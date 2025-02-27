ພົບກັບ Trexx, Terrenity, ແລະ Bunnyshell: HackerNoon Startups of the Week

ແຮກເກີ Heyo,
ພວກເຮົາກັບມາພ້ອມຄຸນສົມບັດ Startups of the Week ອີກຄັ້ງ!
ໃນແຕ່ລະອາທິດ, ທີມງານ HackerNoon ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ໂດດເດັ່ນຈາກຖານຂໍ້ມູນ Startups of the Year ຂອງພວກເຮົາ. ທຸກໆການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ໂດດເດັ່ນໄດ້ຮັບການສະເໜີຊື່ໃຫ້ດີທີ່ສຸດໃນໝວດເຕັກໂນໂລຊີ ຫຼືພາກພື້ນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໃນອາທິດນີ້, ພວກເຮົານຳສະເໜີ: Trexx , Terrenity , ແລະ Bunnyshell !
ຕ້ອງການໄດ້ຮັບການສະເໜີຊື່ເຂົ້າເປັນ Startups of the Year ຂອງ HackerNoon ບໍ? ຮຽນຮູ້ວິທີ
ພົບກັບ HackerNoon Startups ຂອງອາທິດ
Trexx
Trexx ຊ່ຽວຊານໃນການຫຼິ້ນເກມແບບກະຈາຍ. ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າເຕັກໂນໂລຢີແລະຄວາມບັນເທີງຈະເປັນເສັ້ນທາງໄປສູ່ການລວມແລະການຫັນປ່ຽນສໍາລັບຫລາຍພັນຄົນແລະເກມນັ້ນຈະເປັນປະຕູສູ່ການຮັບຮອງເອົາມະຫາຊົນໃນຂະແຫນງ web3.
Trexx ໄດ້ຮັບການສະເໜີຊື່ເປັນຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນອັນດັບຕົ້ນໆໃນອຸດສາຫະກໍາBlockchain , Defi , ແລະ Decentralization Industries.
ສະຫນັບສະຫນູນ Trexx ໂດຍການລົງຄະແນນສຽງ
Terrenity
ຕັ້ງຢູ່ໃນ ປະເທດໂປແລນ, OR , Terrenity ແມ່ນຢູ່ໃນການຄົ້ນຫາທີ່ຈະນໍາເອົາ ecovillages ໄປສູ່ໂລກເປັນຕົວແບບທີ່ມີທ່າແຮງ.
TERRA + SERENITY = ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມກົມກຽວກັບໂລກ
ນັ້ນຄືຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະວິໄສທັດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງ Terrenity, ບ່ອນທີ່ຊຸມຊົນ ແລະການປະຕິບັດການເກີດໃຫມ່ລວມກັນເພື່ອເນັ້ນໃສ່ຄວາມກົມກຽວກັນໃນທຸກຂະໜາດ, ລະບົບນິເວດ ຫຼືລະຫວ່າງບຸກຄົນ.
Terrenity ເປັນກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາປະສານງານການລິເລີ່ມການຄົ້ນຄວ້າຫຼາຍອັນກ່ຽວກັບການອອກແບບບ້ານສ້າງສາ, ການກໍ່ສ້າງ, ແລະການຄຸ້ມຄອງຄືນໃຫມ່, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຄື່ອງມືແລະເຕັກໂນໂລຢີລຸ້ນຕໍ່ໄປອື່ນໆທີ່ຊ່ວຍພວກເຮົາຟື້ນຟູສັງຄົມ. ອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບພວກມັນ ຢູ່ທີ່ນີ້ .
Terrenity ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນທຸລະກິດເລີ່ມຕົ້ນສູງສຸດໃນ ໂປແລນ, ພາກພື້ນ OR , ແລະໃນ Climate Tech , ບໍລິຫານ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ການບໍລິການມືອາຊີບ .
ລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ
Bunnyshell
Bunnyshell ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກພັດທະນາຫລາຍສິບພັນຄົນປັບປຸງຂະບວນການທົບທວນແລະການທົດສອບການເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໂດຍພື້ນຖານການຫັນປ່ຽນຄວາມໄວແລະຄວາມສາມາດຂອງທີມງານພັດທະນາ. Bunnyshell ໄດ້ຮັບຈຸດເປັນຫນຶ່ງໃນການເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່ໃນ Palo Alto, CA ແລະຍັງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໃນອຸດສາຫະກໍາ ວິສະວະກໍາຊອບແວ .
ສະຫນັບສະຫນູນ Bunnyshell, ລົງຄະແນນສຽງ
ການສໍາພາດທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງອາທິດ
ຫຼັງຈາກການເລີ່ມຕົ້ນຂອງທ່ານຖືກແຕ່ງຕັ້ງ, ເອົາຄໍາແນະນໍາຈາກ Bunnyshell ແລະ ສ້າງຫນ້າທຸລະກິດຂອງທ່ານໃນ HackerNoon . ການເຮັດແນວນັ້ນມາພ້ອມກັບສິດທິປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ— ໜ້າຂ່າວບໍລິສັດ Evergreen Tech ຂອງເຈົ້າເອງ, ຮວມຢູ່ໃນ ການຈັດອັນດັບບໍລິສັດເທັກໂນໂລຍີ ປະຈຳອາທິດ ຂອງພວກເຮົາ, ແລະເຂົ້າເຖິງ ການສໍາພາດ Startups of the Year ຟຣີ . ສໍາລັບການສໍາພາດຟຣີຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດເລືອກຈາກ ແມ່ແບບສໍາພາດ Startup ຂອງພວກເຮົາ, ເຫມາະສົມກັບອຸດສາຫະກໍາສະເພາະແລະພາກພື້ນ.
ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ Bunnyshell ແບ່ງປັນການເດີນທາງ evolution ຂອງພວກເຂົາໃນ ການສໍາພາດ HackerNoon:
Bunnyshell ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍວິໄສທັດເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄລາວງ່າຍຂຶ້ນສໍາລັບນັກພັດທະນາ. ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສົນທະນາກັບຫຼາຍກວ່າ 500 CTOs ແລະ VP Engineers ຈາກບໍລິສັດໃຫຍ່ທີ່ມີນັກພັດທະນາຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ, ຂຸດຄົ້ນສິ່ງທ້າທາຍຂອງພວກເຂົາເພື່ອເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ, ພວກເຮົາໄດ້ປ່ຽນ Bunnyshell ໄປສູ່ການແກ້ໄຂສະພາບແວດລ້ອມ plug-and-play-as-a-service ທີ່ກໍາຈັດ friction, ດັ່ງນັ້ນ DevOps ແລະນັກພັດທະນາສາມາດເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນໂຄ້ງການຮຽນຮູ້ເກືອບສູນແລະນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ພວກເຂົາຮູ້ແລ້ວ. ເພື່ອເຮັດການທົດສອບ, ພວກເຮົາໄດ້ແລ່ນ hackathon, ເອົາຫຼາຍກວ່າ 700 DevOps pros. ພວກເຂົາບໍ່ພຽງແຕ່ພະຍາຍາມ Bunnyshell - ພວກເຂົາສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ໄວແລະງ່າຍດາຍ, ພິສູດວ່າສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສ້າງແມ່ນພ້ອມທີ່ຈະຂະຫຍາຍແລະປະຕິວັດການພັດທະນາ.
ຕ້ອງການສະແດງໃນ Startups ຂອງອາທິດຂອງ HackerNoon ບໍ? ແບ່ງປັນເລື່ອງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງທ່ານ -
ຊຸດພິເສດຂອງ Startups ທີ່ໂດດເດັ່ນ
ໃຊ້ປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກ Startups of the Year! ສ້າງ buzz ຍີ່ຫໍ້ແລະສ້າງຜູ້ນໍາດ້ວຍ ແພັກເກັດອອກແບບສະເພາະຂອງ HackerNoon . ມື້ນີ້ພວກເຮົາກໍາລັງແນະນໍາ ຊຸດການຕະຫຼາດເນື້ອຫາ .
ການຕະຫຼາດເນື້ອຫາ: ການແຈກຢາຍ 10x!
ດ້ວຍຊຸດນີ້, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ:
ຫນ້າທຸລະກິດຂອງທ່ານທີ່ມີໂລໂກ້, ການແນະນໍາ, ການໂທຫາການກະທໍາ, ແລະສັງຄົມຂອງທ່ານໃນ HackerNoon
3 ເລື່ອງທີ່ເຜີຍແຜ່ໃນ HackerNoon, ພ້ອມກັບການສະຫນັບສະຫນູນບັນນາທິການເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຜົນກະທົບຂອງພວກເຂົາ.
- ບົດຄວາມຂອງທ່ານຖືກປ່ຽນເປັນບົດເລື່ອງສຽງ ແລະແຈກຢາຍຜ່ານສຽງ RSS feeds
- ແຕ່ລະເລື່ອງໄດ້ຖືກແປເປັນ 12 ພາສາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
- ການໂຄສະນາສື່ມວນຊົນສັງຄົມກ່ຽວກັບເລື່ອງຂອງທ່ານ
ສະຖານທີ່ຖາວອນຫຼາຍບ່ອນຢູ່ HackerNoon
ຫນ້າຂ່າວບໍລິສັດ Evergreen Tech ຂອງທ່ານ
ສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບແພັກເກດນີ້
ນັ້ນແມ່ນທັງຫມົດສໍາລັບອາທິດນີ້, ແຮກເກີ!
ທີມງານ HackerNoon