Jak Pearce Dolan zbudował zespoły produktów światowej klasy w Revolut i Deel

Jeśli organizacja chce odnieść sukces i być samowystarczalna poza początkowym finansowaniem, musi utrzymać szybkość realizacji, jednocześnie rozwijając swoje przepływy pracy w celu przystosowania się do wzrostu – obowiązki, które w dużej mierze spadają na ramiona menedżerów produktów.





Pearce Dolan dwukrotnie przezwyciężył te wyzwania.W platformie bankowości cyfrowej Revolut dołączył jako pierwszy dedykowany menedżer produktu marki i uruchomił funkcje, takie jak funkcje dzielenia rachunków i płatności GIF, zanim stały się standardem w fintech.





Jego doświadczenia oferują bogaty wgląd w rozwój zespołów produktowych, które mogą budować i utrzymywać impuls dzięki szybkiemu wzrostowi.

From Technology Enthusiast to Product Leader

jako dziecko ,Pierce DolanMarzył o tworzeniu technologii, podczas gdy jego rówieśnicy woleli ją konsumować. „W młodym wieku kupiłbym czasopisma technologiczne i czytałbym je na okładce” – przypomina. „Moją ambicją było pewnego dnia pracować dla firm technologicznych i pomagać im strategizować, jak produkować najlepsze produkty na świecie”.





Chociaż urodził się w Anglii, jego rodzina przeniosła się do Hongkongu, gdy miał 10 lat, a następnie do Dubaju kilka lat później.

„Spędzanie moich lat formacyjnych w międzynarodowych środowiskach naprawdę wpłynęło na moje spojrzenie na świat” – mówi Dolan. „Teraz to właśnie tam czuję się najbardziej komfortowo – w międzynarodowym środowisku”.





Studiował informatykę i zarządzanie biznesem w King's College London, planując pracować jako inżynier przed przejściem do zarządzania produktami.





Kiedy jednak okazja nadeszła wcześnie, wykorzystał ją.

Rozszerzenie usług bankowości cyfrowej Revolut





Kiedy Dolan dołączył do Revolut jako jego 250. pracownik, firma dopiero zaczynała rozszerzać swoją ofertę poza swoją podstawową usługę wymiany walut.





Był to wynajem, który organizacja musiała wykonać przez długi czas: podczas gdy wcześniejsze inżynierowie służyli w roli z konieczności, Dolan był pierwszym dedykowanym menedżerem produktu organizacji.





Głównym celem była prędkość.





W tym celu Dolan skupił się na tworzeniu systemów, które pozwolą firmie powtarzać się szybciej niż jej konkurenci, w tym lekkich procesów zatwierdzania, bezpośrednich łańcuchów zwrotów klientów i szybkich protokołów testowych, które gromadziły informacje zwrotne w ciągu dni, a nie miesięcy.





W rezultacie powstał zestaw funkcji, które zdefiniowały, czego użytkownicy oczekują od aplikacji finansowych:





Funkcje dzielenia rachunków, dzięki czemu dzielenie wydatków jest bezwzględne

Udostępniane linki płatności, eliminując potrzebę danych bankowych

Płatności kodami QR, uruchamiane na długo przed powszechnym przyjęciem w Europie

Płatności grupowe i oparte na nazwie użytkownika, upraszczające transakcje





Ale jednym z najbardziej innowacyjnych dodatków Dolana i jednym, który miałby efekty w całym sektorze, była zdolność do płacenia obok GIF-ów - pierwszy w branży, który dodał bezprecedensowe połączenie emocjonalne z transakcjami finansowymi.





– Pomysł przyszedł do mnie podczas spaceru po londyńskich ulicach – mówi Dolan. – Wciąż mam doodle!





Funkcja została zbudowana w ciągu zaledwie dwóch tygodni, a podczas testów Dolan i jego zespół zauważyli wzrost częstotliwości płatności i że jedna trzecia wszystkich płatności została wysłana za pomocą GIF.





W ciągu następnych dwóch i pół roku, częściowo dzięki innowacjom Dolan i usprawnieniu rozwoju produktu, baza użytkowników Revolut wzrosła z 3,5 do 10 milionów.

Tworzenie globalnego zespołu na części





Następnym wyzwaniem dla Dolana jest Deel, firma SaaS, która umożliwia firmom na całym świecie zatrudnianie, zarządzanie i płacenie talentów na całym świecie – wyzwanie, które stało się szczególnie pilne w miarę ekspansji pracy zdalnej.





Kiedy Dolan został wprowadzony jako dwudziesty pracownik marki, istniejąca infrastruktura była minimalna: „Byłem tam ja, projektant po raz pierwszy, który znaleźli na Reddit, CTO, ośmiu inżynierów i żadnego QA”.





Ta szczupła struktura wymagała od Dolana i jego zespołu szybkich prędkości.Jeśli kultura produktów Revolut była szybka, część była praktycznie fryzjerska w swoich dzieciństwach. „Kultura była napędzana hiper-wykonaniem” – mówi Dolan. „Przesuwaliśmy się szybko i zniszczyliśmy rzeczy. dosłownie.





Ta prędkość nie była beztroska – była to strategia. Deel rozwiązuje zupełnie nowy problem, ponieważ definiuje, czym globalna platforma HR powinna być od podstaw.





Deel zbudował pierwszy na świecie globalny system informacji o zasobach ludzkich (HRIS) w ciągu zaledwie sześciu miesięcy – proces, który konkurenci zwykle zajęliby 1-2 lata.





W oparciu o ten impuls, Dolan nadzorował szybki rozwój i wdrażanie innych kluczowych funkcji, takich jak:





Globalne usługi imigracyjne, pomagające pracownikom migrantom zabezpieczyć ich wizy

Pracodawca rejestru, usługa zatrudniająca pracowników w imieniu firm w krajach, w których nie mają osoby prawnej

Rekordowy wykonawca, wiodące w branży rozwiązanie z zaawansowanymi kontrolami zgodności, chroniące pracodawców przed ryzykiem i umożliwiające im zatrudnianie i płacenie wykonawców na całym świecie





W rezultacie część stała się Najszybciej rozwijająca się firma SaaS w historii Zespół produkcyjny rozszerzył się do ponad 1000 menedżerów produktów i inżynierów, rozłożonych na 150 wyspecjalizowanych zespołów.





Podczas gdy ten wybuchowy wzrost mówi o cnotach rozwoju szybkości i funkcji, Dolan podkreśla znaczenie dostosowywania strategii produktu w miarę rozwoju.





Na przykład w Deel, Dolan zaczął priorytetować strategię na wysokim poziomie, ponieważ dostosował swoją wizję do org produktu. Podczas gdy unikalne skupienie się i prędkość przełomu były tym, co napędzało Deel do początkowego sukcesu, nie byłoby to zrównoważoną praktyką na skalę.





"Każdy etap podróży wymagał innego podejścia i zachowania" - mówi Dolan.





To, co działa przy 50 pracownikach, nie działa przy 500, a to, co działa przy 500, nie działa przy 5000.

Osiągnięcie zrównoważonego podejścia do doskonałości produktu

Sukces Pearce Dolana pokazuje, że firmy, które rozwijają się, niekoniecznie mają najlepsze pomysły lub najwięcej zasobów.Zamiast tego, duża część imponującego wzrostu, jaki osiągnęły Revolut i Deel, może być przypisana pracy Dolana w celu ustanowienia na wczesnym etapie silnej podstawy praktyk produktów, priorytetowania szybkości realizacji nad doskonałością i tworzenia adaptacyjnych systemów, które mogą ewoluować w miarę rozwoju organizacji.





Liderzy produktów, którzy opanowali ten akt równoważenia, tworzą fundament dla zrównoważonego wzrostu, który przewyższa każdą pojedynczą cechę produktu lub trend rynkowy.