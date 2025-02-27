188 ንባቦች

Trexxን፣ Terrenity እና Bunnyshellን ያግኙ፡ HackerNoon የሳምንቱ ጅምር

Startups Of The Week3m2025/02/27
Read on Terminal Reader
tldt arrow
en-flagENes-flagESvi-flagVIja-flagJAtk-flagTKhr-flagHRar-flagARnso-flagNSOam-flagAMtg-flagTGht-flagHTth-flagTHlo-flagLO
AM

በጣም ረጅም፤ ማንበብ

በየሳምንቱ፣ የ HackerNoon ቡድን ከእኛ የአመቱ ጅምር የውሂብ ጎታ ጎላ ያሉ ጀማሪዎችን ያደምቃል። እያንዳንዱ ተለይቶ የቀረበ ጅምር በየራሳቸው የቴክኖሎጂ ምድብ ወይም ክልል ውስጥ እንደ ምርጥ ሆኖ ተመርጧል። በዚህ ሳምንት፣ እኛ እናቀርባለን፦ Trexx፣ Terrenity እና Bunnyshell!
featured image - Trexxን፣ Terrenity እና Bunnyshellን ያግኙ፡ HackerNoon የሳምንቱ ጅምር
Startups Of The Week HackerNoon profile picture
0-item

ሄዮ ጠላፊዎች


ከሌላ የሳምንቱ ጅምር ባህሪ ጋር ተመልሰናል!


በየሳምንቱ፣ የ HackerNoon ቡድን ከእኛ የአመቱ ጅምር ዳታቤዝ ጎላ ያሉ ጀማሪዎችን ያደምቃል። እያንዳንዱ ተለይቶ የቀረበ ጅምር በየራሳቸው የቴክኖሎጂ ምድብ ወይም ክልል ውስጥ እንደ ምርጥ ሆኖ ተመርጧል።


በዚህ ሳምንት፣ እኛ እናቀርባለን- TrexxTerrenity እና Bunnyshell !

ለ HackerNoon የአመቱ ጀማሪዎች መመረጥ ይፈልጋሉ? እንዴት እንደሆነ ተማር እዚህ .

ከ HackerNoon የሳምንቱ ጅምር ጋር ይተዋወቁ

ትሬክስክስ

Trexx ያልተማከለ ጨዋታ ላይ ያተኮረ ነው። ቴክኖሎጂ እና መዝናኛ በሺዎች ለሚቆጠሩ ሰዎች የመደመር እና የመለወጥ መንገድ እንደሚሆን እና ጨዋታዎች በዌብ3 ዘርፍ ውስጥ የጅምላ ጉዲፈቻ መግቢያ ይሆናሉ ብለው ያምናሉ።


Trexxበብሎክቼይንደፊ እና ያልተማከለ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ እንደ ከፍተኛ ጅምር ተመርጧል።


Trexxን በድምጽ ይደግፉ እዚህ .


ምድራዊነት

በፖላንድ ወይም በፖላንድ ውስጥ የሚገኘው ቴሬንቲ ኢኮቪላጆችን እንደ አዋጭ ሞዴል ለአለም ለማምጣት ጥረት ላይ ነው።

TERRA + SERENITY = ከምድር ጋር ተስማምቶ መኖር

ያ በትክክል ነው ከTerrenity በስተጀርባ ያለው መንቀጥቀጥ እና ራዕይ፣ ማህበረሰቡ እና የመልሶ ማልማት ልምምዶች የሚጣመሩበት በየደረጃው፣ በሥነ-ምህዳር ወይም በግለሰቦች መካከል ስምምነትን ለማጉላት።


ቴሬንቲ በተሃድሶ መንደር ዲዛይን፣ ግንባታ እና አስተዳደር እንዲሁም ሌሎች ህብረተሰቡን እንደገና ለመፍጠር የሚረዱን ሌሎች የቀጣይ ትውልድ መሳሪያዎች እና ቴክኖሎጂዎች ላይ በርካታ የምርምር ስራዎችን የሚያስተባብር የምርምር ሲኒዲኬትል። ስለእነሱ የበለጠ እዚህ ያንብቡ.


ቴረንቲ በፖላንድ፣ OR ክልል፣ እና በአየር ንብረት ቴክበአስተዳደር እና በፕሮፌሽናል አገልግሎት ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ከፍተኛ ጅምር ሆኖ ተመርጧል።


ምረጡላቸው እዚህ .


ቡኒሼል

Bunnyshell በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ገንቢዎች ግምገማቸውን እንዲያሳድጉ እና የስራ ፍሰታቸውን እንዲሞክሩ ኃይል ይሰጣቸዋል፣ ይህም የእድገት ቡድኖችን ፍጥነት እና አቅም በመሠረታዊነት ይለውጣል። ቡኒሼል በፓሎ አልቶ፣ ሲኤ ውስጥ ካሉ ጅምር ጅማሪዎች አንዱ በመሆን ቦታ አግኝቷል እና በሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪዎች ውስጥም እጩነት አግኝቷል።


ቡኒሼልን ይደግፉ፣ ድምጽ ይስጡ እዚህ .


ተለይቶ የቀረበ የሳምንቱ ቃለ መጠይቅ

ጅምርዎ ከተመረጠ በኋላ ከ Bunnyshell ፍንጭ ይውሰዱ እና የንግድ ገጽዎን HackerNoon ላይ ይፍጠሩ ። ይህን ማድረግ ከብዙ ጥቅማጥቅሞች ጋር አብሮ ይመጣል-የእርስዎ የ Evergreen Tech Company የዜና ገጽበየሳምንቱ የቴክ ኩባንያዎች ደረጃ አሰጣጥ ውስጥ መካተት እና የዓመቱ ጅምር ቃለ መጠይቅ ማግኘት። ለነፃ ቃለ መጠይቅዎ፣ ከተወሰኑ ኢንዱስትሪዎች እና ክልሎች ጋር የተበጁ የጀማሪ ቃለ መጠይቅ አብነቶችን መምረጥ ይችላሉ።

ቡኒሼል የዝግመተ ለውጥ ጉዟቸውን በ HackerNoon ቃለ መጠይቅ እንዴት እንዳካፈሉ እነሆ፡-


ቡኒሼል ደመናን ለገንቢዎች ለማቃለል በማየት ጀመረ። ከ500 በላይ CTOs እና VP መሐንዲሶች በመቶዎች የሚቆጠሩ ገንቢዎች ካላቸው ትልልቅ ኩባንያዎች ጋር ከተነጋገርን በኋላ የሚፈልጓቸውን ነገሮች በትክክል ለመረዳት ተግዳሮቶቻቸውን በመቆፈር፣ Bunnyshellን ወደ ተሰኪ-እና-ጨዋታ አካባቢ-አገልግሎት-መፍትሄ ቀይረነዋል ግጭትን ያስወግዳል፣ ስለዚህ DevOps እና ገንቢዎች ወደ ዜሮ በሚጠጋ የመማሪያ ጥምዝ መዝለል እና አስቀድመው የሚያውቋቸውን መሳሪያዎች መጠቀም ይችላሉ። ለሙከራ ያህል፣ ከ700 በላይ የዴቭኦፕስ ፕሮፌሽኖችን በማምጣት hackathon ሠራን። Bunnyshellን ብቻ አልሞከሩትም - በፍጥነት እና በቀላሉ አካባቢን ገንብተዋል፣ ይህም እኛ የፈጠርነው ልማትን ለመለካት እና ለመለወጥ ዝግጁ መሆኑን አረጋግጠዋል።

በ HackerNoon የሳምንቱ ጅምር ላይ መታየት ይፈልጋሉ? የጀማሪ ታሪክዎን ያጋሩ -ይህንን የቃለ መጠይቅ አብነት ይጠቀሙ .

ተለይተው የቀረቡ ጀማሪዎች ልዩ ጥቅል

ከዓመቱ ጅምር ምርጡን ያግኙ! የብራንዲንግ buzz ይፍጠሩ እና ከ HackerNoon በተለየ መልኩ በተዘጋጁ ጥቅሎች ያመርቱ። ዛሬ የይዘት ግብይት ፓኬጅን እናስተዋውቃለን።


የይዘት ግብይት፡ 10x ስርጭት!


በዚህ ጥቅል አማካኝነት የሚከተሉትን ያገኛሉ

  • በ HackerNoon ላይ የእርስዎ የንግድ ገጽ ከአርማዎ፣ መግቢያዎ፣ ወደ ተግባር ጥሪ እና ማህበራዊ ግንኙነትዎ

  • በ HackerNoon ላይ የታተሙ 3 ታሪኮች ከኤዲቶሪያል ድጋፍ ጋር ተጽኖአቸውን ከፍ ለማድረግ።

    • ጽሑፎችዎ ወደ ኦዲዮ ታሪኮች ተለውጠዋል እና በድምጽ RSS ምግቦች ይሰራጫሉ።
    • እያንዳንዱ ታሪክ ወደ 12 የተለያዩ ቋንቋዎች ተተርጉሟል
    • የእርስዎን ታሪኮች ማህበራዊ ሚዲያ ማስተዋወቂያዎች

  • በ HackerNoon ላይ በርካታ ቋሚ ምደባዎች

  • የእርስዎ Evergreen Tech ኩባንያ ዜና ገጽ


ስለዚህ ጥቅል የበለጠ ይረዱ እዚህ ወይም ከእኛ ጋር ስብሰባ ይያዙ !

ለዚህ ሳምንት ያ ብቻ ነው፣ ሰርጎ ገቦች!


የ HackerNoon ቡድን

Miro-Leaders
L O A D I N G
. . . comments & more!

About Author

Startups Of The Week HackerNoon profile picture
Startups Of The Week@startupsoftheweek
Each week, the HackerNoon team showcases a list of startups from our Startups of The Week!
Read my stories

ተንጠልጣይ መለያዎች

purcat-imgstartups#startups-of-the-year#startups-of-the-week#hackernoon#bunnyshell#trexx#terrenity#hackernoon-startups#tech-startups

ይህ ጽሑፍ ቀርቧል...

Read on Terminal Reader Terminal
Read this story w/o Javascript Lite

ተዛማጅ ታሪኮች

Article Thumbnail
Breaking the Stigma of Mental Health with Amy Pravin Shah, Noonies Nominee 2021
by turbulence
Jan 01, 1970
#noonies2021
Article Thumbnail
This Side of Paradise: Book I, Chapter I - Amory, Son of Beatrice
by fscottfitzgerald
Jan 01, 1970
#fiction
Article Thumbnail
AMA with Lina Survila, Women in Tech awards nominee
by noonies
Jan 01, 1970
#hackernoon-ama
Join HackerNoonloading
Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas

Categories

Trending Topics

blockchaincryptocurrencyhackernoon-top-storyprogrammingsoftware-developmenttechnologystartuphackernoon-booksBitcoinbooks