تعرف على Trexx وTerrenity وBunnyshell: الشركات الناشئة لهذا الأسبوع في HackerNoon

مرحبا أيها القراصنة،





لقد عدنا مع ميزة أخرى من ميزات الشركات الناشئة لهذا الأسبوع!





كل أسبوع، يسلط فريق HackerNoon الضوء على الشركات الناشئة المتميزة من قاعدة بيانات الشركات الناشئة لهذا العام . وقد تم ترشيح كل شركة ناشئة مميزة كأفضل شركة في فئة التكنولوجيا أو المنطقة الخاصة بها.





هذا الأسبوع، نقدم لكم: Trexx و Terrenity و Bunnyshell !

هل تريد أن يتم ترشيحك لجائزة HackerNoon لأفضل الشركات الناشئة لهذا العام؟ تعرف على كيفية هنا .

تعرف على الشركات الناشئة لهذا الأسبوع في HackerNoon

تتخصص شركة Trexx في الألعاب اللامركزية. وتعتقد الشركة أن التكنولوجيا والترفيه سيكونان الطريق إلى الإدماج والتحول لآلاف الأشخاص وأن الألعاب ستكون البوابة إلى التبني الجماعي في قطاع الويب 3.





تم ترشيح Trexx كأفضل شركة ناشئة في صناعاتBlockchain و Defi واللامركزية .





ادعم Trexx بالتصويت هنا .





تقع شركة Terrenity في بولندا، بولاية أوريغون ، وهي تسعى إلى جلب القرى البيئية إلى العالم كنموذج قابل للتطبيق.

الأرض + الصفاء = العيش في وئام مع الأرض هذا هو بالضبط الهدف والرؤية وراء Terrenity، حيث تتحد الممارسات المجتمعية والمتجددة للتأكيد على الانسجام على كل المستويات، سواء كانت بيئية أو شخصية.





Terrenity هي مؤسسة بحثية تنسق مبادرات بحثية متعددة حول تصميم وبناء وإدارة القرى المتجددة بالإضافة إلى أدوات وتقنيات الجيل القادم الأخرى التي تساعدنا في إعادة اختراع المجتمع. اقرأ المزيد عنها هنا .





تم ترشيح Terrenity كأفضل شركة ناشئة في منطقة بولندا، أوريغون ، وفي صناعات التكنولوجيا المناخية والخدمات الإدارية والمهنية .





صوتوا لهم هنا .





تمكن Bunnyshell عشرات الآلاف من المطورين من تبسيط سير عمل المراجعة والاختبار، مما يؤدي إلى تحويل سرعة وقدرة فرق التطوير بشكل أساسي. وقد حصلت Bunnyshell على مكانة كواحدة من أفضل الشركات الناشئة في بالو ألتو، كاليفورنيا، كما تلقت ترشيحًا في صناعات هندسة البرمجيات .





ادعم Bunnyshell، صوت هنا .





المقابلة المميزة لهذا الأسبوع

بعد ترشيح شركتك الناشئة، خذ تلميحًا من Bunnyshell وقم بإنشاء صفحة عملك على HackerNoon . يأتي القيام بذلك مع العديد من الامتيازات - صفحة Evergreen Tech Company News الخاصة بك، والإدراج في تصنيف شركات التكنولوجيا الأسبوعي لدينا، والوصول إلى مقابلة مجانية مع Startups of The Year . لإجراء المقابلة المجانية، يمكنك الاختيار من بين قوالب المقابلات الخاصة بالشركات الناشئة ، والمصممة خصيصًا لصناعات ومناطق محددة.

فيما يلي كيفية مشاركة Bunnyshell لرحلة تطورها في مقابلة HackerNoon:





بدأت Bunnyshell برؤية لتبسيط الحوسبة السحابية للمطورين. بعد أن تحدثنا مع أكثر من 500 من مسؤولي التكنولوجيا ونائبي الرئيس للمهندسين من شركات كبيرة تضم مئات المطورين، وبحثنا في التحديات التي تواجههم لفهم ما يحتاجون إليه بالضبط، قمنا بتحويل Bunnyshell إلى حل بيئة كخدمة جاهز للاستخدام يزيل الاحتكاك، حتى يتمكن DevOps والمطورون من المشاركة بمنحنى تعلم يكاد يكون منعدمًا واستخدام الأدوات التي يعرفونها بالفعل. لاختبار ذلك، أجرينا مسابقة برمجية، واستضفنا أكثر من 700 محترف DevOps. لم يجربوا Bunnyshell فحسب، بل بنوا بيئات بسرعة وسهولة، مما أثبت أن ما أنشأناه جاهز للتوسع وإحداث ثورة في التطوير.

هل تريد أن تظهر في قائمة الشركات الناشئة لهذا الأسبوع على HackerNoon؟ شارك قصة شركتك الناشئة - استخدم نموذج المقابلة هذا .

باقة العروض الخاصة بالشركات الناشئة المميزة

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هذا كل شيء لهذا الأسبوع، أيها القراصنة!





فريق HackerNoon