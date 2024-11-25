通过玩家至上的设计连接游戏和 Web3 | 采访 Riccardo Sibani

在一次独家采访中，Riccardo Sibani 透露了推动 My Neighbor Alice 的战略愿景，这是一款由区块链驱动的 MMO，为 Web3 游戏树立了新标准。从赢得币安年度项目到开发用户生成内容工具，Sibani 分享了关于创建可持续区块链游戏的见解，这些游戏优先考虑玩家体验而不是技术复杂性。





Ishan Pandey：你好，Riccardo Sibani，欢迎收看我们的“初创企业幕后”系列节目。我的邻居爱丽丝早期取得了显著的成功，成为币安 2021 年度项目。这种早期的认可如何影响了你的战略决策和项目发展的愿景？





Riccardo Sibani：很早就获得币安年度项目奖既是一种荣誉，也是我们战略方向的催化剂。它向我们表明，有一个强大的社区对 Web3 技术扩展到游戏领域感到兴奋。这一认可凸显了我们致力于将权力赋予玩家的承诺。我们采取的每一步——无论是开发用户驱动的治理还是去中心化的游戏玩法——都以玩家应该在游戏中拥有真正利益的理念为指导。早期的支持强化了我们的愿景，并帮助我们采取更雄心勃勃的步骤，使一个完全去中心化的、社区拥有的世界成为可能。





Ishan Pandey：游戏行业见证了许多区块链项目来来去去。《我的邻居爱丽丝》的商业模式如何确保长期可持续性，同时保持游戏乐趣和区块链集成之间的平衡？





Riccardo Sibani： Web3 游戏的长期可持续性确实是一个挑战，尤其是在炒作已经平息的情况下。我们的方法是优先考虑一款恰好使用区块链的令人愉快且身临其境的游戏，而不是创建一款带有游戏元素的以区块链为中心的产品。我们首先关注的是高质量的游戏——通过玩家真正想花时间玩的游戏来提供价值。然后，区块链技术在幕后发挥作用，让玩家拥有更多的控制权，从资产的真正所有权到参与治理。通过保持区块链元素的无缝衔接并专注于提供有形的游戏体验，我们可以维持参与度并长期留住玩家。





Ishan Pandey：作为自 2016 年以来一直致力于 Web3 的人，您能否解释一下创建完全链上 MMO 游戏的技术挑战，以及 Chromia 的区块链具体如何帮助克服这些障碍？





Riccardo Sibani：开发一款完全链上的 MMO 游戏是一个技术含量极高的过程，每个环节都充满挑战。区块链本质上是为透明性和去中心化而设计的，但它们也带来了速度、可扩展性和用户体验方面的限制。Chromia 通过提供针对游戏优化的独特基础设施来帮助解决这些限制，将关系数据库与区块链技术相结合。这让我们能够管理像 My Neighbor Alice 这样的游戏所需的复杂数据交互，而不会牺牲速度或玩家体验。Chromia 的结构允许玩家拥有去中心化的游戏，而不会产生通常的摩擦，使我们能够提供完全链上的无缝 MMO 体验。





Ishan Pandey：用户生成内容工具是《我的邻居爱丽丝》即将推出的一项重要功能。在设计一个允许非技术用户直观地创建区块链资产的系统时，需要考虑哪些技术因素？





Riccardo Sibani：区块链上的用户生成内容是去中心化向前迈出的一大步，但我们知道它必须对每个人都友好，无论技术知识如何。主要目标是让它感觉像在传统游戏中创建或交易物品一样简单。为了实现这一目标，我们专注于构建直观的界面并简化区块链交易的复杂性。这样，我们的社区就可以专注于创造力，而我们则在后台处理技术。





我们目前正在开发一些即将推出的不同功能，我们相信这些功能也会对非技术用户产生重大影响。明年，我们的游戏将在所有设备上推出，您只需单击一下即可开始游戏。跨平台和降低游戏准入门槛也将对社区产生积极影响。有很多新闻报道，比如全新的游戏内经济和代币系统，旨在让您的体验更具吸引力，以及与业内最大的 IP 之一的合作——尽管我们目前还不能透露细节。但所有这些肯定会为玩家带来更好的体验。





Ishan Pandey：从您从传统区块链开发转型到游戏的经验来看，创造吸引主流用户的无缝 Web3 游戏体验有哪些独特的技术障碍？





Riccardo Sibani：最大的障碍是减少摩擦。传统游戏玩家期望无缝、快速的体验，而 Web3 游戏通常涉及设置钱包或处理交易费等步骤。我们通过开发简化的入职流程并确保游戏内交易尽可能简单来解决此问题。克服这些技术挑战对于提供与主流游戏相当的体验至关重要。我们的最终目标是让玩家忘记他们甚至正在与区块链技术互动 - 让游戏玩法自己说话。





Ishan Pandey：这款游戏从《动物之森》中汲取灵感，同时添加了区块链功能。如何在不让玩家感到不知所措的情况下，保持熟悉的游戏元素和创新的区块链功能之间的微妙平衡？





Riccardo Sibani：我们的方法是保持核心游戏的趣味性、友好性和熟悉性，同时嵌入真正增强玩家代理的区块链功能。例如，我们不会将区块链作为焦点，而是以自然融入游戏世界的方式将其整合在一起，例如资产所有权和市场互动。玩家仍然可以像经典 MMO 一样享受游戏，区块链功能仍然可以访问而不会受到干扰。这种平衡使我们能够以一种感觉互补而非破坏性的方式引入区块链技术，让玩家完全控制游戏，而不会影响游戏玩法。





Ishan Pandey：展望未来，区块链游戏的哪些发展最让您兴奋？您如何看待《我的邻居爱丽丝》的发展以拥抱这些未来机遇？





Riccardo Sibani：我对区块链游戏的最新发展感到兴奋——无摩擦游戏、赋能游戏内经济以及蓬勃发展的社区合作。这将是一个新的游戏类型。我最兴奋的是项目之间的合作，在 Web3 的支持下，社区、互操作性和开源融合在一起。作为 My Neighbor Alice，我们完全相信这一点，并将很快交付一些重要成果。





Ishan Pandey：感谢您抽出时间和提供见解，Riccardo！







