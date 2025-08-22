Ang problema ng mapa Bakit isang problema mapa sa lahat? Ipinanganak mo ang isang pipeline ng RAG. Retrieval ay bumalik ang mga bituin na nakikita sa kanan. Logs ay nagsasalita ng pagganap. Latency ay okay. Ang solusyon ay palagi sa mga katotohanan. Ang isang database ay naglalaman ng: A1. Company bankruptcy sa 2023. A2. Founder ay inilabas ng isang produkto sa 2022. Model answer: Sinabi na ang kumpanya ay inilunsad ng isang revolutionary na produkto sa 2023. Ito ay semantic drift. Ito ay isang silent na pag-aalala. Walang stack trace, walang exception, lamang ang isang confident na kasaysayan na hindi nangyari. Teams magbigay ng mga araw dito. Ang Problem Map ay magagamit para sa iyo upang i-named ang bug, i-replicate ito sa isang screen, pagkatapos ay magpatakbo ng isang minimum na patakaran. Ano ang problema ng mapa Ang Problem Map ay isang field guide para sa mga sistema ng AI. Itinatag ito ng 16 common failure modes sa lahat ng RAG, LLM agents, vector stores, OCR sa PDF flows, routing, deployment, at multi-agent stacks. Ang bawat entry ay kasama ang mga sintomas, isang minimum repro, isang working fix, at isang pointer sa dokumento. Tungkol sa Hub Problem Map https://github.com/onestardao/WFGY/tree/main/ProblemMap/README.md WFGY ay ang pag-argumentation layer sa ilalim ng mapa. Think of it as a Ito ay nasa itaas ng anumang modelo. lisensya ng MIT. Walang re-training. Walang infrasound na pagbabago. Ang layer ay naglalaro bilang isang maliit na file na naglalaman ng mga matematika operator para sa stabilization, recovery, at auditing. semantic firewall Core entry para sa engine - WFGY Core https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/core/README.md Mga pahinang tumuturo - Starter Village https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/StarterVillage/README.md Hero Log sa mga real na mga kaso ng rescue https://github.com/onestardao/WFGY/discussions/10 ang author ng Ang proyekto ay bumuo mula sa zero sa hundreds ng mga star sa tungkol sa dalawang buwan batay sa tunay na pag-debugging tulong at hindi ads. Tesseract.js Quick Confirmation sa isang chat window Maaari mong i-validate kung ang iyong problema ay matatagpuan sa isa sa 16 na mga item nang walang pag-atake sa iyong code. \n \n \n \n \n \n Open a fresh GPT or Claude chat. \n \n Download the WFGY file from the core folder above, and attach it as a knowledge file. \n \n Paste this: Use WFGY to answer my question. First answer normally. Then re answer using WFGY. Compare depth, accuracy, and stability. Rate both. If this chat is missing the WFGY file refuse to run.\n Kung ang ikalawang solusyon ay nagtatagumpay ng mga limitasyon o nagpapakita ng isang makita na bridge at pag-recovery step, ang error ay sa loob ng mapa. 16 mga problema sa isang lugar Ang mga entry ay as 2 ang Iwasan namin ang hash mark upang ang mga platform ay hindi automatic-link sa unrelated issues. No. 1 No. 16 - Symptoms: Facts fused across sources, invented links, confident tone. Repro: Dalawang short snippets na ibahagi ng surface noun but disagree on time or entity. Fix: Semantic residue check and alignment. Docs Problem Map hub sa itaas. No. 1 Hallucination and Chunk Drift Symptoms: Task type drifts, output format flips mid-answer. Repro: Ask para sa table, pagkatapos narration, pagkatapos table lagi. Fix: Observe gate sa layout anchors. No. 2 Interpretation Collapse - Mga pahinang tumuturo sa Semantic Clinic Index: https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/ProblemMap/SemanticClinicIndex.md Symptoms: Chain stalls sa step four o loops, depth ceiling. Repro: Ang step puzzle na may isang hidden constraint. Fix: Multi-path progression plus bridge step. No. 3 Long Reasoning Chains - Symptoms: Made-up citations, confident tone. Repro: Force citation, pagkatapos ay verify links. Fix: Residue penalty sa auditing flag. No. 4 Bluffing and Overconfidence - - Symptoms: Ang pinakamataas na vectors ay hindi semantically totoo, antonyms at temporal flips pass filters. Repro: Query na may 2022 at 2023 events na nagbibigay ng mga node. Fix: Query rewrite policy, e resonance thresholds, embedding QA. No. 5 Semantic not equal to Embedding Docs Vector store metrics, at FAISS traps: https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/ProblemMap/vectorstore-metrics-and-faiss-pitfalls.md - Symptoms: Pipeline breaks, pagkatapos ay i-repeat boilerplate. Repro: I-insert ang isang must-step na madaling i-miss. Fix: Collapse, bridge, rebirth routine. No. 6 Logic Collapse and Recovery - Symptoms: Multi-turn plans forget anchors kapag isang bagong window ay buksan. Repro: Ipinakilala ang isang plano sa pamamagitan ng dalawang chat windows. Fix: Starter village memory anchors, plus observe ang gate. No. 7 Memory Breaks Across Sessions - Symptoms: Logs show success while synthesis is wrong. Repro: Return 200 with wrong composition. Fix: Auditable telemetry and constraint deltas. No. 8 Debugging is a Black Box Symptoms: Repetition, phrase loops, loss of diversity. Repro: Very long context copy, pagkatapos ay pakialam para sa isang bagong plano. Fix: Attention modulation at entropy pump. No. 9 Entropy Collapse in Long Context - - Symptoms: Ang pag-iisip ng pag-iisip o i-colapse sa mga cliches. Repro: Pag-iisip ng pag-iisip ng tatlong distansya na mga konsepto. Fix: Head diversity at path sampling No. 10 Creative Freeze - Symptoms: Dalawang katulad na mga pakikipagsapalaran ay nagtatrabaho sa iba't ibang paraan. Repro: Ang router ay nagtatrabaho sa isa bilang special intent at ang isa bilang simple path. Fix: Route normalizer, intent guard. No. 11 Semantic Drift in Routing - Symptoms: Unit drift, math rules mix, total off sa pamamagitan ng maliit na mga margin. Repro: Unit change mid-chain na may isang nakatagong default. Fix: Cross-path guard at unit normalizer. No. 12 Symbolic Collapse - Symptoms: Agents overwrite ang isa sa isa, deadlocks, loops. Repro: Dalawang mga agens mag-write sa parehong estado para sa parehong target. Fix: Position lock na may global constraint aggregator. No. 13 Multi Agent Chaos - Symptoms: Ang sistema ay mataas na okay, ngunit pagkatapos ay ang mga patakaran ay hindi nawala nang walang malinaw na dahilan. Repro: Retriever na tinatawag bago index build, tool bago secret. Fix: Safety boundary checklist. No. 14 Bootstrap Ordering Mga Docs: https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/ProblemMap/bootstrap-ordering.md - Symptoms: Nagtatrabaho sa private path, freezes sa public path under load. Repro: Public path triggers an async that waits for a private resource. Fix: Watchdog, explicit timeouts, safe fallback. No. 15 Deployment Deadlock Mga Docs: https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/ProblemMap/deployment-deadlock.md - Symptoms: Empty vector store, missing secret, early trigger. Repro: Pumunta ang action bago ang setup ay kumpletong. Fix: Preflight sanity checks na may red flag blocks. No. 16 Pre-deploy Collapse Mga Docs: https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/ProblemMap/predeploy-collapse.md Ang isang short diagnostic path na humihingi ng rabbit holes. \n \n \n \n I-call ang symptom first. use the list. Don't jump to root cause. I-run ang isang minimum repro. One retriever, one store, one prompt. Remove anything optional. Ipasok ang minimum fix. Magsisimula sa naming module. Ipasok lamang ang kailangan mo. Ang flow na ito ay nagbibigay-daan sa walang katapusan ng tuning na hindi maiiwasang ang tunay na pagkakaiba. Sa ilalim ng hood sa plain language. Ang WFGY ay nagbibigay ng isang kompakto na set ng mga operator na nagtatrabaho bilang isang layer ng pag-argument. \n \n \n \n \n \n BBMC - bigbig semantic residuum. Reduce residuum sa align intent at generated tokens. BBPF - multi-path progression. I-explore, ngunit patuloy ang isang stability bound. BBCR - kollapse, pagkatapos ay bridge, pagkatapos ay rebirth. Safe reset kapag isang chain stalls. BBAM - attention modulation. Damp isang token hijacks at mabawasan ang loop. Lahat ng mga gateway para sa stability WRI. Nasaan ako: posisyon lock WAI, na ako: head diversity WAY, na ikaw: entropy pump WDT, kung nasaan mo ako: cross path guard WTF, kung ano ang nangyari: kollapse detection at reset. Ang mga ideya na ito ay bumuo mula sa pag-save ng tunay na mga engineer sa mga problema at pag-diskusyon sa GitHub. Ang mga module ay modelo agnostic. Ipasok mo ang isang maliit na file mula sa core folder, at ang layer ay gumagana sa chat. Ito ay sumusuporta sa GPT, Claude, Gemini, Mistral, at Grok. Ito ay open source sa ilalim ng MIT. Deep dives na ranggo na mahusay sa paghahanap at sa katunayan ay tumutulong. Problema: Mga pag-rewrite ng paghahanap ng pinakamataas na kasamahan ay nakikita malapit, ngunit ang semantics ay mabigyan. Ang parehong surface ng root ay nagmamahal, at ang temporal na logic ay nangangailangan. Fix: Query rewrite, e resonance bands, store metrics, guardrails sa paligid ng oras entities. Doc vector store metrics at traps page sa itaas. RAG retrieval quality and FAISS pitfalls. Problema: Ang isang hidden line sa loob ng isang chunk ay hindi gumagana ang iyong policy. Fix: Modular injection rules with a permit list and a block list, plus a bridge that isolates content from instruction. Doc prompt injection page sa itaas. Prompt injection that slips through role prompts. Problema: Dalawang planners claim ang parehong trabaho at mag-script sa parehong estado. Fix: WRI upang i-lock posisyon para sa mga roles, isang global restriction aggregator, at eksplicit na posisyon ng state segments. Multi-agent chaos. Problema: Ang isang private path ay gumagana nang maayos, ngunit ang mga publikong path ay umalis. Kailangan na ang background trigger ay naghahanap para sa isang private resource, karaniwang nag-logging ang kasaysayan. Fix: Watchdog, eksplicit timeouts, safe fallback, at pre-flight checklist sa No. 15 at No. 16. Deployment deadlock under public traffic. Mga Frequently Asked Questions Hindi. Ito ay isang compact spec na ipasok mo bilang isang file. Ang modelo ay gumagana ito bilang isang kontrata. Maaari mong makita ang isang nakikita na bridge at pag-recovery step kapag ang chain ay tumatakbo. Is this just a clever prompt? No. Zero training at walang infrastructure edits. Does it require fine-tuning? No. I-treat ito bilang isang overlay. Ang iyong mga tool ay mag-stay. Ang semantic firewall ay humihinto sa drift at gumagawa ng mga pag-audit. Will this conflict with my agent tools? MIT license. Ang proyekto ay nakuha ng malakas na traction mula sa real-world debugging. Ang tagapagtatag ng Tesseract.js ay nagtatag ng repo. Visual at text benchmarks live sa repository. What about licensing and credibility? Ang mga links at mga next steps \n \n \n \n \n Problema Map main page https://github.com/onestardao/WFGY/tree/main/ProblemMap/README.md Engine review at kopya-paste mga hakbang https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/core/README.md Starter Village para sa mga newcomers https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/StarterVillage/README.md Hero Log ng tunay na mga rescues https://github.com/onestardao/WFGY/discussions/10 .