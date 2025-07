BarbaricBoot es la herramienta de reinicio masivo que tu departamento de TI no sabía que necesitaba

La gestión de un entorno empresarial moderno puede hacer que incluso los guerreros de TI más duros se suden, especialmente cuando necesita reiniciar una flota de puntos finales obstinados.BarbaricBoot, una herramienta de reinicio masivo impulsada por Python, diseñada para administradores que no tienen tiempo para la monotonía de clic por clic. Como un verdadero Barberion, corta a través de su lista de máquinas con velocidad, potencia y paciencia cero para los obstáculos.

¿Qué es BarbaricBoot?

BarbaricBootes un script de línea de comandos Python que lee una lista de nombres de ordenadores y libera reinicios paralelos en ellos, reportando cada victoria y derrota a lo largo del camino. shutdown Cada reinicio fallido es logrado - cada reinicio exitoso es otra batalla ganada.

¿Por qué BarbaricBoot?

Eficiencia: Reinicia cientos de máquinas en minutos, no horas.

Simplicidad: Un archivo, un comando, configuración mínima.

Responsabilidad: retroalimentación en tiempo real sobre éxitos y fracasos.

Espíritu bárbaro sin tonterías: simplemente reinicia “los todos – sin excusas, sin misericordia.

Cómo funciona

Ingreso: Drop sus nombres de máquinas (uno por línea) en pcs.log. Ejecución: BarbaricBoot ataca utilizando concurrent.futures de Python para lanzar hasta 20 reinicios paralelos a la vez. Comentarios: Obtén cuentas en tiempo real de éxito y fracaso, además de registros detallados de las máquinas que rechazan su comando.

Cómo instalar y usar BarbaricBoot

Requisitos

Python 3.6 o superior

Privilegios de administrador de Windows (para derechos de cierre remoto)

Un archivo pcs.log que enumera sus máquinas de destino (uno por línea)

Instalación

**Save the Script \ Copy the complete BarbaricBoot.py code (provided below) to your admin machine. **Prepare Your Targets \ Create a plain text file called pcs.log in the same directory as your script, listing each machine to be rebooted. **Run BarbaricBoot \ Open a terminal and execute: “Python BarbericBoot.py“

El código completo

#Another /\_[]_/\ # fine |] _||_ [| # ___ \/ || \/ # /___\ || # (|0 0|) || # __/{\U/}\_ ___/vvv # / \ {~} / _|_P| # | /\ ~ /_/ [] # |_| (____) # \_]/______\ Barberion # _\_||_/_ Production # (_,_||_,_) # import concurrent.futures import subprocess import logging from threading import Lock # Set up logging for failed reboots logging.basicConfig(filename='failed_reboots.log', level=logging.INFO) # Lock for thread-safe printing and updating counters print_lock = Lock() def reboot_machine(machine_name, success_counter, failure_counter): try: subprocess.run(['shutdown', '/r', '/t', '0', '/m', f'\\\\{machine_name}', '/f'], check=True, stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE) with print_lock: success_counter[0] += 1 print(f"\rTotal successful reboots: {success_counter[0]}, Total failed reboots: {failure_counter[0]}", end='') except subprocess.CalledProcessError as e: with print_lock: failure_counter[0] += 1 print(f"\rTotal successful reboots: {success_counter[0]}, Total failed reboots: {failure_counter[0]}", end='') logging.error(f"Failed to reboot {machine_name}: {e}") def main(): with open('pcs.log') as file: machines = file.readlines() total_hosts = len(machines) print(f"Total hosts in file: {total_hosts}") # Shared counters for successful and failed reboots successful_reboots = [0] failed_reboots = [0] # Use ThreadPoolExecutor for parallel execution with concurrent.futures.ThreadPoolExecutor(max_workers=20) as executor: futures = [executor.submit(reboot_machine, machine.strip(), successful_reboots, failed_reboots) for machine in machines] # Wait for all tasks to complete, i suppose you can comment out for rapid fire. concurrent.futures.wait(futures) # Final print to ensure the last count is displayed correctly print(f"

Final count - Total successful reboots: {successful_reboots[0]}, Total failed reboots: {failed_reboots[0]}") if __name__ == "__main__": main()

Tipos de personalización

Aumentar o disminuir el paralelismo: Tweak max_workers=20 para más o menos ataques paralelos, dependiendo de la tolerancia de su entorno.

Todos los intentos fallidos se almacenan en failed_reboots.log para una revisión posterior.

Opción de fuego rápido: Comente la línea concurrent.futures.wait(futures) si desea dejar que el script se apague y se mueva

Pensamientos finales

BarbaricBoot no es para los tímidos. Utilízalo de forma responsable, manejelo sabiamente, y recuerde: con gran poder viene gran responsabilidad. Que tus reinicios sean rápidos, tus registros limpios, y tus puntos finales siempre conforme!