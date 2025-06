Paano Pearce Dolan Bumuo ng World-Class Product Teams sa Revolut at Deel

Ang produkto team ay isa sa mga pinaka-kritikal na mga aspeto ng anumang startup. Kung ang isang organisasyon ay upang maunawaan at maging self-sustaining higit sa initial funding, ito ay dapat matatagpuan ang pag-execution speed habang simulan ang kanyang workflows upang matugunan ang pag-unlad - responsibilidad na karamihan sa mga manager ng produkto.





Sa digital banking platform Revolut, siya ay sumali bilang ang unang dedicated product manager ng brand at inilunsad ng mga tampok tulad ng bill-splitting functionalities at GIF payments bago ang mga ito ay naging standard sa fintech. Siya ay ngayon ang head of product sa payroll at HR service provider Deel, kung saan siya ay bumuo ng isang produkto team na ibinigay ng isang global HR platform sa lamang na limang buwan (sa pagitan sa industriya standard ng 1-2 taon).





Ang kanyang karanasan ay nag-aalok ng isang karamihan ng pag-iisip sa pag-unlad ng mga team ng produkto na maaaring bumuo at matatagpuan ng momentum sa pamamagitan ng mabilis na pag-unlad.

From Technology Enthusiast to Product Leader

Ako ay isang anak,Mga pahinang tumuturoNagsimula siya sa paggawa ng teknolohiya habang ang kanyang mga kasamahan ay nagtatrabaho sa pagkonsumo nito. “Sa isang bata, ako ay bumili ng teknolohiya magazines at mag-read sa mga ito cover to cover,” nag-iisip siya. “Ang aking ambisyon ay upang magtrabaho para sa mga kumpanya ng teknolohiya at tulungan sila sa pag-strategize sa kung paano gumawa ng mga pinakamahusay na mga produkto sa mundo.”





Habang siya ay ipinanganak sa England, ang kanyang pamilya ay bumalik sa Hong Kong kapag siya ay 10 na taon, pagkatapos ay sa Dubai ilang taon pagkatapos. Hindi niya alam ito sa oras na ito, ngunit ang mga global na karanasan ay magiging invaluable kapag dumating ang oras upang bumuo ng mga produkto para sa mga worldwide audience.

"Ang pagbibigay ng aking mga taon ng pag-iisip sa mga internasyonal na setting ay talagang nakakaapekto sa aking pag-iisip sa mundo," reflectes Dolan. "Ngunit, ito ay kung saan ako ay mas mahusay - sa isang internasyonal na setting."





Nagsimula siya sa pag-aaral ng computer science at business management sa King's College London, naglalakbay na magtrabaho bilang engineer bago pumunta sa product management.





Ngunit kapag ang pagkakataon ay dumating early, siya'y nakuha ito.

I-expand ang Digital Banking Services ng Revolut





Kapag si Dolan ay sumali sa Revolut bilang ang kanyang 250th empleyado, ang kumpanya ay nagsimula lamang na i-expand ang kanyang mga pakikipagtulungan higit sa kanyang core exchange service.





Ito ay isang hirap na kailangan ng organisasyon upang gawin para sa isang mahabang panahon: Kapag ang mga nakaraang engineers ay nagtatrabaho sa papel mula sa kinakailangan, si Dolan ay ang unang dedicated product manager ng organisasyon. Siya ay dumating ang unang sprint ng kumpanya, itinatag ang kanyang unang A/B test, pioneered customer interview processes - siya ay basahin na lumikha ng buong kultura ng produkto.





Ang focus ay speed.





Kapag ang mga tradisyonal na pananaliksik ay kilala para sa kanyang madali, bureaucratic development cycles, speed ay ang pinakamalaking kapangyarihan ng Revolut. Para sa pananampalataya na ito, si Dolan ay nakipagtulungan sa paglikha ng mga sistema na nagpapahintulot ng kumpanya upang iterate mas mabilis kaysa sa kanyang mga competitors, kabilang ang madali na mga proseso ng approval, direct customer feedback loops, at mabilis na pagsubok protocols na nakakuha ng feedback sa ilang araw hindi sa ilang buwan.





Ang resulta ay isang suite ng mga tampok na re-defined kung ano ang mga gumagamit ay nangangailangan mula sa financial applications:





Bil-splitting functionalities, gumawa ng paghahatid ng gastos nang walang friction

Pag-share ng mga link sa pagbabayad, na bumuo ng pangangailangan para sa mga detalye ng bank

Pagbabayad ng QR code, na inilunsad lang bago ang widespread European adoption

Group at username-based payments, simplising transaksyon





Ngunit isa sa mga pinaka-innovative na additions ng Dolan, at isa na ay may mga epekto ng ripple sa buong sektor, ay ang kakayahan ng pagbabayad sa pamamagitan ng GIFs - isang industriya na unang na idinagdag ng isang unprecedented emosyonal na koneksyon sa financial transactions.





“Ang ideya ay dumating sa akin habang naglalakbay sa mga street ng London,” sabi ni Dolan. “I still have the doodles!”





Ang feature ay binuo sa loob ng dalawang linggo, at sa pagsubok, si Dolan at ang kanyang team ay nakita ng isang pag-unlad sa frequency ng pagbabayad at na ang isa-third ng lahat ng mga pagbabayad ay ibinigay sa isang GIF. Pagkatapos ng pag-unlad at lumikha ng malakas na popularidad, ang feature ay pagkatapos ay inilapat sa mga pangunahing platform ng pagbabayad sa buong mundo.





Sa mga sumusunod na dalawang-at-halang taon, bahagi na dahil sa mga pag-innovation ng Dolan at pag-aayos ng pag-unlad ng produkto, ang user base ng Revolut ay bumaba mula sa 3.5 milyong hanggang sa 10 milyong.

Paggawa ng isang Global Team sa Part





Ang susunod na challenge ni Dolan ay dumating sa Deel, isang kumpanya sa SaaS na nagbibigay-daan sa mga negosyo sa buong mundo upang i-recruit, mag-manage, at bayaran ang mga talento sa buong mundo - isang challenge na naging karamihan na nangangahulugan sa pag-expanding ng remote work.





Kapag si Dolan ay inilabas bilang ang ika-20 na empleyado ng brand, ang kasalukuyang infrastructure ay minimong: "Nakikita ko, isang designer na unang pagkakataon na natagpuan sa Reddit, isang CTO, 8 engineers, at walang QA."





Kung ang kultura ng produkto ng Revolut ay mabilis, ang Deel's ay karaniwang frenzied sa kanyang anak. "Ang kultura ay hyper execution-driven," sabi ni Dolan. "Nagsimula kami mabilis at bumalik ang mga bagay. literally. Kami ay bumuo ng mga bagay sa madaling mabilis na oras, inilagay ito sa produksyon nang walang QA, at bumalik ang site higit sa ilang beses sa isang araw."





Ang rate na ito ay hindi karamihan - ito ay strategiya. Ang Deel ay nag-solve ng isang ganap na bagong problema dahil ito ay nag-defined kung ano ang isang global HR platform ay dapat maging mula sa katapusan.





Ang Deel ay binuo ng unang global human resource information system (HRIS) sa mundo sa loob ng limang buwan lamang - isang proseso na ginamit ng mga competitors sa karaniwang 1-2 taon upang bumuo.





Upang bumuo sa momentum na ito, si Dolan ay nagtatagumpay sa mabilis na pag-unlad at pag-implementasyon ng iba pang mga pangunahing mga tampok tulad ng:





Global immigration services, makakatulong sa mga migranteng mga trabahador upang matatagpuan ang kanilang visa

Employer of record, isang serbisyo na nagtatrabaho ng mga empleyado para sa mga kumpanya sa mga bansa kung saan hindi nila may mga legal na tao

Contractor of record, isang solusyon sa industriya na may mga advanced compliance controls, na protektahan ang mga employer mula sa risk at nagbibigay-daan sa mga ito upang i-recruit at bayaran ang mga contractors sa buong mundo





Dahil dito, naging bahagi ng Ang pinakamalaking kumpanya sa SaaS sa kasaysayan Ang team ng produkto ay bumuo sa higit sa 1,000 product managers at engineers, ayon sa 150 mga espesyalista na mga team. Sa katapusan, ang kumpanya ay bumuo sa 5,000 mga empleyado na nagtatrabaho sa higit sa 100 mga bansa - lahat nang walang pag-uugali ng anumang physical na mga office.





Habang ang explosive na pag-unlad na ito ay nagsasalita sa mga kapangyarihan ng pag-unlad ng speed at mga tampok, ang Dolan ay nagkakahalaga sa karamihan ng pag-adapt ang iyong produktong estratehiya sa pamamagitan ng iyong paglipas.





Sa Deel, halimbawa, nagsimula si Dolan na mag-priorize ang high-level strategy habang inihahanda niya ang kanyang visyon para sa product org. Habang singular focus at breakneck speeds ay kung ano ang nagdadala ng Deel sa unang kasiyahan, ito ay hindi isang sustainable practice sa skala. Ito ay nangangahulugan ang kritikal na pag-transformasyon mula sa isang monolithic produkto sa mga espesyalista na mga team - iyan, pag-evolve mula sa may isang single product team na nagtatrabaho sa isang platform sa may multi-team na nagtatrabaho sa iba't ibang vertical.





"Ang bawat pangkat ng paglalakbay ay nangangailangan ng isang iba't ibang paraan at paghahatid," reflectes Dolan.





Ano ang gumagana sa 50 empleyado ay hindi gumagana sa 500, at kung ano ang gumagana sa 500 ay hindi gumagana sa 5,000.

Pagkuha ng isang Balanced Approach sa Produkto Excellence

Ang tagumpay ng Pearce Dolan ay nagpapakita na ang mga kumpanya na bumubuo ay hindi kailangang ang mga may mga pinakamahusay na ideya o ang karamihan ng mga kalakalan. Sa halip, ang karamihan ng impressibong pag-unlad na natagpuan ng Revolut at Deel ay maaaring ipinakita sa pag-aaral ng Dolan sa pag-uugali ng isang malakas na pangunahing base ng mga patakaran sa produkto mula sa unang panahon, na nag-priorize ng pag-execute speed sa pagitan ng perfection, at lumikha ng adaptable na mga sistema na maaaring lumikha sa mga skala ng organisasyon.





Ang mga lider ng produkto na nagmamadali ang balanse act na ito ay lumikha ng mga pangunahing pangunahing para sa sustainable growth na humahantong sa anumang single product feature o market trend. That's what effective product leadership in high-growth companies requires - at ito ay isang bagay na Dolan ay nagpapakita sa buong kanyang karera.