Hogyan hidalja át az utazás a bevételi holtzónákat a B2B értékesítésben?

2023-ban az ipari vállalatok jelentős visszaesést tapasztaltak értékesítési potenciáljukban és lassabb bevételnövekedést tapasztaltak. A korábban bevált hagyományos marketing módszerek már nem hozták meg a kívánt eredményt. Válaszul John Buie és csapata a B2B marketing ügynökség A Journey Better Business Group Inc. személyre szabott stratégiákat dolgozott ki kifejezetten az ipari B2B szektor számára. Buie, az „Imposters on the Zoom” társszerzője ezeknek a felmerülő kihívásoknak a megértésére összpontosított, hogy hatékony megoldásokat kínálhasson.





A Journey mélyreható elemzése feltárta, hogy a probléma túlmutat az elavult marketingtaktikán. Az iparágban zajló digitális átalakulás gyors üteme miatt sok bejáratott vállalkozás küzdött, hogy felvegye a versenyt az újabb, agilisabb szereplőkkel. Ahogy Buie rámutat: „A hagyományos stratégiák már nem működnek a mai piacon. A vállalatok elveszítik előnyüket, és lemaradnak, mivel a versenytársak gyorsabban alkalmazzák a digitális fejlesztéseket.”





Buie és csapata megértette, hogy a bevételi hiányosságok megszüntetéséhez többre van szükség, mint további potenciális ügyfelek generálására. Felismerték, hogy olyan hosszú távú stratégiákra van szükség, amelyek közvetlenül foglalkoznak az ipari szektor előtt álló konkrét kihívásokkal. Az adatvezérelt módszerek kiaknázásával a Journey segít a vállalkozásoknak alkalmazkodni a piaci változásokhoz, és elhelyezkedni a fenntartható növekedés érdekében.

Új piacokra való terjeszkedés

Sikerére építve, B2B digitális marketing A Journey Better Business Group Inc. most nemzetközi piacokra terjeszkedik, beleértve az Egyesült Királyságot, Németországot és Ausztráliát. E régiók mindegyike saját egyedi szabályozási kihívásokkal és üzleti gyakorlattal rendelkezik, amelyek alapos mérlegelést igényelnek. E bonyolultságok ellenére a Buie továbbra is biztos abban, hogy stratégiáik hatékonyan alkalmazkodnak az egyes helyi piacok igényeihez.





A globális B2B e-kereskedelem várhatóan 2024-től 2030-ig évente körülbelül 18%-kal fog növekedni, az AI, az automatizálás és az adatelemzés fejlődésének köszönhetően. Ugyanezek a technológiák azonban új kihívásokat is jelentenek, mivel a vállalkozásoknak kezelniük kell az alkalmazásuk bonyolultságát. A Journey támogatja ügyfeleit ezeken az átmeneteken, és segít nekik eligazodni az új régiókba való belépés és az ottani sikerek bonyolultságai között.





Személyre szabott megoldásokkal a Journey nemcsak a piacra lépésben segíti a vállalkozásokat, hanem a felmerülő technológiai és működési kihívások kezelésében is. Ez lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy kihasználják a növekedési lehetőségeket a versenyképes globális piacon.

A folyamatban lévő B2B marketing kihívások kezelése

A Journey Better Business Group Inc. továbbra is az ipari B2B szektor folyamatos kihívásainak kezelésére összpontosít. Ahelyett, hogy egyszerűen reagálna a változásokra, a csapat olyan stratégiákat dolgoz ki, amelyek előre látják a piaci változásokat. Céljuk, hogy a hosszú távú üzleti növekedésre szabott, adatvezérelt megoldásokkal segítsék ügyfeleiket a bevételi hiányosságok megszüntetésében.





A technológia fejlődésével és a piaci igények fejlődésével a Journey finomítja módszereit, hogy segítse a vállalkozásokat az egyre növekvő bonyolultság kezelésében és a digitális átalakulás közepette hatékonyabb működésben. Folyamatos munkájuk mély elkötelezettséget tükröz amellett, hogy segítsék a vállalatokat abban, hogy versenyképesek maradjanak és boldoguljanak egy dinamikus üzleti környezetben.