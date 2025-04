Mawari Mempelopori Pengalaman AI di Seluruh Kota di Distrik Namba Osaka: Bagaimana Osaka Memasuki Masa Depan

Bagaimana jika perjalanan harian Anda dapat berubah menjadi pengalaman digital interaktif? Di stasiun Osaka yang ramai, para penumpang mungkin akan segera menemukan panduan digital 3D waktu nyata sebagai bagian dari inisiatif perkotaan baru. Mawari telah bermitra dengan Nankai Electric Railway Co., Ltd., Meta Osaka Co., Ltd., dan e-stadium Co., Ltd. untuk meluncurkan Digital Entertainment City Namba, sebuah proyek yang akan mengintegrasikan avatar 3D yang digerakkan oleh AI, realitas terluas (XR), dan infrastruktur fisik terdesentralisasi (DePIN) di seluruh kota. Inisiatif ini akan menggunakan agen AI yang mampu memberikan panduan wisata dan layanan pelanggan di ruang publik menggunakan streaming 3D waktu nyata dan perangkat komputasi tepi yang terpasang di seluruh jaringan Nankai.





Proyek ini bertujuan untuk mengubah ruang transit tradisional menjadi hub digital interaktif. Dengan menggabungkan AI, XR, dan DePIN, ekosistem baru ini berupaya mendukung bantuan multibahasa bagi wisatawan dan menciptakan peluang kerja yang fleksibel bagi pekerja jarak jauh dan lainnya. Mawari, dengan pengalaman lebih dari 50 proyek XR di seluruh dunia, akan menggunakan teknologinya yang telah dipatenkan untuk mengelola streaming konten digital berkualitas tinggi sekaligus mengurangi kebutuhan bandwidth.









Para pemangku kepentingan lokal menekankan bahwa proyek ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan perkotaan dan meningkatkan pengalaman ruang publik secara keseluruhan. Nankai Electric Railway, salah satu penyedia transportasi yang telah lama berdiri di Jepang, memposisikan inisiatif ini sebagai cara untuk memodernisasi stasiun dan area di sekitarnya. Meta Osaka dan e-stadium menyumbangkan keahlian mereka dalam pengembangan regional dan strategi digital untuk membantu membentuk implementasi proyek.

Pemikiran Akhir

Proyek Digital Entertainment City Namba menandai eksperimen penting dalam memadukan pengalaman perkotaan digital dan fisik dalam skala kota. Meskipun inisiatif ini dapat meningkatkan keterlibatan pengguna dan mendukung ekonomi lokal melalui layanan digital yang inovatif, inisiatif ini juga mengundang pengawasan cermat terkait ketahanan infrastruktur dan aksesibilitas digital bagi semua warga. Para pengamat akan tertarik untuk melihat bagaimana pendekatan terpadu ini bekerja sebagai model untuk pembangunan perkotaan di masa mendatang.





Mawari, yang bertindak sebagai klien utama dalam kolaborasi ini, menggarisbawahi komitmennya untuk mendorong batasan komputasi spasial. Berdasarkan warisan lebih dari 50 proyek XR di seluruh dunia, Mawari memanfaatkan solusi komputasi mutakhir dan streaming 3D real-time untuk membentuk lanskap perkotaan yang memadukan inovasi digital dengan kehidupan sehari-hari. Investasi strategis perusahaan dalam infrastruktur terdesentralisasi bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan interaksi publik melalui avatar AI yang tampak nyata, tetapi juga menetapkan model yang dapat direplikasi untuk inisiatif kota pintar secara global. Usaha patungan ini menegaskan kembali visi Mawari untuk membuat pengalaman digital yang mendalam dapat diakses, efisien, dan transformatif bagi masyarakat di seluruh Osaka.





Jangan lupa like dan bagikan ceritanya!

Pengungkapan Kepentingan Tertentu: Penulis ini adalah kontributor independen yang menerbitkan melalui program blog bisnis HackerNoon telah meninjau laporan tersebut untuk mengetahui kualitasnya, tetapi klaim di sini adalah milik penulis. #DYOR