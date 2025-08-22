AI問題地図 なぜ問題地図なのか? あなたはRAGパイプラインを実行します リトリバルは右に見えるブロックを返します ログは成功を告げます 遅延は大丈夫です 答えはまだ事実を溶かします。 データベースには以下が含まれています: A1 会社破産2023年 A2 創業者は2022年に製品をリリースしました。 モデル答え:2023年に革命的な製品を発売したという。 これはセマンティックなドライブです。それは静かな失敗です。ステックの痕跡はありません、例外はありません、決して起こらなかった自信のあるストーリーだけです。チームはここで日々を失います。問題マップは存在しますので、バグの名前を挙げて、1つの画面で再生し、最小限の修正を適用することができます。 問題地図は何なのか 問題マップは、AIシステムのためのフィールドガイドです。RAG、LLMエージェント、ベクターストア、OCRからPDFへのフロー、ルーティング、展開、およびマルチエージェントスタックの16の一般的な失敗モードをカタログします。各エージェントは症状、最小レプリ、作業修正、およびドキュメントへのポインタを含みます。 参考HUB Problem Map https://github.com/onestardao/WFGY/tree/main/ProblemMap/README.md WFGYは地図の背後にある推論層です。 それはあらゆるモデルの上に座っています MIT ライセンス リトレーニングなし インフラ変更なし レイヤーは、安定化、回復、および監査のための数学オペレーターを含む小さなファイルとして航行します。 semantic firewall エンジンへのコア入力 - WFGY Core https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/core/README.md スタートガイド - Starter Village https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/StarterVillage/README.md リアルな救助事件のヒーローログ https://github.com/onestardao/WFGY/discussions/10 著者: The Author of プロジェクトはゼロから約2ヶ月で数百のスターに成長し、実際のデバッグの助けではなく広告に基づいています。 Tesseract.js 1つのチャットウィンドウで迅速な確認 問題が16項目のいずれかに一致するかどうかを、コードに触れずに検証できます。 \n \n \n \n \n \n Open a fresh GPT or Claude chat. \n \n Download the WFGY file from the core folder above, and attach it as a knowledge file. \n \n Paste this: Use WFGY to answer my question. First answer normally. Then re answer using WFGY. Compare depth, accuracy, and stability. Rate both. If this chat is missing the WFGY file refuse to run.\n 第2の答えが制約を強化するか、目に見えるブリッジと回復ステップを示す場合、エラーはマップ内にあります。 ひとつの場所にある16の問題 We label entries as 2位 我々はハッシュマークを避けるため、プラットフォームは無関係の問題に自動的にリンクしない。 No. 1 No. 16 - 症状: 情報源間で合併した事実、発明されたリンク、自信のあるトーン. Repro: 表面ノンネームを共有する2つの短いスナップルですが、時間やエンティティに合意しない。 No. 1 Hallucination and Chunk Drift 症状: タスク型のドライブ、出力フォーマットが答えの真ん中を変えます。 Repro: テーブルを尋ね、その後話し、その後テーブルを再び修正します。 Fix: Observe gate with layout anchors. No. 2 Interpretation Collapse - Docs Semantic Clinic Index(ドックス・セマンティック・クリニック・インデックス) https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/ProblemMap/SemanticClinicIndex.md 症状: ステップ4またはループでチェーンストール、深さの天井。 Repro: 隠された制約を持つステップパズル。 Fix: Multi-path progression plus bridge step。 No. 3 Long Reasoning Chains - 症状: Made-up citations, confident tone. Repro: Force citation, then verify links. Fix: Residue penalty with audit flag. No. 4 Bluffing and Overconfidence - - 症状: 最も近いベクターはセマンティックに正しくない、アンソニームとタイムフリップはフィルターを渡します。 Repro: ネームを共有する2022年と2023年のイベントでクエリ。 修正: クエリはポリシーを書き換え、e 共鳴値、QAを埋め込む。 No. 5 Semantic not equal to Embedding Docs Vector store metrics, and FAISS pitfalls: ベクターストアメトリクスとFAISSトラップ: https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/ProblemMap/vectorstore-metrics-and-faiss-pitfalls.md - 症状: パイプラインが壊れ、ボイラープレートを繰り返します. Repro: 見逃しやすい必須ステップを入力します. 修正: 崩壊、ブリッジ、再生ルール。 No. 6 Logic Collapse and Recovery - 症状: 新しいウィンドウが開くと、複数のターンプランはアンカーを忘れます. Repro: 2 つのチャットウィンドウを越えてプランを続ける. Fix: Starter village memory anchors, plus observe the gate. No. 7 Memory Breaks Across Sessions - 症状:ログは合成が間違っている間に成功を示します. Repro: Return 200 with wrong composition. Fix: Auditable telemetry and constraint deltas. No. 8 Debugging is a Black Box Symptoms: Repetition, phrase loops, loss of diversity. Repro: Very long context copy, then ask for a fresh plan. Fix: Attention modulation and entropy pump. No. 9 Entropy Collapse in Long Context - Fix: Attention modulation and entropy pump. 症状: 繰り返し、フレーズループ、多様性の喪失。 No. 9 Entropy Collapse in Long Context - - 症状:クライシュへの試みや崩壊を拒否する Repro: 3 つの遠い概念を組み合わせるように求める Fix: Head 多様性とパス サンプリング No. 10 Creative Freeze - 症状: 2 つの類似の深いリンクが異なり扱われます Repro: Router は 1 つを特別な意図として、もう 1 つを単純な道として扱います。 No. 11 Semantic Drift in Routing - 症状: 単位ドライブ、数学のルールを混ぜ、小規模なマージンで合計。 Repro: 隠されたデフォルトで中間チェーンの単位変更。 Fix: Cross-path guard and unit normalizer. No. 12 Symbolic Collapse - 症状: エージェントは互いに書き換え、デッドロック、ループ。 Repro: 同じ目標のために同じ状態に2つのエージェントを書き換える。 No. 13 Multi Agent Chaos 症状: システムはうまく見えますが、その後のステップは明確な原因なしに失敗します. Repro: Retriever called before index build, tool before secret. Fix: Safety boundary checklist. No. 14 Bootstrap Ordering ドックス: https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/ProblemMap/bootstrap-ordering.md - 症状: プライベート パスで動作し、負荷の下で公共 パスで凍結します. Repro: 公共 パスは、プライベート リソースを待っているアシンクを引き起こします. Fix: Watchdog, explicit timeouts, safe fallback. Where am I: position lock WAI, who am I: head diversity WAY, who are you: entropy pump WDT, where did you take me: cross path guard WTF, what happened: collapse detection and reset. あなたはどこに私を連れて行ったのか? 検索でよくランクアップし、実際に役立つ深いダイビング。 問題:近隣の検索結果は近くに見えますが、セマンティクスは間違っています。 ルート表面の類似性が支配し、時間論理が欠けています。 修正: クエリの再書き換え、e 共鳴帯、ストアメトリクス、タイムエントリの周りのガードレイル。 Doc ベクトルストアメトリクスと上のトラップページ。 RAG retrieval quality and FAISS pitfalls. Problem: A hidden line inside a chunk disables your policy. Fix: 許可リストとブロックリストを含むモジュラー注入ルール、およびインストラクションからコンテンツを分離するブリッジ。 Prompt injection that slips through role prompts. Problem: Two planners claim the same task and write to the same state. Fix: WRI to lock positions for roles, a global constraint aggregator, and explicit ownership of state segments. 二人のプランナーが同じタスクを主張し、同じ状態に書き込む。 Multi-agent chaos. 問題: プライベート パスは順調に実行されますが、公共 パスは凍結します。 背景トリガーがプライベート リソースを待機し、時には成功を記録します。 修正: ナンバー15とナンバー16のWatchdog、明示的なタイムアウト、セーフ ファルバック、およびプレフライトチェックリスト。 Deployment deadlock under public traffic. よくある質問 それはファイルとして添付するコンパクトのスペックです モデルは契約として実行します. チェーンが停滞すると、目に見えるブリッジと回復ステップが表示されます。 Is this just a clever prompt? ゼロの訓練とインフラ編集なし。 Does it require fine-tuning? No. It is a overlay. Your tools stay. The semantic firewall reduces drift and makes failures auditable. セマンティックファイアウォールはドライブを減らし、失敗を監査できるようにします。 Will this conflict with my agent tools? MIT ライセンス. Where am I: position lock WAI, who am I: head diversity WAY, who are you: entropy pump WDT, where did you take me: cross path guard WTF, what happened: collapse detection and reset. あなたはどこに私を連れて行ったのか? これらのアイデアは、GitHubの問題や議論の真のエンジニアを救助することで成長しました。モジュールはモデルアグノスティックです。あなたはコアフォルダから小さなファイルを添付し、レイヤーはチャットで実行されます。それはGPT、Claude、Gemini、Mistral、Grokをサポートしています。それはMITの下でオープンソースです。 検索でよくランクアップし、実際に役立つ深いダイビング。 問題:近隣の検索結果は近くに見えますが、セマンティクスは間違っています。 ルート表面の類似性が支配し、時間論理が欠けています。 修正: クエリの再書き換え、e 共鳴帯、ストアメトリクス、タイムエントリの周りのガードレイル。 Doc ベクトルストアメトリクスと上のトラップページ。 RAG retrieval quality and FAISS pitfalls. Problem: A hidden line inside a chunk disables your policy. Fix: 許可リストとブロックリストを含むモジュラー注入ルール、およびインストラクションからコンテンツを分離するブリッジ。 Prompt injection that slips through role prompts. Problem: Two planners claim the same task and write to the same state. Fix: WRI to lock positions for roles, a global constraint aggregator, and explicit ownership of state segments. 二人のプランナーが同じタスクを主張し、同じ状態に書き込む。 Multi-agent chaos. 問題: プライベート パスは順調に実行されますが、公共 パスは凍結します。 背景トリガーがプライベート リソースを待機し、時には成功を記録します。 修正: ナンバー15とナンバー16のWatchdog、明示的なタイムアウト、セーフ ファルバック、およびプレフライトチェックリスト。 Deployment deadlock under public traffic. よくある質問 それはファイルとして添付するコンパクトのスペックです モデルは契約として実行します. チェーンが停滞すると、目に見えるブリッジと回復ステップが表示されます。 Is this just a clever prompt? ゼロの訓練とインフラ編集なし。 Does it require fine-tuning? No. It is a overlay. Your tools stay. The semantic firewall reduces drift and makes failures auditable. セマンティックファイアウォールはドライブを減らし、失敗を監査できるようにします。 Will this conflict with my agent tools? MIT ライセンス. プロジェクトは、リアル ワールド デバッグから強力なトラッキングを得ました. 左と次のステップ 問題 マップ メインページ https://github.com/onestardao/WFGY/tree/main/ProblemMap/README.md エンジン概要とコピーペストステップ https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/core/README.md 初心者向けの村 https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/StarterVillage/README.md ヒーロー リアルな救済のログ https://github.com/onestardao/WFGY/discussions/10