BarbaricBoot Adalah Alat Reboot Massal Departemen TI Anda Tidak Tahu Dibutuhkan

Mengelola lingkungan perusahaan modern dapat membuat prajurit IT yang paling sulit berkeringat – terutama ketika Anda perlu memulai ulang armada endpoint yang keras kepala.BarbaricBoot, alat reboot massal yang didukung Python, dibuat untuk administrator yang tidak memiliki waktu untuk monotonitas klik-per-klik. Seperti Barberion sejati, itu memotong melalui daftar mesin Anda dengan kecepatan, kekuatan, dan nol kesabaran untuk rintangan.

Apa itu BarbaricBoot?

BarbaricBootadalah skrip baris perintah Python yang membaca daftar nama komputer dan melepaskan reboot paralel pada mereka, melaporkan setiap kemenangan dan kekalahan di sepanjang jalan. shutdown Setiap reboot yang gagal dicatat – setiap reboot yang sukses adalah pertempuran lain yang menang.

Mengapa BarbaricBoot?

Efisiensi: Reboot ratusan mesin dalam hitungan menit, bukan jam.

Sederhana: Satu file, satu perintah, setup minimal.

Tanggung jawab: umpan balik real-time tentang kesuksesan dan kegagalan.

No-Nonsense Barbarian Spirit: Hanya restart ‘em semua – tidak ada alasan, tidak ada belas kasihan.

Bagaimana itu bekerja

Masukkan nama mesin Anda (satu per baris) ke pcs.log. Eksekusi: BarbaricBoot menyerang menggunakan concurrent.futures Python untuk meluncurkan hingga 20 reboot paralel sekaligus. Feedback: Anda mendapatkan hitungan sukses dan kegagalan secara real-time – ditambah catatan rinci dari setiap mesin yang menolak perintah Anda.

Cara Menginstal dan Menggunakan BarbaricBoot

Persyaratan

Python 3.6 atau yang lebih baru

Privasi admin Windows (untuk hak penutupan remote)

File pcs.log yang menyertakan mesin target Anda (satu per baris)

Setup

**Save the Script \ Copy the complete BarbaricBoot.py code (provided below) to your admin machine. **Prepare Your Targets \ Create a plain text file called pcs.log in the same directory as your script, listing each machine to be rebooted. **Run BarbaricBoot \ Open a terminal and execute: “Python BarbericBoot.py“

Kode yang lengkap

#Another /\_[]_/\ # fine |] _||_ [| # ___ \/ || \/ # /___\ || # (|0 0|) || # __/{\U/}\_ ___/vvv # / \ {~} / _|_P| # | /\ ~ /_/ [] # |_| (____) # \_]/______\ Barberion # _\_||_/_ Production # (_,_||_,_) # import concurrent.futures import subprocess import logging from threading import Lock # Set up logging for failed reboots logging.basicConfig(filename='failed_reboots.log', level=logging.INFO) # Lock for thread-safe printing and updating counters print_lock = Lock() def reboot_machine(machine_name, success_counter, failure_counter): try: subprocess.run(['shutdown', '/r', '/t', '0', '/m', f'\\\\{machine_name}', '/f'], check=True, stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE) with print_lock: success_counter[0] += 1 print(f"\rTotal successful reboots: {success_counter[0]}, Total failed reboots: {failure_counter[0]}", end='') except subprocess.CalledProcessError as e: with print_lock: failure_counter[0] += 1 print(f"\rTotal successful reboots: {success_counter[0]}, Total failed reboots: {failure_counter[0]}", end='') logging.error(f"Failed to reboot {machine_name}: {e}") def main(): with open('pcs.log') as file: machines = file.readlines() total_hosts = len(machines) print(f"Total hosts in file: {total_hosts}") # Shared counters for successful and failed reboots successful_reboots = [0] failed_reboots = [0] # Use ThreadPoolExecutor for parallel execution with concurrent.futures.ThreadPoolExecutor(max_workers=20) as executor: futures = [executor.submit(reboot_machine, machine.strip(), successful_reboots, failed_reboots) for machine in machines] # Wait for all tasks to complete, i suppose you can comment out for rapid fire. concurrent.futures.wait(futures) # Final print to ensure the last count is displayed correctly print(f"

Final count - Total successful reboots: {successful_reboots[0]}, Total failed reboots: {failed_reboots[0]}") if __name__ == "__main__": main()

Tips Customisasi

Meningkatkan atau Mengurangi Parallelisme: Ubah max_workers=20 untuk lebih atau kurang serangan paralel, tergantung pada toleransi lingkungan Anda.

Loging: Semua upaya yang gagal disimpan di fail_reboots.log untuk ulasan selanjutnya.

Opsi Cepat Kebakaran: Mengomentari concurrent.futures.wait(futures) baris jika Anda ingin membiarkan skenario terbakar dan bergerak

pemikiran akhir

BarbaricBoot bukan untuk orang yang pemalu. Gunakan dengan bertanggung jawab, gunakan dengan bijak, dan ingat: dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Semoga reboot Anda cepat, log Anda bersih, dan titik akhir Anda selalu mematuhi!