A Life of Luxury Can't Heal a Yearning Soul シングル

\n \n \n \n \n Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories is part of HackerNoon's Book Blog Post series. You can jump to any chapter in this book here. The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter IX: Advances the Story but little スーパーサイエンスの驚くべき物語 2026年2月:ムーアとフェン, Volume 1 (of 3) - Chapter IX ストーリーを進めますが、わずかに J. H. リデル Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories is part of HackerNoon's Book Blog Post series. You can jump to any chapter in this book here. The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter IX: Advances the Story but little ここ スーパーサイエンスの驚くべき物語 2026年2月:ムーアとフェン, Volume 1 (of 3) - Chapter IX ストーリーを進めますが、わずかに By J. H. Riddell ジョン・メルピエ氏は、ヘラルドのオフィスから武器のコートや、モットー、あるいは何かを手に入れたことはありませんでしたが、彼は「彼はヒューブグを憎んでいた」と言いましたが、上記の貴族的「不条理」の代わりに、彼がそれらを呼んだように、彼は彼のテキストの3つの単語を用いて、単に説教したのではなく、永遠に行動しました。 彼は主に優しいだけでなく、正しい人であり、彼を最も尊敬し、多くの人々が彼を好きになったが、彼は「愛することはできない」と宣言し、人々が「愛していない」とき、彼らは稀に「特別に」愛されることを知っている。 ウェストウッド氏は、彼の司令官は、彼が死者の存在であることが可能な限りミナを愛していたと信じていたし、確かに彼は、彼がかつて見せたことあるいは誰にも見せたことのないほど優しさに近い何かと彼女を扱った。 特別に幸せな気質で彼女を呼んだとき、彼は彼女を「私の小さな甥」または「ミナ、私の親愛なる」と呼んだとき、彼は彼女を手軽に着替えられたのを見るのが好きだった;彼は金銭面で最もリベラルだったトリオ全体に向かって;しかし確かに、マルコムは彼の財布で最も重い主張をしたにもかかわらず、彼の心は本当に彼が時々ミナに与えた贈り物とよりよく行った。 ジョン・メルペイ自身の心の後で、演奏したり、踊ったり、花を描いたり、網を描いたり(クロケットは当時ファッショナブルではなかった)、ブレイドしたり、奇妙な低い声のバラードで歌うことよりも罪深いことをやったりすることができなかった、ジョン・メルペイ自身の心の後で、158そして、ほぼ同じように美しく、彼女の叔父やマルコムのためにたまに一組のスカートを働いた。 「真剣に望むべきは、彼女がそうしないことだ」と、ミス・カルデラは一種のユーモアを持っていたが、彼は賢くではなく、乾いたので、メルペイ氏は答えた。 「彼女の心はそうするだろうが、彼女の体はそうではないだろうが、彼女の能力は決して彼女を捨てないだろう、彼女は適切な教育を受けた、ミス・カルデラ、そして彼女はあなたと私に感謝するかもしれない」 ミス・カルデラは、感謝が彼女の解放された職務の性質の強く発達した特性であるかどうかについて、非常に静かな疑問を抱いていた。 「彼女は特に感謝すべきことはほとんどないと思っていたので、彼女はたくさんのことを望んでいなかったし、そうしたことはほとんどなかった」そして、実際には、彼女の立場は喜びも自然なものではなかった――ベレルマ広場の悲惨な家で、年寄りたちに囲まれた若い女の子は、彼女の元の家を眺めたいと絶えず望んでいたので、彼女の心は病気になり、社会、光、空気、日光、自由を欲しがるためにほぼ縮小し、音楽もなく、仲間もなく、絵画もなく、聞くこともしくは見ることのできないものもなく、厳しい現実のことを考えるものもなく、彼女は彼女の魂に永遠に愛のビジョンを押し付けてきたその土地の美しさについて考えたがなければ、 そしてそれは本当だった、彼らはお互いに奇妙な種類の愛情を持っていた――疲れ果てた少女と世界の疲れ果てた女性. 支配人は絶え間なく彼女の弟子を責め、弟子はかなり鋭く反発する習慣を持っていた; しかし、彼らの間には、半数十の160のいわゆる友情を恥じ、時間の流れとの息と変化の手と分離の試練に耐え、十分な真の愛があった。 ミナの温かさは最も穏やかで、彼女の気分は最も穏やかではなかった;そしてしばしば、支配人は彼女にそう言った、そして少女は、再会の形で、ミス・カルデラは彼女に決して好意を持たず、また彼女に最小限の同情を持たなかったと言った:それでも、両者の心を結びつけた絆は、何であれ、何となくこれらの永遠の怒りを抱いていた;そして、十六歳の時点で、ミナ・フラザーは、彼女が子供の頃だったよりも、彼女の奇妙な教師に遠く離れた、そして、教師と教え子の絆が彼らを結びつけるのをやめたとき、友人と友人の絆は、彼らをほぼ毎日一緒に引き寄せるほど強 彼女は、ミナは、自分を憐れむ傾向があまりにも大きすぎて、何らかの主題について、彼女に同情のアトムさえも与えられると考えた:彼女は、良心的に一般的な方法で、合理的で合理的に十分に彼女に話し合った;しかし、彼女の心から来る感覚と論理は、彼女の心ではなく、彼らは通常は乾燥し、冷たいし、正式に聞こえた;そして、ミナを怒らせて、彼女の原因を改善し、彼女の意見では、ミス・カルデラは、少女は、いかなる無知な同情や憐れみの言葉でくことを奨励すべきではないと彼女の意見を確認した。 それで、ミナが自分の生まれ故郷の地と、そこに住む親族の視線を少しずつ欲しがるたびに、 彼女は、他の誰かがまったく友達もなく、家もなく、お金もないし、利点もないという考えから生じる非常に疑わしい慰めに彼女を扱った。ミナは、彼女の心のなかで決して社会を望んでいなかったかもしれないが、時には、彼女の年齢に適したものと、彼女の性格に喜ばしいものだと示唆したが、その後、カルデラ夫人は「彼女にはとても親切な叔父、とても親切な兄弟、そして母親がいることに感謝しなければならない」とコメントした。 支配者 「何?」女の子は一度、彼女の友人が休憩している間に尋ねた。 “Never interfere with, and thinks you so clever,” was the somewhat embarrassed response. 「決して干渉しないで、そしてあなたがとても賢いと思っている」は、少し恥ずかしい反応でした。 162 その後、ミナはまた、ベレルマ広場がロンドンの最も快適な場所ではない、または彼女の叔父の家がその町で最も快適な居住地ではないという意見をしばしば表明し、彼女がそうしたように確信したように、ミス・カルデラはすぐに彼女に、彼女はもっとひどい状況にいるかもしれないと告げた――恐ろしい近所に住むことを余儀なくされるかもしれない、そして、彼女が無数の贅沢や祝福に囲まれたとき、そのような小さなことについて悔い改めているのは無礼の高さだった。 「ああ、そうだ」とミナはある午後、上記のようなコメントに答え、彼女が昔は他の言語の神秘を尋ねるのに慣れていた部屋の小さな平方のテーブルに両肘を置いていると、ある午後、彼女は単に自分自身に自由な余地を与えるために来たのだが、私の叔父がテーブルの上に両肘を置いて、マルコムが家で手のひらで親切であることを認め、私の母親が私に話しかけているのは、私が不思議で不思議なことしか言わない、不思議なことしか言わない、そして不思議なことしか言わない、「ベーラーマ広場はスミスフィールドではない、この家は5つの部屋の小屋ではない、163の家ではない、そして、あなたのために私は 「あなたは不満だ」と、すぐにミス・カルデラが言った。 「完全に不満ではない」とミナは返した。「私は付け加えようとしていたが、それにもかかわらず、もっと何かを望みますが、私が今持っているものよりも遠くへ向かって欲望を表すたびに、あなたは私が不満と不感謝であると想像するように見えます。ここで幸せだ、私は正直にあなたに言います、私は決して行ったことがありません:時間は私をこの場所に和解させていません:ここで私を心から喜ばせるような状況は発生しません:私はあなたが多くの人々が話す「贅沢と祝福」を高く評価しません。 “You couldn’t do without any one of them at all events,” boldly commented Miss Caldera. 「あなたはどんなイベントでも、彼らのいずれもなしにはできませんでした。 「ただ、わたしを試してみて」と熱心に返したミナは、「ただ、わたしに言いなさい、あなたがたは何をするだろうか、『ベレルマ広場164』に滞在して、今持っているものをすべて保ち、あるいは最も謙虚な食事をとり、クレイグマバーで最も単純な方法で着替えなさい」と、あなたがたは、後者をどれほど速く選ぶかを見るだろう。『あああ、親愛なる友よ!わたしの国にはあなたがたは一度も行ったことがないが、わたしは知っているが、そのようなものを見たことがない、水の上に明るい月が輝き、上と周囲の山々が輝き、湖の上に浮かぶ甘い歌手の声が、ロマンスの夢のように I wish, I wish, you could just get a glance of my old home; and then you would understand one of the things for which I mourn. 私は、あなたが私の古い家を一瞬だけ見ることができたらいいのに、そしてあなたは私が苦しんでいることの1つを理解するでしょう。 悲しみ 「そして、あなたは、ミナ、」165歳のカルデラ夫人は、彼女の悲しみの叫び声で彼女の心に浮かび上がる半分の記憶、「私はあなたの経験からあなたの感情に同情することができない、私は決してどこかを再び訪問することを望んだことがない、何も望んだことがないということを考えますか? それを信じないでください、なぜなら、私は湖や丘や山々や山々を見ることを嘆いていなかったが、私の目には、これらがあなたのものよりも貴重なもの、幸せな家、独立、両親、友人、楽しみの喪失のために泣いたからです。 「私が初めてロンドンに着いた後、知り合いの花の香り、歌の言葉、メロディーの響きは、私を弱く、病気を感じさせるほどの力を持っていたが、今あなたに言っていることは、私たちに与えられた運命に不満を抱くのは間違っているということを、そのとき私は知っていた――常に後ろを見つめながら、何があったのか考えることは、悲しいことだった――それで、私はしばしば混乱する流れと共に浮かび上がり、心から感謝しようと試みた。 「しかし、あなたは幸せではなかった」とミナは叫んだ。「もしあなたがそうだと言ったら、私は信じないだろう:あなたは辞められたと感じるかもしれない。 「誰だ、地上で、ミナ?」と女は尋ねた。 166 「ああ、私は知らないが、たくさん、私は言うことを敢えてする」と答えた。 「あなたは、彼や彼女が本当にそう感じていると言える個人を知っていますか?」ミス・カルデラは尋ねた。 「いや、」ミナは告白した、「しかし、その時、私が知っているのはほんの数人しかいないのに、もし私がクレイグマヴァーに戻ったら、もしジョンおじさんとあなたと私達が、私の愛する古い別のおじさんと一緒に住んでいたら、私は気遣いのことを考えてはならなかったでしょう。 「確実ですか?」 「確かに私はこの世で何であれ、そこで完全に幸せに感じるはずだ」 「お前は絶対にダメだよ、ミナ」 「どうして?」彼女は尋ねた、「私はグレンフィールドで完璧に幸せだった。 「しかし、あなたはあの時、子供だったのに、あなたはもういないんだよ、あなたはもうその状態に戻ることはできない、ミナ――決して――」 これらの言葉が語られた音に、ほぼ悲しいものがあり、それは悲しいことに少女の心を打ち、しばらくの間、彼女は言った―― 「それでは、この世のどこにも、イギリスで、167年のスコットランドでは、私は二度と幸せになれないだろうか?」 「比較的に、あなたはそうかもしれない;完全にそう、決して」は、再結合者でした。 時間は誰の人生においても一度しか来ないが、誰の人生においてもまったくない:それは朝の夢のように過ぎ去り、その一時的な輝きはいつでも思い出されるが、二度と感じられることはない。 あの 「でも、願いがある」とミナが始めた。 「この実験を試してみよう」とカルデラ夫人は終わり、「それよりはまし、遠くはまし」、「美しいもの」をそのままにしておいて、悲しみではなく「永遠の喜び」であって、それをもう一度見ることはあまりない、なぜなら、私たちが最も頻繁に望むことは、私たちの重要性に与えられるとき、私たちの最も重い試練を証明するからです。 「それなら、何の願いもないだろうか?」と、不思議な問いかけでした。 “If we could avoid it, but human nature is rebellious.” 「もし私たちがそれを避けることができれば、しかし、人間の性質は反逆的である」 「あなたは決して望まないのですか?」とミナは続けた。 「しばしば」と彼女の友人は告白したが、「それでも、少なくとも言えば、それは愚かで役に立たないことに気付く。 「そして何のためにあるの?」彼女の元生徒は尋ねた。 欲望 » あなた 「私が決して望むことのないもの」と、悲しい笑顔で答えた女性168は、「小さな独立、小さな家屋、どんなに謙虚なものであろうとも、花、緑の畑、そして私の周りの自然は、私の望みであり、十分にエクストラヴァガントで、疑いもなく、墓のこの側には他に誰もいない。 「お金持ちになれたらいいのに、すぐに現実になっていただろう」と少女は言ったが、しばらく休んだあと、彼女は付け加えた、「もし、あなたが今私に話しかけてきたように、いつも私に話しかけていたら、私はあなたを殴るべきではないと思う。 “ もし私があなたに、私がどれほど完璧でないかを示すことで、あなたを不満にさせ、あなたがたの愚かな幻想を捨て、あなたがたがシンプルさやダンスではないことを褒め、褒めてあげたなら、あなたがたはきっと、今日のようにしばしば気分から抜け出さないであろう」とカルデラ夫人は言った。 id は 「もしあなたがたがたまにだけ、あなたがたが完全に満足し、至高に幸せでないことを認め、私が満たされないことのできる多くのことに対して、どれほど感謝すべきかを私に告げるのをやめようとしたら、私は決してあなたがたに褒め言葉や褒め言葉や褒め言葉を求めることはないだろう」 「十分な理由で」彼女の友人は笑顔で言った。 「そして、それは何なのか?」ミナは尋ねた。 169「あなたがたは知っているから、わたしはそうしないだろう」 「いや」と答えたが、「もしあなたがこのようなことを言う習慣を持っていたら、私はあなたを半分も好きにならなかったからだ。私は、世の中の褒め言葉の半分はただの民間的な冗談だと思っているが、それはある人々を喜ばせ、他の人々を挑発する。 「さて、ミナ、私は注意を払っていますが、ウェストウッド氏はどうですか?」 「もし彼がいつのまにか優しくするなら、彼は耳を傾ける者の愚かさに内面から笑っていることを確かめなさい、なぜなら彼は本当に何も尊敬しない、何も気にしない、何も考えない、自分自身以外の何ものでもないからだ。 「そしてあなた」と、静かにカルデラさんに付け加えた。 「私は彼がそうだとは信じない」とミナはすぐに言った。「私は彼が存在する中で最も卑劣で不愉快で利己的な存在だと思っている――私は彼を完全に嫌っている」 「時が変わった」と女は言った、「あなたが彼をとても愛していたときを思い出します。 「はい、もしかしたら、私が子供の頃だったかもしれない」とミナは強烈に返したが、「あなたが言っているように、私は知覚や知識や理解を手に入れる前に、決して戻ってこない時間は過ぎ去った。 私は彼が好きだったことは知っているが、今は――」 その後 第177話「いやいや」 「私は彼を軽蔑している」と少女は言った。 「彼を見たり、話したり、彼に話しかけたりすることが我慢できない。 十分であろう」。 彼 「それでも彼は君を愛しているよ!ああ、ミナ!」 「それでも、彼は私を愛しているよ、ああ、カルデラさん」と小さな声であの若い女性は言った、「そして、世界では、彼がそうであろうと、どうでもいいのだろうか? まず、私は、彼が自分自身しか愛せないと信じているが、次に、もし彼が私に愛情の最小の影を見せているとしたら、それは、ジョン叔父が私に大きな富を与えてくれると思っているからだと思う」 「それで、あなたはすでにその部分に到達しました」とカルデラ夫人は笑った、「それで、あなたは彼のことをあまり考えていませんけれども、私は心からそれを望んでいます。 「知ってるよ」とミナは言った、「しかし、決して、決して、七つのダイヤルに住み、パンと水で生活し、乞食や盗みを学び、あるいはそのようなことをするよりも、絶え間なく私を嘲笑し、最も礼儀正しい方法で最も切実なことを言っている、忌み嫌いな、無駄な、自給自足した存在と結婚するべきだった」 「わたしは、あなたが乞食するのを見たい、ミナ」とミス・カルデラは言った、「そして、わが親愛なる子よ、あなたは、パンと水をどれだけ早く飽き飽きさせ、それらを一緒に沸かすことによって、あるいはあなたがたの給料を一粒のトウモロコシ、あるいはたぶん一粒のカルデラと交換することによって、少しの違いを作ろうとします。 あなたは好きなら笑うかもしれないし、それは愚かさだと思えるかもしれないし、理性だと思えるかもしれないし、それ以外の何でもあなたが選ぶかもしれないが、私は繰り返す。 「私はあなたの大好きなアルフレッド・ウェストウッドと暮らすよりは、どこにいても、誰とでも暮らしたい」と、最後の言葉を強く強調し、ミナは戻った。 真実 「あなたの情熱と憎しみは同様に強く、そして、私が付け加えなければならない、ミナは、同様に不合理である」と答えました。 「わたしには、わたしが正しいことを満足させる50の理由があるが、そのうちのいずれもあなたを納得させない」とミナは答えた。 「さて、私は彼がちょっと虚しいことを認めます」とカルデラ夫人は言った、「そして、あなた、ミナ、あなた自身は172の弱さから自由で、あなたは最初の石を投げる完全な権利を持っています!」 “No, no, I am not vanity,” the other cried eagerly; “I 私は美しくない、パパ以外の誰も私をそう思ったことはない。 知る 個人的にはそうではないが、他にも、もっと恐ろしく危険な虚栄心があるが、しかし、ウエストウッド氏に戻ると、彼の次の犯罪は何だろうか。 「彼は偽善者だ」とミナは即座に答えた。 「確かに、私の満足のためにそれを明確にしなさい、そして私は黙っている」とカルデラ夫人は答えた。 「あなたが自分で見つけることができなければ」とミナは言った、「私があなたにそれを証明しようとするのは役に立たない、もしあなたが一度言わなかったなら、『見えない人ほど盲目な人はいない』と言わなければ、私は言わなければならなかった、『わたしがしたのと同じように彼をよく見て、ただ彼がママに話しかけて、彼女が進むすべてに同意していることに気付くだけで、彼がどのようにユーモアを持ち、気をつけながら私の貧しい叔父をささげているかを聞いて、彼はあなたに正直で正直なように見えるが、彼はそうではない。 知る」 I 「どうやって知ってるの?」 「彼は思わないことを言います:彼は私を褒め、私を嘲笑しています;そして彼は、私が女の子であるため、彼は私を欺いて盲目にすることができますが、彼はできません。 「今、彼の欠点のうちの二つは解決した」とカルデラ夫人は言った。「三つ目は何だろうか? 私は、いつものように、あなたが五十の理由を持っていると述べたとき、あなたが、かなり誇張したように話したことを希望し、信じています。 「彼は気分が悪い」と彼女は答えた。 「それは不幸なことだ」とカルデラ夫人は言った、「我々は「取引の2つは合意できない」ことを知っている。 「お前は、あの嫌な古いを忘れてほしい」と、ミナは叫んだ、「あのは、お前と同じように、乾燥して挑発的で、最小限の言葉で最も不愉快な考えを表現する。 それは確かに、とにかく」と。 彼の 「完全に意見の問題だ」と、ミス・カルデラは笑顔で言った。 「いいえ、私たちはそれをそのままにしておくことができるし、僕は僕のものを保つだろう」とミナは言った、「彼が誰だったのか、彼の関係が何だったのか、誰も何も知らないし、私たちの間に四半世紀がある」 「おそらく」と再会者は言ったが、とにかくお父さんの側に十分な先祖がいるのだから、もし彼の親戚がお父さんの側にいるのだと仮定して、あなたがたの道を越えてはいないのなら、なぜこの世で、174歳の子供は、年齢に関して、あなたがたにたった一度、アウリル氏は優しい若者で、あなたがたは「彼が年をとって話すことを学んだとき、少しの間、彼がいるかもしれない」と、おそらくはっきりと答えたのだ。 ミナは言った、「彼は若くも年老くも、百万のウエストウッド氏の価値があったが、この世には彼よりはるかに優れた者もいるが、この議論を終わらせるために、私はあなたの友人と結婚するつもりはない――私の母親ではなく、私の叔父ではなく、マルコムではなく、あなたのものではない。 「そして祈りなさい、私の愛しい、誰かがあなたに彼と結婚するように頼んだことがありますか?」カルデラ夫人は尋ねた。 怒りの血がミナの顔に響き、彼女は答えた。 「わたしの母親は、この男が楽しんでいること、あなたが「わたしへの配慮」と呼ぶことの最も遠い概念を持っていないし、わたしの叔父も、少なくとも彼がわたしにそう言ったことはないし、マルコムは、確かに、彼が言われるならば、それについてかなり挑発されるだろうが、あなたは、わたしと同じように、あなたが彼を賛美して、わたしがこのような愛情を拒否するのにどれほど愚かであるべきかを教えてくれたのか、また、彼がどんな優れた夫を手に入れるだろうか(わたしには決してそうなることはないだろう)、そして、この5週間の間、あなたが『ミナ、わたしはアドニスと結婚してほしい』と言ったことがないなら、あなたは、あなたがそうしたことを望むことを十分に明確に理解してく “Dear me, Mina, what a deal you do say about nothing,” observed her friend, when she stopped literally for shortness of breath; “if you would just take things a little more reasonably and quietly—” 彼女の友人は、文字通り呼吸不足のために止まったとき、あなたが何を言っているのだろう。 「しかし、私は静かで合理的であってはならない」とミナは中断し、「その生き物が私の人生を心配している時、微笑み、悲しみ、き、嘲笑、褒めている。 「簡潔に、なぜなら、私は、確かに、あなたが「さらに進み、さらに悪化するかもしれない」と思っているからだ」と答えました。 「あの恐ろしいのもう一つ」とミナは言った、「どうしてあなたはそれで私を怒らせるのですか?どうしてそうするのですか、親愛なる古い友人?」 「部分的には、今この瞬間、あなたを喜ばせるものなど何もないと知っているから、主に、彼らが私の意味を自分自身にとってできるよりもはるかにうまく表現しているからだ」 176 「それにもかかわらず」ミナは言った、「あなたが少し詳しく説明してくれればいいのに」。 「それでは、ミナ、ウエストウッド氏はあなたがお会いする可能性が高いほど良い夫になるだろうと思う:彼は親切で、十分に裕福で、あなたを愛し、非常に賢く、親切で、よく知られている。 「他に何か?」と彼女は尋ねたが、彼女の友人が休憩したとき、「他に何か?」 「いや」とカルデラ夫人は立ち上がり、「あなたがを禁じているのと同じように、しかし、私が今あなたに役に立つかもしれない2つがあることを示唆させてください:一つはを作るのに最適な時期に関連し、もう一つは賢者への一言についてです。 「神よ、わたしに忍耐を与えよ!」と、若い女性は礼儀正しく叫んだ。 「私はそれを信じています」とカルデラ夫人は言った、「それはあなたが残念ながら欠けている美徳だからです。 それに対して、ミナは答えを出さなかったが、彼女は、ウエストウッド氏の何らかの言及から、あるいは彼の歓迎されない存在に悩まされるときに、避難する習慣を持っていた彼女のの枠の後ろに静かに歩き出し、そこで、彼女は何時間も座り、一般的に、雷の速さで無限のシャツのカップルで働いていた。 しかし、世界の他の人々は、明らかにミナ・フラザーよりも多くの忍耐とその実践の機会を持っていたし、もし友人が彼女にそう言っていたとしても、彼女は最も正当に「それは彼女に慰めを与えなかった」と答えていたかもしれないが、彼女の軽い試練のリストから、貧しい人の生まれた長老のより重い、より絶望的な苦しみへ向かう者もいるかもしれない。 \n \n \n \n HackerNoon Book Series: 私たちはあなたに最も重要な技術的、科学的、洞察力のある公共のドメインの書籍をもたらします。 この本は公共の領域の一部です. 驚くべきストーリー. (2009). 驚くべきSUPER-SCIENCEのストーリー, FEBRUARY 2026. USA. Project Gutenberg. リリース日: 2026年2月14日, から https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* この電子書籍は、何のコストもなく、ほぼ一切の制限もなく、どこでも誰にでも使用できます。あなたは、この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスの条件下でそれをコピーしたり、それを譲渡したり、再利用したりすることができます。この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスは、www.gutenberg.org にあります。 HackerNoon Book Series: 私たちはあなたに最も重要な技術的、科学的、洞察力のある公共のドメインの書籍をもたらします。 この本は公共の領域の一部です. 驚くべきストーリー. (2009). 驚くべきSUPER-SCIENCEのストーリー, FEBRUARY 2026. USA. Project Gutenberg. リリース日: 2026年2月14日, から https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* この電子書籍は、何のコストもなく、ほぼ一切の制限もなく、どこでも誰にでも使用できます。あなたは、この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスの条件下でそれをコピーしたり、それを譲渡したり、再利用したりすることができます。この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスは、www.gutenberg.org にあります。 www.gutenberg.org について https://www.gutenberg.org/policy/license.html