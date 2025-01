Обликување идни технолошки лидери: Улогата на Авинаб Синг како ментор и рецензент

Технолошкиот свет во голема мера се потпира на конструктивна критика за да се развива и да направи вредни промени. Иновацијата бара повратна информација од различни перспективи што може да помогне во создавањето уникатни решенија. Хакатоните и академските конференции се места каде технолошките лидери можат да ги тестираат своите производи, покажувајќи ја нивната корисност и желба да ги подобрат решенијата.





Искусните технолошки професионалци како Avinab (Avi) Singh придонесуваат за просторот водејќи ја следната генерација дизајнери и технолози. Неговото учество како рецензент на академско списание и судија на хакатон придонесува за континуирана еволуција на технологијата. Како што се зголемува употребата на вештачка интелигенција во областа на дизајнот и технологијата, креаторите бараат искусни професионалци кои можат да обезбедат увид и за потребите на корисниците и за напредните технолошки способности.

Предизвици за рана кариера

Ави го започна своето патување во технолошката индустрија во Ченаи, Индија. Дипломирал со диплома по телекомуникациски инженеринг, но Ави сакал врвно образование. Тој одлучи да се пресели во САД, каде што магистрираше индустриско инженерство, фокусирајќи се на човечките фактори на Државниот универзитет во Северна Каролина во Рали, Северна Каролина.





По дипломирањето, Ави се преселил во Силиконската долина со надеж дека ќе ја зголеми својата професионална кариера. Сепак, тој остана обесхрабрен од фактот дека нема ментори кои ќе го водат по тој пат. Незаплашено, Ави опстојуваше во својата кариера до голем успех.





По ова долго патување Ави сфати дека сака да им го обезбеди менторството што никогаш не го имал на младите професионалци кои се мачеле. Тој не сака некој да се чувствува оставен зад себе во веќе конкурентниот свет на технологијата.

Менторство на нови дизајнери

Улогата на Ави како ментор во рамките на неговите компании и преку ADPList.org им помага на другите да се стремат да дадат значителен придонес во индустријата. Тој има акумулирано преку 800 минути менторство во 3 земји, покажувајќи ја својата желба да им помогне на професионалците да растат.





Неговата работа во помагање на глобалните иницијативи за вработување преку програми за практикантска работа во EY GigNow и Dusty Robotics ги започна кариерите на почетниците дизајнери и им помогна да се справат со тековните професионални предизвици и да ги растат своите кариери.





Обезбедувањето менторство на млади професионалци им ги дава алатките и сознанијата што им се потребни за да успеат во технолошката индустрија. Да се има конкурентна предност во однос на другите во индустријата е од витално значење за успешна кариера.





Како резултат на овие програми за практикантска работа, многу помлади дизајнери успешно обезбедија улоги со полно работно време во овие компании, придонесувајќи за растот и иновативноста на тимовите со додавање на нивните свежи перспективи.

Служење како судија на Хакатоните

Улогата на Ави како судија на значајни хакатонски настани како HackMIT, SwiftHack и GenLab2 одигра клучна улога во носењето нови идеи во технолошката индустрија. Неговото искуство му овозможува да обезбеди проникливи совети за почетниците и го зацврстува неговото долгогодишно знаење во оваа област.





На хакатоните, Avi е одговорен за евалуација на нови проекти и за насочување на тимовите кон создавање практични и влијателни технолошки решенија. Неговото судиско искуство му помага да идентификува ветувачки талент и ја поттикнува соработката меѓу учесниците.

Рецензент за реномирани списанија и конференции

Avi е исто така активен рецензент за конференции од највисоко ниво како што се ACM и IEEE во областа на интеракција човек-компјутер и AI/ML. Оваа растечка индустрија има потреба од увид на искусни професионалци за да се заснова на технологија.





Неговата постојана вклученост во рецензијата на научни трудови за големи конференции му донесе признание како доверлив рецензент од UIST и AutomotiveUI. Тој продолжува да прегледува трудови на други значајни конференции како CHI, HAI, ICSI, NordiCHI и UbiComp/ISWC, меѓу другите. Рецензијата од колеги е од суштинско значење за одржување на квалитетот на истражувањето потребен за развој на влијателни решенија и промовирање на технолошкиот напредок.





Придонесите на Avi помагаат да се осигура дека новите истражувања се усогласуваат со високите индустриски стандарди со тоа што осигуруваат дека прегледите на хартија ги обликуваат тековните предизвици во дизајнот и технологијата.

Како Ави Синг ги обликува идните технолошки лидери

Преку менторство на дизајнери почетници, прегледување академски трудови и судење на хакатони, Avi активно придонесува за развојот на идните лидери и нивните решенија во технолошката индустрија.





Ави моментално работи како персонал дизајнер на производи во Moveworks , каде што работи на алатки за генерирање на вештачка интелигенција за да им помогне на малите до големите претпријатија да ги зголемат своите организации со искуство на вработени. Неговата последна креација е алатка за генерирачка вештачка интелигенција наречена Brief Me која им помага на корисниците да сумираат и да поставуваат прашања и одговараат со густи документи. Brief Me помага да се зголеми продуктивноста на вработените помагајќи им да читаат големи документи, да создаваат извештаи и да пишуваат е-пораки користејќи содржина од овие документи. Avi создава софтвер кој секојдневно го користат вработените во Fortune 100 компании. Ави продолжува да обезбедува вредни решенија на полето на Дизајн на AI/ML производи преку неговата работа и иницијативи за менторство.





Споделувањето на знаење и искуство е од витално значење за надминување на предизвиците со кои се соочуваат новодојденците во оваа област. Поверојатно е дека идните таленти ќе успеат во индустријата со помош на ментори како Ави.





Напорите на Avi да создаде колаборативна, поддржувачка средина за новите професионалци и во корпоративни и образовни средини. Неговата посветеност на менторството има за цел да ги ублажи тешкотиите со кои се соочи на почетокот на неговата кариера, обезбедувајќи им на другите насоки што им се потребни за да напредуваат.