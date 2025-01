Unir xogos e Web3 a través do deseño de xogadores | Entrevista a Riccardo Sibani

Nunha entrevista exclusiva, Riccardo Sibani desvela a visión estratéxica que impulsa My Neighbor Alice, un MMO impulsado por blockchain que está a establecer novos estándares nos xogos Web3. Desde gañar o Proxecto do Ano de Binance ata desenvolver ferramentas de contido xerado polos usuarios, Sibani comparte ideas sobre a creación de xogos de cadea de bloques sostibles que prioricen a experiencia dos xogadores sobre a complexidade tecnolóxica.





Ishan Pandey: Ola Riccardo Sibani, benvido á nosa serie "Detrás da startup". My Neighbor Alice alcanzou un éxito notable desde o principio, converténdose no Proxecto do Ano 2021 de Binance. Como influíu este primeiro recoñecemento nas túas decisións estratéxicas e na visión do crecemento do proxecto?





Riccardo Sibani: Recibir o premio ao Proxecto do Ano de Binance desde o principio foi unha honra e un catalizador para a nosa dirección estratéxica. Mostrounos que hai unha forte comunidade entusiasmada por ver que a tecnoloxía Web3 se expande ao espazo dos xogos. Este recoñecemento subliña o noso compromiso de darlle poder aos xogadores. Cada paso que damos, xa sexa o desenvolvemento dunha gobernanza guiada polo usuario ou a descentralización do xogo, está guiado pola idea de que os xogadores deberían ter unha participación real no xogo. O apoio inicial reforzou a nosa visión e axudounos a dar pasos máis ambiciosos para facer posible un mundo totalmente descentralizado e propiedade da comunidade.





Ishan Pandey: A industria dos xogos viu moitos proxectos blockchain vir e saír. Como garante o modelo de negocio de My Neighbor Alice a sustentabilidade a longo prazo mantendo o equilibrio entre o goce dos xogos e a integración da cadea de bloques?





Riccardo Sibani: A sustentabilidade a longo prazo nos xogos Web3 é realmente un desafío, especialmente a medida que se asentou o bombo. O noso enfoque foi priorizar un xogo agradable e inmersivo que só usa blockchain, en lugar de crear un produto centrado na blockchain con elementos de xogo. En primeiro lugar, centrámonos nunha xogada de calidade: ofrecendo valor a través dun xogo no que os xogadores realmente queren pasar o tempo. Despois, a tecnoloxía Blockchain funciona entre bastidores para ofrecer aos xogadores máis control, desde a propiedade real dos activos ata a participación na gobernanza. Ao manter os elementos da cadea de bloques sen fisuras e centrándonos en ofrecer experiencias de xogo tanxibles, podemos manter o compromiso e reter aos xogadores a longo prazo.





Ishan Pandey: Como alguén que estivo en Web3 desde 2016, podería explicar os desafíos técnicos de crear un xogo MMO totalmente en cadea e como a cadea de bloques de Chromia axuda específicamente a superar estes obstáculos?





Riccardo Sibani: Desenvolver un xogo MMO totalmente en cadea foi unha viaxe altamente técnica con desafíos en cada esquina. As cadeas de bloques están deseñadas inherentemente para a transparencia e a descentralización, pero tamén traen limitacións en canto a velocidade, escalabilidade e experiencia do usuario. Chromia axuda a abordar estas limitacións ofrecendo unha infraestrutura única optimizada para xogos, que combina bases de datos relacionais coa tecnoloxía blockchain. Isto permítenos xestionar interaccións de datos complexas necesarias para un xogo como My Neighbor Alice sen sacrificar a velocidade nin a experiencia do xogador. A estrutura de Chromia permite un xogo descentralizado e propiedade dos xogadores sen as friccións habituais, o que nos permite ofrecer unha experiencia MMO sen fisuras totalmente en cadea.





Ishan Pandey: as ferramentas de contido xerado polos usuarios son unha función importante para My Neighbor Alice. Que consideracións técnicas entraron no deseño dun sistema que permita aos usuarios non técnicos crear activos de cadea de bloques de forma intuitiva?





Riccardo Sibani: O contido xerado polos usuarios na cadea de bloques é un gran paso adiante para a descentralización, pero sabiamos que tiña que ser fácil de usar para todos, independentemente dos coñecementos técnicos. O obxectivo principal era facer que se sinta tan fácil como crear ou intercambiar elementos en xogos tradicionais. Para conseguilo, centrámonos na construción de interfaces intuitivas e na simplificación das complexidades das transaccións blockchain. Deste xeito, a nosa comunidade pode centrarse na creatividade, mentres nós manexamos a tecnoloxía en segundo plano.





Actualmente estamos a traballar nalgunhas funcións próximas que tamén cremos que terán un gran impacto nos usuarios non técnicos. O ano que vén, o noso xogo estará dispoñible en todos os dispositivos, o que lle permitirá xogar e xogar cun só clic. Converterse en plataformas múltiples e reducir as barreiras de entrada ao xogo tamén terá un impacto positivo na comunidade. Hai moitas noticias como un novo sistema económico e de fichas no xogo, deseñado para facer a túa experiencia aínda máis atractiva, e unha asociación cunha das maiores IP do sector, aínda que aínda non podemos revelar detalles. Pero todo iso seguramente potenciará unha mellor experiencia para os xogadores.





Ishan Pandey: Desde a túa experiencia na transición do desenvolvemento de cadeas de bloques tradicional aos xogos, cales son os obstáculos técnicos únicos para crear unha experiencia de xogo Web3 sen fisuras que atraia aos usuarios principais?





Riccardo Sibani: O maior obstáculo é reducir a fricción. Os xogadores tradicionais esperan experiencias rápidas e sen problemas, mentres que os xogos Web3 adoitan implicar pasos como configurar carteiras ou xestionar as taxas de transacción. Resolvemos isto desenvolvendo un proceso de incorporación simplificado e garantindo que as transaccións no xogo sexan o máis sinxelas posible. Superar estes desafíos técnicos é esencial para ofrecer unha experiencia comparable aos xogos correntes. O noso obxectivo final é que os xogadores esquezan que ata están interactuando coa tecnoloxía blockchain, deixando que o xogo fale por si só.





Ishan Pandey: o xogo inspírase en Animal Crossing mentres engade funcións blockchain. Como manteñas o delicado equilibrio entre os elementos de xogo coñecidos e a innovadora funcionalidade de cadea de bloques sen esmagar aos xogadores?





Riccardo Sibani: O noso enfoque foi manter o xogo básico divertido, amigable e familiar ao mesmo tempo que incorpora funcións de cadea de bloques que melloran realmente a axencia dos xogadores. Por exemplo, en lugar de facer da cadea de bloques o punto focal, integrámola de xeito que se encaixa naturalmente no mundo do xogo, como a propiedade dos activos e as interaccións no mercado. Os xogadores aínda poden gozar do xogo como un MMO clásico e as funcións de cadea de bloques seguen sendo accesibles sen ser intrusivos. Este equilibrio permítenos introducir a tecnoloxía blockchain dun xeito que se sente complementario e non perturbador, dándolles aos xogadores o control total sen comprometer o xogo.





Ishan Pandey: De cara ao futuro, que desenvolvementos nos xogos en cadea de bloques che emocionan máis e como ves que My Neighbor Alice evoluciona para aproveitar estas oportunidades futuras?





Riccardo Sibani: Estou encantado polos desenvolvementos recentes dos xogos en cadea de bloques: xogos sen friccións, potenciación das economías dentro do xogo e comunidades prósperas que colaboran. Será un xénero novo. Estou moi entusiasmado coa colaboración entre proxectos, onde conflúen comunidades, interoperabilidade e código aberto, habilitada por Web3. Como My Neighbor Alice, cremos totalmente nisto e entregaremos algo significativo moi pronto.





Ishan Pandey: Grazas polo teu tempo e ideas, Riccardo!





Divulgación de intereses creados: este autor é un colaborador independente que publica a través do noso programa de blogs de negocios . HackerNoon revisou a calidade do informe, pero as afirmacións que aparecen aquí pertencen ao autor. #DYOR