Cum a construit Pearce Dolan echipe de produse de clasă mondială la Revolut și Deel

Echipa de produse este unul dintre cele mai critice aspecte ale oricărei start-up-uri.Dacă o organizație dorește să reușească și să se autosuficienteze dincolo de finanțarea inițială, trebuie să mențină viteza de execuție în timp ce, în același timp, își dezvoltă fluxurile de lucru pentru a se potrivi creșterii – responsabilități care cad în mare măsură pe umerii managerilor de produse.





Pearce Dolan a depășit aceste provocări de două ori.La platforma bancară digitală Revolut, el sa alăturat ca primul manager de produs dedicat al mărcii și a lansat caracteristici precum funcționalitățile de divizare a facturilor și plățile GIF înainte de a deveni standard în fintech.





Experiența sa oferă o bogată perspectivă în dezvoltarea de echipe de produse care pot construi și menține impulsul prin creștere rapidă.

From Technology Enthusiast to Product Leader

Ca un copil,Pierce Dolan„La o vârstă fragedă, aș cumpăra reviste de tehnologie și le-aș citi pe copertă”, își amintește el. „Ambitia mea a fost să lucrez într-o zi pentru companiile de tehnologie și să le ajut să facă strategii pentru a face cele mai bune produse din lume.”





Deși s-a născut în Anglia, familia sa s-a mutat la Hong Kong când avea 10 ani, apoi la Dubai câțiva ani mai târziu.

„Păstrarea anilor mei de formare în medii internaționale mi-a influențat într-adevăr viziunea asupra lumii”, reflectă Dolan. „Acum, acolo mă simt cel mai confortabil – într-un mediu internațional.”





A studiat știința calculatoarelor și managementul afacerilor la King's College London, planificând să lucreze ca inginer înainte de a trece la managementul produselor.





Dar când oportunitatea a venit devreme, a profitat de ea.

Expansiunea serviciilor bancare digitale ale Revolut





Când Dolan sa alăturat Revolut ca al 250-lea său angajat, compania abia începuse să-și extindă ofertele dincolo de serviciul său principal de schimb valutar.





A fost un angajament pe care organizația trebuia să-l facă de mult timp: în timp ce inginerii anteriori serviseră în rol din necesitate, Dolan a fost primul manager de produs dedicat al organizației.





Accentul a fost pe viteză.





În acest scop, Dolan sa concentrat pe crearea de sisteme care ar permite companiei să itereze mai repede decât concurenții săi, inclusiv procese de aprobare ușoare, fluxuri directe de feedback ale clienților și protocoale de testare rapidă care au colectat feedback în zile, mai degrabă decât luni.





Rezultatul a fost un set de caracteristici care au redefinit ceea ce utilizatorii așteptau de la aplicațiile financiare:





Funcționalități de divizare a facturilor, făcând divizarea cheltuielilor fără fricțiune

Link-uri de plată partajabile, eliminând necesitatea detaliilor bancare

Plățile cu cod QR, lansate cu mult înainte de adoptarea pe scară largă în Europa

Plăți bazate pe grup și nume de utilizator, simplificând tranzacțiile





Dar una dintre cele mai inovatoare adăugiri ale lui Dolan, și una care ar avea efecte ripple în întregul sector, a fost capacitatea de a plăti alături de GIF-uri - o industrie prima care a adăugat o conexiune emoțională fără precedent la tranzacțiile financiare.





„Ideea mi-a venit în timp ce mă plimb pe străzile Londrei”, spune Dolan. „Încă mai am doodle-urile!”





Caracteristica a fost construită în doar două săptămâni, iar în timpul testării, Dolan și echipa sa au văzut o creștere a frecvenței plăților și că o treime din toate plățile au fost trimise cu un GIF.





În următorii doi ani și jumătate, în parte datorită inovațiilor Dolan și raționalizării dezvoltării produselor, baza de utilizatori a Revolut a explodat de la 3,5 milioane la 10 milioane.

Dezvoltarea unei echipe la nivel global





Următoarea provocare a lui Dolan a venit la Deel, o companie SaaS care împuternicește întreprinderile din întreaga lume să angajeze, să gestioneze și să plătească talente la nivel global - o provocare care a devenit deosebit de urgentă pe măsură ce munca la distanță sa extins.





Când Dolan a fost introdus ca al 20-lea angajat al mărcii, infrastructura existentă a fost minimă: „Am fost eu, un designer de prima dată pe care l-au găsit pe Reddit, un CTO, opt ingineri și niciun QA.”





Această structură slabă a cerut viteze de rupere de la Dolan și echipa sa. Dacă cultura produselor Revolut a fost rapidă, Deel a fost practic frenetică în copilărie. „Cultura a fost condusă de executarea hiper”, spune Dolan. „Ne-am mișcat rapid și am rupt lucrurile. literalmente. Am construit lucruri într-un timp nebunesc de rapid, am împins-o la producție fără QA și am prăbușit site-ul de mai multe ori pe zi.”





Acest ritm nu a fost o neglijență – a fost o strategie. Deel a rezolvat o problemă complet nouă, deoarece a definit ce ar trebui să fie o platformă globală de resurse umane de la zero.





Deel a construit primul sistem global de informații privind resursele umane (HRIS) din lume în doar șase luni – un proces pe care concurenții îl vor realiza în mod normal timp de 1-2 ani.





Bazându-se pe acest impuls, Dolan a supravegheat dezvoltarea rapidă și implementarea altor caracteristici vitale, cum ar fi:





Servicii globale de imigrare, ajutând lucrătorii migranți să-și asigure vizele

Angajator de înregistrare, un serviciu care angajează lucrători în numele companiilor din țări în care acestea nu au persoane juridice

Contractor de înregistrare, o soluție lider în industrie cu controale avansate de conformitate, protejând angajatorii de riscuri și împuternicindu-i să angajeze și să plătească contractori din întreaga lume





În consecinţă, partea a devenit Cea mai rapidă creștere a companiei SaaS din istorie Echipa de produse s-a extins la peste 1.000 de manageri de produse și ingineri, distribuiți în 150 de echipe specializate.





În timp ce această creștere explozivă vorbește despre virtuțile dezvoltării vitezei și a caracteristicilor, Dolan subliniază importanța adaptării strategiei dvs. de produs pe măsură ce mergeți.





La Deel, de exemplu, Dolan a început să acorde prioritate strategiei la nivel înalt pe măsură ce și-a perfecționat viziunea pentru organul de produs.În timp ce concentrarea unică și vitezele de rupere au fost ceea ce a condus Deel la succesul inițial, aceasta nu ar fi o practică durabilă la scară.





"Fiecare etapă a călătoriei a necesitat o abordare și un comportament diferit", reflectă Dolan.





Ceea ce funcționează la 50 de angajați nu va funcționa la 500, iar ceea ce funcționează la 500 nu va funcționa la 5000.

Realizarea unei abordări echilibrate a excelenței produselor

Succesul lui Pearce Dolan demonstrează că companiile care prosperă nu sunt neapărat cele cu cele mai bune idei sau cele mai multe resurse.În schimb, o mare parte din creșterea impresionantă pe care Revolut și Deel au obținut-o poate fi atribuită muncii lui Dolan de a stabili o bază solidă a practicilor de produs de la început, de a prioritiza viteza de execuție asupra perfecțiunii și de a crea sisteme adaptabile care pot evolua pe măsură ce organizația crește.





Liderii de produs care stăpânesc acest act de echilibrare creează fundația pentru o creștere durabilă care depășește orice caracteristică a produsului sau tendință de piață.