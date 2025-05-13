Pearce Dolan 如何在 Revolut 和 Deel 建立世界一流的产品团队





产品团队是任何初创公司的最关键方面之一,如果一个组织要成功并超出初始资金,它必须保持执行速度,同时发展工作流程以适应增长 - 这些责任在很大程度上落在产品经理的肩膀上。





皮尔斯·多兰(Pearce Dolan)两次克服了这些挑战,在数字银行平台Revolut(Revolut)加入了该品牌的第一位专门产品经理,并在成为金融科技的标准之前推出了账单划分功能和GIF付款等功能,现在他是薪酬和人力资源服务提供商DieG的产品负责人,在那里他建立了一个产品团队,在短短短6个月内(与行业标准1～2年相比)提供全球人力资源平台。





他的经验为开发能够通过快速增长建立和保持动力的产品团队提供了丰富的见解。

From Technology Enthusiast to Product Leader

作为一个孩子,皮尔斯·多兰他梦想创造技术,而他的同龄人更喜欢消费它,“在年轻的时候,我会买技术杂志并阅读它们的封面,”他回忆道,“我的野心是有一天为科技公司工作,帮助他们制定如何制造世界上最好的产品。





虽然他出生在英格兰,但10岁时他的家人搬到香港,然后在几年后搬到迪拜,当时他没有意识到这一点,但这些全球经验在为世界各地的观众打造产品的时候,将被证明是无价的。

“在国际环境中度过我的教育年份,真正影响了我的世界观,”Dolan反思道,“现在,这是我在国际环境中感到最舒适的地方。





他继续在伦敦国王学院学习计算机科学和商业管理,计划在过渡到产品管理之前担任工程师。





但是当机会早日到来时,他抓住了它。

扩展Revolut的数字银行服务





当Dolan加入Revolut作为其第250名员工时,该公司刚刚开始扩大其核心货币兑换服务之外的服务。





这是该组织需要长期进行的招聘:虽然以前的工程师因必要而担任该职位,但Dolan是该组织的第一个专门的产品经理,他运行了该公司的第一个跑步,进行了第一个A / B测试,开创了客户访谈流程 - 他基本上创造了整个产品文化。





焦点是速度。





由于传统银行业以其缓慢的官僚发展周期而闻名,速度将是Revolut的最大优势,为此,Dolan专注于创建系统,使公司能够比竞争对手更快重复,包括轻量级的批准流程,直接客户反馈循环和快速测试协议,这些流程在几天而不是几个月内获得反馈。





结果是一套功能,重新定义了用户对金融应用程序的期望:





账单划分功能,使支出划分无摩擦

可共享的支付链接,消除对银行信息的需求

QR代码支付,在欧洲广泛采用之前推出

基于群组和用户名支付,简化交易





但是,Dolan最具创新性的补充之一,并且在整个行业都有影响,是与GIF一起付款的能力 - 行业第一,为金融交易增加了前所未有的情感连接。





“这个想法来自于我走在伦敦的街道上,”Dolan说,“我仍然有子!”





该功能仅在两周内建成,在测试中,Dolan和他的团队看到付款频率增加,所有付款的三分之一都是用GIF发送的。





在接下来的两年半里,部分原因是由于Dolan的创新和产品开发的简化,Revolut的用户群从350万增加到1000万,其收入几乎翻了一番,达到10亿美元的估值(后来的数字将上升到45亿美元)。

构建一个全球团队在DEL





Dolan的下一个挑战是DieG,一个在全球范围内赋予企业雇佣、管理和支付人才的SaaS公司 - 这个挑战随着远程工作的扩大而变得特别迫切。





当Dolan成为该品牌的第20名员工时,现有的基础设施是最小的:“有我,他们在Reddit找到了一位第一次设计师,一名CTO,八名工程师,没有QA。





这种薄弱的结构要求Dolan和他的团队取得突破速度。如果Revolut的产品文化是快速的,Deg的产品在其早期几乎是狂热的,“文化是超执行驱动的,”Dolan说,“我们迅速移动并破坏了东西。





这个步伐不是徒劳的,而是战略的。Deg解决了一个全新的问题,因为它定义了全球人力资源平台从头开始应该是什么。





Deel在短短六个月内建立了世界上第一个全球人力资源信息系统(HRIS),竞争对手通常需要1到2年的时间才能完成这一过程。





基于这一势头,Dolan监督了其他关键功能的快速发展和部署,如:





全球移民服务,帮助移民工人确保签证

记录的雇主,一个服务,雇用员工代表公司在他们没有法人国家的公司

创纪录的承包商,具有先进的合规控制的行业第一解决方案,保护雇主免受风险,并使他们能够在世界各地雇佣和支付承包商





结果,部分成为了 历史上增长最快的SaaS公司 产品团队扩展到1000多名产品经理和工程师,分布在150个专业团队中,最终公司扩展到5000名员工,在100多个国家开展业务,而无需建立任何实体办事处。





虽然这种爆炸性增长反映了速度和功能开发的美德,但Dolan强调了随着产品战略的推进而调整的重要性。





在DieG,例如,Dolan开始优先考虑高级别的战略,因为他为产品器官精心调整了他的愿景.虽然独特的焦点和突破速度是DieG推动的初步成功,但这不会是一个可持续的规模实践。





“旅程的每个阶段都需要不同的方法和行为,”Dolan反思。





50名员工的工作不会在500名员工工作,500名员工的工作不会在5000名员工工作,因此,最好的团队是最快适应的团队。

实现对产品卓越的均衡方法

Pearce Dolan 的成功表明,成功的公司不一定是那些拥有最好的想法或最多的资源的公司,相反,Revolut 和Degat 取得的令人印象深刻的增长可以归功于 Dolan 早期建立强大的产品实践基础,优先考虑执行速度优于完美,并创建可适应的系统,这些系统可以随着组织的规模而演变。





掌握这种平衡行为的产品领导者为可持续增长奠定了基础,超越任何单一的产品特征或市场趋势,这就是高增长公司有效的产品领导所需要的 - 这是Dolan在整个职业生涯中所证明的。