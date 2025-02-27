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ພົບກັບ Trexx, Terrenity, ແລະ Bunnyshell: HackerNoon Startups of the Week

ໂດຍ Startups Of The Week3m2025/02/27
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ຍາວເກີນໄປ; ອ່ານ

ໃນແຕ່ລະອາທິດ, ທີມງານ HackerNoon ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ໂດດເດັ່ນຈາກຖານຂໍ້ມູນ Startups of the Year ຂອງພວກເຮົາ. ທຸກໆການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ໂດດເດັ່ນໄດ້ຮັບການສະເໜີຊື່ໃຫ້ດີທີ່ສຸດໃນໝວດເຕັກໂນໂລຊີ ຫຼືພາກພື້ນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນອາທິດນີ້, ພວກເຮົານຳສະເໜີ: Trexx, Terrenity, ແລະ Bunnyshell!
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ແຮກເກີ Heyo,


ພວກເຮົາກັບມາພ້ອມຄຸນສົມບັດ Startups of the Week ອີກຄັ້ງ!


ໃນແຕ່ລະອາທິດ, ທີມງານ HackerNoon ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ໂດດເດັ່ນຈາກຖານຂໍ້ມູນ Startups of the Year ຂອງພວກເຮົາ. ທຸກໆການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ໂດດເດັ່ນໄດ້ຮັບການສະເໜີຊື່ໃຫ້ດີທີ່ສຸດໃນໝວດເຕັກໂນໂລຊີ ຫຼືພາກພື້ນຂອງເຂົາເຈົ້າ.


ໃນອາທິດນີ້, ພວກເຮົານຳສະເໜີ: Trexx , Terrenity , ແລະ Bunnyshell !

ຕ້ອງການໄດ້ຮັບການສະເໜີຊື່ເຂົ້າເປັນ Startups of the Year ຂອງ HackerNoon ບໍ? ຮຽນຮູ້ວິທີ ທີ່ນີ້ .

ພົບກັບ HackerNoon Startups ຂອງອາທິດ

Trexx

Trexx ຊ່ຽວຊານໃນການຫຼິ້ນເກມແບບກະຈາຍ. ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າເຕັກໂນໂລຢີແລະຄວາມບັນເທີງຈະເປັນເສັ້ນທາງໄປສູ່ການລວມແລະການຫັນປ່ຽນສໍາລັບຫລາຍພັນຄົນແລະເກມນັ້ນຈະເປັນປະຕູສູ່ການຮັບຮອງເອົາມະຫາຊົນໃນຂະແຫນງ web3.


Trexx ໄດ້ຮັບການສະເໜີຊື່ເປັນຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນອັນດັບຕົ້ນໆໃນອຸດສາຫະກໍາBlockchain , Defi , ແລະ Decentralization Industries.


ສະຫນັບສະຫນູນ Trexx ໂດຍການລົງຄະແນນສຽງ ທີ່ນີ້ .


Terrenity

ຕັ້ງຢູ່ໃນ ປະເທດໂປແລນ, OR , Terrenity ແມ່ນຢູ່ໃນການຄົ້ນຫາທີ່ຈະນໍາເອົາ ecovillages ໄປສູ່ໂລກເປັນຕົວແບບທີ່ມີທ່າແຮງ.

TERRA + SERENITY = ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມກົມກຽວກັບໂລກ

ນັ້ນຄືຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະວິໄສທັດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງ Terrenity, ບ່ອນທີ່ຊຸມຊົນ ແລະການປະຕິບັດການເກີດໃຫມ່ລວມກັນເພື່ອເນັ້ນໃສ່ຄວາມກົມກຽວກັນໃນທຸກຂະໜາດ, ລະບົບນິເວດ ຫຼືລະຫວ່າງບຸກຄົນ.


Terrenity ເປັນກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາປະສານງານການລິເລີ່ມການຄົ້ນຄວ້າຫຼາຍອັນກ່ຽວກັບການອອກແບບບ້ານສ້າງສາ, ການກໍ່ສ້າງ, ແລະການຄຸ້ມຄອງຄືນໃຫມ່, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຄື່ອງມືແລະເຕັກໂນໂລຢີລຸ້ນຕໍ່ໄປອື່ນໆທີ່ຊ່ວຍພວກເຮົາຟື້ນຟູສັງຄົມ. ອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບພວກມັນ ຢູ່ທີ່ນີ້ .


Terrenity ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນທຸລະກິດເລີ່ມຕົ້ນສູງສຸດໃນ ໂປແລນ, ພາກພື້ນ OR , ແລະໃນ Climate Tech , ບໍລິຫານ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ການບໍລິການມືອາຊີບ .


ລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ທີ່ນີ້ .


Bunnyshell

Bunnyshell ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກພັດທະນາຫລາຍສິບພັນຄົນປັບປຸງຂະບວນການທົບທວນແລະການທົດສອບການເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໂດຍພື້ນຖານການຫັນປ່ຽນຄວາມໄວແລະຄວາມສາມາດຂອງທີມງານພັດທະນາ. Bunnyshell ໄດ້ຮັບຈຸດເປັນຫນຶ່ງໃນການເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່ໃນ Palo Alto, CA ແລະຍັງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໃນອຸດສາຫະກໍາ ວິສະວະກໍາຊອບແວ .


ສະຫນັບສະຫນູນ Bunnyshell, ລົງຄະແນນສຽງ ທີ່ນີ້ .


ການສໍາພາດທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງອາທິດ

ຫຼັງຈາກການເລີ່ມຕົ້ນຂອງທ່ານຖືກແຕ່ງຕັ້ງ, ເອົາຄໍາແນະນໍາຈາກ Bunnyshell ແລະ ສ້າງຫນ້າທຸລະກິດຂອງທ່ານໃນ HackerNoon . ການເຮັດແນວນັ້ນມາພ້ອມກັບສິດທິປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ— ໜ້າຂ່າວບໍລິສັດ Evergreen Tech ຂອງເຈົ້າເອງ, ຮວມຢູ່ໃນ ການຈັດອັນດັບບໍລິສັດເທັກໂນໂລຍີ ປະຈຳອາທິດ ຂອງພວກເຮົາ, ແລະເຂົ້າເຖິງ ການສໍາພາດ Startups of the Year ຟຣີ . ສໍາລັບການສໍາພາດຟຣີຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດເລືອກຈາກ ແມ່ແບບສໍາພາດ Startup ຂອງພວກເຮົາ, ເຫມາະສົມກັບອຸດສາຫະກໍາສະເພາະແລະພາກພື້ນ.

ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ Bunnyshell ແບ່ງປັນການເດີນທາງ evolution ຂອງພວກເຂົາໃນ ການສໍາພາດ HackerNoon:


Bunnyshell ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍວິໄສທັດເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄລາວງ່າຍຂຶ້ນສໍາລັບນັກພັດທະນາ. ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສົນທະນາກັບຫຼາຍກວ່າ 500 CTOs ແລະ VP Engineers ຈາກບໍລິສັດໃຫຍ່ທີ່ມີນັກພັດທະນາຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ, ຂຸດຄົ້ນສິ່ງທ້າທາຍຂອງພວກເຂົາເພື່ອເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ, ພວກເຮົາໄດ້ປ່ຽນ Bunnyshell ໄປສູ່ການແກ້ໄຂສະພາບແວດລ້ອມ plug-and-play-as-a-service ທີ່ກໍາຈັດ friction, ດັ່ງນັ້ນ DevOps ແລະນັກພັດທະນາສາມາດເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນໂຄ້ງການຮຽນຮູ້ເກືອບສູນແລະນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ພວກເຂົາຮູ້ແລ້ວ. ເພື່ອເຮັດການທົດສອບ, ພວກເຮົາໄດ້ແລ່ນ hackathon, ເອົາຫຼາຍກວ່າ 700 DevOps pros. ພວກເຂົາບໍ່ພຽງແຕ່ພະຍາຍາມ Bunnyshell - ພວກເຂົາສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ໄວແລະງ່າຍດາຍ, ພິສູດວ່າສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສ້າງແມ່ນພ້ອມທີ່ຈະຂະຫຍາຍແລະປະຕິວັດການພັດທະນາ.

ຕ້ອງການສະແດງໃນ Startups ຂອງອາທິດຂອງ HackerNoon ບໍ? ແບ່ງປັນເລື່ອງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງທ່ານ -ໃຊ້ຮູບແບບການສໍາພາດນີ້ .

ຊຸດພິເສດຂອງ Startups ທີ່ໂດດເດັ່ນ

ໃຊ້ປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກ Startups of the Year! ສ້າງ buzz ຍີ່ຫໍ້ແລະສ້າງຜູ້ນໍາດ້ວຍ ແພັກເກັດອອກແບບສະເພາະຂອງ HackerNoon . ມື້ນີ້ພວກເຮົາກໍາລັງແນະນໍາ ຊຸດການຕະຫຼາດເນື້ອຫາ .


ການຕະຫຼາດເນື້ອຫາ: ການແຈກຢາຍ 10x!


ດ້ວຍຊຸດນີ້, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ:

  • ຫນ້າທຸລະກິດຂອງທ່ານທີ່ມີໂລໂກ້, ການແນະນໍາ, ການໂທຫາການກະທໍາ, ແລະສັງຄົມຂອງທ່ານໃນ HackerNoon

  • 3 ເລື່ອງທີ່ເຜີຍແຜ່ໃນ HackerNoon, ພ້ອມກັບການສະຫນັບສະຫນູນບັນນາທິການເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຜົນກະທົບຂອງພວກເຂົາ.

    • ບົດຄວາມຂອງທ່ານຖືກປ່ຽນເປັນບົດເລື່ອງສຽງ ແລະແຈກຢາຍຜ່ານສຽງ RSS feeds
    • ແຕ່ລະເລື່ອງໄດ້ຖືກແປເປັນ 12 ພາສາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
    • ການໂຄສະນາສື່ມວນຊົນສັງຄົມກ່ຽວກັບເລື່ອງຂອງທ່ານ

  • ສະຖານທີ່ຖາວອນຫຼາຍບ່ອນຢູ່ HackerNoon

  • ຫນ້າຂ່າວບໍລິສັດ Evergreen Tech ຂອງທ່ານ


ສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບແພັກເກດນີ້ ທີ່ນີ້ ຫຼື ຈອງກອງປະຊຸມກັບພວກເຮົາ !

ນັ້ນແມ່ນທັງຫມົດສໍາລັບອາທິດນີ້, ແຮກເກີ!


ທີມງານ HackerNoon

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Each week, the HackerNoon team showcases a list of startups from our Startups of The Week!
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ວາງປ້າຍ

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ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ໄດ້​ຖືກ​ນໍາ​ສະ​ເຫນີ​ໃນ...

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