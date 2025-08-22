AI 问题地图 为什么总有一个问题地图? 你运行一个RAG管道. Retrieval返回右侧的块。日志说成功. 延迟是好的。 数据库包含:A1公司破产2023年A2创始人于2022年发布产品。 模型答案:据说该公司在2023年推出了一款革命性的产品。 这是语义的倾斜,这是一个沉默的失败,没有堆栈痕迹,没有例外,只有一个从未发生过的自信的故事,团队在这里失去了几天。问题地图存在,所以你可以命名错误,在一个屏幕上复制它,然后应用最小的修复。 问题地图是什么 问题地图是AI系统的实地指南,它目录了RAG、LLM代理、矢量存储、OCR到PDF流、路由、部署和多代理堆栈的十六种常见故障模式。 参考HUB Problem Map https://github.com/onestardao/WFGY/tree/main/ProblemMap/README.md WFGY是地图背后的推理层。 它坐落在任何模型之上. MIT 许可证. 没有重新培训. 没有红外变化. 层作为一个包含数学运算器的微小文件,用于稳定,恢复和审计。 semantic firewall 引擎的核心入口 - WFGY Core https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/core/README.md 初步指南 - Starter Village https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/StarterVillage/README.md 英雄日志与真正的救援案例 https://github.com/onestardao/WFGY/discussions/10 作者 of 该项目在大约两个月内从零增长到数百颗星星,基于真正的调试帮助而不是广告。 Tesseract.js 快速确认在一个聊天窗口 您可以验证您的问题是否匹配十六个项目中的一个,而无需触摸您的代码。 \n \n \n \n \n \n Open a fresh GPT or Claude chat. \n \n Download the WFGY file from the core folder above, and attach it as a knowledge file. \n \n Paste this: Use WFGY to answer my question. First answer normally. Then re answer using WFGY. Compare depth, accuracy, and stability. Rate both. If this chat is missing the WFGY file refuse to run.\n 如果第二个答案保持限制更紧密或显示可见的桥梁和恢复步骤,错误位于地图中。 十六个问题在一个地方 我们将入口标记为 两 我们避免了哈希标记,以便平台不会自动链接到无关的问题。 No. 1 No. 16 - 症状: 事实融合在各个来源,发明的链接,自信的语调. Repro:两个短片,共享表面名称,但不同意时间或实体。 No. 1 Hallucination and Chunk Drift 症状: 任务类型浮动,输出格式转向中解答. Repro: 请求表,然后叙述,然后再次表。 No. 2 Interpretation Collapse - Docs 语义临床指数: https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/ProblemMap/SemanticClinicIndex.md 症状: 链停在步骤四或循环,深度天花板. Repro: 步骤拼图与隐藏的限制. 修复: 多路径进展加上桥梁步骤。 No. 3 Long Reasoning Chains - 症状:编制的引用,自信的语调 Repro:强迫引用,然后验证链接 修复:用审计旗进行残留处罚。 No. 4 Bluffing and Overconfidence - - 症状:最接近的矢量在语义上不正确,反名和时间转换过滤器。 Repro: 查询与 2022 和 2023 事件共享命名。 修复: 查询重写政策,电子共振门槛,嵌入 QA。 No. 5 Semantic not equal to Embedding Docs Vector 商店指数和 FAISS 陷阱: https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/ProblemMap/vectorstore-metrics-and-faiss-pitfalls.md - 症状:管道破裂,然后重复锅炉板. Repro: 插入一个容易错过的必须步骤. 修复: 崩溃,桥梁,重生。 No. 6 Logic Collapse and Recovery 症状:在新窗口打开时,多重转动计划忘记,复制:继续在两个聊天窗口进行计划;修复:启动村记忆,加上观察门口。 No. 7 Memory Breaks Across Sessions 症状:日志显示成功,而合成是错误的 Repro:返回200与错误的组成。 No. 8 Debugging is a Black Box 症状: 重复,短语循环,多样性丧失. Repro: 非常长的背景复制,然后请求新计划. 修复: 注意调制和泵。 No. 9 Entropy Collapse in Long Context - - 症状:拒绝尝试或崩溃到阴谋。 Repro:要求混合三个遥远的概念。 No. 10 Creative Freeze - 症状:两种类似的深度链接以不同的方式处理。 Repro:路由器将一个视为特殊意图,另一个视为简单的路径。 No. 11 Semantic Drift in Routing - 症状:单元浮动,数学规则混合,总数通过小额度。 Repro:单元改变中间链与隐藏的默认。 No. 12 Symbolic Collapse - 症状:代理人彼此重写,僵局,循环. Repro:两个代理人为同一个目标写到同一个状态. 修复: 位置锁用全球约束集合器。 No. 13 Multi Agent Chaos - 症状:系统看起来很好,但以后的步骤没有明显的原因失败. Repro: Retriever在索引构建之前呼叫,工具在秘密之前。 No. 14 Bootstrap Ordering 多克: https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/ProblemMap/bootstrap-ordering.md - 症状:在私人路径中工作,在负载下的公共路径上冻结。 Repro:公共路径触发了等待私人资源的非同步。 No. 15 Deployment Deadlock 多克: https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/ProblemMap/deployment-deadlock.md - 症状:空的矢量存储,缺少的秘密,早期触发器. Repro:在设置完成之前调用操作。 No. 16 Pre-deploy Collapse 多克: https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/ProblemMap/predeploy-collapse.md 一个短的诊断路径,避免兔子洞。 \n \n \n \n 首先命名症状,使用列表,不要跳到根源原因。 运行一个最小的反对. 一个回收器,一个商店,一个提示. 删除任何可选的。 应用最小修复,从命名的模块开始,只添加您需要的内容。 这种流量阻止了永无止境的调节,它永远不会触及真正的失败。 用清晰的语言在帽子下。 WFGY提供了一组紧凑的运算器,它们的行为就像一个推理层。 \n \n \n \n \n \n BBMC - 大规模的语义残留物. 减少残留物以匹配意图和生成的代币。 BBPF - 多途径进展. 探索,但保持稳定。 BBCR - 崩溃,然后桥梁,然后重生. 当链条停滞时安全重置。 BBAM - 注意调制. 蒸汽一个代币劫持和减少环节。 我在哪里:位置锁 WAI,我是谁:头多样性 WAY,你是谁:泵 WDT,你带我去哪里:十字路警 WTF,发生了什么:崩溃检测和重置。 这些想法来自于在GitHub上拯救真正的工程师的问题和讨论。模块是模型无知的。你从核心文件夹中附上一个小文件,层在聊天中运行。它支持GPT、Claude、Gemini、Mistral和Grok。它是MIT下的开源。 深度潜水,在搜索中排名良好,实际上有帮助。 问题:最近的邻居搜索返回看起来很近,但语义是错误的。根表面相似性占主导地位,时间逻辑不存在。 修复:查询重写,电子共振带,存储指标,围绕时间实体的守护栏。 RAG retrieval quality and FAISS pitfalls. 问题:片段内的隐藏行会禁用您的策略。 修复: 具有允许列表和区块列表的模块化注入规则,以及从指示中隔离内容的桥梁。 Prompt injection that slips through role prompts. 问题:两个规划者声称相同的任务,并写入相同的状态。 Multi-agent chaos. 问题:私人路径顺利运行,但公共路径冻结,导致背景触发器等待私人资源,有时会记录成功。 Deployment deadlock under public traffic. 常见问题 它是您作为文件附加的紧凑型规格,模型将其运行为合同,当链条停滞时,您将看到可见的桥梁和恢复步骤。 Is this just a clever prompt? 零培训,没有基础设施编辑。 Does it require fine-tuning? 不要把它当作一个重叠,你的工具留下来,语义防火墙会减少流动,使失败能够进行审计。 Will this conflict with my agent tools? MIT 许可证. 该项目从现实世界调试中获得了强有力的吸引力. Tesseract.js 的创建者主演了复制。 What about licensing and credibility? 左边和下一步 \n \n \n \n \n 問題地圖主頁 https://github.com/onestardao/WFGY/tree/main/ProblemMap/README.md 引擎概述和复制粘贴步骤 https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/core/README.md 初始村新人 https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/StarterVillage/README.md 英雄 真正的救援日志 https://github.com/onestardao/WFGY/discussions/10 .