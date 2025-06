Pearce Dolan が Revolut と Deel で世界クラスの製品チームを構築した方法

プロダクトチームは、スタートアップの最も重要な側面の一つです. 組織が成功し、初期の資金調達を超えて自立するためには、同時に成長に対応するためのワークフローを進化させながら、実行速度を維持しなければなりません。





Pearce Dolan はこれらの課題を2度乗り越えました。デジタル銀行プラットフォーム Revolut では、ブランドの最初の専属製品マネージャーとして参加し、請求書分割機能や GIF 支払いなどの機能を導入し、これらがフィンテックの標準となりました。





彼の経験は、急速な成長を通じて動きを構築し、維持できる製品チームを開発するための豊富な洞察力を提供します。

From Technology Enthusiast to Product Leader

子供として、ピアス・ドーラン彼はテクノロジーを開発することを夢見ていたが、同僚はそれを消費することを好んでいた。 「若い頃、私はテクノロジー雑誌を買って、それをカバーして読むつもりだった」と彼は思い出します。





彼はイギリスで生まれたが、彼の家族は10歳の時に香港に移り、数年後にドバイに移り住んだが、当時、彼はそれに気づいていなかったが、これらのグローバルな経験は、世界中の観客のために製品を作る時には貴重なものになるだろう。

「国際的な環境で育成に費やした年月は、私の世界観に大きな影響を与えました」とドーランは反省します。





彼はコンピュータサイエンスとビジネス管理をロンドンのキングス・カレッジで学び、製品管理に移行する前にエンジニアとして働くことを計画しました。





しかし、チャンスが早く来た時、彼はそれを掴んだ。

Revolutのデジタル銀行サービスの拡大





Dolan が 250 番目の従業員として Revolut に加わったとき、同社はそのコア通貨交換サービスを超えるオファーを拡大し始めたばかりでした。





それは、組織が長い間必要としていた雇用であった:以前のエンジニアが必要から役割を果たしていましたが、ドーランは組織の最初の専属製品マネージャーでした。





焦点はスピードでした。





伝統的な銀行業界は、その遅い官僚的な開発サイクルで知られていますが、スピードはRevolutの最大の利点です。この目的のために、Dolanは、軽量な承認プロセス、直接的な顧客フィードバックループ、および数ヶ月ではなく数日でフィードバックを得るための迅速なテストプロトコルを含む、同社が競争相手よりも速く繰り返すことができるシステムを作成することに焦点を当てました。





結果として、金融アプリケーションからユーザーが期待するものを再定義する機能が追加されました。





Bill-splitting functionalities, making sharing expenses frictionless

共有可能な支払いリンク、銀行情報の必要性を排除

QRコードの支払いは、ヨーロッパで広く採用される前から始まっています。

グループおよびユーザ名ベースの支払い、取引の簡素化





しかし、Dolanの最も革新的な追加の1つであり、セクター全体でリップル効果を持つのは、GIFと共に支払う能力だった - 金融取引に前例のない感情的な接続を加えた業界初のGIF。





「このアイデアは、ロンドンの街を歩いている間に私に届きました」とドーランは言います。





この機能はわずか2週間で構築され、テストでは、ドーランと彼のチームは支払い頻度の増加を見ており、すべての支払いの3分の1がGIFで送信された。





次の2年半で、部分的にドーランのイノベーションと製品開発のスムーズ化のおかげで、リボルトのユーザーベースは350万から1000万に急増し、収益はほぼ3倍に増加し、10億ドル(後に45億ドル)の評価を達成しました。

パートでグローバルチームを構築





Dolanの次なる挑戦は、世界中の企業が世界中で人材を雇用、管理し、賃金を支払うことを可能にするSaaS会社DieGにありました - リモートワークが拡大するにつれて特に緊急となった挑戦です。





ドーランがブランドの20番目の従業員として登場したとき、既存のインフラストラクチャは最小限だった: 「Redditで初めて見つけたデザイナー、CTO、8人のエンジニア、QAはありませんでした。





この薄い構造はドーランと彼のチームからスピードアップを要求した。Revolutの製品文化が急速なペースだったら、Deg'sは実質的に幼少期にフレンチしていました。「文化はハイパーエクセクションに駆動されていた」とドーランは言う。





このペースは怠慢ではなく、戦略でした Deel は、グローバルな HR プラットフォームがゼロから何であるべきかを定義するため、全く新しい問題を解決していました。





Deelは世界初のグローバル人材情報システム(HRIS)をわずか6カ月で構築した - 競争相手が通常1〜2年かかるプロセスです。





この動きに基づき、ドーランは次のような重要な機能の迅速な開発と展開を監督しました。





グローバル移民サービス、移民労働者がビザを確保するのを助ける

レコードの雇用者(Record Employer)は、法人のいない国における企業の名義で労働者を雇用するサービスです。

レコードのサプライヤー、高度なコンプライアンスコントロールを備えた業界最先端のソリューションで、雇用主をリスクから守り、世界中のサプライヤーを雇用し、支払うことができます。





その結果、パートは 歴史上最も急成長しているSaaS企業 製品チームは1000人を超える製品マネージャーとエンジニアに拡大し、150の専門チームに分布しました。





この爆発的な成長は、スピードと機能開発の美徳を語る一方で、Dolanは、あなたが進むにつれて製品戦略を適応する重要性を強調しています。





たとえば、Dieel では、Dolan は製品 org に対するビジョンを精密に調整し、高レベルの戦略を優先し始めました.Singular focus and breakneck speeds were what propelled Deel to initial success, it't be a sustainable practice at scale. This meant the critical transformation from a monolithic product to specialized teams - that is, evolving from having a single product team working on one platform to having multiple teams focusing on different verticals. それは、単一の製品チームが1つのプラットフォーム上で働くことから、複数のチームが異なる垂直に焦点を当てていることから進化することを意味しました。





「旅の各段階には、異なるアプローチと行動が必要だ」とドーランは反省する。





従業員50人で働くものは、500人で働かないし、500人で働くものは、5000人で働かない。

製品卓越性へのバランスの取れたアプローチの達成

Pearce Dolanの成功は、成功する企業は必ずしも最高のアイデアや資源を持っている企業ではないことを示しています。その代わりに、RevolutとDegatが達成した印象的な成長の多くは、Dolanが早期に製品実践の強固な基盤を確立し、実行速度を完璧に優先し、組織の規模で進化できる適応性のあるシステムを作成することに起因しています。





このバランスをとる行動をマスターする製品リーダーは、あらゆる製品の特徴や市場トレンドを上回る持続可能な成長の基盤を作り出します。