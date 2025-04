Mawari Pioneers חווית AI עירונית במחוז נמבה של אוסקה: איך אוסקה נכנסת לעתיד

מה אם הנסיעה היומית שלך יכולה להפוך לחוויה דיגיטלית אינטראקטיבית? בתחנת אוסקה השוקקת, הנוסעים עשויים להיתקל בקרוב במדריכים דיגיטליים תלת מימדיים בזמן אמת כחלק מיוזמה עירונית חדשה. Mawari שיתפה פעולה עם Nankai Electric Railway Co., Ltd., Meta Osaka Co., Ltd., ו-e-stadium Co., Ltd. כדי להשיק Digital Entertainment City Namba, פרויקט שישלב אווטארים תלת מימדיים מונעי בינה מלאכותית, מציאות מורחבת (XR) ותשתית פיזית מבוזרת (DePIN) ברחבי העיר. היוזמה תפרוס סוכני בינה מלאכותית המסוגלת לספק הדרכת תיירים ושירות לקוחות במרחבים ציבוריים באמצעות הזרמת 3D בזמן אמת והתקני מחשוב קצה המותקנים ברחבי הרשת של ננקאי.





הפרויקט נועד להפוך חללי מעבר מסורתיים למוקדים דיגיטליים אינטראקטיביים. על ידי שילוב של AI, XR ו-DePIN, המערכת האקולוגית החדשה מבקשת לתמוך בסיוע רב לשוני לתיירים וליצור הזדמנויות תעסוקה גמישות לעובדים מרוחקים ואחרים. Mawari, עם ניסיון מלמעלה מ-50 פרויקטים של XR ברחבי העולם, תשתמש בטכנולוגיה המוגנת בפטנט שלה כדי לנהל את ההזרמה האיכותית של תוכן דיגיטלי תוך הפחתת דרישות רוחב הפס.









בעלי עניין מקומיים מדגישים כי הפרויקט צפוי להגביר את המעורבות העירונית ולשפר את החוויה הכוללת של המרחבים הציבוריים. Nankai Electric Railway, אחת מספקיות התחבורה הוותיקות של יפן, מציבה את היוזמה כדרך למודרניזציה של התחנות והאזורים הסובבים אותה. Meta Osaka וה-e-stadium תורמים את המומחיות שלהם בפיתוח אזורי ואסטרטגיה דיגיטלית כדי לעזור לעצב את יישום הפרויקט.

מחשבות אחרונות

פרויקט Digital Entertainment City Namba מסמן ניסוי בולט בשילוב חוויות אורבניות דיגיטליות ופיזיות בקנה מידה עירוני. אמנם היוזמה עשויה לשפר את מעורבות המשתמשים ולתמוך בכלכלות מקומיות באמצעות שירותים דיגיטליים חדשניים, אך היא גם מזמינה בדיקה מדוקדקת לגבי חוסן תשתיות ונגישות דיגיטלית לכל האזרחים. משקיפים יהיו להוטים לראות כיצד גישה משולבת זו פועלת כמודל לפיתוח עירוני עתידי.





Mawari, המשמשת כלקוחה העיקרית בשיתוף פעולה זה, מדגישה את מחויבותה לדחיפת גבולות המחשוב המרחבי. בהתבסס על מורשת של למעלה מ-50 פרויקטי XR ברחבי העולם, Mawari ממנפת את פתרונות המחשוב החדשניים שלה ואת הזרמת 3D בזמן אמת כדי ליצור נוף אורבני המשלב חדשנות דיגיטלית עם חיי היומיום. ההשקעה האסטרטגית של החברה בתשתית מבוזרת שואפת לא רק לשפר את האינטראקציה הציבורית באמצעות אווטרים דמויי AI, אלא גם להגדיר מודל שניתן לשכפל ליוזמות עיר חכמות ברחבי העולם. מיזם זה מאשש מחדש את החזון של Mawari להפוך חוויות דיגיטליות סוחפות לנגישות, יעילות ומשנות עבור קהילות ברחבי אוסקה.





