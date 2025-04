“Trexx”, “Terrenity” we “Bunnyshell” bilen tanyşyň: “HackerNoon” hepdäniň başlangyçlary

Heý hakerler,





Hepdäniň başga bir başlangyjy aýratynlygy bilen gaýdyp geldik!





Her hepde “HackerNoon” topary “Startylyň başlangyçlary” maglumatlar bazasyndan garaşsyz başlangyçlary görkezýär. Her bir aýratyn başlangyç, degişli tehnologiýa kategoriýasynda ýa-da sebitinde iň gowusy hökmünde saýlandy.





Bu hepde hödürleýäris: Trexx , Terrenity we Bunnyshell !

Hepdäniň “HackerNoon” başlangyçlary bilen tanyşyň

Trexx merkezleşdirilmedik oýunlarda ýöriteleşýär. Tehnologiýanyň we güýmenjäniň müňlerçe adam üçin goşulmak we özgertmek üçin ýol boljakdygyna we oýunlaryň web3 sektorynda köpçülikleýin kabul edilmeginiň derwezesi boljakdygyna ynanýarlar.





“Trexx ” “ Blockchain ”, “Defi” we “Merkezden daşlaşdyrmak” pudaklarynda iň ýokary başlangyç hökmünde dalaşgär görkezildi.





Polşada ýa-da OR -da ýerleşýän Terrenity , ekowillaglary durmuşa geçirip boljak model hökmünde dünýä getirmäge synanyşýar.

TERRA + HYZMAT = Earther bilen sazlaşykly ýaşamak Jemgyýet we täzeden dikeldiş amallary birleşip, her ölçegde, ekologiki ýa-da şahsyýetde sazlaşygy nygtamak üçin Terrenity-iň aňyrsyndaky göze dürtülip dur.





Terrenity, obany täzeden gurmak, gurmak we dolandyrmak, şeýle hem jemgyýeti täzeden gurmaga kömek edýän beýleki nesil gurallary we tehnologiýalary boýunça birnäçe gözleg başlangyçlaryny utgaşdyrýan gözleg sindikatydyr. Olar hakda has giňişleýin okaň .





Terrenity Polşada, OR sebitinde we Howa Tehnologiýasy , Dolandyryş we Hünär hyzmatlary pudaklarynda iň ýokary başlangyç hökmünde dalaşgär görkezildi.





“Bunnyshell”, ösüş toparlarynyň tizligini we ukybyny düýpgöter üýtgedip, syn we iş proseslerini tertipleşdirmek üçin on müňlerçe işläp düzüjä güýç berýär. Bunnyshell , Palo Alto, Kaliforniýa ştatynyň iň täze başlangyçlaryndan biri hökmünde özüne orun tapdy we Programma üpjünçiligi in engineeringenerçilik pudagynda-da dalaşgär boldy.





Hepdäniň aýratyn söhbetdeşligi

Ine, Bunnyshell “HackerNoon” söhbetdeşliginde ewolýusiýa syýahatyny paýlaşdy:





Bunnyshell, döredijiler üçin buludy ýönekeýleşdirmek üçin başlady. Uly kompaniýalardan 500-den gowrak CTO we VP inersenerleri bilen ýüzlerçe işläp düzüjiler bilen söhbetdeş bolanymyzdan soň, nämä mätäçdigini anyk bilmek üçin öz kynçylyklaryny öwrenenimizden soň, Bunnyshell-i sürtülmäni aradan aýyrýan plug-play-gurşaw gurşawyna öwrüpdik, şonuň üçin DevOps we döredijiler nol öwreniş egri bilen böküp bilerler we eýýäm bilýän gurallaryny ulanyp bilerler. Synag üçin 700-den gowrak DevOps peýdasyny getirip, hakaton ylgadyk. Diňe “Bunnyshell” -i synap görmediler, döreden zatlarymyzyň ösüşi giňeltmäge we rewolýusiýa etmäge taýýardygyny subut edip, çalt we aňsat gurşaw gurdular.

Aýratyn başlangyçlar ýörite bukjasy

Bu hepde hakerler!





