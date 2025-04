Kopana le Trexx, Terrenity, le Bunnyshell: HackerNoon Dithomo tša Beke

Heyo Bahlakodi ba Dihlare, .





Beke ye nngwe le ye nngwe, sehlopha sa HackerNoon se gatelela Di-Sttup tše di emego go tšwa go polokelo ya rena ya tshedimošo ya Di-Sttup tša Ngwaga . Setho se sengwe le se sengwe seo se bontšhitšwego se kgethilwe bjalo ka se se kaone ka legoro la bona la theknolotši goba seleteng.





Bekeng ye, re tšweletša: Trexx , Terrenity , le Bunnyshell !

Kopana le HackerNoon Startups ya Beke

Trexx e ikgethile ka dipapadi tše di arotšwego. Ba dumela gore theknolotši le boithabišo e tla ba tsela ya go akaretša le phetogo go batho ba dikete le gore dipapadi e tla ba kgoro ya go amogelwa ka bontši ka lefapheng la web3.





Trexx e kgethilwe bjalo ka go thoma ga godimo ka goBlockchain , Defi , le Decentralization Industries.





Located in Poland, OR , Terrenity e ka go tsoma go tliša ecovillages lefaseng e le mohlala o šomago.

TERRA + SERENITY = Go phela ka kwano le Lefase Ke yona gabotse vibe le pono ka morago ga Terrenity, moo mekgwa ya setšhaba le ya go tsošološa e kopanago go gatelela kwano ka tekanyo ye nngwe le ye nngwe, ya ikholotši goba ya go dirišana le batho.





Terrenity ke sindikheiti ya dinyakišišo yeo e kgokaganyago maitapišo a mantši a nyakišišo ka ga tlhamo ya motse wa go tsošološa, go aga, le taolo gammogo le didirišwa tše dingwe tša moloko wo o latelago le theknolotši tšeo di re thušago go hlama setšhaba leswa. Bala ka botlalo ka bona mo .





Terrenity e kgethilwe bjalo ka go thoma ga godimo ka seleteng sa Poland, OR , le ka go Climate Tech , Diintasteri tša Ditirelo tša Taolo le tša Profešenale .





Bunnyshell e matlafatša bahlami ba dikete tše masome go nolofatša ditshepedišo tša bona tša mošomo tša go hlahloba le go dira diteko, e fetoša ka motheo lebelo le bokgoni bja dihlopha tša tlhabollo. Bunnyshell e hweditše lefelo bjalo ka e nngwe ya dikhamphani tše di thomago tša godimo ka Palo Alto, CA gomme gape e amogetše tšhišinyo ka diintastering tša Boentšenere bja Software .





Poledišano ye e Kgethilwego ya Beke

Mona ke kamoo Bunnyshell arolelana leeto la bona la tlhagelelo poledišanong ya HackerNoon :





Bunnyshell e thomile ka pono ya go nolofatša leru bakeng sa bahlami. Ka morago ga gore re boledišane le di-CTO tše fetago 500 le Baentšeneare ba VP go tšwa dikhamphaning tše kgolo tšeo di nago le bahlami ba makgolo, re epa ka gare ga ditlhohlo tša bona go kwešiša gabotse seo ba se hlokago, re fetotše Bunnyshell go ba tharollo ya tikologo ya polaka le go bapala-bjalo ka tirelo yeo e fedišago kgohlano, ka gona DevOps le bahlami ba ka tlolela ka gare ka koba ya go ithuta yeo e nyakilego go ba lefela gomme ba diriše didirišwa tšeo ba šetšego ba di tseba. Go e bea tekong, re ile ra kitima hackathon, ra tliša diprofešenale tša DevOps tša go feta 700. Ga se ba no leka Bunnyshell—ba ile ba aga ditikologo ka pela le gabonolo, ba hlatsela gore seo re se hlotšego se ikemišeditše go oketša le go fetoša tlhabollo.

Sephuthelwana sa Dikgethegilego tša Di-Sttup tše di Hlaotšwego

