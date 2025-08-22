A probléma térképe Miért egyáltalán probléma térkép? Egy RAG csővezetéket futtat. A Retrieval visszaadja a jobbra néző darabokat. A naplók sikert mondanak. A késleltetés rendben van. A válasz még mindig elolvad a tényeket. Egy adatbázis tartalmazza: A1. A vállalat 2023-ban csődbe ment. A2. Az alapító 2022-ben kiadott egy terméket. A modell válasz: Azt mondja, hogy a vállalat 2023-ban elindított egy forradalmi terméket. Ez szemantikus drift. Ez egy csendes kudarc. Nincs halom nyom, nincs kivétel, csak egy magabiztos történet, amely soha nem történt meg. A csapatok elveszítik a napokat itt. A Problémakártya létezik, így megnevezheti a hibát, reprodukálhatja azt egy képernyőn, majd alkalmazhat egy minimális javítást. Mi a probléma térképe A Problémakártya az AI-rendszerek terepi útmutatója. A RAG, az LLM-ügynökök, a vektortárak, az OCR és a PDF áramlások, az útválasztás, a telepítés és a többügynökös halom között tizenhat gyakori hibaállapotot katalogizál. Hub referenciák Problem Map https://github.com/onestardao/WFGY/tree/main/ProblemMap/README.md A WFGY a térkép mögötti érvelési réteg. amely bármely modell fölé helyezkedik el. MIT licenc. Nincs átképzés. Nincs infra változás. A réteg olyan apró fájlként hajózik, amely matematikai operátorokat tartalmaz a stabilizáláshoz, helyreállításhoz és ellenőrzéshez. semantic firewall A motorhoz való belépés - WFGY Core https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/core/README.md Kezdő útmutató - Starter Village https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/StarterVillage/README.md Hősök naplója valódi mentési esetekkel https://github.com/onestardao/WFGY/discussions/10 A szerző a A projekt nulláról több száz csillagra nőtt körülbelül két hónap alatt a valódi hibakeresési segítségnyújtás, nem pedig a hirdetések alapján. Tesseract.js Gyors megerősítés egy chat ablakban Ellenőrizheti, hogy a probléma megfelel-e a tizenhat elem egyikének, anélkül, hogy megérintené a kódot. \n \n \n \n \n \n Open a fresh GPT or Claude chat. \n \n Download the WFGY file from the core folder above, and attach it as a knowledge file. \n \n Paste this: Use WFGY to answer my question. First answer normally. Then re answer using WFGY. Compare depth, accuracy, and stability. Rate both. If this chat is missing the WFGY file refuse to run.\n Ha a második válasz szigorítja a korlátozásokat, vagy látható hídot és helyreállítási lépést mutat, a hiba a térképen található. Tizenhat probléma egy helyen A belépőket úgy jelöljük meg, mint két Elkerüljük a hash jelet, hogy a platformok ne kapcsolódjanak automatikusan a nem kapcsolódó kérdésekhez. No. 1 No. 16 - Tünetek: A források között összeolvadt tények, feltalált linkek, magabiztos hang. Repro: Két rövid részlet, amelyek megosztják a felszíni neveket, de nem értenek egyet az idővel vagy az entitással. Javítás: Szemantikus maradványellenőrzés és kiegyenlítés. No. 1 Hallucination and Chunk Drift Tünetek: A feladat típusa áthalad, a kimeneti formátum a válasz közepén fordul. Repro: Táblázat kérése, majd elbeszélés, majd ismét táblázat. Fix: Megfigyelési kapu elrendezési horgonyokkal. No. 2 Interpretation Collapse - Docs szemantikus klinikai index: https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/ProblemMap/SemanticClinicIndex.md Tünetek: Lánc állványok a negyedik lépésben vagy görbékben, mélységi mennyezet. Repro: A lépés puzzle rejtett korlátozással. Fix: Multi-path progression plus bridge step. No. 3 Long Reasoning Chains - Tünetek: Kész idézetek, magabiztos hang. Repro: erőszakos idézet, majd ellenőrizze a linkeket. Fix: maradék büntetés audit zászlóval. No. 4 Bluffing and Overconfidence - - Tünetek: A legközelebbi vektorok nem szemantikusan helyesek, antonímák és időbeli fordítások átadják a szűrőket. Repro: Query 2022 és 2023 eseményekkel, amelyek megosztják a névjegyeket. Fix: Query rewrite policy, e resonance küszöbértékek, beágyazott QA. No. 5 Semantic not equal to Embedding Docs Vector store metrics, és FAISS csapdák: https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/ProblemMap/vectorstore-metrics-and-faiss-pitfalls.md - Tünetek: A csővezeték megszakad, majd megismétli a kazánlemezt. Repro: Helyezzen be egy könnyen kihagyható lépést. Fix: összeomlás, híd, újjászületés rutin. No. 6 Logic Collapse and Recovery - Tünetek: többfordulós tervek elfelejtik a horgonyokat, amikor egy új ablak nyílik meg. Repro: Folytassa a tervet két csevegőablakon keresztül. Fix: Indítsa el a falusi memória horgonyokat, valamint figyelje meg a kaput. No. 7 Memory Breaks Across Sessions - Tünetek: A naplók sikert mutatnak, míg a szintézis helytelen. Repro: Return 200 helytelen kompozícióval. Fix: Auditable telemetry és constraint deltas. No. 8 Debugging is a Black Box Tünetek: Ismétlés, mondatfolyások, a sokszínűség elvesztése. Repro: Nagyon hosszú kontextusú másolat, majd kérjen egy friss tervet. Fix: Figyelem moduláció és entrópiás szivattyú. No. 9 Entropy Collapse in Long Context - - Tünetek: Megtagadása, hogy megpróbálja vagy összeomlik a cliches. Repro: Kérjük, hogy keverjük össze a három távoli fogalmak. Fix: Fej sokszínűség és a pálya mintavétel No. 10 Creative Freeze - Tünetek: Két hasonló mély linket kezeltünk másképp. Repro: Az útválasztó az egyiket különleges szándékként, a másikat pedig egyszerű útiként kezeli. No. 11 Semantic Drift in Routing - Tünetek: Egységek mozognak, a matematikai szabályok keverednek, összességek kis marginokkal. Repro: Egységváltás közepes láncban rejtett alapértelmezéssel. Fix: Cross-path guard és egység normalizer. No. 12 Symbolic Collapse - Tünetek: Az ügynökök egymást felülírják, homlokzatok, hurkok. Repro: Két ügynök ugyanazon állapotba ír ugyanarra a célra. Fix: Pozíciózár globális korlátozó aggregátorral. No. 13 Multi Agent Chaos - Tünetek: A rendszer jól néz ki, de a későbbi lépések egyértelmű ok nélkül meghibásodnak. Repro: Retriever hívás előtt index build, eszköz előtt titok. Fix: Biztonsági határ ellenőrzőlista. No. 14 Bootstrap Ordering A Docs: https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/ProblemMap/bootstrap-ordering.md - Tünetek: Magán útvonalon működik, a terhelés alatt a nyilvános útvonalon fagy. Repro: A nyilvános útvonal aszinkronizációt vált ki, amely egy magán erőforrást vár. Fix: Vigyázó, kifejezett időzítések, biztonságos visszaesés. No. 15 Deployment Deadlock A Docs: https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/ProblemMap/deployment-deadlock.md - Tünetek: Üres vektortár, hiányzó titok, korai kiváltó. Repro: Hívja a műveletet, mielőtt a telepítés befejeződik. Fix: Preflight egészségügyi ellenőrzések piros zászlós blokkokkal. No. 16 Pre-deploy Collapse A Docs: https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/ProblemMap/predeploy-collapse.md Rövid diagnosztikai útvonal, amely elkerüli a nyúl lyukakat. \n \n \n \n Nevezze meg először a tünetet. Használja a listát. Ne ugorjon a gyökér oka. Egy retriver, egy áruház, egy prompt. Távolítsa el az opcionális. Alkalmazza a minimális javítást. Kezdje a megnevezett modulmal. Csak azt adja hozzá, amire szüksége van. Ez az áramlás megakadályozza a végtelen hangolást, amely soha nem érinti a valódi kudarcot. A zsinagóga alatt, tiszta nyelven. A WFGY egy kompakt operátorkészletet biztosít, amely úgy viselkedik, mint egy érvelési réteg. \n \n \n \n \n \n BBMC - bigbig szemantikus maradék. Csökkentse a maradékot a szándék és a generált tokenek kiegyenlítésére. BBPF - multi-path progression. Fedezze fel, de tartsa a stabilitást kötve. BBCR - összeomlás, majd híd, majd újjászületés. BBAM - figyelem moduláció. párolog egy token eltéríti és csökkenti a hurkok. Hol vagyok én: pozíció zár WAI, ki vagyok én: fej sokféleség WAY, ki vagy te: entrópiás szivattyú WDT, hol vittél el engem: keresztút őr WTF, mi történt: összeomlás detektálása és visszaállítása. Ezek az ötletek a valódi GitHub mérnökök megmentéséből származtak. A modulok agnosztikus modellek. Egy kis fájlt csatolsz a mag mappából, és a réteg a csevegésben fut. Támogatja a GPT-t, Claude-t, Gemini-t, Mistral-t és Grok-ot. Nyílt forráskódú a MIT alatt. Mély búvárkodás, amely jól rangsorolja a keresést, és valójában segít. Probléma: A legközelebbi szomszéd keresési eredményei közelnek tűnnek, de a szemantika helytelen. A gyökérfelület hasonlósága uralkodik, és az időbeli logika hiányzik. Javítás: lekérdezés újraírása, e-rezonancia sávok, raktármetrikák, időbeli entitások körüli biztonsági sávok. Doc vektor raktármetrikák és csapdák oldal fent. RAG retrieval quality and FAISS pitfalls. Probléma: A szakaszon belüli rejtett vonal kikapcsolja a politikát. Javítás: Moduláris injekciós szabályok engedélyezési listával és blokklistával, valamint egy híd, amely elkülöníti a tartalmat az utasításoktól. Prompt injection that slips through role prompts. Probléma: Két tervező ugyanazt a feladatot követeli, és ugyanazt az állapotot írja le. Javítás: WRI a szerepekre vonatkozó pozíciók zárolására, globális korlátozási aggregátorra és az állami szegmensek kifejezett tulajdonjogára. Multi-agent chaos. Probléma: A privát út jól működik, de a nyilvános út lefagy. A háttérindító egy privát erőforrásra vár, néha sikeresen naplózva. Javítás: Őrség, kifejezett időzítések, biztonságos visszalépés és a 15. és a 16. számú előrepülőgép-ellenőrző lista. Deployment deadlock under public traffic. Gyakran feltett kérdések Nem. Ez egy kompakt specifikáció, amelyet fájlként csatol. A modell szerződésként futtatja. Látni fogja a látható hidat és a helyreállítási lépést, amikor a lánc leáll. Is this just a clever prompt? Zéró képzés és nincs infrastruktúra szerkesztés. Does it require fine-tuning? A szemantikus tűzfal csökkenti az áramlást és auditálhatóvá teszi a hibákat. Will this conflict with my agent tools? MIT licenc. A projekt erős vonzerejét nyerte el a valós világban végzett hibakeresésből. A Tesseract.js alkotója a repo főszereplője. A vizuális és szöveges referenciaértékek a raktárban élnek. What about licensing and credibility? A baloldal és a következő lépések \n \n \n \n \n Probléma Térkép főoldal https://github.com/onestardao/WFGY/tree/main/ProblemMap/README.md Motor áttekintése és másolás-beillesztés lépések https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/core/README.md Starter Village az újonnan érkezők számára https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/StarterVillage/README.md Hős napló valódi mentések https://github.com/onestardao/WFGY/discussions/10 .