar de simplemente reaccionar a los cambios, el equipo desarrolla estrategias que anticipan los cambios del mercado. Su objetivo es ayudar a los clientes a cerrar las brechas de ingresos con soluciones basadas en datos adaptadas al crecimiento empresarial a largo plazo.





A medida que la tecnología avanza y las demandas del mercado evolucionan, Journey perfecciona sus métodos para ayudar a las empresas a gestionar las crecientes complejidades y operar de manera más eficaz en medio de la transformación digital. Su trabajo continuo refleja un profundo compromiso con ayudar a las empresas a mantenerse competitivas y prosperar en un entorno empresarial dinámico.