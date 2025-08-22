O mapa do problema Por que um mapa de problemas? Você executa um pipeline RAG. Retrieval retorna os pedaços de olhar direito. Os logs dizem sucesso. A latência é boa. A resposta ainda derrete fatos. Um banco de dados contém: A1. falência da empresa em 2023. A2. Fundador lançou um produto em 2022. Resposta do modelo: diz que a empresa lançou um produto revolucionário em 2023. Este é um desvio semântico. É um fracasso silencioso. Nenhum rastro de pilha, nenhuma exceção, apenas uma história confiante que nunca aconteceu. As equipes perdem dias aqui. O Mapa de Problemas existe para que você possa nomear o bug, reproduzi-lo em uma tela e, em seguida, aplicar uma correção mínima. O que é o mapa do problema O Mapa de Problemas é um guia de campo para sistemas de IA. Ele cataloga dezesseis modos de falha comuns em RAG, agentes LLM, lojas de vetores, fluxos OCR para PDF, roteamento, implantação e pilhas de múltiplos agentes. Cada entrada vem com sintomas, um mínimo repro, uma correção de trabalho e um ponteiro para a documentação. Referência Hub Problem Map https://github.com/onestardao/WFGY/tree/main/ProblemMap/README.md WFGY é a camada de raciocínio por trás do mapa. que está acima de qualquer modelo. licença MIT. Sem retraining. Sem alteração infra. A camada navega como um pequeno arquivo que contém operadores matemáticos para estabilização, recuperação e auditoria. semantic firewall Introdução ao motor - WFGY Core https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/core/README.md Guia de Início - Starter Village https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/StarterVillage/README.md Hero Log com casos reais de resgate https://github.com/onestardao/WFGY/discussions/10 O autor do O projeto cresceu de zero para centenas de estrelas em cerca de dois meses com base em ajuda de depuração real e não anúncios. Tesseract.js Confirmação rápida em uma janela de chat Você pode validar se o seu problema corresponde a um dos dezesseis itens sem tocar no seu código. \n \n \n \n \n \n Open a fresh GPT or Claude chat. \n \n Download the WFGY file from the core folder above, and attach it as a knowledge file. \n \n Paste this: Use WFGY to answer my question. First answer normally. Then re answer using WFGY. Compare depth, accuracy, and stability. Rate both. If this chat is missing the WFGY file refuse to run.\n Se a segunda resposta manter as restrições mais apertadas ou mostrar uma ponte visível e um passo de recuperação, o erro está dentro do mapa. Os 16 problemas em um só lugar Nós marcamos as entradas como Dois Evitamos a hashtag para que as plataformas não se conectem automaticamente a questões não relacionadas. No. 1 No. 16 - Sintomas: Fatos fundidos entre fontes, links inventados, tom confiante. Repro: Dois pedaços curtos que compartilham nomes de superfície, mas discordam sobre o tempo ou a entidade. Correção: Verificação e alinhamento de resíduos semânticos. No. 1 Hallucination and Chunk Drift Sintomas: Tipo de tarefa se desliza, formato de saída se desliza no meio da resposta. Repro: Peça uma tabela, depois uma narrativa e, em seguida, outra tabela. No. 2 Interpretation Collapse - Índice Semântico Clínico: https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/ProblemMap/SemanticClinicIndex.md Sintomas: correntes de cadeia no passo quatro ou loops, teto de profundidade. Repro: O quebra-cabeça passo com uma restrição oculta. Fix: Multi-path progressão mais passo de ponte. No. 3 Long Reasoning Chains - Sintomas: citações feitas, tom confiante. Repro: citação forçada, em seguida, verifique os links. Fix: Penalidade residual com bandeira de auditoria. No. 4 Bluffing and Overconfidence - - Sintomas: Os vetores mais próximos não estão semanticamente corretos, antônimos e filtro de flips temporários passam. Repro: Query com eventos de 2022 e 2023 que compartilham nomes. Fix: Query rewrite policy, e-resonance thresholds, embedding QA. No. 5 Semantic not equal to Embedding Docs métricas de loja do vetor e armadilhas da FAISS: https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/ProblemMap/vectorstore-metrics-and-faiss-pitfalls.md - Sintomas: tubulação quebra, em seguida, repete a placa da caldeira. Repro: Insira um passo obrigatório que é fácil de perder. No. 6 Logic Collapse and Recovery - Sintomas: planos multi-turn esquecer âncoras quando uma nova janela se abre. Repro: Continuar um plano através de duas janelas de bate-papo. Fix: Iniciar âncoras de memória da aldeia, além de observar a porta. No. 7 Memory Breaks Across Sessions - Sintomas: Os registros mostram sucesso enquanto a síntese é errada. Repro: Return 200 com composição errada. Correção: Telemetria auditável e deltas de constrangimento. No. 8 Debugging is a Black Box Sintomas: Repetição, curvas de frase, perda de diversidade. Repro: cópia de contexto muito longo, em seguida, peça um plano fresco. No. 9 Entropy Collapse in Long Context - - Sintomas: Recusa em tentar ou colapsar para clichês. Repro: Peça para misturar três conceitos distantes. Correção: Diversidade de cabeças e amostragem de caminho No. 10 Creative Freeze - Sintomas: Dois links profundos semelhantes tratados de forma diferente. Repro: O roteador trata um como intenção especial e o outro como caminho simples. No. 11 Semantic Drift in Routing - Sintomas: Unidades drift, regras matemáticas misturadas, totals off por pequenas margens. Repro: Unidade muda no meio da cadeia com um padrão oculto. Fix: Cross-path guard e unit normalizer. No. 12 Symbolic Collapse - Sintomas: Agentes sobrescrever um ao outro, deadlocks, loops. Repro: Dois agentes escrever para o mesmo estado para o mesmo objetivo. No. 13 Multi Agent Chaos - Sintomas: O sistema parece bom, mas os passos posteriores falham sem uma causa clara. Repro: Retriever chamado antes da construção do índice, ferramenta antes do segredo. Fix: Lista de verificação de limite de segurança. No. 14 Bootstrap Ordering Os Docs: https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/ProblemMap/bootstrap-ordering.md - Sintomas: Trabalha no caminho privado, congela no caminho público sob carga. Repro: O caminho público desencadeia uma asíncope que espera por um recurso privado. No. 15 Deployment Deadlock Os Docs: https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/ProblemMap/deployment-deadlock.md - Sintomas: armazenamento vetorial vazio, segredo perdido, gatilho precoce. Repro: Chame a ação antes da instalação terminar. Correção: Verificações de saúde prévia com blocos de bandeira vermelha. No. 16 Pre-deploy Collapse Os Docs: https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/ProblemMap/predeploy-collapse.md Um caminho de diagnóstico curto que evita buracos de coelho. \n \n \n \n Nomeie o sintoma primeiro. Use a lista. Não salte para a causa raiz. Execute um mínimo repro. Um retriever, uma loja, uma prompt. Remova qualquer coisa opcional. Aplique a correção mínima. Comece com o módulo nomeado. Adicione apenas o que você precisa. Este fluxo impede o ajuste interminável que nunca atinge o fracasso real. Sob o capô em linguagem simples. WFGY fornece um conjunto compacto de operadores que se comportam como uma camada de raciocínio. \n \n \n \n \n \n BBMC - grande resíduo semântico. Reduzir resíduo para alinhamento de intenção e tokens gerados. BBPF - progressão multi-caminho. Explore, mas mantenha uma estabilidade ligada. BBCR - colapso, depois ponte, depois renascimento. redefinição segura quando uma cadeia pára. BBAM - modulação de atenção. Um token de vapor sequestra e reduz os circuitos. Onde estou eu: bloqueio de posição WAI, quem sou eu: cabeça diversidade WAY, quem é você: bomba de entropia WDT, onde me levou: guarda de cruzamento WTF, o que aconteceu: detecção de colapso e redefinição. Estas ideias cresceram de resgatar engenheiros reais em questões e discussões do GitHub. Os módulos são modelo agnóstico. Você anexou um pequeno arquivo da pasta de núcleo, e a camada é executada no bate-papo. Ele suporta GPT, Claude, Gemini, Mistral e Grok. É de código aberto sob o MIT. Profundos mergulhos que classificam bem na busca e realmente ajudam. Problema: Os retornos de pesquisa do vizinho mais próximo parecem próximos, mas a semântica está errada. A semelhança de superfície da raiz domina e a lógica temporal está ausente. Correção: Reescreva a consulta, faixas de ressonância eletrônica, métricas de armazenamento, guardrails em torno de entidades do tempo. RAG retrieval quality and FAISS pitfalls. Problema: Uma linha oculta dentro de um pedaço desativa sua política. Correção: Regras de injeção modulares com uma lista de permissões e uma lista de blocos, além de uma ponte que isola o conteúdo da instrução. Prompt injection that slips through role prompts. Problema: Dois planejadores reivindicam a mesma tarefa e escrevem para o mesmo estado. Fix: WRI para bloquear posições para papéis, um agregador de restrições globais e propriedade explícita de segmentos estatais. Multi-agent chaos. Problema: O caminho privado funciona bem, mas o caminho público congela. Causa que o desencadeador de fundo aguarde por um recurso privado, às vezes logando o sucesso. Correção: Vigilante, timeouts explícitos, falseamento seguro e lista de verificação de pré-volta no número 15 e no 16. Deployment deadlock under public traffic. Perguntas frequentes Não. É uma especificação compacta que você anexa como um arquivo. O modelo o executa como um contrato. Você verá uma ponte visível e um passo de recuperação quando a cadeia parar. Is this just a clever prompt? Zero treinamento e nenhuma edição de infraestrutura. Does it require fine-tuning? Não. Trate-o como uma sobreposição. suas ferramentas permanecem. O firewall semântico reduz a deriva e torna as falhas audíveis. Will this conflict with my agent tools? Licença MIT. O projeto ganhou forte tração do mundo real de depuração. O criador do Tesseract.js estrelou o repo. Referências visuais e de texto ao vivo no repositório. What about licensing and credibility? Links e os próximos passos \n \n \n \n \n Mapa do problema página principal https://github.com/onestardao/WFGY/tree/main/ProblemMap/README.md Visão geral do motor e copiar e colar passos https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/core/README.md Inicial Village para recém-chegados https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/StarterVillage/README.md Log de herói de resgate real https://github.com/onestardao/WFGY/discussions/10 .