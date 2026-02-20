Una vita di lusso non può guarire un'anima di anni

\n \n \n \n \n Astounding Stories of Super-Science Febbraio, 2026, da Astounding Stories fa parte della serie di HackerNoon's Book Blog Post. Puoi saltare a qualsiasi capitolo di questo libro qui. The Moors and the Fens, volume 1 (di 3) - Capitolo IX: Avanza la storia ma poco Storie stupefacenti della super-scienza Febbraio 2026: I Mori e i Feni, volume 1 (di 3) - Capitolo IX Avanza la storia ma poco di J. H. Riddell The Moors and the Fens, volume 1 (di 3) - Capitolo IX: Avanza la storia ma poco Astounding Stories of Super-Science Febbraio, 2026, da Astounding Stories fa parte della serie di HackerNoon's Book Blog Post. qui Storie stupefacenti della super-scienza Febbraio 2026: I Mori e i Feni, volume 1 (di 3) - Capitolo IX Avanza la storia ma poco By J. H. Riddell Il signor John Merapie non ha mai ricevuto alcun cappotto, o crosta, o motto, o qualsiasi altra cosa dall’ufficio dell’Herald, perché ha avvertito che “odiava l’hipoglio”; ma al posto delle “assurdità” aristocratiche di cui sopra, come le ha chiamate, ha preso per il suo testo le tre parole appena menzionate, e non ha semplicemente predicato, ma ha agito su di esse perpetuamente. Egli era principalmente, non solo un uomo gentile, ma un uomo giusto; la maggior parte lo rispettava, molti lo amavano; ma egli disse che non professava di essere capace di “amare le persone”, e sappiamo tutti che, quando le persone non “amano le persone”, raramente sono amate “specialmente”. Il signor Westwood credeva che il suo capo fosse tanto affettuoso di Mina quanto fosse possibile per lui di essere di essere mortale, e certamente la trattò con qualcosa che si avvicinava certamente alla tenerezza che aveva mai mostrato, o aveva mai mostrato a chiunque. Quando, in un temperamento particolarmente felice, la chiamò, “Mia piccola nipote”, o, “Mina, mia cara;” gli piaceva vederla vestita a mano; era il più liberale in materia di denaro verso il trio in generale; ma forse, sebbene Malcolm facesse le più pesanti rivendicazioni sul suo portafoglio, il suo cuore andava davvero di più con i regali che occasionalmente dava a Mina. la pensava un modello di prudenza, e intelligenza, e senso: più probabilmente perché parlava poco, poteva fare piatti e puddings, fare ogni sorta di aghi, capiva il latino, un po’ di greco, francese, e italiano; era imparato in Euclide, e competente a trovare una risposta a qualsiasi ipotesi algebrica senza la chiave allo stesso essere Qui c'era una donna perfetta; una dopo il cuore di John Merapie, che non poteva suonare, o ballare, o disegnare fiori, o rete (il crochetto non era allora di moda), o battere, o fare qualcosa di più peccaminoso di cantare in una strana ballata a bassa voce vecchia come le colline, 158e quasi così bella, - e lavorare un paio di magliette per suo zio o Malcolm di tanto in tanto. - Egli aveva supervisionato la sua educazione da solo, - cioè, aveva pensato a cosa avrebbe dovuto imparare, e lei l'aveva imparata; e in ciò che non avrebbe dovuto essere istruita, e naturalmente che era lasciata da sola; e ecco il risultato - una ragazza con nessuna sciocchezza, affetto o humbug su di lei “Si spera sinceramente che non lo faccia”, ha osservato Miss Caldera, che aveva una sorta di umorismo, non saggio, ma asciutto; a cui il signor Merapie ha risposto, “La sua mente lo avrebbe fatto, anche se il suo corpo potrebbe non essere; sono soddisfatto che le sue facoltà non la abbandoneranno mai, lei è stata adeguatamente istruita, signora Caldera, e lei può ringraziare te e me per questo.” La signora Caldera aveva dubbi molto silenziosi sul fatto che la gratitudine fosse un tratto fortemente sviluppato nel carattere della sua carica emancipata; infatti Mina, che parlava liberamente e perpetuamente con lei, disse francamente: “E, in realtà, la sua posizione non era né allegra né naturale: – una giovane ragazza che ha poco da ringraziare di anno in anno in una casa triste in piazza Belerma, circondata da vecchi, desiderosa incessantemente di uno sguardo alla sua ex casa; la sua mente cresce morbida e quasi contratta per la mancanza di società, luce, aria, sole, libertà; nessuna musica, nessun compagno, nessuna pittura, nulla di vivido da sentire o da vedere, niente da pensare ma di una realtà severa, a meno che lei non rifletta sulla bellezza di quella terra che aveva stampato la sua visione di bellezza sulla sua anima per sempre; lavoro fisso, nessuna conversazione così piacevole, perché nessuno ha visitato suo zio, tranne che alcuni piccoli mercanti della città e Alfred E era vero, avevano uno strano tipo di attaccamento l’uno all’altro – la ragazza stanca e la donna stanca del mondo.La governatrice rimproverava continuamente il suo allievo, e lo studente aveva l’abitudine di rimproverare piuttosto acutamente; ma c’era abbastanza amore genuino tra loro da aver messo in vergogna mezzo dozzino di 160 cosiddette amicizie, per aver sopportato il decorso del tempo, e il respiro di calunnia, e la mano del cambiamento, e la prova della separazione. Il temperamento di Mina non era del più mite, il suo umore del più sereno; e spesso la governatrice le diceva così, e la ragazza, come riunione, disse che la signora Caldera non aveva mai sentito per lei, né aveva la minima simpatia con lei: tuttavia il legame, qualunque fosse, che unì i due cuori, in qualche modo portava queste perpetue scosse senza nemmeno un pensiero di rompere; e, a sedici anni, Mina Frazer era molto più fondatrice della sua pittoresca istruttrice di quanto fosse stata da bambino, e quando il legame di insegnante e insegnante cessò di unirli, quello di amico e amico si dimostrò abbastanza forte per attirarli quasi quotidianamente insieme. Riteneva che Mina fosse troppo inclinata all’auto-pietà per consolarla anche con un atomo di compassione su qualsiasi argomento: parlava con coscienza con lei in modo generale, ragionevolmente e ragionevolmente abbastanza; ma il senso e il ragionamento che venivano dalla mente, e non dal suo cuore, di solito suonavano asciutto, e freddo, e formale; e fece arrabbiare Mina a fare risposte fastidiose, che miglioravano la sua causa non nel minimo, e confermò la signora Caldera nella sua opinione che la ragazza non doveva essere incoraggiata a murmurare con qualsiasi insensata simpatia o parole di compassione. Così, ogni volta che Mina era inclinata a desiderare un po’ di vista della sua terra natale e dei parenti che vi abitavano, la trattò a quel molto discutibile tipo di consolazione derivante dal considerare che un’altra persona non aveva nemmeno amici, nessuna casa, nessun denaro e nessun vantaggio.Mina, che forse nel suo cuore non desiderava mai molto la società, a volte suggeriva che qualcosa di simile sarebbe adatto ai suoi anni, e piacevole al suo carattere; dopo di che la signora Caldera osservò: “Doveva essere grata che aveva un zio così gentile, un fratello così amichevole, e una madre che –” governante “Che cosa?” chiese una volta la ragazza, mentre il suo amico si fermò. “Non interferire mai, e pensa che tu sia così intelligente”, era la risposta un po’ imbarazzante. 162 Poi, ancora una volta, Mina esprimeva spesso l'opinione che la piazza di Belerma non era la località più piacevole di Londra, né la casa del suo zio la residenza più allegra di quella città; e così certamente come lo faceva, la signora Caldera le informava prontamente che potrebbe essere molto peggio, - potrebbe essere costretta a vivere in un quartiere terribile, e che era l'altezza dell'ingratitudine di pentirsi di una cosa così piccola, quando era circondata da lussi e benedizioni innumerevoli. “Bene, supponiamo,” disse Mina, un pomeriggio, in risposta a un commento come quello sopra, – riposando entrambi i gomiti su un piccolo tavolo quadrato nella stanza in cui era abituata in tempi passati a indagare sui misteri delle altre lingue, ma dove, quest’ultimo, è venuta semplicemente per dare spazio libero a se stessa, – riposando entrambi i gomiti sul tavolo, e sostenendo la testa con le spalle delle sue mani in modo più sfavorevole, insoddisfatto e insolito, – “Bene, supponiamo che vediamo solo quali sono quei lussi e benedizioni, di cui stai parlando eternamente. ammetto che mio zio è il più gentile; che Malcolm, quando è a casa, è amichevole; che mia madre “Sei insoddisfatto”, interpellò prontamente Miss Caldera. “Non assolutamente insoddisfatto”, rispose Mina. “Vorrei aggiungere – eppure desidero qualcosa di più: ma ogni volta che esprimo un desiderio di andare più lontano di quello che ho ora, sembri immaginare di essere insoddisfatto e ingrato. Felice qui, vi dico con franchezza, non l’ho mai stato: nessun tempo mi ha riconciliato con questo luogo: non ci sono circostanze qui che mi abbiano fatto cordialmente piacere: non apprezzo i “luxuri e le benedizioni” di cui parlate tanto quanto molti potrebbero, semplicemente perché cibo, abbigliamento e denaro, non sono alla mia mente le cose che un essere umano dovrebbe apprezzare di più nell’esistenza.” “Non si poteva fare senza nessuno di loro in ogni occasione”, ha osservato audaciamente la signora Caldera. “Provami solo”, rispose Mina con ansia; “solo dirmi, Che cosa farai, – rimanere a 164Belerma Square e conservare tutto quello che hai ora, o vivere al più umile pasto, e vestirti nel modo più semplice a Craigmaver? e vedrai quanto velocemente sceglierò quest’ultimo. Oh, caro amico! tu non sei mai stato nel mio paese; tu non hai mai visto nulla di simile, lo so: ma ancora, cerca di immaginare la differenza tra una corsa sui muri di vento e una sdraiata passeggiata per queste soffocanti strade londinesi: pensi agli alti del sole sulle colline e ai nubi tra fiori e profumi e paesaggi; alle serate sull’acqua, con la luna chiara che brilla sopra e le montagne intorno, e Vorrei, vorrei, che tu potessi solo dare un’occhiata alla mia vecchia casa; e allora capiresti una delle cose per cui soffro”. Il dolore “E tu pensi, Mina”, disse la signora Caldera, 165 anni, “una sorta di ricordo a metà strangolato che si gonfia nel suo cuore al suono del murmuro deplorevole della ragazza; “che non posso simpatizzare con i tuoi sentimenti dall’esperienza: che non ho mai pensato di rivedere nessun luogo; non ho mai desiderato nulla? non crederlo, perché anche se non ho soffocato per la vista dei laghi, delle colline e delle montagne, ho pianto per la perdita di cose più preziose, nei miei occhi, di quelle che possono possibilmente essere nei tuoi – una casa felice, un’indipendenza, genitori, amici, piacere. “Dopo il mio primo arrivo a Londra, il profumo di un fiore familiare, le parole di una canzone, il suono di una melodia, avevano un potere sufficiente a farmi sentire debole e malato; ma allora sapevo quello che ti dico ora, che è sbagliato essere insoddisfatto del destino che ci è stato assegnato, stare sempre a guardare con tristezza indietro, pensando a ciò che potrebbe essere stato: così ho galleggiato con il flusso spesso sporco, e ho cercato con tutta la mia anima di essere grato che mi è stato permesso di farlo.” “Ma tu non eri felice”, gridò Mina, “io non ci crederebbe se dicessi di esserlo: potresti sentirti dimesso; potresti pensare di essere abbastanza soddisfatto: ma del tutto felice—” “Chi è così, sulla terra, Mina?” chiese la signora. “Oh! non lo so; abbondanza, oserei dire;” fu la risposta. "Conosci un individuo che possa affermare veramente che lui o lei si sente così?" chiese Miss Caldera. “No,” confessò Mina, “ma allora vedete che conosco solo poche persone.Se fossi tornato a Craigmaver; se lo zio John, e tu, e noi, vivessimo tutti lì, con il mio caro vecchio altro zio, non avrei avuto un pensiero di cura, un desiderio sulla terra insoddisfatto.” “Siete sicuri?” “Sicuramente come posso essere di qualsiasi cosa nel mondo, che dovrei sentirmi completamente felice lì.” “In verità non lo faresti, Mina”. “E perché no?” chiese, “sono stata perfettamente felice a Glenfiord; oh! supremamente così, fino a quando papà è morto”. “Ma allora eri un bambino; non sei più uno, non puoi tornare più a quel stato, Mina – mai –”. C'era qualcosa di quasi triste nel tono in cui queste parole erano state pronunciate; colpì tristemente il cuore della giovane ragazza, e, dopo un attimo, disse: “Allora pensi che da nessuna parte – in Inghilterra – in Scozia – in questo mondo, io possa mai essere felice di nuovo?” “In confronto potresti essere; del tutto così, mai”, era il riunitore. Il tempo non arriva che una volta nella vita di ciascuno, non del tutto nella vita di alcuni: passa come un sogno del mattino; la sua luminosità transitoria si ricorda sempre, ma non si può mai sentire di nuovo. Questo “Tuttavia ho un desiderio – cominciò Mina. “Per provare l’esperimento”, concluse Miss Caldera; “meglio non – lontano, molto meglio no. Mantenere la ‘cosa di bellezza’ come è, non un dolore, Mina, ma ‘una gioia per sempre’. “Allora dovremmo desiderare nulla?” era la domanda impaziente. “Se potessimo evitarlo, ma la natura umana è ribelle”. “E non lo desideri mai?” insistette Mina. “Spesso”, confessò il suo amico, “ma comunque sono consapevole che è, per dire il meno, stupido e inutile”. “E a che cosa serve?” chiese il suo ex allievo; “mi dica – mi piacerebbe sapere – cosa Il desiderio”. tu “Quello che non mi aspetto mai”, rispose la signora con un sorriso triste, “una piccola indipendenza, una piccola casa, non importa quanto umile potessi chiamarla mia; fiori, campi verdi e natura intorno a me; questi sono i miei desideri, abbastanza estravaganti, non c’è dubbio: da questo lato della tomba non ho altri”. “Vorrei che fossi ricca, e presto sarebbero realtà”, disse la ragazza; poi, dopo una pausa, aggiunse: “Sai, se mi parlassi sempre come mi hai parlato ora, non penso che dovrei mai toccarti”. “ “Se ti avessi incoraggiato a rimanere insoddisfatto mostrandoti quanto sono lontano dalla perfezione, se ti avessi rifiutato ogni tua sciocchezza, se ti avessi elogiato, flatterato e complimentato per non essere un semplice o una scimmia, certamente non saresti uscito dall’animo così spesso come è il caso adesso”, commenta la signora Caldera. Id è “Se riconoscessi solo occasionalmente, che non sei perfettamente soddisfatto e supremamente felice, e smettessi di dirmi quanto dovrei essere grato per tutta una miriade di cose senza le quali potrei essere abbastanza soddisfatto, non ti chiederò mai di lodare, o flatter, o complimenti.” “Per una ragione sufficiente”, disse la sua amica con un sorriso. “E che cosa potrebbe essere?” chiese Mina. 169 “Perché sai che non lo farò”. “No” era la risposta, “ma perché non dovrei piacerti a metà, se tu fossi abituato a dire queste cose.Credo che la metà dei complimenti nel mondo siano mero scherzo civile, che deliziano alcuni e provocano gli altri.Ora, quando mia madre o mio zio mi lodano e mi lodano, so che sono abbastanza sinceri, anche se, come immaginate, certamente non giudicabili; ma il signor Westwood –” “Beh, Mina, io sono tutta attenta, e il signor Westwood?” “Se egli si fa piangere, siate sicuri che ridi interiormente della follia di coloro che lo ascoltano, perché non ammirano nulla, non si preoccupano di nulla, non pensano a nulla, ma a se stessi. “E tu”, aggiunse silenziosamente Miss Caldera. "Non credo che lo faccia", disse Mina rapidamente. "Penso che sia l'essere più concepito, sgradevole, egoista dell'esistenza - lo detesto perfettamente". “I tempi sono cambiati”, commenta la signora; “mi ricordo quando lo amavi molto”. “Sì, quando ero un bambino, forse”, rispose Mina vigorosamente; “è passato quel tempo che, come dici, non può mai tornare, – prima di avere senso, o conoscenza, o comprensione, – So che mi è piaciuto, ma adesso...». Poi 170 “Non è vero”. “Lo disprezzo”, disse la ragazza, “non posso sopportare di vederlo, di sentirlo parlare, di parlare con lui. Sarebbe abbastanza sufficiente”. Lui “Eppure lui ti ama. Oh! Mina.” “Eppure mi ama, oh, signora Caldera”, rispose la giovane signora, “e a me importa che lo faccia o no. Per cominciare, credo che egli non possa amare altro che se stesso; e poi, penso, se egli intrattiene per me la minima ombra di affetto, è solo perché crede che lo zio John mi darà una grande fortuna”. “Così hai già fatto la parte”, rispose la signora Caldera, “buono, anche se pensate così poco a lui, mi auguro di cuore che sia arrivato a questo.” “So che lo fai”, rispose Mina, “ma non lo farò mai, mai, preferisco andare a vivere in Sette Diali, su pane e acqua, e imparare a mendicare o rubare, o fare qualcosa di simile, piuttosto che sposare un essere detestabile, vano, autosufficiente, che continuerebbe a ridicolizzarmi e a dire le cose più gravi nel modo più politico”. “Mi piacerebbe vederti mendicare, Mina”, disse la signora Caldera; “e caro figlio mio, quanto presto ti stancheresti del pane e dell’acqua, e cercheresti di fare un po’ di varietà bollendoli insieme, o scambiando il tuo sussidio per un grumo, o forse una carota: e quale rispettabile località hai scelto per la scena della tua penitenza. “Puoi ridere se vuoi, e puoi pensare che sia una follia, o un senso, o qualunque altra cosa tu scelga, ma ripeto che è vero. “Preferirei vivere ovunque, o con qualsiasi persona, piuttosto che con il tuo preferito, Alfred Westwood.Non posso sopportare di vederlo neanche per un’ora; immaginate dunque che cosa sarebbe di doverlo ammirare sempre”. verità "Le tue affezioni e le tue disgrazie sono altrettanto forti, e, devo aggiungere, Mina, altrettanto irragionevoli", era la risposta. "Hai una sola buona ragione per la tua avversione al signor Westwood, perché se mi potessi dire una cosa, avrei potuto cambiare idea su questo argomento". “Ho cinquanta buone ragioni che mi soddisfano: ho ragione, ma nessuna di queste ti convincerebbe”, rispose Mina. “Ebbene, ammetto che è un po’ vano”, interpellò Miss Caldera; “e tu, Mina, sei così libero dalla debolezza 172, che hai il diritto perfetto di gettare la prima pietra!” “No, no, io non sono vano”, gridò l’altro con ansia; “Io Non sono bella: nessuno, tranne papà, mi ha mai pensato così. conosciamo “Personalmente, certamente no, ma ci sono altri tipi di vanità ancora più ostili e pericolosi: tuttavia, per tornare al signor Westwood, qual è il suo prossimo crimine?” “È un ipocrita”, rispose prontamente Mina. “In verità, fate questo chiaramente per la mia soddisfazione, e io sono muto”, rispose la signora Caldera. “A meno che tu non riesca a scoprirlo da solo”, disse Mina, “è inutile per me cercare di provarti; se tu non mi avessi detto una volta ‘non c’è nessuno così cieco come quelli che non vedranno’, avrei dovuto dire – guardalo così da vicino come ho fatto io; solo notarlo parlando con la mamma, e d’accordo con tutto ciò che avanza; ascolta come si commuove e piange con prudenza il mio povero zio: ti sembra onesto e diretto, ma non è così. Conoscere » I “Come lo sai?” “Dice ciò che non pensa: mi complimenta e mi schernisce; e immagina, perché sono una ragazza, può ingannarmi e accecarmi, ma non può”. “Abbiamo ora risolto due dei suoi difetti”, disse Miss Caldera; “qual è il suo terzo? spero e confido che tu abbia parlato, come al solito, in modo piuttosto esagerato, quando hai affermato di avere cinquanta ragioni; se no, sarà di nuovo mattina prima di attraversarli tutti: ora Mina, la terza!” “Ha un cattivo temperamento”, ha risposto. “È un peccato”, ha commentato la signora Caldera, “come sappiamo che “due di un commercio non possono concordare”. “Mi auguro che tu dimentichi alcuni di quei detestabili vecchi proverbi”, esclamò Mina; “sono proprio come te, secchi e provocatori, e esprimano le idee più spiacevoli nel minor numero di parole: non pretendo di avere un buon temperamento, ma è meglio che questo. “Sono sicuro di questo, in ogni caso”. Il suo “E’ tutta una questione di opinione”, disse Miss Caldera con un sorriso. “Beh, possiamo lasciarlo così, e io conserverò il mio”, rispose Mina; “e, inoltre, nessuno sa nulla di chi era, o quali sono le sue relazioni; e c’è un quarto di secolo tra noi”. “Forse”, disse il ricongiungente, “ma in ogni caso hai abbastanza antenati dalla parte di tuo padre da bastare per entrambi: e se i suoi parenti, supponendo che ne abbia uno, non attraversano il tuo cammino, perché nel mondo, 174bambino, dovresti uscire da esso per scoprire il loro. “Giovane o vecchio, valeva un milione, signor Westwoods”, disse Mina; “e ci sono molti sulla terra che, dopo tutto, sono molto migliori di lui; ma per concludere questa discussione, non sto per sposare il tuo amico, non per mia madre, non per mio zio, non per Malcolm, non per te”. “E pregate, caro mio, qualcuno vi ha mai chiesto di sposarlo?” chiese Miss Caldera. Il sangue della rabbia salì sul volto di Mina, mentre lei rispose: “Non so che cosa mi importa di te; perché credo che di tutti i tormentanti esseri mortali irriconoscibili mai visti, tu sei il più strano. Mia madre non ha la nozione più remota che questo uomo intrattiene, quello che tu chiami, ‘un atteggiamento per me’; né ha mio zio, almeno non mi ha mai detto così; e Malcolm, sono sicuro, sarebbe piuttosto provocato a riguardo, se gli fosse detto; ma tu – perché sai quanto io lo faccio, che lo hai lodato, e mi hai detto quanto stupido dovrei rifiutare tale affetto (come se avessi voluto affetto da lui), e che un marito eccellente avrebbe fatto (non sarà mai per me); e una serie di cose del genere, per le ultime cinque settimane: se non hai mai detto in tante parole semplici “Caro mio, Mina, che affare dici di niente”, osservò la sua amica, quando si fermò letteralmente per mancanza di respiro; “se potessi semplicemente prendere le cose un po’ più ragionevolmente e in silenzio—” “Ma io non posso essere silenziosa o ragionevole”, interrompe Mina, “quando sono preoccupata dalla mia vita da quella creatura, sorridendo, e simpatizzando, e succhiando, e schernendo, e complimentando. "Briefly - perché penso, e sono sicuro, si potrebbe 'andare oltre e fare peggio; '" era la risposta. “Un’altra di quelle scimmie orribili”, disse Mina, “perché mi fastidi con loro – perché lo farai, caro vecchio amico?” “In parte, perché so che in questo momento nulla può piacerti; soprattutto, perché esprimono il mio significato molto meglio di quanto non potessi per me stesso.” “Vorrei, nonostante questo”, disse Mina, “che mi spiegassi un po’ di più”. “E allora, Mina, penso che il signor Westwood ti renderà un marito abbastanza buono come probabilmente lo incontrerai: è gentile, abbastanza ricco, ti ama, molto intelligente, piacevole, ben informato”. “Qualcosa di più?” chiese la ragazza, mentre il suo amico si fermò: “Qualcosa di più?” “No!” rispose la signora Caldera, alzandosi, “come tu proibisci i proverbi; ma lascia che io suggerisca che ci siano due, la cui considerazione potrebbe essere utile per te in questo momento: uno si riferisce al momento migliore per fare la fieno; e l’altro è circa una parola per il saggio.” “Dammi pazienza!” mormorò la giovane signora con devozione. “Credo che possa”, disse la signora Caldera, “perché credetemi è una virtù di cui siete purtroppo carenti”. A questo truismo Mina non rispose, ma camminò in silenzio verso il suo telaio, dietro il quale aveva l'abitudine di rifugiarsi quando era irritata da qualsiasi riferimento al signor Westwood, o dalla sua presenza non accolta; e lì si sedette per ore, lavorando generalmente, a un'infinita coppia di magliette con la velocità del fulmine; 177scioggiava e pensava e meditava - su cosa? nessuna persona, forse nemmeno lei stessa, aveva un'idea perfettamente accurata. Altri nel mondo, tuttavia, avevano apparentemente più pazienza, e più opportunità per esercitarlo, di Mina Frazer; e, sebbene, se un amico le avesse detto così, probabilmente avrebbe giustamente risposto "questo non era conforto per lei", ci possono essere alcuni che volentieri si rivolgerebbero dall'enumerazione delle sue piccole prove, ai problemi più pesanti e più disperati del più anziano nato del misero. \n \n \n \n A proposito di HackerNoon Book Series: Ti portiamo i libri di dominio pubblico più importanti, tecnici, scientifici e intuitivi. Questo libro fa parte del dominio pubblico. Storie straordinarie. (2009). STORIES OF SUPER-SCIENCE, FEBRUARY 2026. USA. Progetto Gutenberg. Data di rilascio: 14 febbraio 2026, da https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Questo eBook è per l'uso di chiunque ovunque senza costi e con quasi nessuna restrizione in alcun modo. 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