El mapa del problema ¿Por qué un mapa de problemas? Usted ejecuta una tubería de RAG. Retrieval devuelve los pedazos que se ven a la derecha. Los registros dicen éxito. La latencia está bien. La respuesta todavía derrite los hechos. Una base de datos contiene: A1. la quiebra de la empresa en 2023. A2. El fundador lanzó un producto en 2022. Respuesta modelo: Se dice que la compañía lanzó un producto revolucionario en 2023. Esto es una deriva semántica. Es un fracaso silencioso. No hay rastro de pilas, ninguna excepción, solo una historia confiada que nunca ocurrió. Los equipos pierden días aquí. El Mapa de problemas existe para que puedas nombrar el error, reproducirlo en una pantalla, y luego aplicar una corrección mínima. ¿Cuál es el mapa del problema Mapa de problemas es una guía de campo para sistemas de IA. Catálogo de dieciséis modos de fallo comunes en RAG, agentes LLM, almacenes vectoriales, flujos OCR a PDF, enrutamiento, implementación y pilas de agentes múltiples. Cada entrada viene con síntomas, un repro mínimo, una corrección de trabajo y un apuntador a la documentación. Referencia HUB Problem Map https://github.com/onestardao/WFGY/tree/main/ProblemMap/README.md WFGY es la capa de razonamiento detrás del mapa. que se sienta por encima de cualquier modelo. licencia MIT. No retraining. No cambio infra. La capa navega como un pequeño archivo que contiene operadores matemáticos para estabilización, recuperación y auditoría. semantic firewall Entrada principal para el motor - WFGY Core https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/core/README.md Inicio Guía - Starter Village https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/StarterVillage/README.md Hero Log con casos de rescate reales https://github.com/onestardao/WFGY/discussions/10 El autor de El proyecto creció de cero a cientos de estrellas en unos dos meses basado en la ayuda real de depuración y no en los anuncios. Tesseract.js Confirmación rápida en una ventana de chat Puede verificar si su problema coincide con uno de los dieciséis elementos sin tocar su código. \n \n \n \n \n \n Open a fresh GPT or Claude chat. \n \n Download the WFGY file from the core folder above, and attach it as a knowledge file. \n \n Paste this: Use WFGY to answer my question. First answer normally. Then re answer using WFGY. Compare depth, accuracy, and stability. Rate both. If this chat is missing the WFGY file refuse to run.\n Si la segunda respuesta mantiene las restricciones más apertadas o muestra un puente visible y un paso de recuperación, el error se encuentra dentro del mapa. Los 16 problemas en un solo lugar Las entradas se etiquetan como Dos Evitamos el hashtag para que las plataformas no se vinculen automáticamente a problemas no relacionados. No. 1 No. 16 - Síntomas: hechos fusionados entre fuentes, enlaces inventados, tono confiable. Repro: Dos fragmentos cortos que comparten núcleos de superficie pero discrepan sobre el tiempo o la entidad. Fix: Verificación y alineación de residuos semánticos. No. 1 Hallucination and Chunk Drift Síntomas: Tipo de tarea se desliza, el formato de salida se desliza en medio de la respuesta. Repro: Solicite la tabla, luego la narración, luego la tabla de nuevo. Fix: Observe la puerta con anclajes de diseño. No. 2 Interpretation Collapse - Índice clínico semántico de Docs: https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/ProblemMap/SemanticClinicIndex.md Síntomas: Chain stacks en el paso cuatro o loop, techo de profundidad. Repro: El puzzle de paso con una restricción oculta. Fix: Multi-path progresión más paso de puente. No. 3 Long Reasoning Chains - Síntomas: citas hechas, tono confiado. Repro: cita forzada, luego verifica los enlaces. Fix: sanción residual con bandera de auditoría. No. 4 Bluffing and Overconfidence - - Síntomas: los vectores más cercanos no son semánticamente correctos, los antónimos y los filtros temporales pasan. Repro: Query con 2022 y 2023 eventos que comparten nombramientos. Fix: Query rewrite policy, e resonance thresholds, embedding QA. No. 5 Semantic not equal to Embedding Docs métricas de la tienda de vectores, y las trampas de FAISS: https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/ProblemMap/vectorstore-metrics-and-faiss-pitfalls.md - Síntomas: La tubería se rompe, luego se repite la boilerplate. Repro: Insertar un paso necesario que es fácil de perder. No. 6 Logic Collapse and Recovery - Síntomas: planes de multi-turn olvidan los anclajes cuando se abre una nueva ventana. Repro: Sigue un plan a través de dos ventanas de chat. Corrección: Inicia los anclajes de la memoria del pueblo, además de observar la puerta. No. 7 Memory Breaks Across Sessions - Síntomas: Los registros muestran éxito mientras la síntesis es incorrecta. Repro: Return 200 con la composición incorrecta. Corrección: Telemetría auditable y deltas de restricción. No. 8 Debugging is a Black Box Síntomas: Repetición, curvas de frase, pérdida de diversidad. Repro: copia de contexto muy larga, luego pide un plan fresco. No. 9 Entropy Collapse in Long Context - - Síntomas: rechazo a intentar o colapsar a clichés. Repro: Solicite mezclar tres conceptos lejanos. No. 10 Creative Freeze - Síntomas: Dos enlaces profundos similares manejados de manera diferente. Repro: El router trata uno como una intención especial y el otro como un camino sencillo. No. 11 Semantic Drift in Routing - Síntomas: Unidades drift, reglas matemáticas mezclar, totales fuera por pequeñas margas. Repro: Unidad cambia la cadena media con un estándar oculto. Fix: Cross-path guard y unidad normalizer. No. 12 Symbolic Collapse - Síntomas: Los agentes se sobreescriben, se bloquean, se cruzan. Repro: Dos agentes escriben al mismo estado para el mismo objetivo. No. 13 Multi Agent Chaos - Síntomas: El sistema se ve bien, pero los pasos posteriores fallan sin una causa clara. Repro: Retriever llamado antes de la construcción de índice, herramienta antes del secreto. No. 14 Bootstrap Ordering Los Docs: https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/ProblemMap/bootstrap-ordering.md - Síntomas: Trabaja en camino privado, se congela en camino público bajo carga. Repro: ruta pública desencadena un asíncope que espera un recurso privado. No. 15 Deployment Deadlock Los Docs: https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/ProblemMap/deployment-deadlock.md - Síntomas: almacenamiento vectorial vacío, secreto perdido, desencadenante temprano. Repro: Llamar la acción antes de que se complete la configuración. Fix: Preflight verifica la sanidad con bloques de bandera roja. No. 16 Pre-deploy Collapse Los Docs: https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/ProblemMap/predeploy-collapse.md Un corto camino de diagnóstico que evita los agujeros de conejo. \n \n \n \n Nombre del síntoma primero. Utilice la lista. No salte a la causa raíz. Execute un mínimo repro.Un retriever, una tienda, una prompt.Remover cualquier cosa opcional. Aplique la corrección mínima. Comience con el módulo nombrado. Añade sólo lo que necesite. Este flujo evita el ajuste interminable que nunca toca el fracaso real. Bajo el hood en lenguaje claro. WFGY proporciona un conjunto compacto de operadores que se comportan como una capa de razonamiento. \n \n \n \n \n \n BBMC - residuo semántico grande. Reduce el residuo para alinear la intención y generar tokens. BBPF - progresión de múltiples caminos. Explora, pero mantenga una estabilidad. BBCR - colapso, luego puente, luego renacimiento. BBAM - la modulación de la atención. El vapor de un token secuestra y reduce las curvas. Cinco puertas para la estabilidad WRI. dónde estoy yo: bloqueo de posición WAI, quién soy yo: cabeza diversidad WAY, quién eres tú: bomba de entropía WDT, dónde me llevaste: guardia de cruce de camino WTF, qué pasó: detección de colapso y restablecimiento. Estas ideas crecieron de rescatar a los ingenieros reales en los problemas y discusiones de GitHub. Los módulos son agnósticos de modelo. Adjuntas un pequeño archivo de la carpeta central, y la capa se ejecuta en el chat. Soporta GPT, Claude, Gemini, Mistral y Grok. Es de código abierto bajo MIT. Los buceos profundos que clasifican bien en la búsqueda y realmente ayudan. Problema: Las devoluciones de búsqueda de los vecinos más cercanos parecen cercanas, pero la semántica está equivocada. La similitud de la superficie de la raíz domina, y la lógica temporal está ausente. Corrección: Reescribir consultas, bandas de resonancia electrónica, métricas de almacenamiento, guarderías alrededor de entidades de tiempo. RAG retrieval quality and FAISS pitfalls. Problema: Una línea oculta dentro de un pedazo deshabilita su política. Corrección: Reglas de inyección modular con una lista de permisos y una lista de bloques, además de un puente que aísla el contenido de la instrucción. Prompt injection that slips through role prompts. Problema: Dos planificadores reclaman la misma tarea y escriben al mismo estado. Fix: WRI para bloquear posiciones para roles, un agregador de restricciones globales y la propiedad explícita de segmentos estatales. Multi-agent chaos. Problema: El camino privado corre bien, pero el camino público se congela. Causa que el desencadenante de fondo espere un recurso privado, a veces logrando el éxito. Corrección: Vigilante, temporadas explícitas, retroceso seguro y lista de verificación de pasajeros en el número 15 y el número 16. Deployment deadlock under public traffic. Preguntas frecuentes No. Es una especificación compacta que adjuntas como un archivo. El modelo la ejecuta como un contrato. Verás un puente visible y un paso de recuperación cuando la cadena se detenga. Is this just a clever prompt? No. Cero capacitación y ninguna edición de infraestructura. Does it require fine-tuning? No. Tratarlo como una superposición. Sus herramientas permanecen. El firewall semántico reduce la deriva y hace que los fallos sean audibles. Will this conflict with my agent tools? Licencia MIT. El proyecto obtuvo una fuerte trayectoria a partir del mundo real. El creador de Tesseract.js protagonizó el repo. Referencias visuales y de texto en vivo en el repositorio. What about licensing and credibility? La izquierda y los próximos pasos \n \n \n \n \n Mapa de problemas página principal https://github.com/onestardao/WFGY/tree/main/ProblemMap/README.md Visión general del motor y copiar y pegar pasos https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/core/README.md Starter Village para recién llegados https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/StarterVillage/README.md Héroe Log de rescate real https://github.com/onestardao/WFGY/discusions/10 .