Come Journey sta colmando le zone morte di fatturato nelle vendite B2B

Nel 2023, le aziende industriali hanno registrato cali significativi nei lead di vendita e una crescita più lenta dei ricavi. I metodi di marketing tradizionali che avevano funzionato in precedenza non fornivano più i risultati desiderati. In risposta, John Buie e il suo team presso Agenzia di marketing B2B Journey Better Business Group Inc. ha sviluppato strategie su misura specificamente per il settore industriale B2B. Buie, coautore di "Imposters on the Zoom", si è concentrato sulla comprensione di queste sfide emergenti per fornire soluzioni efficaci.





L'analisi approfondita di Journey ha rivelato che il problema si estendeva oltre le obsolete tattiche di marketing. Il ritmo rapido della trasformazione digitale nel settore ha lasciato molte aziende affermate in difficoltà nel competere con attori più nuovi e agili. Come sottolinea Buie, "Le strategie tradizionali non funzionano più nel mercato odierno. Le aziende stanno perdendo lead e restano indietro mentre i concorrenti abbracciano più rapidamente i progressi digitali".





Buie e il suo team hanno capito che per colmare i gap di fatturato era necessario più che generare lead aggiuntivi. Hanno riconosciuto la necessità di strategie a lungo termine che affrontino direttamente le sfide specifiche del settore industriale. Sfruttando metodi basati sui dati, Journey aiuta le aziende ad adattarsi ai cambiamenti del mercato e a posizionarsi per una crescita sostenibile.

Espansione verso nuovi mercati

Sulla base del suo successo, Marketing digitale B2B la società Journey Better Business Group Inc. si sta ora espandendo nei mercati internazionali, tra cui Regno Unito, Germania e Australia. Ognuna di queste regioni presenta le proprie sfide normative e pratiche commerciali uniche, che richiedono un'attenta considerazione. Nonostante queste complessità, Buie rimane fiducioso che le sue strategie si adatteranno efficacemente per soddisfare le esigenze di ogni mercato locale.





Si prevede che l'e-commerce B2B globale crescerà di circa il 18% all'anno dal 2024 al 2030, alimentato dai progressi nell'intelligenza artificiale, nell'automazione e nell'analisi dei dati. Tuttavia, queste stesse tecnologie comportano nuove sfide, poiché le aziende devono gestire le complessità associate alla loro adozione. Journey supporta i propri clienti in queste transizioni, aiutandoli a gestire le complessità dell'ingresso e del successo in nuove regioni.





Offrendo soluzioni su misura, Journey non solo assiste le aziende nell'ingresso nel mercato, ma le aiuta anche a gestire le sfide tecnologiche e operative che si presentano. Ciò consente alle aziende di capitalizzare le opportunità di crescita in un mercato globale competitivo.

Affrontare le sfide continue del marketing B2B

Journey Better Business Group Inc. rimane focalizzato sull'affrontare le sfide in corso del settore industriale B2B. Invece di reagire semplicemente ai cambiamenti, il team sviluppa strategie che anticipano i cambiamenti del mercato. Il loro obiettivo è aiutare i clienti a colmare i gap di fatturato con soluzioni basate sui dati, su misura per la crescita aziendale a lungo termine.





Con l'avanzare della tecnologia e l'evolversi delle richieste del mercato, Journey affina i suoi metodi per aiutare le aziende a gestire le crescenti complessità e a operare in modo più efficace nel contesto della trasformazione digitale. Il loro lavoro continuo riflette un profondo impegno nell'aiutare le aziende a rimanere competitive e a prosperare in un ambiente aziendale dinamico.