Uhambo luyidibanisa njani iNgeniso yeNdawo ezifileyo kwiiNtengiso zeB2B

Ngo-2023, iinkampani zamashishini ziye zafumana ukwehla okubalulekileyo kwiintengiso kunye nokukhula okucothayo kwengeniso. Iindlela zokuthengisa zemveli ebezisebenza ngaphambili bezingasanikezeli iziphumo ezinqwenelekayo. Ukuphendula, uJohn Buie kunye neqela lakhe I-arhente yokuthengisa ye-B2B I-Journey Better Business Group Inc. iphuhlise amaqhinga alungiselelwe ngokukodwa icandelo le-B2B yoshishino. UBuie, umbhali-mbhali we "Imposters on the Zoom," egxile ekuqondeni le mingeni ivelayo ukunika izisombululo ezisebenzayo.





Uhlalutyo olunzulu lwe-Journey lubonise ukuba ingxaki yanda ngaphaya kwamaqhinga okuthengisa aphelelwe lixesha. Isantya esikhawulezayo senguqu yedijithali kushishino lushiye amashishini amaninzi asekiweyo esokola ukukhuphisana nabadlali abatsha, abasele bekhulile. Njengoko uBuie ebonisa, “Amacebo esithethe awasasebenzi kwimarike yanamhlanje. Iinkampani ziphulukana neenkokeli kwaye zisilela ngasemva njengoko abakhuphisana besamkela inkqubela phambili yedijithali ngokukhawuleza. ”





U-Buie kunye neqela lakhe baqonda ukuba ukuvala izikhewu zengeniso kufuna okungaphezulu nje kokuvelisa izikhokelo ezongezelelweyo. Baye baqaphela imfuneko yezicwangciso-qhinga zexesha elide ezijongana ngqo nemingeni ethile ejongene necandelo lezoshishino. Ngokusebenzisa iindlela eziqhutywa yidatha, Uhambo lunceda amashishini aqhelane notshintsho lwemarike kwaye azibeke ekukhuleni okuzinzileyo.

Ukunabela kwiiMarike eziNtsha

Ukwakha kwimpumelelo yayo, Intengiso yedijithali yeB2B inkampani Journey Better Business Group Inc. ngoku iyanda kwiimarike zamazwe ngamazwe, kuquka i-UK, iJamani, ne-Australia. Ummandla ngamnye kule uveza imingeni yawo eyodwa yolawulo kunye nezenzo zoshishino, ezifuna ukuqwalaselwa ngononophelo. Ngaphandle kobu bunzima, u-Buie uhlala eqinisekile ukuba izicwangciso zabo ziya kuziqhelanisa ngokufanelekileyo ukuhlangabezana neemfuno zemarike nganye yasekhaya.





I-e-commerce ye-B2B yehlabathi kulindeleke ukuba ikhule malunga ne-18% ngonyaka ukusuka ngo-2024 ukuya ku-2030, ikhuthazwa yinkqubela phambili kwi-AI, i-automation, kunye nohlalutyo lwedatha. Nangona kunjalo, obu buchwepheshe bufana buzisa imiceli mngeni emitsha, njengoko amashishini kufuneka alawule ubunzima obunxulumene nokubusebenzisa. Uhambo luxhasa abaxumi balo ngolu tshintsho, lubanceda bajonge ubunzima bokungena kunye nokuphumelela kwimimandla emitsha.





Ngokunikezela ngezisombululo ezilungiselelweyo, Uhambo aluncedi kuphela amashishini ngokungena kwimarike kodwa lukwabanceda ukuba balawule imingeni yezobuchwepheshe kunye nokusebenza okuvelayo. Oku kuvumela iinkampani ukuba zisebenzise amathuba okukhula kwindawo yentengiso yehlabathi ekhuphisanayo.

Ukujongana nemingeni yeNtengiso ye-B2B eqhubekayo

Uhambo olungcono lweQela loShishino lwe-Inc. luhlala lugxile ekujonganeni nemingeni eqhubekayo yecandelo leshishini le-B2B. Kunokuba uphendule nje kwiinguqu, iqela liphuhlisa izicwangciso ezilindele ukutshintshwa kweemarike. Injongo yabo kukunceda abathengi bavale izithuba zengeniso kunye nezisombululo eziqhutywa yidatha ezilungiselelwe ukukhula kweshishini ixesha elide.





Njengoko ukuqhubela phambili kwetekhnoloji kunye neemfuno zentengiso zivela, uHambo luphucula iindlela zalo zokunceda amashishini alawule ukonyuka kobunzima kwaye asebenze ngokufanelekileyo phakathi kwenguqu yedijithali. Umsebenzi wabo oqhubekayo ubonisa ukuzibophelela okunzulu ekuncedeni iinkampani zihlale zikhuphisana kwaye ziqhuba kakuhle kwindawo yoshishino.