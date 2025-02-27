Trexxን፣ Terrenity እና Bunnyshellን ያግኙ፡ HackerNoon የሳምንቱ ጅምር

ሄዮ ጠላፊዎች
ከሌላ የሳምንቱ ጅምር ባህሪ ጋር ተመልሰናል!
በየሳምንቱ፣ የ HackerNoon ቡድን ከእኛ የአመቱ ጅምር ዳታቤዝ ጎላ ያሉ ጀማሪዎችን ያደምቃል። እያንዳንዱ ተለይቶ የቀረበ ጅምር በየራሳቸው የቴክኖሎጂ ምድብ ወይም ክልል ውስጥ እንደ ምርጥ ሆኖ ተመርጧል።
በዚህ ሳምንት፣ እኛ እናቀርባለን- Trexx ፣ Terrenity እና Bunnyshell !
ለ HackerNoon የአመቱ ጀማሪዎች መመረጥ ይፈልጋሉ? እንዴት እንደሆነ ተማር
ከ HackerNoon የሳምንቱ ጅምር ጋር ይተዋወቁ
ትሬክስክስ
Trexx ያልተማከለ ጨዋታ ላይ ያተኮረ ነው። ቴክኖሎጂ እና መዝናኛ በሺዎች ለሚቆጠሩ ሰዎች የመደመር እና የመለወጥ መንገድ እንደሚሆን እና ጨዋታዎች በዌብ3 ዘርፍ ውስጥ የጅምላ ጉዲፈቻ መግቢያ ይሆናሉ ብለው ያምናሉ።
Trexxበብሎክቼይን ፣ ደፊ እና ያልተማከለ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ እንደ ከፍተኛ ጅምር ተመርጧል።
Trexxን በድምጽ ይደግፉ
ምድራዊነት
በፖላንድ ወይም በፖላንድ ውስጥ የሚገኘው ቴሬንቲ ኢኮቪላጆችን እንደ አዋጭ ሞዴል ለአለም ለማምጣት ጥረት ላይ ነው።
TERRA + SERENITY = ከምድር ጋር ተስማምቶ መኖር
ያ በትክክል ነው ከTerrenity በስተጀርባ ያለው መንቀጥቀጥ እና ራዕይ፣ ማህበረሰቡ እና የመልሶ ማልማት ልምምዶች የሚጣመሩበት በየደረጃው፣ በሥነ-ምህዳር ወይም በግለሰቦች መካከል ስምምነትን ለማጉላት።
ቴሬንቲ በተሃድሶ መንደር ዲዛይን፣ ግንባታ እና አስተዳደር እንዲሁም ሌሎች ህብረተሰቡን እንደገና ለመፍጠር የሚረዱን ሌሎች የቀጣይ ትውልድ መሳሪያዎች እና ቴክኖሎጂዎች ላይ በርካታ የምርምር ስራዎችን የሚያስተባብር የምርምር ሲኒዲኬትል። ስለእነሱ የበለጠ እዚህ ያንብቡ.
ቴረንቲ በፖላንድ፣ OR ክልል፣ እና በአየር ንብረት ቴክ ፣ በአስተዳደር እና በፕሮፌሽናል አገልግሎት ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ከፍተኛ ጅምር ሆኖ ተመርጧል።
ምረጡላቸው
ቡኒሼል
Bunnyshell በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ገንቢዎች ግምገማቸውን እንዲያሳድጉ እና የስራ ፍሰታቸውን እንዲሞክሩ ኃይል ይሰጣቸዋል፣ ይህም የእድገት ቡድኖችን ፍጥነት እና አቅም በመሠረታዊነት ይለውጣል። ቡኒሼል በፓሎ አልቶ፣ ሲኤ ውስጥ ካሉ ጅምር ጅማሪዎች አንዱ በመሆን ቦታ አግኝቷል እና በሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪዎች ውስጥም እጩነት አግኝቷል።
ቡኒሼልን ይደግፉ፣ ድምጽ ይስጡ
ተለይቶ የቀረበ የሳምንቱ ቃለ መጠይቅ
ጅምርዎ ከተመረጠ በኋላ ከ Bunnyshell ፍንጭ ይውሰዱ እና የንግድ ገጽዎን HackerNoon ላይ ይፍጠሩ ። ይህን ማድረግ ከብዙ ጥቅማጥቅሞች ጋር አብሮ ይመጣል-የእርስዎ የ Evergreen Tech Company የዜና ገጽ ፣ በየሳምንቱ የቴክ ኩባንያዎች ደረጃ አሰጣጥ ውስጥ መካተት እና የዓመቱ ጅምር ቃለ መጠይቅ ማግኘት። ለነፃ ቃለ መጠይቅዎ፣ ከተወሰኑ ኢንዱስትሪዎች እና ክልሎች ጋር የተበጁ የጀማሪ ቃለ መጠይቅ አብነቶችን መምረጥ ይችላሉ።
ቡኒሼል የዝግመተ ለውጥ ጉዟቸውን በ HackerNoon ቃለ መጠይቅ እንዴት እንዳካፈሉ እነሆ፡-
ቡኒሼል ደመናን ለገንቢዎች ለማቃለል በማየት ጀመረ። ከ500 በላይ CTOs እና VP መሐንዲሶች በመቶዎች የሚቆጠሩ ገንቢዎች ካላቸው ትልልቅ ኩባንያዎች ጋር ከተነጋገርን በኋላ የሚፈልጓቸውን ነገሮች በትክክል ለመረዳት ተግዳሮቶቻቸውን በመቆፈር፣ Bunnyshellን ወደ ተሰኪ-እና-ጨዋታ አካባቢ-አገልግሎት-መፍትሄ ቀይረነዋል ግጭትን ያስወግዳል፣ ስለዚህ DevOps እና ገንቢዎች ወደ ዜሮ በሚጠጋ የመማሪያ ጥምዝ መዝለል እና አስቀድመው የሚያውቋቸውን መሳሪያዎች መጠቀም ይችላሉ። ለሙከራ ያህል፣ ከ700 በላይ የዴቭኦፕስ ፕሮፌሽኖችን በማምጣት hackathon ሠራን። Bunnyshellን ብቻ አልሞከሩትም - በፍጥነት እና በቀላሉ አካባቢን ገንብተዋል፣ ይህም እኛ የፈጠርነው ልማትን ለመለካት እና ለመለወጥ ዝግጁ መሆኑን አረጋግጠዋል።
በ HackerNoon የሳምንቱ ጅምር ላይ መታየት ይፈልጋሉ? የጀማሪ ታሪክዎን ያጋሩ -
ተለይተው የቀረቡ ጀማሪዎች ልዩ ጥቅል
ከዓመቱ ጅምር ምርጡን ያግኙ! የብራንዲንግ buzz ይፍጠሩ እና ከ HackerNoon በተለየ መልኩ በተዘጋጁ ጥቅሎች ያመርቱ። ዛሬ የይዘት ግብይት ፓኬጅን እናስተዋውቃለን።
የይዘት ግብይት፡ 10x ስርጭት!
በዚህ ጥቅል አማካኝነት የሚከተሉትን ያገኛሉ
በ HackerNoon ላይ የእርስዎ የንግድ ገጽ ከአርማዎ፣ መግቢያዎ፣ ወደ ተግባር ጥሪ እና ማህበራዊ ግንኙነትዎ
በ HackerNoon ላይ የታተሙ 3 ታሪኮች ከኤዲቶሪያል ድጋፍ ጋር ተጽኖአቸውን ከፍ ለማድረግ።
- ጽሑፎችዎ ወደ ኦዲዮ ታሪኮች ተለውጠዋል እና በድምጽ RSS ምግቦች ይሰራጫሉ።
- እያንዳንዱ ታሪክ ወደ 12 የተለያዩ ቋንቋዎች ተተርጉሟል
- የእርስዎን ታሪኮች ማህበራዊ ሚዲያ ማስተዋወቂያዎች
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