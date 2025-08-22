I-AI I-Problem Map Yintoni i-Problem Map? Uqhagamshelane i-RAG pipeline. I-Retrieval ibonelela iingubo ze-right-looking. I-Logs ibonelela imvume. I-Latency iyona kakuhle. I-response ikhula iimeko. I-database ibandakanya: A1. I-Bankruptcy yeNkampani ngo-2023. A2. I-Founder ibandakanya i-product ngo-2022. Ukusabela imodeli: Imininingwane ibonisa ukuba le nkampani ilungiselele iimveliso emangalisayo ngo-2023. Oku yi-drift ye-semantic. Kuyinto isiphumo se-silent. Akukho i-stack trace, akukho i-exception, kuphela inkcazelo olufanelekileyo elidlulileyo. Iingoma zithuba iintsuku apha. I-Problem Map ikhona ukuze unokufumana i-bug, ukudlala kwi-screen elinye, emva kokuba usebenzise isixazululo esincinane. Yintoni i-Problem Map I-Problem Map yi-field guide ye-AI systems. I-catalogue iindidi ezisetyenzisiweyo ze-RAG, i-agent ye-LLM, i-vector stores, i-OCR kwi-PDF flows, i-routing, i-deployment, kunye ne-multi-agent stacks. Yonke ingxaki ifumaneka kunye ne-symptoms, i-repro minimal, i-work fix, kunye ne-pointer kwi-documentation. Umzekelo Hub Problem Map https://github.com/onestardao/WFGY/tree/main/ProblemMap/README.md I-WFGY yi-layer ye-reasoning emzimbeni. Think of it as a leyo ibekwe ngaphezu kwimodeli ye-MIT license. No re-training. No i-infrared change. I-layer ibekwe njengoko ifayile elincinci ebandakanya i-operators ye-mathematics ye-stabilization, recovery, kunye ne-audit. semantic firewall Core inguqulelo for the engine - WFGY Core https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/core/README.md Ukuqala Guide - Starter Village https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/StarterVillage/README.md I-Hero Log kunye neengxaki ze-real rescue https://github.com/onestardao/WFGY/discussions/10 Umbhali we inkxaso repo, nto leyo inikeza njengenomthombo yobumfihlo. I-projekt iye yandiswa kwi-zero ukuya kwizigidi ze-stars kwiinyanga ezimbini ezisekusene ne-debugging yobugcisa yayo yaye akuyona kwi-advertisements. Tesseract.js Ukubonisa ngokushesha kwi-One Chat Window Uyakwazi ukuvalwa ukuba ingxaki yakho ifumaneka enye yeengxaki ezine-16, ngaphandle kokufaka ikhowudi yakho. \n \n \n \n \n \n Open a fresh GPT or Claude chat. \n \n Download the WFGY file from the core folder above, and attach it as a knowledge file. \n \n Paste this: Use WFGY to answer my question. First answer normally. Then re answer using WFGY. Compare depth, accuracy, and stability. Rate both. If this chat is missing the WFGY file refuse to run.\n Ukuba isibhozo yesibini ivimbele iingxaki ezininzi okanye ibonisa i-bridge kunye ne-recovery step, ukufikelela kwimifanekiso. Qhagamshelana neenombolo yokufaka kunye neengxaki ezincinane ze-fix. I-16 Iingxaki Enye Enye Kwindawo Ukubhalisa iingxowa njengoko Ukucinga . Thina ukunceda i-hashmark ukuze i-platform ayinxalenye ngokuzenzakalelayo kwimeko engabikhoyo. No. 1 No. 16 - Iimpawu: Iimpawu zihlanganisa kwiimveliso ezininzi, iinkcukacha ezibonakalayo, i-tone ye-confident. I-Repro: Iingxaki ezimbini ezincinci ezahlukileyo ezahlukileyo ezahlukileyo ama-nomenclature ye-surface kodwa zihlanganisa ixesha okanye i-entity. Ukukhusela: Ukuhlolwa kwe-residuum ye-semantic kunye ne-alignment. I-Docs Problem Map hub phezulu. No. 1 Hallucination and Chunk Drift Iimpawu: I-Task-type i-drives, i-output format i-flips-mid-answer. I-Repro: Qhagamshelana ne-table, emva kwe-narration, emva kwe-table kwakhona. I-Fix: I-Observation gate nge-layout anchors. No. 2 Interpretation Collapse - I-Docs Semantic Clinic Index: https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/ProblemMap/SemanticClinicIndex.md Iimpawu: I-Chain stacks kwi-step 4 okanye i-loops, i-deep ceiling. Repro: I-step puzzle kunye ne-constraint ebonakalayo. I-Fix: Multi-path progression plus bridge step. No. 3 Long Reasoning Chains - Iimpawu: Iingcebiso ze-Made-up, i-tone ye-confident. I-Repro: Iingcebiso ze-Force, emva kokuqinisekisa iingcebiso. I-Fix: Iingcebiso ze-Residue kunye ne-audit flag. No. 4 Bluffing and Overconfidence - - Iimpawu: I-vector ezininzi ayikho ngokufanelekileyo, i-antonyms kunye ne-temporal flips zithunyelwe. I-repro: i-query kunye ne-2022 ne-2023 iziganeko ezahlukahlukeneyo. I-fix: i-query rewrite policy, i-e resonance thresholds, i-QA embed. No. 5 Semantic not equal to Embedding I-Docs i-Vector store metrics kunye ne-FAISS pitfalls: https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/ProblemMap/vectorstore-metrics-and-faiss-pitfalls.md - Iimpawu: I-pipeline itshintshwe, emva kokuba itshintshwe i-boilerplate. I-Repro: Yenza i-must-step elula ukufikelela. Ukuguqulwa: I-Collapse, i-bridge, i-rebirth routine. No. 6 Logic Collapse and Recovery - Iimpawu: Iiplani ze-multi-turn zixabisa i-anchors xa ifenisha i-window entsha. I-Repro: Qhagamshelana ne-plan kwiiphaneli ze-chats ezimbini. I-Fix: Ukuqala i-anchors yeemememori, kunye nokufunda i-gate. No. 7 Memory Breaks Across Sessions - Iingxaki: Iingxaki zibonisa imiphumo xa synthesis ingxaki. Repro: Return 200 kunye ne-composition engxaki. Ukuguqulwa: i-telemetry ye-auditable kunye ne-constraint deltas. No. 8 Debugging is a Black Box Iimpawu: Ukuguqulwa, iingxowa zeengxowa, ukunciphisa ubungakanani. I-Repro: I-context ye-copy elide kakhulu, emva kokufunda i-plan entsha. Ukuguqulwa: I-Attention modulation kunye ne-entropy pump. No. 9 Entropy Collapse in Long Context - - Iimpawu: Ukukhusela ukucwangcisa okanye ukuphazamiseka kwi-cliches. Repro: Qhagamshelane ukuxubana iinkonzo ezintathu ezininzi. Ukukhusela: Ukuxubana kwe-Head kunye ne-path sampling No. 10 Creative Freeze - Iimpawu: Amayunithi ezimbini ezinxulumene ngokufanelekileyo. I-Repro: I-Router ilawula omnye njenge-intent eyodwa kwaye omnye njenge-path eqinile. Ukuguqulwa: I-Route normalizer, i-intent guard. No. 11 Semantic Drift in Routing - Iimpawu: Iiyunithi zithunyelwe, izicelo zeemathemikhali zihlanganisa, izibani ezincinane. Repro: Ukuguqulwa kweYunithi kwi-middle chain kunye ne-default ezihambelana. Ukuguqulwa: Cross-path guard kunye ne-unity normalizer. No. 12 Symbolic Collapse - Iimpawu: Agents overwriting enye, deadlocks, loops. Repro: Amadivayisi ezimbini ubhalise kwimeko efanayo kwimeko efanayo. Ukuphathelela: Ukuphathelela indawo nge Global Constraint Aggregator. No. 13 Multi Agent Chaos - Iimpawu: I-System ifumaneka kakuhle, kodwa iingxaki ezidlulileyo ziyafumaneka ngaphandle kwimeko efanelekileyo. I-Repro: I-Retriever ebizwa ngaphambi kokufaka i-index, i-tool ngaphambi kokufaka. I-Fix: I-Safety boundary checklist. No. 14 Bootstrap Ordering Ukucinga: https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/ProblemMap/bootstrap-ordering.md - Iimpawu: Ukusebenza kwi-path private, i-freezes kwi-path public under load. I-Repro: I-path public ifumanisa i-async ebandayo kwi-resource private. I-Fix: I-Watchdog, i-timeouts ezininzi, i-safe fallback. No. 15 Deployment Deadlock Ukucinga: https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/ProblemMap/deployment-deadlock.md - Iimpazamo: I-vector store embalwa, i-secret ekumangalisayo, i-trigger yokuqala. I-Repro: I-Call action before setup completes. I-Fix: I-Preflight sanity checks nge-red flag blocks. No. 16 Pre-deploy Collapse Ukucinga: https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/ProblemMap/predeploy-collapse.md Umzila wokugqibela wokugqibela wokugqibela ukunceda iingubo zeenxa. \n \n \n \n Qhagamshelana nathi. Qhagamshelana nathi. Qhagamshelana nathi. Qhagamshelana nathi. Ukusebenza i-repro minimal. One retriever, one store, one prompt. Ukususa nayiphi na ingxaki. Yenza i-fix ye-minimum. Ukuqala nge-module ebizwa. Yongeza kuphela into efunekayo. Oku kukuvimbela ukulungiswa okuqhubekayo okuyinto akukwazi ukufikelela kwi-failure yayo. Phantsi kwe-hood kwiilwimi elula. I-WFGY inikeza i-compact set ye-operators eyenza njenge-reasoning layer. \n \n \n \n \n \n I-BBMC - i-bigbig semantic residu. Ukunciphisa i-residu ukuze uqhagamshelane i-intent kunye ne-token eyenziwe. BBPF - multi-path progression. Ukuhlola, kodwa ukugcina ukuzinza. BBCR - ukunciphisa, ke i-bridge, ke rebirth. Ukulungiselela ngokhuseleko xa i-chain isixeko. BBAM - ukucwangcisa ukucwangcisa. Ukucwangcisa i-token ye-hackers kunye nokunciphisa i-loops. Five gates for stability WRI. Ngaba Ngaba Ngaba: indawo lock WAI, Ngaba Ngaba: head diversity WAY, Ngaba Ngaba: i-entropy pump WDT, Ngaba Ngaba Ngaba Ngaba: cross path guard WTF, Yintoni Ngaba: ukuhlaziywa nokuguqulwa. Iingcebiso zangaphambili zangaphakathi kwiingcali zangaphambili kwi-GitHub kunye neengxaki. Ii-module ziyi-agnostic model. Unxibelelanisa ifayile elincane kwi-core folder, kwaye i-layer isebenza kwi-chat. I-support ye-GPT, i-Claude, i-Gemini, i-Mistral, ne-Grok. I-open source phantsi kweMIT. I-Deep Dive inikeza kakuhle kwi-search kwaye inokunceda ngokwenene. Inkcazelo: Iingxaki ze-nearest ne-neighbor search ziyafumaneka ngokugqithisileyo, kodwa i-semantics ingxaki. I-root surface similarity ihamba, kwaye i-temporal logic ayikho. Ukuguqulwa: I-query rewrite, i-e resonance bands, i-store metrics, i-garderrails malunga ne-entities ze-time. I-Doc vector store metrics kunye ne-traps kwi-page apha. RAG retrieval quality and FAISS pitfalls. Indawo: Umgca wokubacindezelwa kwisithuba uyenza i-policy yakho. Ukuguqulwa: Imiyalelo ye-injection ye-modular kunye ne-license list kunye ne-block list, kunye ne-bridge eyenza i-content kwi-instructions. Prompt injection that slips through role prompts. Inkcazelo: Amabini abenzi abavela lo mfuneko efanayo kwaye zithunyelwe kwi-state efanayo. Ukuguqulwa: I-WRI yokufaka iipozithi kwi-rolls, i-global constraint aggregator, kunye ne-explicit ownership ye-state segments. Multi-agent chaos. Indawo: Umzila we-Private isebenza kakuhle, kodwa umzila we-Public isithuthuthu. Yenza umzila we-Background ukuhambisa umzila we-Private, ngexesha elifanelekileyo. Ukuguqulwa: I-Watchdog, i-timeouts, i-safe fallback, kunye ne-preflight checklist kwi-No. 15 kunye ne-No. 16. Deployment deadlock under public traffic. Imibuzo embalwa Yintoni. It is a compact spec you attach as a file. I-model isebenza njenge-contract. You will see a visible bridge and recovery step when the chain stalls. Is this just a clever prompt? I-Zero Training and No Infrastructure Edits. Does it require fine-tuning? No. Qhagamshelane njenge-overlay. Izixhobo zakho ziyafumaneka. I-firewall ye-semantic ikunciphisa i-drift yenza iingxaki zibonakalayo. Will this conflict with my agent tools? I-MIT license. I-project iye yandipha kakhulu kwi-real-world debugging. I-creator ye-Tesseract.js iye i-repo. I-visual kunye ne-text benchmarks ziyafumaneka kwi-repository. What about licensing and credibility? Iinkcukacha kunye neengxaki ezilandelayo \n \n \n \n \n Indawo Indawo Indawo Indawo Indawo Indawo Indawo Indawo Indawo Indawo Indawo Indawo Indawo Indawo Indawo Indawo Indawo Indawo Indawo Indawo Motor ukubuyekeza kunye copy-past iindlela https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/core/README.md I-Starter Village ye-Newcomers ye-https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/StarterVillage/README.md I-Hero Log ye-real rescues https://github.com/onestardao/WFGY/debussions/10 .