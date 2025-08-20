Ik gebruikte Kiro.dev voor 5 dagen om mijn hackathon project te voltooien (analyse van GitHub repositories). Mijn snelle eval: Kiro voelt zich als een De Dev. Onder het midden niveau \n \n \n \n Code vaardigheden: Midden niveau Technische vaardigheden: onder midden Discipline: onder het midden Hoe Kiro opstapelt tegen een senior dev Hier is hoe Kiro opstapelt tegen een senior developer (gebaseerd op mijn 25 jaar in software): \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n What Kiro does \n What a senior does \n Ideas to fix Kiro \n \n \n \n \n Chooses a random repo with 100+ forks \n Chooses a few smaller repos \n Ask Kiro to research repos suitable for testing \n \n \n \n \n Implements one big, long-running command (multiple requests per fork) \n Plans smaller steps: show-info, list-forks. Tests step by step → sees most forks are empty and skips them \n Ask to force task decomposition (Kiro resists) and break all processes into smaller steps \n \n \n \n \n Plans redundant, unnecessary, undisclosed features \n Plans only what’s needed \n Ask to stay minimal when planning features \n \n \n \n \n Rewrites raw data into vague, emotional, emoji-heavy text \n Reports raw data as is \n Ask to transmit entity names/data directly, without rephrasing \n \n \n \n \n Loses insights during planning/implementation \n Keeps track of all key details \n Summaries + separate notes sessions \n \n \n \n \n Starts coding immediately during “specs” discussion \n Plans first \n Use separate sessions, ask for summaries, and store notes in a separate file \n \n \n \n \n Ignores instructions (agent steering rules) \n Gets fired \n Must follow rules or refund \n \n \n \n \n Creates new specs for tiny features instead of extending existing ones \n Creates a new package only if reusable \n Must respect current session scope \n \n \n \n \n Crashes but still marks task as “completed” \n Gets fired \n Must either finish properly or refund \n \n \n \n \n Outputs “successful all done complete” placeholders as results \n Raises NotImplementedError \n Should always raise for unimplemented features \n \n \n \n \n Does a sloppy job \n Hunts for a new job \n Hopefully more careful with smaller tasks \n \n \n \n \n Never runs proper tests \n Runs thorough tests \n Ask for full test coverage - but beware, your budget may vanish fast \n \n \n \n \n Not ready to ship autonomously \n Can work autonomously \n Add more rules - will it help? \n \n \n \n \n Burns through your budget for only uncertain results \n Delivers within budget \n Pricing should reflect useful results, not wasted usage Kies een willekeurige repo met 100+ forks Kies voor een kleinere rust Vraag Kiro om onderzoek repos geschikt voor testen Implementeert één grote, langlopende opdracht (meerdere verzoeken per fork) Plannen kleinere stappen: show-info, list-forks.Tests stap voor stap → ziet de meeste forks leeg zijn en overslaat ze Vraag om taakdecompositie te dwingen (Kiro weerstaat) en breek alle processen in kleinere stappen Plannen redundante, onnodige, niet-openbaarde functies Plan alleen wat nodig is Vraag om minimaal te blijven bij het plannen van functies Herschrijft ruwe gegevens in vage, emotionele, emoji-zware tekst Rapporteer raw data zoals het is Vraag om entiteitsnamen/gegevens rechtstreeks door te geven, zonder herformulering Verlies van inzichten tijdens planning/implementatie Bewaakt alle belangrijke details Samenvattingen + afzonderlijke notities Begint direct met coderen tijdens de discussie over "specs" Plannen eerst Gebruik afzonderlijke sessies, vraag om samenvattingen en sla notities op in een apart bestand Ignoreren van instructies (agent besturing regels) wordt ontslagen Je moet de regels volgen of terugbetalen Maak nieuwe specificaties voor kleine functies in plaats van bestaande functies uit te breiden Maak een nieuw pakket alleen als het herbruikbaar is Houd rekening met de huidige zittingssfeer Crashes maar markeert nog steeds taak als "voltooid" wordt ontslagen Moet goed afsluiten of terugbetalen Outputs "succesvol alles gedaan compleet" plaatshouders als resultaten Onvoldoende geïmplementeerde fouten Altijd moeten verhogen voor niet-geïmplementeerde functies Doe een sloppy job Hunt voor een nieuwe baan Wees voorzichtig met kleinere taken Nooit de juiste tests uitvoeren Uitvoerig testen uitvoeren Vraag om volledige testdekking - maar pas op, uw budget kan snel verdwijnen Niet klaar om zelfstandig te varen Kan zelfstandig werken Meer regels toevoegen - helpt het? Branden door uw budget voor alleen onzekere resultaten Levering binnen budget Prijzen moeten nuttige resultaten weerspiegelen, niet verspild gebruik Finale Kiro is niet klaar om volledig autonoom te werken.Het verbrandt het budget snel, levert alleen zo-zo-resultaten en heeft striktere regels plus betere prijzen nodig om echt nuttig te zijn. My opinion: We hebben agenten nodig met verschillende hoeken - net als mensen - om verschillende taken te verwerken. Will I hire Kiro? Definitely yes.